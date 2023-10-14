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【新北】新莊－林家食堂 大塊牛腱肉的牛滷飯超犯規！南瓜濃湯不輸義式餐廳！巷弄隱藏美食推薦～

2023-10-14 19:00:00 Winnie 人氣：111
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窩客好文

Winnie

發表篇數：58篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 新莊區

造訪商家：林家食堂
phone02-2204-9983
place新北市新莊區建安街41巷3號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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【新北】新莊－林家食堂 大塊牛腱肉的牛滷飯超犯規！南瓜濃湯不

今天來跟大家介紹一間新莊巷弄裡的隱藏美食「林家食堂」，是我誤打誤撞吃到的一間店，回訪好幾次了，現在無私分享給大家舉手歡呼

請點個讚支持我分享更多美食 【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味

 

【新北】新莊－林家食堂

林家食堂位於新莊建安街的巷子哩，店面不太起眼，之前也是誤打誤撞走進來瞧瞧，跟W爸嚐鮮後就一試成主顧了！

 

【新北】新莊－林家食堂

【新北】新莊－林家食堂

必須誇一下他們的椅子，坐墊很軟、坐起來好舒服【新北】新莊－林家食堂 大塊牛腱肉的牛滷飯超犯規！南瓜濃湯不

 

【新北】新莊－林家食堂

醬料區有老闆自製的辣椒醬跟酸菜，味道很讚，我跟W爸每次都加好加滿的啦～

 

【新北】新莊－林家食堂

餐具、白開水請自取。

 

【新北】新莊－林家食堂

林家食堂主要販售麵、飯、餃子類。

 

餐點介紹

【新北】新莊－林家食堂

讓W爸等我拍這滿滿一桌食物，速速拍完，趕緊開動啦～～～

 

【新北】新莊－林家食堂

【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味 牛滷飯(小、飯少)  $70

以往吃到的牛滷飯，都是小小塊的肉，林家食堂則是直接用大塊的牛腱肉，吃起來超過癮！而且牛肉的口感軟嫩不柴，無須過多咀嚼超讚的！花椰菜的口感也很清脆，完全沒有軟軟水水的問題【新北】新莊－林家食堂 大塊牛腱肉的牛滷飯超犯規！南瓜濃湯不

 

【新北】新莊－林家食堂 大塊牛腱肉的牛滷飯超犯規！南瓜濃湯不

牛肉跟酸菜本來就是常見組合，再配上老闆自製辣椒醬，一整個就超級下飯～讓人一口接著一口停不下來！

 

【新北】新莊－林家食堂

【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味 荷包蛋  $15

就是一般荷包蛋，可以選擇要全熟或半熟，半熟蛋加進牛滷飯也很加分！

 

【新北】新莊－林家食堂

【新北】新莊－林家食堂

【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味 雙醬麵B(陽春麵)  $65

雙醬B是炸醬+滷肉醬，這道W爸常點，麵體滿Q彈的，整體吃起來香氣十足。

 

【新北】新莊－林家食堂

吸附醬汁的麵條已經夠涮嘴，但依舊不能少了辣椒醬跟酸菜的啦！加進去後，整碗的味道會再提升一個檔次 【新北】新莊－林家食堂

 

【新北】新莊－林家食堂

【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味 滷牛肚 $90

牛肚口感軟嫩Q彈，滷得很夠味又不死鹹，W爸每次都會點。

 

【新北】新莊－林家食堂

【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味 南瓜濃湯 $45

這道真的必點！小吃店很難得見到南瓜濃湯吧～雖然我本身不愛南瓜，但卻也被這道湯給收服了，每一口都又濃又香又甜，裡頭加了切碎的綠花椰菜、玉米粒，重點是超大一碗裝滿滿送上桌，我跟W爸一人一半都綽綽有餘，味道完全不輸義式餐廳，大推 讚讚

 

【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味

【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味 の食記結語

林家食堂讓我有一種家的感覺，木頭色調的環境很舒適，料理也吃得出老闆的用心，而且老闆態度很親切可愛～總之真的滿推薦大家來試試看的！這次沒介紹到煎餃，他們家煎餃煎得很漂亮，還有自製的煎餃醬也很特別，下次有吃到再補照片分享囉【新北】新莊－林家食堂 大塊牛腱肉的牛滷飯超犯規！南瓜濃湯不

By Winnie 【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味

 

-------------【店家資訊】-------------

林家食堂

地址：新北市新莊區建安街41巷3號

電話: (02)2204-9983

營業時間：11:30–14:00；17:00–21:00


 

 

【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味以上評論為個人心得及意見，僅供參考
【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味食記皆有時效性，造訪前可以看一下店家的網站

 

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