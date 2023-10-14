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台北大同-[BEAN BARN 豆荒良倉] 近雙連站赤峰街商圈5分鐘即達，特色咖啡布丁與濃郁抹茶蛋糕捲，空間明亮舒適充滿咖啡香，日系清新質感自家烘焙咖啡店

2023-10-14 21:01:42 Elisa 人氣：168
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窩客好文

Elisa

發表篇數：289篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大同區

造訪商家：BEAN BARN 豆荒良倉
place台北市大同區雙連街49號
作者本次評價：
4.75
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

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好幾年前開始著迷咖啡的時候就已經聽過豆荒良倉的推薦

不過地點距離我平常活動區域稍嫌遠了點

真的要下定決心專程跑一趟已經又是數年過去

店址位在雙連站出口走路3分鐘左右即可抵達

從中山站慢慢沿途逛赤峰街後再來豆荒良倉是個很完美的假日行程

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店內入口處很專業的烘豆機存在感強烈

實際上造訪當天也在辛勤工作

讓室內充滿烘豆的焙煎香氣

豆荒良倉的自家烘焙咖啡豆可以直接在蝦皮上購買

住台北地區的更能事先預約後來店自取

當天從入店到離開中間有很多熟客來補豆子非常有人氣

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店裡的配色以暖系的木頭搭配冷調的金屬製家具

工業風格多了點溫度色彩

吧檯座位下方很貼心設置掛勾可以掛置包包

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唯一一組非吧台區的雙人座位很小巧可愛

很有在寬廣空間中自成一區小天地的感覺

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店內窗邊木架放了各種單品烘豆可以購買

下方空間更是超多麻袋等包裝

很符合存放豆子的糧倉的概念

真的就像在舒服的倉庫裡啜飲咖啡的感覺

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菜單直接懸掛在牆邊很融入室內設計

擺放的書籍多是外文書莫名很有深度的氛圍

不知道是不是會有很多國外客人慕名而來

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小冊筆記本感覺的菜單首頁有很清楚的豆子導覽

以圓滾滾的咖啡豆自淺到深棕色圖式表達焙度

冰沖會多10元不會加價太多

基本豆款不論種類都是同樣價位

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單獨的豆卡一張張都有詳細說明豆子產地、焙度與處理法等

風味描述也很詳細以中英文雙語呈現

不定期會有限量款或是比較稀有的高價豆子

價位多在150到200元之間不會太高不可攀

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義式咖啡統一使用店家自己的義式配方

簡單四種選項之外還有提供1+1組合

燕麥奶也可以加價更換

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以咖啡為主的豆荒良倉簡單提供了兩款P&T的茶品

甜點則是另一個豆荒良倉的好評項目

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一次點齊我喜歡的甜點跟咖啡

托盤跟餐具也非常有質感很加分

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精品咖啡布丁 TWD120

原本以為是咖啡口味的布丁或是焦糖液是咖啡口味

沒想到竟然是布丁搭配一小杯冰咖啡超級驚豔

這次搭配的是中焙的曼特寧也是我平常就喜歡的豆款

據說每週都會換不同豆子次次來都有不同感受

咖啡喝起來輕盈爽口

酸苦味都很平衡只是相對來說比較沒有衝擊

作為布丁的輔助倒是很棒的配角

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布丁屬於鮮奶油比重高的濃郁型

單吃我自己到最後會有點膩

配咖啡邊吃邊喝很恰當

頂層的柑橘片也讓人吃了眼睛一亮

酸爽帶點橘皮苦味一掃奶油的厚重口感

布丁甜度低讓我可以充分品嘗到咖啡的香氣

焦糖液本身也有加入同款冰沖咖啡讓味道有點像比較不甜的kopiko咖啡糖的感覺

是第一個我連焦糖液都喝完的布丁

取向整體我覺得算是大人味甜點非常喜歡

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小山園抹茶生乳捲 TWD160

小山園抹茶不負冠名真的有非常濃厚的抹茶香

吃起來茶味明顯些許微苦

同樣甜度也不會太高更能品嘗到抹茶的層次

生乳奶油內餡細緻滑順有抹茶跟原味兩種口味

私心更喜歡原味奶味香濃味道跟抹茶更平衡

以很柔軟富有彈性的蛋糕體包覆

單吃或搭配生乳餡都超級好吃

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冰手沖 TWD160

選了沒喝過的哥斯大黎加藍火山產區

淺焙搭配慢速日曬處理法的卡杜拉咖啡豆感覺很特別

之前喝過哥斯大黎加其他產區都很不賴

卡杜拉這個品種更是我的心頭好

冰沖採用像調酒一樣放了一顆大冰球讓低溫可以持續抱持

頂部有著很像啤酒的細緻泡沫

喝起來如同風味描述有著熱帶水果的清爽酸味

尾韻甘甜帶點太妃糖感兼具發酵酒香風味

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喝了一次之後覺得豆荒良倉的咖啡真的很不錯

風味層次細膩味道很乾淨

甜點不僅有特色令人印象深刻更是美味好吃

如果不是人潮太多距離有點遠

真的會想要路過就來一杯

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/09/09

花費: TWD440(冰手沖+生乳捲+布丁各1)

BEAN BARN 豆荒良倉

FB粉絲團/IG/蝦皮

11:00-19:00 (L.O 18:00)

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes(2小時)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (LINE PAY)

可否訂位: 否

地址:  103 台北市大同區雙連街49號

電話: 02-2550-2857


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀：

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