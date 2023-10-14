說到桃園吃到飽，

就不能不提這間有食肉控必訪

桃園美食千兵衛日式燒肉鍋物

遵循日式燒肉精神嚴選肉品，

讓顧客感受原汁原味的燒肉魅力，

整體的設計讓人有一種，

置身日本居酒屋的氛圍

店家提供高品質的食材，

尤其是肉類選擇非常多樣

主打燒肉、火鍋吃到飽，牛豬雞羊、海鮮、

自助蔬菜火鍋吧、甜點、

水果、冰淇淋等通通來，

分別三種價位688元、788元、

988元 +10%服務費，120分鐘無限吃到飽

火烤吃到飽，真的超級划算

以上等肉品、海鮮食材，高級質感的裝潢風格，

與吃到飽的平價價位脫穎而出，享受頂級華麗的用餐水準！

隨便你吃到飽、吃到爽怎麼吃都划算，

挑戰大胃王的實力

粉絲們～好康送給您

出示此文章截圖＂即可享受９折＂優惠

好康報報，當月壽星用餐，全桌9折；

當日壽星用餐(與壽星同桌者皆可享9折優惠)，

2人同行壽星本人8折、4人同行壽星本人7折、6人同行壽星本人6折。

生活頗為忙碌，偶爾下班找地方來解放一下

這次帶著婆婆一起來吃美食

我們來到桃園市中心中正路上

外觀上有濃厚的日本味，

路過時不被它吸引還真的有點難

千兵衛日式燒肉鍋物，

價格親民很適合朋友聚會或是家庭聚餐喔

裝潢也很有特色的燒肉店，

日式到韓式通通出列，

完全是肉食主義者的天堂

絕對可以滿足所有肉食主義者大啖燒肉的需求

讓大家中秋節來場促咪的烤肉趴

走店內裝潢採木質簡約風，日式裝潢木質色系

天花板上滿滿的櫻花圍繞，超美日式風格裝潢

別有一番日式風格啊

寬闊整齊的空間是來這裡用餐最大的幸福

這裡不僅有寬敞的舒適的座位

搭配快節奏音樂，

身體不自覺的隨著音樂律動，

好嗨的吃到飽燒肉店

舒適自在的氛圍令人感到放鬆，

無論是下班聚餐、周末小酌

座位區有分為４人桌、６人桌

另外店內除了半開放式座位外

也有獨立包廂，可容納6～8人的包廂

裝潢與小飾品都充斥著日本的氣息

有些小物讓店內有著滿滿的道地味

桌子側邊有小抽屜，裡頭擺放面紙及濕紙巾

千兵衛日式燒肉鍋物，店內貼心設立

一個空間屬於小朋友的園地

讓小朋友們可以在裡頭盡情的玩耍

店內自助吧區有炸物、爆米花、咖哩、肉燥、白飯等

另外還有咖啡機、飲水機，自行取用

醬料區自行調配喜歡的沾醬

基本的青蔥、辣椒、醬油、黑醋、沙茶醬、蘿蔔泥等

還提供自助吧的服務果汁、茶包、咖啡

皆可自取用重點還有知名冰淇淋

自助吧冷藏櫃提供，蔬菜菇類以及火鍋料

排列整齊，超過20種，

可自行取用，想吃什麼就自己夾

夾一些平常很少吃到的食材大吃特吃

飲料有可樂機、果汁、冰沙、乳酸飲料，

還有霜淇淋與瑞士莫凡彼冰淇淋冰

甜點櫃提供泡芙、蛋塔、蛋糕、麻糬、愛玉、布丁等

自助區多達上百種選擇，好適合有選擇障礙的人，

這通通隨你吃，前提是不能浪費食物！

超量點菜沒吃完，每人會加收200元清潔費

當我們入座後，服務生親切與我們說明點餐方式

提供每一桌的客人一台ipad平板電腦

以平板點餐的方式完全不會漏單

而且服務也是好的沒話說

店內的員工都很年輕很有朝氣

千兵衛日式燒肉鍋消費方式，燒烤吃到飽價位

$688元/$788元/$988元 +10%服務費

肉品的部分多樣基本的牛豬雞到海鮮通通有

依據自己的食量來做選擇

畫面實在太邪惡了，光看就讓人口水直流了~~

這樣滿滿一桌吃到飽，用餐時間滿滿的客人

當然除了燒烤可以品嘗外，

還有熱呼呼的火鍋，超特別湯頭

食材新鮮、菜盤豐富

精心熬製的湯底之外，就是涮煮火鍋肉片

每桌下方配置專業吸油煙管，

烤爐，強力抽風口就直接設在爐邊，

油煙起來的瞬間就直接抽掉了

身上完全不會沾染燒肉的味道

服務生也會不斷地來換網子跟控制火侯

在等待燒肉，可以先吃一碗咖哩豬飯，

咖哩醬裡有切小小馬鈴薯丁

與紅蘿蔔丁，咖哩濃稠度口感

淋在香甜米飯，每一口都是幸福滋味

Ｍ９和牛放在烤盤上的一瞬間,

鮮美的油花和肉汁一起緩緩流瀉，

香氣就撲面而來，讓人難以自拔！

伊比利豬放在烤盤上的一瞬間,

鮮美的油花和肉汁一起緩緩流洩,

香氣就撲面而來，讓人難以自拔

伊比利豬真是好吃軟嫩

而且油脂吃起來沒有豬的腥味

肉質柔嫩無筋、口感細緻

搭配點泡菜跟洋蔥、蔥，吃起來會更夠味

特製韓式泡菜與洋蔥青蔥

超級好吃，有解膩，兩道開胃小菜，夠味～

將整塊沙朗牛排，在燒烤的過程中，

牛排的肉汁不斷湧出，灑上一點鹽拌炒兩下，

燒烤至5-6 分熟分剪成塊

趁熱入口，微微的鹽調味讓牛排甜度更提升,

越是咀嚼肉香肉汁在口中四溢,

軟嫩、厚實，每一口都能吃到牛肉原始的甜味

嚐來嫩口香甜，厚切的沙朗牛口感非常美味啊！

雞腿肉都一定的厚度，在外側已烤至金黃色、微焦時，

用剪刀剪至一口大小，確保中間最厚的部分也能全熟

青椒，口感微脆柔軟的口感，炭烤後塗上烤肉醬，

鹹香滋味就是讚，表皮散發出炭烤後的焦香

青椒獨特的香氣與油脂完美融合！

碳火烤過，燒烤出脆皮濕潤的雞腿肉

雞腿肉口感緊實嫩口，

從嘴裡蔓延開來，韻味猶存

雞腿肉還不錯，熟度剛剛好，

Emily吃燒烤喜愛辛辣粉

吃起來一點腥味都沒有

店內忙碌時，派出貓咪送餐機器人

超可愛～不打擾還可以摸摸他的頭，

機器人還會笑、跟你互動～

法式羊排，表面也灑上孜然香料，

放入烤網上，表面有油脂烤香四面煎

可以啃食到羊排肋排的焦香扎實口感

可依照個人喜好炙燒熟度，

呼呼燙口的法式羊排，無騷味超香甜

小小一隻，入口羊肉汁的味道散溢在口中

我自己覺得搭配一點旁邊的醬汁很好吃

黃金六兩松阪豬，油花均勻、肉質有韌性的豬頸肉

嫩中帶有脆度的口感，燒烤過的松阪豬肉，更香更鮮嫩

另外醬配上有點酸酸口感的和風柚子醬，

一口放進嘴裡超幸福

鮮嫩口感的鹽燒牛舌，經過烤炙之後，

香氣四溢，保證能夠讓你們食慾大開

有種越嚼越香的感覺，

重點是炭烤牛舌就是有一股特殊的香味

照燒雞腿，油油亮亮閃閃誘人的照燒烤雞腿，

光看就足以讓人垂涎三尺，表面烤得油亮，

口感厚實、肉質鮮美軟嫩，且非常好吃不膩口

韓式銅板燒肉，燒肉加韓式泡菜一起吃就是絕配，

而且這韓式泡菜滋味獨特、口感清脆，

帶個迷人的辣度，很是夠味

當然除了燒烤可以品嘗外

還有熱呼呼的火鍋，超特別湯頭~

Emily個人喜歡把火鍋拿來純粹燙煮青菜

昆布湯底，火鍋湯頭出乎意料的不錯喝

精緻有質感食材新鮮、菜盤豐富

精心熬製的湯底之外，就是涮煮火鍋肉片

頂級海鮮，天使紅蝦／草蝦／

黑鑽大草蝦／泰國蝦，豐盛的鮮蝦一字排開，

一看到服務人員端上，

這一盤整個讓人眼睛發亮晶晶的~^^

阿根廷天使紅蝦，

全身皆為漂亮均勻的橘紅色~好誘人

蝦蝦全擺入烤盤中，

經過燒烤過後的肉質入口偏軟嫩

可灑上玫瑰鹽或沾點味噌醬提味

口感的部分肉質緊實略帶甜度

蝦肉入口的口感是脆的又飽滿彈牙

另外極致海鮮，串燒魷魚/澎湖小卷/小花枝/小章魚

小章魚直挺挺有點像是外星人，

灑了些七味粉還滿提味，小章魚口感彈牙，

咬起來滿香，完全不需要額外沾醬就很好吃

串燒魷魚口感鮮甜Q彈，炭烤後咬下一口，

香氣爆棚的美味派對在口中展開！

澎湖小卷與小花枝，燒烤後的熟小卷頭的口感，

相當有嚼勁的Q彈好吃

烤干貝就需要另外一項巧手技術了

不能熟到讓干貝吃起來乾柴

口感Q彈沒話說，

入口還頗鮮甜揪吸，火侯掌控得恰到好處

明太子山藥，烤山藥香酥搭配上明太子，

一口吃鹹脆滑鮮口感，真的很棒喔

吃飽喝足，該是啟動甜點胃的時候了

吃燒烤怎麼可以不來一份烤麻糬

看著麻糬在烤網上澎起來可愛的模樣，還蠻療癒的

軟軟的就可以吃了，

將烤好的麻糬沾上煉乳裹上花生糖粉，

麻糬吃起來甜甜軟軟

變得外面脆硬裡面軟軟的口感

麻糬烤過後沾煉乳再滾上花生粉也太邪惡了啦！！！！

霜淇淋與冰淇淋作為為今日餐點劃下完美句點~

千兵衛日式燒肉鍋物，滿足愛肉肉的吃貨們

絕對能夠讓你滿足到不要不要的

超適合朋友聚餐、家庭聚餐、

情人約會或是公司聚會，相當適合好所在

食材的部分都蠻新鮮的尤其是海鮮，

天使紅蝦讓我印象深刻肉類我好喜歡

昂貴的9M和牛、沙朗牛排、干貝也通通任你吃到飽

而且都沒有過度調味，吃的好肉品原始的味道

還有一點值得一提的就是服務態度，

每家餐廳的價位和特色不同，

大家可以斟酌參考，選擇約會聚餐的好去處！

好康送給粉絲們

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千兵衛日式燒肉鍋物／中正店 FB

地址:桃園市桃園區中正路100號（原歐莉斯烘培）

訂位：（03）3335000

線上訂位:https://reurl.cc/4WyDN2

停車：文昌公園停車場（走路約2分鐘）



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以上Emily的食記口感分享，

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