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【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩遊樂園 龍蝦夾回家

2023-10-14 20:29:32 shouyadog 人氣：103
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文章類別：生活-玩具公仔

縣市地區：新北市 > 三重區

 

熊嗨星樂園  STAR BEARY

店家地址：新北市三重區中興南街25號

營業時間：週一-週四 11:30-00:00  週五 11:30-01:00  週六 11:00-01:00  週日假日 11:00-01:00

官方臉書：熊嗨星樂園 三重中興南店

 

【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

兒子長這麼大還沒有夾娃娃的經驗，這次特地帶他到熊嗨星樂園 三重中興南店

要來開啟他的夾娃娃初體驗 【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

搭捷運到先嗇宮站，走一下下就可以到囉，非常方便 【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

附近還有家樂福和Ikea可以逛，我們這天也是先去Ikea吃飯逛街才過來這裡的，

就是一個塞滿了吃吃喝喝和猛逛的一天，哈哈哈。

 

【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

這看板和天空搭起來好美 【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

店門口有提供機車停車格，附近100公尺也有汽車停車場，開車或騎車過來都很方便。

 

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一進門就遇到很熱情的婆婆，跟我們分享他可愛的狗狗，可愛死了啦 【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

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領完嗨星貼紙蓋上章準備開玩 【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

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熊嗨星樂園店裡的視覺設計是走宇宙星球的感覺，我覺得很美耶 【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

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還有廁所可以使用~

 

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馬上兌換硬幣要來夾娃娃囉 【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

這裡的機台全部都是投10元就可以夾的喔，令人躍躍欲試~

 

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一進門就可以看到非常吸睛的龍蝦台，沒想到夾娃娃也可以夾龍蝦呀現在，真是太先進了 【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

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夾到一隻龍蝦娃娃可以換一盒白蝦，夾到三隻就可以換一隻波士頓龍蝦耶，馬上來試試 【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

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夾的時候好多人圍觀，看兒子高興的，哈哈哈哈 【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

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這個青蛙氣球兒子夾一次就夾到了，真是厲害~

 

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看兒子認真的神情，不知道念書的時候有沒有這麼認真~

 

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這裡可以夾的品項真的好多元喔，很多都是外面沒看過的，連冰淇淋也有，

我對夾娃娃的印象一直都停留在裡面只有娃娃和玩具呢，哈~

近兩百台的機台真不是蓋的，好喜歡這裡場地寬敞明亮的感覺，人很多也不覺得壅擠，

而且服務人員都好親切，補商品也很勤勞，大推。

 

【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

看母親大人和兒子都玩得很開心，我也忍不住跟著一起夾，

沒想到我第一次出手就夾中了一根超大棒棒糖，真是太帥了 【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

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兒子好像特別偏愛青蛙，一直對這隻青蛙念念不忘，夾了兩百多塊終於夾到，他好開心~

 

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放戰利品的車車也很好推，看兒子忙得很，笑死 【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

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離開之前，活動區也有很多活動可以參與，想知道有什麼活動可以到他們的粉絲專頁查看~

 

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我們換到了一盒白蝦和一隻波士頓龍蝦，可以加菜囉 【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

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而且他還有附保冷袋，也太精美了吧，好喜歡喔~

 

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全部的戰利品大合照 【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

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我們直接從白天玩到晚上了 【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

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來開箱從熊嗨星樂園夾到的波士頓龍蝦和白蝦 【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

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將多餘的鬚腳剪掉就可以料理，拿來炒麵也很方便~

 

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一字排開多美呀~ 【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

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炒好的麵擺盤一下，直接比餐廳還豪華的感覺有沒有~ 【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

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讓人咻咻咻的好味道~ 【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

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這個波士頓龍蝦滿大隻的耶 【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

我們先把他稍微泡一下鹽水，搓洗一下他，幫他洗個澡，除去雜質~

 

【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

洗完澡就可以開始料理囉，看你是要鐵板、焗烤、清蒸還是火鍋，都可以~

 

【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

做成沙拉也非常迷人，這龍蝦裡面還有卵呢，真是太誘惑了 【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

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搭配優格做成一鹹一甜的也很對味~ 【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

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煮成粥也是一絕，那個蝦膏化在粥裡面的滋味實在太美妙，讓人忍不住一口接一口~ 【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

夾娃娃也能出好菜，沒想到吧，哈哈哈哈，喜歡夾娃娃的朋友更是要去熊嗨星樂園夾夾看了，

真的很推薦可以帶小朋友一起去玩，可以跟我們一樣先去Ikea吃飽飽逛完之後再過來，

可以玩一整天又可以大小朋友都大滿足，連母親大人都玩得很開心，直說下次還要來呢 【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

 

文章標籤

熊嗨星樂園 STAR BEARY 親子食玩遊樂園 龍蝦 龍蝦沙拉 炒麵 夾娃娃機店 夾娃娃 親子樂園推薦 三重夾娃娃 三重親子樂園 三重一日遊 龍蝦粥
 
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我喜歡品嘗美食、到處旅遊攝影，也喜歡在家料理做菜，興趣是藝術創作、影音賞析，也喜歡寫寫故事。 把全部結合起來，就成了Shouyadog's everything。 合作請洽→shouyadogs@hotmail.com
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