熊嗨星樂園 STAR BEARY
店家地址：新北市三重區中興南街25號
營業時間：週一-週四 11:30-00:00 週五 11:30-01:00 週六 11:00-01:00 週日假日 11:00-01:00
官方臉書：熊嗨星樂園 三重中興南店
兒子長這麼大還沒有夾娃娃的經驗，這次特地帶他到熊嗨星樂園 三重中興南店，
要來開啟他的夾娃娃初體驗
搭捷運到先嗇宮站，走一下下就可以到囉，非常方便
附近還有家樂福和Ikea可以逛，我們這天也是先去Ikea吃飯逛街才過來這裡的，
就是一個塞滿了吃吃喝喝和猛逛的一天，哈哈哈。
這看板和天空搭起來好美
店門口有提供機車停車格，附近100公尺也有汽車停車場，開車或騎車過來都很方便。
一進門就遇到很熱情的婆婆，跟我們分享他可愛的狗狗，可愛死了啦
領完嗨星貼紙蓋上章準備開玩
熊嗨星樂園店裡的視覺設計是走宇宙星球的感覺，我覺得很美耶
還有廁所可以使用~
馬上兌換硬幣要來夾娃娃囉
這裡的機台全部都是投10元就可以夾的喔，令人躍躍欲試~
一進門就可以看到非常吸睛的龍蝦台，沒想到夾娃娃也可以夾龍蝦呀現在，真是太先進了
夾到一隻龍蝦娃娃可以換一盒白蝦，夾到三隻就可以換一隻波士頓龍蝦耶，馬上來試試
夾的時候好多人圍觀，看兒子高興的，哈哈哈哈
這個青蛙氣球兒子夾一次就夾到了，真是厲害~
看兒子認真的神情，不知道念書的時候有沒有這麼認真~
這裡可以夾的品項真的好多元喔，很多都是外面沒看過的，連冰淇淋也有，
我對夾娃娃的印象一直都停留在裡面只有娃娃和玩具呢，哈~
近兩百台的機台真不是蓋的，好喜歡這裡場地寬敞明亮的感覺，人很多也不覺得壅擠，
而且服務人員都好親切，補商品也很勤勞，大推。
看母親大人和兒子都玩得很開心，我也忍不住跟著一起夾，
沒想到我第一次出手就夾中了一根超大棒棒糖，真是太帥了
兒子好像特別偏愛青蛙，一直對這隻青蛙念念不忘，夾了兩百多塊終於夾到，他好開心~
放戰利品的車車也很好推，看兒子忙得很，笑死
離開之前，活動區也有很多活動可以參與，想知道有什麼活動可以到他們的粉絲專頁查看~
我們換到了一盒白蝦和一隻波士頓龍蝦，可以加菜囉
而且他還有附保冷袋，也太精美了吧，好喜歡喔~
全部的戰利品大合照
我們直接從白天玩到晚上了
來開箱從熊嗨星樂園夾到的波士頓龍蝦和白蝦
將多餘的鬚腳剪掉就可以料理，拿來炒麵也很方便~
一字排開多美呀~
炒好的麵擺盤一下，直接比餐廳還豪華的感覺有沒有~
讓人咻咻咻的好味道~
這個波士頓龍蝦滿大隻的耶
我們先把他稍微泡一下鹽水，搓洗一下他，幫他洗個澡，除去雜質~
洗完澡就可以開始料理囉，看你是要鐵板、焗烤、清蒸還是火鍋，都可以~
做成沙拉也非常迷人，這龍蝦裡面還有卵呢，真是太誘惑了
搭配優格做成一鹹一甜的也很對味~
煮成粥也是一絕，那個蝦膏化在粥裡面的滋味實在太美妙，讓人忍不住一口接一口~
夾娃娃也能出好菜，沒想到吧，哈哈哈哈，喜歡夾娃娃的朋友更是要去熊嗨星樂園夾夾看了，
真的很推薦可以帶小朋友一起去玩，可以跟我們一樣先去Ikea吃飽飽逛完之後再過來，
可以玩一整天又可以大小朋友都大滿足，連母親大人都玩得很開心，直說下次還要來呢