吃完了密陽豬肉湯飯
順著街道往前，往海雲台沙灘的方向走
往左就是釜山 X the SKY，往右則是釜山水族館
今天目標是「釜山 X the SKY」
看到這三棟高到不能再高的建築物
朝這三棟建築物走去，你的方向就錯不了
接著你要找到對的入口
這裡可能會花一點時間
看到有吉祥物再跟你招手那就對啦!
我們就是第一次來釜山的觀光客，拍照是必須的!
從這個門口走入
不用怕走進去就對了!
如果和我一樣是在旅行社或KKDAY上面先購票
要先到櫃台換票才能上樓喔!
KKDAY購票：
換好票就往這裡上樓，現場會有服務人員引導
請在稍等電梯
100層樓~再快速的電梯也需要一點時間的
電梯的位置恰好在觀景台中間
可以分左右兩邊
可以好好的欣賞釜山美景
今天雖然是大晴天，可惜有點濛濛...
這裡還有機器人提供觀光解說的服務喔!
這高度「平視」真的還好
真的往下看去...心真的會有點上下衝擊的緊縮感
X the SKY
最大的賣點就是這個高100樓的透明天空步道
不要看我們現在站的很自然
一開始要踏上這塊玻璃腳都感覺有點重...
腳下真的就是海...
那腳能不麻嗎？
真的是挺可怕...
適應是需要時間的
有恐高的人可能需要更多勇氣
我們來不是假日，所以人也沒有很多
才有辦法在這個小小的天空步道盡情的拍照
到後面習慣了這樣的高度和感覺
拍起照來就不會有臉僵硬的問題
恭喜大家挑戰100樓天空步道成功
(哈~事實上都不知道自己的細胞死了多？!)
走完天空步道、看完100樓高的釜山美景
不要急著搭電梯回家呀!
順著樓梯往下走
還有景觀餐廳、伴手禮店
釜山最高的星巴克
夏季的釜山真的是無敵的熱
本來真的想跟姐妹們在高樓邊景賞美景
邊悠閒的喝杯咖啡
我們等了快半小時...
都沒有人離開呀...
之前似乎有活動
是從上層樓往下投射紙飛機
這裡應該承裝了許多人的心願吧？!
祝大家都可以美夢成真!
千篇一律
只是觀光景點就有伴手禮的紀念品店
隨意逛看看能不能找到合自己心意的小禮物囉~
和日本相比
我只能說日本的行銷、包裝能力真的是略勝韓國一籌
從這個角度又可以欣賞不同的海雲台景色
能住在這裡的人，經濟能力肯定是很好的
背山面海
是多少人在買房子覺得最好的地理風水
而我們就只有張大嘴看的份囉!
哈~~~準備來去吃下午茶囉!
地址：釜山廣域市海雲臺區迎月路30/부산광역시 해운대구 달맞이길 30
PS：海雲台站 5 號出口出站後，往海雲台沙灘的方向走
電話：+82-51-731-0098~9
用臉書追蹤我吃美食：纖辜一定瑩(快來、快來)
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