熊嗨星樂園 STAR BEARY

店家地址：新北市三重區中興南街25號

營業時間：週一-週四 11:30-00:00 週五 11:30-01:00 週六 11:00-01:00 週日假日 11:00-01:00

官方臉書： 熊嗨星樂園 三重中興南店

兒子長這麼大還沒有夾娃娃的經驗，這次特地帶他到 熊嗨星樂園 三重中興南店 ，

要來開啟他的夾娃娃初體驗

搭捷運到先嗇宮站，走一下下就可以到囉，非常方便

附近還有家樂福和Ikea可以逛，我們這天也是先去Ikea吃飯逛街才過來這裡的，

就是一個塞滿了吃吃喝喝和猛逛的一天，哈哈哈。

這看板和天空搭起來好美

店門口有提供機車停車格，附近100公尺也有汽車停車場，開車或騎車過來都很方便。

一進門就遇到很熱情的婆婆，跟我們分享他可愛的狗狗，可愛死了啦

領完嗨星貼紙蓋上章準備開玩

熊嗨星樂園 店裡的視覺設計是走宇宙星球的感覺，我覺得很美耶

還有廁所可以使用~

馬上兌換硬幣要來夾娃娃囉

這裡的機台全部都是投10元就可以夾的喔，令人躍躍欲試~

一進門就可以看到非常吸睛的龍蝦台，沒想到夾娃娃也可以夾龍蝦呀現在，真是太先進了

夾到一隻龍蝦娃娃可以換一盒白蝦，夾到三隻就可以換一隻波士頓龍蝦耶，馬上來試試

夾的時候好多人圍觀，看兒子高興的，哈哈哈哈

這個青蛙氣球兒子夾一次就夾到了，真是厲害~

看兒子認真的神情，不知道念書的時候有沒有這麼認真~

這裡可以夾的品項真的好多元喔，很多都是外面沒看過的，連冰淇淋也有，

我對夾娃娃的印象一直都停留在裡面只有娃娃和玩具呢，哈~

近兩百台的機台真不是蓋的，好喜歡這裡場地寬敞明亮的感覺，人很多也不覺得壅擠，

而且服務人員都好親切，補商品也很勤勞，大推。

看母親大人和兒子都玩得很開心，我也忍不住跟著一起夾，

沒想到我第一次出手就夾中了一根超大棒棒糖，真是太帥了

兒子好像特別偏愛青蛙，一直對這隻青蛙念念不忘，夾了兩百多塊終於夾到，他好開心~

放戰利品的車車也很好推，看兒子忙得很，笑死

離開之前，活動區也有很多活動可以參與，想知道有什麼活動可以到他們的粉絲專頁查看~

我們換到了一盒白蝦和一隻波士頓龍蝦，可以加菜囉

而且他還有附保冷袋，也太精美了吧，好喜歡喔~

全部的戰利品大合照

我們直接從白天玩到晚上了

來開箱從 熊嗨星樂園 夾到的波士頓龍蝦和白蝦

將多餘的鬚腳剪掉就可以料理，拿來炒麵也很方便~

一字排開多美呀~

炒好的麵擺盤一下，直接比餐廳還豪華的感覺有沒有~

讓人咻咻咻的好味道~

這個波士頓龍蝦滿大隻的耶

我們先把他稍微泡一下鹽水，搓洗一下他，幫他洗個澡，除去雜質~

洗完澡就可以開始料理囉，看你是要鐵板、焗烤、清蒸還是火鍋，都可以~

做成沙拉也非常迷人，這龍蝦裡面還有卵呢，真是太誘惑了

搭配優格做成一鹹一甜的也很對味~

煮成粥也是一絕，那個蝦膏化在粥裡面的滋味實在太美妙，讓人忍不住一口接一口~

夾娃娃也能出好菜，沒想到吧，哈哈哈哈，喜歡夾娃娃的朋友更是要去 熊嗨星樂園 夾夾看了，

真的很推薦可以帶小朋友一起去玩，可以跟我們一樣先去Ikea吃飽飽逛完之後再過來，

可以玩一整天又可以大小朋友都大滿足，連母親大人都玩得很開心，直說下次還要來呢

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