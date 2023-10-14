吃完了 密陽豬肉湯飯

順著街道往前，往海雲台沙灘的方向走

往左就是釜山 X the SKY，往右則是釜山水族館

今天目標是「釜山 X the SKY」

看到這三棟高到不能再高的建築物

朝這三棟建築物走去，你的方向就錯不了

接著你要找到對的入口

這裡可能會花一點時間

看到有吉祥物再跟你招手那就對啦!

我們就是第一次來釜山的觀光客，拍照是必須的!

從這個門口走入

不用怕走進去就對了!

如果和我一樣是在旅行社或KKDAY上面先購票

要先到櫃台換票才能上樓喔!

KKDAY購票：

換好票就往這裡上樓，現場會有服務人員引導

請在稍等電梯

100層樓~再快速的電梯也需要一點時間的

電梯的位置恰好在觀景台中間

可以分左右兩邊

可以好好的欣賞釜山美景

今天雖然是大晴天，可惜有點濛濛...

這裡還有機器人提供觀光解說的服務喔!

這高度「平視」真的還好

真的往下看去...心真的會有點上下衝擊的緊縮感

X the SKY

最大的賣點就是這個高100樓的透明天空步道

不要看我們現在站的很自然

一開始要踏上這塊玻璃腳都感覺有點重...

腳下真的就是海...

那腳能不麻嗎？

真的是挺可怕...

適應是需要時間的

有恐高的人可能需要更多勇氣

我們來不是假日，所以人也沒有很多

才有辦法在這個小小的天空步道盡情的拍照

到後面習慣了這樣的高度和感覺

拍起照來就不會有臉僵硬的問題

恭喜大家挑戰100樓天空步道成功

(哈~事實上都不知道自己的細胞死了多？! )

走完天空步道、看完100樓高的釜山美景

不要急著搭電梯回家呀!

順著樓梯往下走

還有景觀餐廳、伴手禮店

釜山最高的星巴克

夏季的釜山真的是無敵的熱

本來真的想跟姐妹們在高樓邊景賞美景

邊悠閒的喝杯咖啡

我們等了快半小時...

都沒有人離開呀...

之前似乎有活動

是從上層樓往下投射紙飛機

這裡應該承裝了許多人的心願吧？!

祝大家都可以美夢成真!

千篇一律

只是觀光景點就有伴手禮的紀念品店

隨意逛看看能不能找到合自己心意的小禮物囉~

和日本相比

我只能說日本的行銷、包裝能力真的是略勝韓國一籌

從這個角度又可以欣賞不同的海雲台景色

能住在這裡的人，經濟能力肯定是很好的

背山面海

是多少人在買房子覺得最好的地理風水

而我們就只有張大嘴看的份囉!

哈~~~準備來去吃下午茶囉!

地址：釜山廣域市海雲臺區迎月路30/부산광역시 해운대구 달맞이길 30

PS：海雲台站 5 號出口出站後，往海雲台沙灘的方向走

電話：+82-51-731-0098~9

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