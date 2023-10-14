好幾年前開始著迷咖啡的時候就已經聽過豆荒良倉的推薦

不過地點距離我平常活動區域稍嫌遠了點

真的要下定決心專程跑一趟已經又是數年過去

店址位在雙連站出口走路3分鐘左右即可抵達

從中山站慢慢沿途逛赤峰街後再來豆荒良倉是個很完美的假日行程

店內入口處很專業的烘豆機存在感強烈

實際上造訪當天也在辛勤工作

讓室內充滿烘豆的焙煎香氣

豆荒良倉的自家烘焙咖啡豆可以直接在蝦皮上購買

住台北地區的更能事先預約後來店自取

當天從入店到離開中間有很多熟客來補豆子非常有人氣

店裡的配色以暖系的木頭搭配冷調的金屬製家具

工業風格多了點溫度色彩

吧檯座位下方很貼心設置掛勾可以掛置包包

唯一一組非吧台區的雙人座位很小巧可愛

很有在寬廣空間中自成一區小天地的感覺

店內窗邊木架放了各種單品烘豆可以購買

下方空間更是超多麻袋等包裝

很符合存放豆子的糧倉的概念

真的就像在舒服的倉庫裡啜飲咖啡的感覺

菜單直接懸掛在牆邊很融入室內設計

擺放的書籍多是外文書莫名很有深度的氛圍

不知道是不是會有很多國外客人慕名而來

小冊筆記本感覺的菜單首頁有很清楚的豆子導覽

以圓滾滾的咖啡豆自淺到深棕色圖式表達焙度

冰沖會多10元不會加價太多

基本豆款不論種類都是同樣價位

單獨的豆卡一張張都有詳細說明豆子產地、焙度與處理法等

風味描述也很詳細以中英文雙語呈現

不定期會有限量款或是比較稀有的高價豆子

價位多在150到200元之間不會太高不可攀

義式咖啡統一使用店家自己的義式配方

簡單四種選項之外還有提供1+1組合

燕麥奶也可以加價更換

以咖啡為主的豆荒良倉簡單提供了兩款P&T的茶品

甜點則是另一個豆荒良倉的好評項目

一次點齊我喜歡的甜點跟咖啡

托盤跟餐具也非常有質感很加分

精品咖啡布丁 TWD120

原本以為是咖啡口味的布丁或是焦糖液是咖啡口味

沒想到竟然是布丁搭配一小杯冰咖啡超級驚豔

這次搭配的是中焙的曼特寧也是我平常就喜歡的豆款

據說每週都會換不同豆子次次來都有不同感受

咖啡喝起來輕盈爽口

酸苦味都很平衡只是相對來說比較沒有衝擊

作為布丁的輔助倒是很棒的配角

布丁屬於鮮奶油比重高的濃郁型

單吃我自己到最後會有點膩

配咖啡邊吃邊喝很恰當

頂層的柑橘片也讓人吃了眼睛一亮

酸爽帶點橘皮苦味一掃奶油的厚重口感

布丁甜度低讓我可以充分品嘗到咖啡的香氣

焦糖液本身也有加入同款冰沖咖啡讓味道有點像比較不甜的kopiko咖啡糖的感覺

是第一個我連焦糖液都喝完的布丁

取向整體我覺得算是大人味甜點非常喜歡

小山園抹茶生乳捲 TWD160

小山園抹茶不負冠名真的有非常濃厚的抹茶香

吃起來茶味明顯些許微苦

同樣甜度也不會太高更能品嘗到抹茶的層次

生乳奶油內餡細緻滑順有抹茶跟原味兩種口味

私心更喜歡原味奶味香濃味道跟抹茶更平衡

以很柔軟富有彈性的蛋糕體包覆

單吃或搭配生乳餡都超級好吃

冰手沖 TWD160

選了沒喝過的哥斯大黎加藍火山產區

淺焙搭配慢速日曬處理法的卡杜拉咖啡豆感覺很特別

之前喝過哥斯大黎加其他產區都很不賴

卡杜拉這個品種更是我的心頭好

冰沖採用像調酒一樣放了一顆大冰球讓低溫可以持續抱持

頂部有著很像啤酒的細緻泡沫

喝起來如同風味描述有著熱帶水果的清爽酸味

尾韻甘甜帶點太妃糖感兼具發酵酒香風味

喝了一次之後覺得豆荒良倉的咖啡真的很不錯

風味層次細膩味道很乾淨

甜點不僅有特色令人印象深刻更是美味好吃

如果不是人潮太多距離有點遠

真的會想要路過就來一杯

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/09/09

花費: TWD440(冰手沖+生乳捲+布丁各1)

BEAN BARN 豆荒良倉

FB粉絲團/IG/蝦皮

11:00-19:00 (L.O 18:00)

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes(2小時)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (LINE PAY)

可否訂位: 否

地址: 〒 103 台北市大同區雙連街49號

電話: 02-2550-2857



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