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> 圖文創作 > 旅遊 > 國外旅遊 > 2023韓國釜山|釜山X the SKY：從100高樓看海雲台美景、挑戰一下透明百樓的天空步道，最後再來杯高空星巴克吧!

2023韓國釜山|釜山X the SKY：從100高樓看海雲台美景、挑戰一下透明百樓的天空步道，最後再來杯高空星巴克吧!

2023-10-14 00:11:20 纖茹 人氣：98
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窩客好文

纖茹

發表篇數：96篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 韓國

釜山X the SKY：眺望海雲台美景，世界上最高星巴克韓國

吃完了密陽豬肉湯飯

順著街道往前，往海雲台沙灘的方向走

往左就是釜山 X the SKY，往右則是釜山水族館

今天目標是「釜山 X the SKY」

釜山X the SKY：眺望海雲台美景，世界上最高星巴克韓國

看到這三棟高到不能再高的建築物

朝這三棟建築物走去，你的方向就錯不了

釜山X the SKY：眺望海雲台美景，世界上最高星巴克韓國

接著你要找到對的入口

這裡可能會花一點時間

釜山X the SKY：眺望海雲台美景，世界上最高星巴克韓國

看到有吉祥物再跟你招手那就對啦!

我們就是第一次來釜山的觀光客，拍照是必須的!釜山X the SKY：眺望海雲台美景，世界上最高星巴克韓國

釜山X the SKY：眺望海雲台美景，世界上最高星巴克韓國

從這個門口走入

不用怕走進去就對了!

釜山X the SKY：眺望海雲台美景，世界上最高星巴克韓國

如果和我一樣是在旅行社或KKDAY上面先購票

要先到櫃台換票才能上樓喔!

KKDAY購票：

釜山X the SKY：眺望海雲台美景，世界上最高星巴克韓國

換好票就往這裡上樓，現場會有服務人員引導

請在稍等電梯

100層樓~再快速的電梯也需要一點時間的

釜山X the SKY：眺望海雲台美景，世界上最高星巴克韓國

電梯的位置恰好在觀景台中間

可以分左右兩邊

釜山X the SKY：眺望海雲台美景，世界上最高星巴克韓國

可以好好的欣賞釜山美景

今天雖然是大晴天，可惜有點濛濛...

這裡還有機器人提供觀光解說的服務喔!

釜山X the SKY：眺望海雲台美景，世界上最高星巴克韓國

這高度「平視」真的還好

真的往下看去...心真的會有點上下衝擊的緊縮感釜山X the SKY：眺望海雲台美景，世界上最高星巴克韓國

釜山X the SKY：眺望海雲台美景，世界上最高星巴克韓國

X the SKY

最大的賣點就是這個高100樓的透明天空步道

釜山X the SKY：眺望海雲台美景，世界上最高星巴克韓國

不要看我們現在站的很自然

一開始要踏上這塊玻璃腳都感覺有點重...

釜山X the SKY：眺望海雲台美景，世界上最高星巴克韓國

腳下真的就是海...

那腳能不麻嗎？

釜山X the SKY：眺望海雲台美景，世界上最高星巴克韓國

真的是挺可怕...

適應是需要時間的

有恐高的人可能需要更多勇氣

釜山X the SKY：眺望海雲台美景，世界上最高星巴克韓國

我們來不是假日，所以人也沒有很多

才有辦法在這個小小的天空步道盡情的拍照

釜山X the SKY：眺望海雲台美景，世界上最高星巴克韓國

到後面習慣了這樣的高度和感覺

拍起照來就不會有臉僵硬的問題

釜山X the SKY：眺望海雲台美景，世界上最高星巴克韓國

恭喜大家挑戰100樓天空步道成功

(哈~事實上都不知道自己的細胞死了多？!2023韓國釜山|釜山X the SKY：從100高樓看海雲)

釜山X the SKY：眺望海雲台美景，世界上最高星巴克韓國

走完天空步道、看完100樓高的釜山美景

不要急著搭電梯回家呀!

順著樓梯往下走

還有景觀餐廳、伴手禮店

釜山X the SKY：眺望海雲台美景，世界上最高星巴克韓國

釜山最高的星巴克

夏季的釜山真的是無敵的熱

釜山X the SKY：眺望海雲台美景，世界上最高星巴克韓國

本來真的想跟姐妹們在高樓邊景賞美景

邊悠閒的喝杯咖啡

我們等了快半小時...

都沒有人離開呀...

釜山X the SKY：眺望海雲台美景，世界上最高星巴克韓國

之前似乎有活動

是從上層樓往下投射紙飛機

這裡應該承裝了許多人的心願吧？!

祝大家都可以美夢成真!

釜山X the SKY：眺望海雲台美景，世界上最高星巴克韓國

千篇一律

只是觀光景點就有伴手禮的紀念品店

釜山X the SKY：眺望海雲台美景，世界上最高星巴克韓國

隨意逛看看能不能找到合自己心意的小禮物囉~

和日本相比

我只能說日本的行銷、包裝能力真的是略勝韓國一籌

釜山X the SKY：眺望海雲台美景，世界上最高星巴克韓國

從這個角度又可以欣賞不同的海雲台景色

能住在這裡的人，經濟能力肯定是很好的

釜山X the SKY：眺望海雲台美景，世界上最高星巴克韓國

背山面海

是多少人在買房子覺得最好的地理風水

釜山X the SKY：眺望海雲台美景，世界上最高星巴克韓國

而我們就只有張大嘴看的份囉!

哈~~~準備來去吃下午茶囉!

地址：釜山廣域市海雲臺區迎月路30/부산광역시 해운대구 달맞이길 30

          PS：海雲台站 5 號出口出站後，往海雲台沙灘的方向走

電話：+82-51-731-0098~9

用臉書追蹤我吃美食：纖辜一定瑩(快來、快來)

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