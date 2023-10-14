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桃園燒肉吃到飽推薦│桃園中正路 千兵衛日式燒肉鍋物 日式燒肉海鮮及鍋物吃到飽，兩種願望一次滿足！餐點價格通通都非常到位，食肉族們趕緊手刀衝一波~

2023-10-14 00:56:19 艾蜜麗瑜 人氣：102
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窩客好文

艾蜜麗瑜

發表篇數：523篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：千兵衛日式燒肉/鍋物-桃園店
place桃園市桃園區中正路100號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (2)...jpg  

說到桃園吃到飽，

就不能不提這間有食肉控必訪

桃園美食千兵衛日式燒肉鍋物

遵循日式燒肉精神嚴選肉品，

讓顧客感受原汁原味的燒肉魅力，

整體的設計讓人有一種，

置身日本居酒屋的氛圍

店家提供高品質的食材，

尤其是肉類選擇非常多樣

主打燒肉、火鍋吃到飽，牛豬雞羊、海鮮、

自助蔬菜火鍋吧、甜點、

水果、冰淇淋等通通來，

分別三種價位688元、788元、

988元 +10%服務費，120分鐘無限吃到飽

火烤吃到飽，真的超級划算

以上等肉品、海鮮食材，高級質感的裝潢風格，

與吃到飽的平價價位脫穎而出，享受頂級華麗的用餐水準！

隨便你吃到飽、吃到爽怎麼吃都划算，

挑戰大胃王的實力

  

粉絲們～好康送給您

出示此文章截圖＂即可享受９折＂優惠

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好康報報，當月壽星用餐，全桌9折；

當日壽星用餐(與壽星同桌者皆可享9折優惠)，

2人同行壽星本人8折、4人同行壽星本人7折、6人同行壽星本人6折。

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (2).jpg

生活頗為忙碌，偶爾下班找地方來解放一下

這次帶著婆婆一起來吃美食

我們來到桃園市中心中正路上

外觀上有濃厚的日本味，

路過時不被它吸引還真的有點難

千兵衛日式燒肉鍋物

價格親民很適合朋友聚會或是家庭聚餐喔

裝潢也很有特色的燒肉店，

日式到韓式通通出列，

完全是肉食主義者的天堂

絕對可以滿足所有肉食主義者大啖燒肉的需求

讓大家中秋節來場促咪的烤肉趴

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (6).jpg

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (5).jpg

走店內裝潢採木質簡約風，日式裝潢木質色系

天花板上滿滿的櫻花圍繞，超美日式風格裝潢

別有一番日式風格啊

寬闊整齊的空間是來這裡用餐最大的幸福

這裡不僅有寬敞的舒適的座位

搭配快節奏音樂，

身體不自覺的隨著音樂律動，

好嗨的吃到飽燒肉店

舒適自在的氛圍令人感到放鬆，

無論是下班聚餐、周末小酌

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (8).jpg

20230916_144151.jpg

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座位區有分為４人桌、６人桌

另外店內除了半開放式座位外

也有獨立包廂，可容納6～8人的包廂

裝潢與小飾品都充斥著日本的氣息

有些小物讓店內有著滿滿的道地味

桌子側邊有小抽屜，裡頭擺放面紙及濕紙巾

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (7).jpg

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (10).jpg  

千兵衛日式燒肉鍋物，店內貼心設立

一個空間屬於小朋友的園地

讓小朋友們可以在裡頭盡情的玩耍

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (13).jpg

店內自助吧區有炸物、爆米花、咖哩、肉燥、白飯等

另外還有咖啡機、飲水機，自行取用

醬料區自行調配喜歡的沾醬

基本的青蔥、辣椒、醬油、黑醋、沙茶醬、蘿蔔泥等

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (43).jpg  

還提供自助吧的服務果汁、茶包、咖啡

皆可自取用重點還有知名冰淇淋

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (11).jpg

自助吧冷藏櫃提供，蔬菜菇類以及火鍋料

排列整齊，超過20種，

可自行取用，想吃什麼就自己夾

夾一些平常很少吃到的食材大吃特吃

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (41).jpg

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (9).jpg

飲料有可樂機、果汁、冰沙、乳酸飲料，

還有霜淇淋與瑞士莫凡彼冰淇淋冰

甜點櫃提供泡芙、蛋塔、蛋糕、麻糬、愛玉、布丁等

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (42).jpg

自助區多達上百種選擇，好適合有選擇障礙的人，

這通通隨你吃，前提是不能浪費食物！

超量點菜沒吃完，每人會加收200元清潔費

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (14).jpg

當我們入座後，服務生親切與我們說明點餐方式

提供每一桌的客人一台ipad平板電腦

以平板點餐的方式完全不會漏單

而且服務也是好的沒話說

店內的員工都很年輕很有朝氣

千兵衛日式燒肉鍋消費方式，燒烤吃到飽價位

$688元/$788元/$988元 +10%服務費

肉品的部分多樣基本的牛豬雞到海鮮通通有

依據自己的食量來做選擇

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (15).jpg

畫面實在太邪惡了，光看就讓人口水直流了~~

這樣滿滿一桌吃到飽，用餐時間滿滿的客人

當然除了燒烤可以品嘗外，

還有熱呼呼的火鍋，超特別湯頭

食材新鮮、菜盤豐富

精心熬製的湯底之外，就是涮煮火鍋肉片

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (17).jpg

每桌下方配置專業吸油煙管，

烤爐，強力抽風口就直接設在爐邊，

油煙起來的瞬間就直接抽掉了

身上完全不會沾染燒肉的味道

服務生也會不斷地來換網子跟控制火侯

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (20).jpg

在等待燒肉，可以先吃一碗咖哩豬飯

咖哩醬裡有切小小馬鈴薯丁

與紅蘿蔔丁，咖哩濃稠度口感

淋在香甜米飯，每一口都是幸福滋味

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (19).jpg

Ｍ９和牛放在烤盤上的一瞬間,

鮮美的油花和肉汁一起緩緩流瀉，

香氣就撲面而來，讓人難以自拔！

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (23).jpg

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (24).jpg 

伊比利豬放在烤盤上的一瞬間,

鮮美的油花和肉汁一起緩緩流洩,

香氣就撲面而來，讓人難以自拔

伊比利豬真是好吃軟嫩

而且油脂吃起來沒有豬的腥味

肉質柔嫩無筋、口感細緻

搭配點泡菜跟洋蔥、蔥，吃起來會更夠味

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (21).jpg

特製韓式泡菜與洋蔥青蔥

超級好吃，有解膩，兩道開胃小菜，夠味～

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (30).jpg

將整塊沙朗牛排，在燒烤的過程中，

牛排的肉汁不斷湧出，灑上一點鹽拌炒兩下，

燒烤至5-6 分熟分剪成塊

趁熱入口，微微的鹽調味讓牛排甜度更提升,

越是咀嚼肉香肉汁在口中四溢,

軟嫩、厚實，每一口都能吃到牛肉原始的甜味

嚐來嫩口香甜，厚切的沙朗牛口感非常美味啊！ 

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (32).jpg

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (18).jpg

雞腿肉都一定的厚度，在外側已烤至金黃色、微焦時，

用剪刀剪至一口大小，確保中間最厚的部分也能全熟

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (27).jpg

青椒，口感微脆柔軟的口感，炭烤後塗上烤肉醬，

鹹香滋味就是讚，表皮散發出炭烤後的焦香

青椒獨特的香氣與油脂完美融合！

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (28).jpg

 

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (29).jpg 

碳火烤過，燒烤出脆皮濕潤的雞腿肉

雞腿肉口感緊實嫩口，

從嘴裡蔓延開來，韻味猶存

雞腿肉還不錯，熟度剛剛好，

Emily吃燒烤喜愛辛辣粉

吃起來一點腥味都沒有

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (35).jpg  

店內忙碌時，派出貓咪送餐機器人

超可愛～不打擾還可以摸摸他的頭，

機器人還會笑、跟你互動～

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (58).jpg

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (33).jpg

法式羊排，表面也灑上孜然香料，

放入烤網上，表面有油脂烤香四面煎

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (37).jpg

可以啃食到羊排肋排的焦香扎實口感

可依照個人喜好炙燒熟度，

呼呼燙口的法式羊排，無騷味超香甜

小小一隻，入口羊肉汁的味道散溢在口中

我自己覺得搭配一點旁邊的醬汁很好吃

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (38).jpg

黃金六兩松阪豬，油花均勻、肉質有韌性的豬頸肉

嫩中帶有脆度的口感，燒烤過的松阪豬肉，更香更鮮嫩

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (39).jpg

另外醬配上有點酸酸口感的和風柚子醬，

一口放進嘴裡超幸福

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (36).jpg

鮮嫩口感的鹽燒牛舌，經過烤炙之後，

香氣四溢，保證能夠讓你們食慾大開

有種越嚼越香的感覺，

重點是炭烤牛舌就是有一股特殊的香味

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (57).jpg

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (46).jpg

照燒雞腿，油油亮亮閃閃誘人的照燒烤雞腿，

光看就足以讓人垂涎三尺，表面烤得油亮，

口感厚實、肉質鮮美軟嫩，且非常好吃不膩口

韓式銅板燒肉，燒肉加韓式泡菜一起吃就是絕配，

而且這韓式泡菜滋味獨特、口感清脆，

帶個迷人的辣度，很是夠味

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (31).jpg

當然除了燒烤可以品嘗外

還有熱呼呼的火鍋，超特別湯頭~

Emily個人喜歡把火鍋拿來純粹燙煮青菜

昆布湯底，火鍋湯頭出乎意料的不錯喝

精緻有質感食材新鮮、菜盤豐富

精心熬製的湯底之外，就是涮煮火鍋肉片

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (22).jpg

頂級海鮮，天使紅蝦／草蝦／

黑鑽大草蝦／泰國蝦，豐盛的鮮蝦一字排開，

一看到服務人員端上，

這一盤整個讓人眼睛發亮晶晶的~^^

阿根廷天使紅蝦，

全身皆為漂亮均勻的橘紅色~好誘人

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (25).jpg

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (34).jpg

蝦蝦全擺入烤盤中，

經過燒烤過後的肉質入口偏軟嫩

可灑上玫瑰鹽或沾點味噌醬提味

口感的部分肉質緊實略帶甜度

蝦肉入口的口感是脆的又飽滿彈牙

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (40).jpg

另外極致海鮮，串燒魷魚/澎湖小卷/小花枝/小章魚

小章魚直挺挺有點像是外星人，

灑了些七味粉還滿提味，小章魚口感彈牙，

咬起來滿香，完全不需要額外沾醬就很好吃

串燒魷魚口感鮮甜Q彈，炭烤後咬下一口，

香氣爆棚的美味派對在口中展開！

澎湖小卷與小花枝，燒烤後的熟小卷頭的口感，

相當有嚼勁的Q彈好吃

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (45).jpg

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (48).jpg

烤干貝就需要另外一項巧手技術了

不能熟到讓干貝吃起來乾柴

口感Q彈沒話說，

入口還頗鮮甜揪吸，火侯掌控得恰到好處

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (49).jpg 

明太子山藥，烤山藥香酥搭配上明太子，

一口吃鹹脆滑鮮口感，真的很棒喔 

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (51).jpg

吃飽喝足，該是啟動甜點胃的時候了

吃燒烤怎麼可以不來一份烤麻糬

看著麻糬在烤網上澎起來可愛的模樣，還蠻療癒的

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (53).jpg

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (54).jpg

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (55).jpg

軟軟的就可以吃了，

將烤好的麻糬沾上煉乳裹上花生糖粉，

麻糬吃起來甜甜軟軟

變得外面脆硬裡面軟軟的口感

麻糬烤過後沾煉乳再滾上花生粉也太邪惡了啦！！！！

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (52).jpg

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (56).jpg

千兵衛日式燒肉鍋物 桃園旗艦店 (1).jpg

霜淇淋與冰淇淋作為為今日餐點劃下完美句點~

 

千兵衛日式燒肉鍋物，滿足愛肉肉的吃貨們

絕對能夠讓你滿足到不要不要的

超適合朋友聚餐、家庭聚餐、

情人約會或是公司聚會，相當適合好所在

食材的部分都蠻新鮮的尤其是海鮮，

天使紅蝦讓我印象深刻肉類我好喜歡

昂貴的9M和牛、沙朗牛排、干貝也通通任你吃到飽

而且都沒有過度調味，吃的好肉品原始的味道

還有一點值得一提的就是服務態度，

每家餐廳的價位和特色不同，

大家可以斟酌參考，選擇約會聚餐的好去處！

 

好康送給粉絲們

出示此文章截圖＂即可享受９折＂優惠

 

千兵衛日式燒肉鍋物／中正店 FB

地址:桃園市桃園區中正路100號（原歐莉斯烘培）

訂位：（03）3335000

線上訂位:https://reurl.cc/4WyDN2

停車：文昌公園停車場（走路約2分鐘）


檢視較大的地圖 

個人純粹喜愛分享美食給大家,

以上Emily的食記口感分享，

僅供參考，每個人的口感口味不同嘿!

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E+S+R我們這一家3口一起旅行趣~♥ E+S+R 一同享受大啃美食 E+S+R大手牽小手~大腳小腳走天下,創造屬於3人美好人生的回憶~ ◕‿◕ 艾蜜莉&史尬在人生中擁有一位寶貝小王子! 我們的人生生活中添加很多精彩與學習的一部份. 我是一位雙魚座女個性開朗,就是很喜愛與眾人分享美好事物~ 喜愛拿起我的單眼相機,(Canon EOS 700D)拍下美好景色留下回憶! 文章中字眼都是以個人性格開朗談吐話語寫文分享◕‿◕想與大家一起互相交流談
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