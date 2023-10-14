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【青埔火鍋】樸食鍋物 PU SHI │ 樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最！

2023-10-14 07:54:44 elephant 人氣：104
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發表篇數：328篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：樸食鍋物 PU SHI
phone03-3605-528
place桃園市大園區大智103號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

我熱愛火鍋，更注重健康，有沒有辦法可以兩全其美？最近我終於找到答案。

 

緊臨「橫山書法公園」，就在大智路邊，有一家「樸食鍋物」，秉持簡單樸實才能創造最純粹美味的信念，堅持以蔬果熬製湯底，慢火熬煮 4~5 小時，不惜費工費時，就是為了讓顧客吃到天然無添加的風味火鍋。店內的菜盤皆選用在地小農，以有機農法不搭棚讓蔬菜生長的方法，所生產出來的無毒蔬菜。我最愛的蝦子，更是特選生長於印尼純淨、無汙染的海域，吃海藻與蜉游生物長大的根島生態蝦

 

不管是湯底或食材，都能夠吃得安心又健康，這樣的＂樸實＂鍋物，不吃吃看怎麼行？

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

趁著「世界客家博覽會」期間，我們來到「樸食鍋物」一＂嚐＂夙願。純白的門面，就是最純粹、最樸實的美感，雖然不驚豔，卻能雋永長存。

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

店內的風格一樣樸實，沒有嘩眾取寵的炫麗裝潢，只有白色、大地色這些最淳樸、最本質的顏色，給人一種幸福的感覺，也帶來輕鬆自在的好心情。

 

很少看到這麼大的 4 人桌，很少看到這麼大的桌距，對消費者來說，大桌子和大桌距，對於用餐品質的提升，絕對是無庸置疑的；但是，對於店家的坪效來說，就是很大的犧牲了。很佩服老闆願意為顧客用餐品質犧牲利潤，這也許是一般人不太能感受到的細節，但是俗話說得好：「魔鬼藏在細節裡」，這些細節會一點一滴的感動人心，讓人一試成主顧。

 

站在門口往內看，通透的空間一目瞭然，用餐區的後面是輕食、飲料的備餐區；左側有布簾遮掩的是廚房和洗手間。往外看，大片落地窗引進大量的自然光，也引進「橫山書法公園」的盎然綠意。

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

簡單的櫃台，被天花樣的弧線勾勒出優雅的氣質；旁邊是通往 2 樓的樓梯。聽說以前用餐後的甜點、飲料是在 2 樓享用，和一些高檔餐廳一樣，充滿儀式感。可惜現在正在重新裝潢中，期待再度啟用的那一天，可以登高望遠，以「橫山書法公園」的「墨池」佐茶，必然愜意非常！

 

櫃台旁有一個 4 人座，只有一面開口，半包廂的設計很特別，注重隱私的人應該會愛。不過，僧多粥少，想要訂到這個特別座，手腳要快。

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

餐廳後方大冰箱裡，茶盤整齊的擺放其中，後方的輕食備餐區，各種物件也井然有序。我很喜歡這樣的感覺，因為見微知著，如果一家餐廳連你看得見的地方都亂七八糟，你如何奢望吃到的東西能乾淨無虞呢？

 

廁所的清潔也做得很徹底，消毒酒精、洗手液一應俱全，就連免治馬桶也有！這個設備又是一個大加分，在冬天大家最愛吃火鍋的時候，再貼心也不過了。尤其是女性朋友，一定非常有感。

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

「樸食鍋物」用餐的步驟是先選湯底、再點配餐，可以選＂多人套餐＂或是＂單人套餐＂，選完後如果覺得不夠，還有＂精選單點＂可選。

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

使用手機掃瞄 QRCODE ，就可以點菜。這樣的點菜方式我很喜歡，因為你可以慢慢看、慢慢點，不會有一個人在旁邊給你製造壓力，對有選擇障礙的人來說很適合。另外，我還注意到桌角貼著一張＂當月壽星，出示證件送 4 oz 指定肉品＂的福利。老婆的生日是十月份，而我們用餐的日子是教師節，就只差幾天.....真可惜！

 

「樸食鍋物」的菜單設計我很喜歡，有質感不浮誇，小小一本，不是強調菜色有多漂亮、豪華，而是說明食物的天然質樸。尤其是敢用有蟲蛀的菜葉照片，來證明蔬菜的健康無毒，真的需要很大的勇氣和堅持。不過，現在有機無毒的觀念已深植人心，應該會有很多注重養生的人士願意買單才是。

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

＂營養蔬果湯＂「樸食鍋物」的招牌湯底，使用蘋果、洋蔥、玉米、紅蘿蔔、番茄、高麗菜...等新鮮蔬果熬煮。我偷喝了幾口，果然是蔬果最精華且清爽的天然風味。不過選這種湯底的朋友要注意，吃鍋的時候要用小火慢煮，因為想要吃出蔬果的清甜，是需要時間去堆疊的。

 

第二種湯底，我們選擇的是＂酸白菜湯＂，以紅高梁酒糟天然發酵後的黃金大白菜熬煮而成。一般來說，我極少吃酸菜火鍋，就是因為坊間有很多酸白菜湯都添加醋酸、檸檬酸等添加物，味道十分嗆鼻，吃起來很不舒服。「樸食鍋物」的＂酸白菜湯＂，喝起來溫和順口，酸甜回甘，一點不舒服的嗆酸味都沒有，拿來煮牛肉或是豬肉，都十分對味。
 

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

雙人套餐非常豐盛，有＂嚴選肉品 X 2，海鮮拼盤一盤、蝦仁花枝漿一份＂附餐的部分有＂地瓜飯、手工意麵、雞蛋、冬粉＂ 4 選 1 ，時令蔬菜盤、特調飲品、手作甜點各一份。特別要說明的是這裡的附餐以＂每人＂計算，自己可以點自己喜歡的品項。例如，經過選擇後，我的附餐有＂手工意麵、時令蔬菜盤、特調飲品、手作甜點＂，而老婆的附餐則是＂雞蛋、時令蔬菜盤、特調飲品、手作甜點＂。

 

就分量來說，我覺得非常足夠，所以建議大家按人數點相對應的套餐即可。等吃到最後真的還是不夠，再加點＂精選單點＂，才不會吃不完造成浪費。

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

醬料部分提供＂沙茶醬＂＂和風醬＂兩種主選項，兩種都有子選項，可選＂加蔥、加蒜、加辣、都不加＂。＂沙茶醬＂的選項上有特別註明含＂花生、堅果＂，有這兩種飲食禁忌的人要特別注意。我們兩人點的都是＂沙茶醬＂，只差我的有加蔥、加蒜。這個沙茶醬沒有一般沙茶醬的厚重和油膩，用來蘸肉或海鮮都不錯，不過，我們發現在「樸食鍋物」吃火鍋，不用蘸醬最好吃！因為蘸了醬料，反而會掩蓋食材的原味，白白浪費大好食材。

 

兩碟滷味小菜是店家招待，味道也是走清淡路線，強調的是食物的原型、原味。花生香糯入味，咀嚼的口感很討喜，不會一入口就化掉了，那就失去吃小菜的樂趣了。滷雲耳很柔軟，吃起來很脆口，比木耳來得滑，有點小辣，非常開胃。

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

＂嚴選肉品 X 2＂的選項有＂Prime 霜降雪花牛 8 oz /特選松阪豬 8 oz /去骨雞腿，三選一＂＂Choice 培根牛 5 oz /丹麥豬 5 oz，二選一＂。我們選的是＂Prime 霜降雪花牛 8 oz＂＂丹麥豬 5 oz＂

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

「樸食鍋物」＂Prime 霜降雪花牛＂即使化凍也不會軟塌塌，煮的時候更不會肉片四散，浮沫也比較少。大理石般的油花很漂亮，輕涮幾下就可以吃，吃起來的口感是軟嫩中帶有嚼勁，非常迷人！肉汁的滲出也是持續而穩定，不會剛吃的時候好像很有肉汁，但是咀嚼到最後卻變得有些乾柴。根據這些特點，我判斷「樸食鍋物」的＂Prime 霜降雪花牛＂應該是高級的＂冷藏肉＂，因為肉品經過冷凍，會有冰晶形成，組織因此遭受破壞，口感一定會比較乾柴，缺乏彈性。

 

特別聱明，雖然照片中我的肉片有蘸醬，但這是為了拍照好看，其實絕大部分的食材我們都沒有蘸醬，所以最後我的醬料剩很多，老婆的醬料更是一點都沒動。

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

「樸食鍋物」的擺盤很用心，＂丹麥豬＂層層疊疊，像一朵盛開的花朵。若說這裡是一家網美餐廳也不為過，環境美，食物也很好拍。

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

＂丹麥豬＂的口感，吃過就回不去了，這絕對不是宣傳而是事實！( 想知道為什麼丹麥豬這麼厲害，歡迎上網 GOOGLE ) 肉質鮮嫩有彈性不在話下，不乾澀、不膩、無豬羶味更是厲害。連我這個不喜歡吃豬肉的人，都吃得津津有味，可見丹麥豬之優良。建議平常不喜歡吃豬肉的朋友，來「樸食鍋物」可以試著點看看，也許會顛覆你對豬肉的既定印象。

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

紅艷艷的＂生食級天使紅蝦＂＂精選單點＂的品項，來自南美海灣的深海美味，胺基酸含量高，甜度高於一般蝦種。這兩隻體長都超過 20 公分，超大，而且 2 隻才賣 180 元！這麼便宜，讓愛吃蝦的我毫無抵抗力，忍不住就點下去了！

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

其實天使紅蝦最適合的料理方式是燒烤，一般品質不好的天使紅蝦拿來煮火鍋，剝完殼後，常會體無完膚，吃起來也粉粉爛爛的。「樸食鍋物」讓我對天使紅蝦刮目相看，肉質飽滿，富有彈性，口感鮮甜。最貼心的是廚房已經幫我們開背去泥腸，剝起來超簡單，吃起來爽感自然更高！

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

這是我最愛的＂海鮮拼盤＂，有＂根島生態蝦、蛤蜊、鮮蚵、白蝦、虱目魚片＂，滿滿一大盤。每一種海鮮都碩大肥美，新鮮十足，讓人看了口水直流啊！特別值得一提的是＂根島生態蝦＂，生長於印尼純淨、無汙染的海域，天然野放，不吃人工飼料，只吃海藻與蜉游生物，所以若是蝦膏呈現墨綠或綠色是正常現象，不是頭殼壞掉哦！

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

仔細觀察，中間兩隻有虎紋的就是＂根島生態蝦＂，剝殼後是可口的鮮紅色，白蝦的顏色相對較淡。海水的高鹽度，使得＂根島生態蝦＂甜度更高；海水的高滲透壓，則讓牠的肉質更緊實，口感更彈牙。海水養殖的南美白蝦，口感也不錯，偏向爽脆、Q 彈，也相當鮮甜。

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

這麼飽滿肥碩的鮮蚵真的很少見，跟有名的廣島牡蠣有得拼，看起來就令人食指大動。

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

「海中牛奶」的美名不是叫假的，咬破柔嫩的蚵身，口中爆漿的滋味叫人著迷！滑溜軟嫩的蚵身，鮮味滿滿，吃了之後感覺精力充沛，渾身舒服。

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

＂蛤蜊＂也很新鮮，稍煮即開。晶瑩剔透的蛤蜊，汁液豐富無比，咬下去直接噴出來，有如瓊漿玉液，令人讚嘆！滑滑嫩嫩的肉質，咀嚼起來鮮甜無比，這樣的蛤蜊，再多我也吃得下，可惜海鮮盤中蛤蜊的數量不多，令人感覺意猶未盡。

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

虱目魚有＂牛奶魚＂的外號，肉質細嫩，可惜刺太多，唯一例外的是＂虱目魚肚＂。這個部位刺最少，油脂最多，也是無數老饕趨之若鶩的珍品。

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

這裡的虱目魚肚都經過去刺處理，所以即使不會挑刺的朋友，也可以安心享用。我特別喜歡吃有油脂的部分，一點也沒有肉類油脂的油膩感，清甜得像果凍，嫩得不可思議。

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

「樸食鍋物」用餐感覺很舒服，不僅食物鮮美，環境舒適，人的因素也占了一大部分。服務人員素質很棒，男的帥、女的美，顏質一流，更難得的是動作從容優雅，說話輕柔悅耳。簡單的說，你幾乎感覺不到他們的存在，所以可以吃得無拘無束；但是，當你需要服務的時候，他們卻會在第一時間出現在你面前。這點其實就是高級餐廳應有的水準，但是這天，我在「樸食鍋物」確確實實感受到了！

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

我吃過很多＂蝦仁花枝漿＂，卻從來沒吃過這麼誇張的蝦仁花枝漿！ 別人的蝦仁花枝漿，蝦和花枝只是點綴，魚漿才是主角；這裡的蝦仁花枝漿，魚漿反而只是聊備一格，超過 90% 以上的體積都是蝦和花枝，你說是不是很誇張？

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

一勺挖起來，滿滿的蝦和花枝；煮熟後紅色的蝦肉清晰可見，而且蝦肉可不是「眾裡尋他千百度」才能找到的小碎肉，而是一整隻、一整隻完整的蝦子！更讚的是蝦子不僅大，而且品質非常好，緊實 Q 彈得不得了；花枝也是鮮甜多汁，充滿彈性。我敢發誓，這絕對是我吃過最好吃的＂蝦仁花枝漿＂，沒有之一！

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

＂蝦餃、魚餃、豆皮＂也是＂精選單點＂，老婆看到 GOOGLE 上網友的評價很好，所以建議點來吃看看。

 

＂蝦餃、魚餃＂長得很像，上排是蝦餃，下面兩排是魚餃，各五個。我覺得這兩種餃，最厲害的是皮，軟 Q 有彈性，吃起來像是現包的口感。淡淡奶黄色的豆皮，表面光滑有光澤，吃起來有黃豆香味及新鮮豆漿味，口感軟嫩略帶 Q 勁，確實不錯。

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

不知道大家有沒有吃過某些蔬菜，覺得味道怪怪的經驗？這就是農藥帶來副作用之一。有機蔬菜因為沒有農藥等化學物質，來破壞蔬菜原有的風味，所以我們可以吃到「蔬菜原本的味道」。「樸食鍋物」的蔬菜真的值得細細品味，建議大家來吃的時候，放慢速度，仔細去體會每一種蔬菜的口感和味道，你就會了解有機蔬菜跟火鍋吃到飽餐廳吃到的蔬菜，究竟有什麼不同。

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

若要說所有蔬菜裡，最讓我眼睛為之一亮的應該是芋頭。我不喜歡吃芋頭，但是這裡的芋頭我完全可以，鬆綿可口，而且纖維感極低，說是入口即化有點誇張，可是事實就是如此！

 

甜不辣也令我印象深刻，牛蒡的味道特別明顯，原來裡面暗藏不少的牛蒡絲，喜歡吃牛蒡的朋友不要錯過。

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

雙人套餐的分量真的不少，我們又多點了三種＂精選單點＂，吃到最後真的有點撐了。不過，手工意麵是台南人最喜歡的麵食，身為北漂的台南人，我當然不能不吃。

 

比起台南意麵，這裡的意麵筋性較低，口感較軟；麵條的色澤較深，更樸實無華的感覺，也許是因為添加物比較少的原因吧！

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

單吃意麵口味有點單調，把一些蔬菜加到麵裡，再加一小匙沙茶醬，就是一碗非常好吃的蔬菜意麵了。

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

吃完火鍋，服務人員來收拾桌面，我最期待的甜點時間到了！

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

飲品有冷有熱，我們挑的是冰的＂桂花釀紅茶、黑糖檸檬烏梅汁＂；甜點則是＂巧克力脆脆冰淇淋、手作鮮奶酪加蜂蜜堅果＂

 

有著黑糖香氣和檸檬清香加持的＂黑糖檸檬烏梅汁＂固然香氣濃郁，順口好喝；但我對雅緻清香、馨甜不膩的＂桂花釀紅茶＂卻是情有獨鍾。因為低調不喧的桂花釀紅茶裡，有一種「人閑桂花落」的閒適滋味，正適合輕鬆的午后時光。

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

＂手作鮮奶酪加蜂蜜堅果＂，應該是沒有添加黏稠劑，所以看起來沒有一般鮮奶酪的堅挺。口感軟嫩香滑，奶香明顯，搭配堅果碎硬脆的顆粒感，截然不同口感造成的反差，讓奶酪的味道更突出。還有一片原味的柑橘果乾，微甜酥脆，感覺很健康。

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

＂巧克力脆脆冰淇淋＂苦甜好吃，中間暗藏脆球，增加了品嚐的樂趣。

 

【青埔火鍋】樸實真味，覺醒味蕾，有機無毒，火鍋之最

 

「醲肥辛甘非真味，真味只是淡。」這年頭想吃得健康、吃得有機、吃得無毒不容易，無良商家固然應該大力撻伐，消費者又何嘗沒有推波助瀾的責任？我們吃慣了人工添加物的舌頭，幾乎都忘了食物原本的滋味。這些人工添加物與農藥，就像炫麗的燈光，會迷惑我們的眼、我們的心、我們的味覺，殊不知當我們開心吃著一大堆排隊＂美食＂的同時，我們的健康正在慢慢流逝。

 

該是讓味蕾覺醒的時刻了！就在桃園青埔橫山書法公園旁，有一家「樸食鍋物」，堅持只用天然食材熬煮湯頭，堅持使用小農有機蔬菜，嚴選來自各地的無毒食材，就為了讓你吃到最健康的樸實真味。我熱愛火鍋，更注重健康，有沒有辦法可以兩全其美？「樸食鍋物」，就是我找到的答案！

 

📌樸食鍋物 PU SHI
🏡店址：桃園市大園區大智路103號
☎️電話：03-2875028
🕐營業時間：上午11:30 - 下午3:00 、下午5:30 - 下午9:00 ( 週一公休 )
👉完整菜單：https://user130053.pse.is/59x22f
👉FB：https://www.facebook.com/pushi174

 

 

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