台北美食內湖宴客聚餐推薦餐廳！「88會館-郭董私房菜」嚴選食材，現撈活體海鮮：龍蝦、活鮑魚新鮮Q彈又美味，屏東東港產地直送新鮮食材「紅雞母活魚兩吃」、清蒸活鮑魚、鹽烤海大蝦、珍貴食材花膠、耗費多時熬煮的濃郁砂鍋雞湯，澎湃海鮮頂級食材用料實在，隱密包廂保有隱私，不論親友聚餐、尾牙宴客都很適合哦！
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88會館-郭董私房菜 家樂福內湖店5樓
88會館-郭董私房菜以台菜料理著名，
在88會館可品嘗到「台南海鮮會館」郭董親自教導的獨門私房菜，
88會館的地點在家樂福內湖店5樓，用餐可享家樂福特約停車場4H停車優惠。
用餐環境超級美，佈置很用心也很好拍，
我們還沒正式進到88會館用餐區，
已先被美美的造景吸引，不小心拍了好多照，
覺得設計真的很用心。
(更多佈景照片在文末)。
88會館-郭董私房菜 嚴選新鮮食材活魚兩吃
我們全家都很愛吃海鮮，海鮮最重要的就是新鮮度，
88會館-郭董私房菜的食材真的好鮮，他們準備的海鮮食材是活跳跳現撈的，
魚缸裡活跳跳的生猛龍蝦還和我們打招呼呢！
88會館-郭董私房菜採預約制，來用餐要記得提先訂位哦，
我們10人用餐有事先預定包廂，88會館
環境乾淨舒適，菜色新鮮度也很棒，親友們都很滿意，
真的很推薦大家到88號會館享用美食。
88會館-郭董私房菜 MENU菜單 精緻菜色
「88會館-郭董私房菜」食材新鮮菜色精緻，用料實在非常超值！
主打活魚兩吃、新鮮龍蝦粥、生猛海鮮、主廚手路菜等菜色，
因為食材份量大方，桌菜用餐需6人以上方可訂席(人數少可訂其他菜色)。
6人桌菜菜色。
本篇分享的是 $12,000的菜色，每席十位，需加10%服務費。
菜色如下：
前菜：四季豆丁魚香、台灣烏魚子、港式臘腸、黃金南瓜
東港現撈時令魚
花菇津白燉魚膠(位上)
銅盤鹽烤海大蝦
清蒸活鮑魚
蒲燒鰻手作油飯
鹽烤雙吃魚
砂鍋一品芽白雞
精緻美西點
新式甜品湯
四季鮮水果
88號會館-郭董私房菜 前菜-四季豆丁魚香
前菜有4道，道道都是精選菜色。
經典菜色「四季豆丁魚香」，四季豆搭配丁香魚真的越嚼越香耶。
88號會館-郭董私房菜 前菜-台灣烏魚子
台灣知名的烏金名產，「台灣烏魚子」在88會館也品嚐得到耶！
讓人齒頰留香的烏魚子，很少會出現在北部的餐廳，
88會館菜色豐盛，讓人好驚豔！！
88號會館-郭董私房菜 前菜-港式臘腸
兩種口味的「港式臘腸」肉質鮮美風味獨特，
大人小孩接受度都很高。
88號會館-郭董私房菜 前菜-黃金南瓜
黃金南瓜是南瓜切條狀，再裹上麵衣油炸，
外酥內軟又有營養，當前菜很適合。
88號會館-郭董私房菜 東港現撈時令魚
88號會館宴席特色之一就是選用產地直送的新鮮食材，
當天品嚐到屏東東港現撈時令魚「紅雞母」活魚兩吃，
第一吃是新鮮生魚片、另一吃是鹽烤魚，
「紅雞母生魚片拼盤」中還有「佃煮香魚」和「蝦仁百香果青木瓜絲」，
擺盤很有氣勢超級氣派，上桌的時候我們好驚豔，
食材新鮮澎湃大方，請客超有面子的啦！
嚴選來自東港現撈的紅雞母，
這一尾很大條價格不便宜耶，
眾所皆知，食材要夠新鮮才能片成生魚片，
真的很難得可以品嚐到這麼棒的菜色！
看魚眼的菁亮度就知道超級新鮮！
紅雞母肉質細嫩，彈牙美味，算是蠻稀有的食材！
「佃煮香魚」煮得非常入味，
每人一條香魚，已經貼心幫我們分成兩段，
女生也能優雅享用。
「蝦仁百香果青木瓜絲」新鮮蝦仁和百香果的組合非常清爽耶，
和青木瓜絲一起品嚐層次很豐富。
88號會館-郭董私房菜 花菇津白燉魚膠(位上)
長時間熬煮的「花菇津白燉魚膠」湯品裡面有珍貴的「花膠」食材，
花膠又稱魚肚或魚膠，為傳統的名貴食品之一，
屬於乾海產的一種，即「鮑參翅肚」中的「肚」。
每碗「花菇津白燉魚膠」都吃得到好幾塊花膠，
花膠滑順爽口，完全沒腥味，補充膠原蛋白好開心。
「花菇津白燉魚膠」湯頭濃郁自然清甜，
真材實料裡面還有排骨和花菇哦。
滿滿的排骨、娃娃菜、花菇和花膠，營養滿分又好吃。
88號會館-郭董私房菜 銅盤鹽烤海大蝦
「銅盤鹽烤海大蝦」只有鹽烤，沒有多餘調味，
這道料理很考驗食材的鮮度，
只有新鮮的蝦子才能通過考驗！
88號會館選用特大等級的大草蝦，
鹽烤的大蝦清甜Q彈肉質飽滿，真的好新鮮！
88號會館-郭董私房菜 清蒸活鮑魚
在88會館吃到的「清蒸活鮑魚」份量很大耶，
聽說他們是選用特選大鮑魚，還貼心的幫我們把鮑魚切成3塊，比較容易入口。
特選大鮑魚肉質鮮甜扎實，非常新鮮耶，
口感鮮甜可口，真的很超值。
88號會館-郭董私房菜 蒲燒鰻手作油飯
每次參加宴席，我都很期待油飯，
88會館提供「蒲燒鰻手作油飯」，油飯超級Q，超級好吃，
詢問過才知道，原來煮油飯的過程使用米酒代替水，飯不會有黏黏的口感。
油飯上的蒲燒鰻肉質細緻，很入味很好吃。
88號會館-郭董私房菜 鹽烤雙吃魚
「紅雞母」活魚兩吃，第二吃是鹽烤作法，
紅雞母經過高溫烘烤，肉質細嫩仍保有水份，鮮甜又美味。
88號會館-郭董私房菜 砂鍋一品芽白雞
「砂鍋一品芽白雞」是功夫菜哦，需花時間熬煮6個小時以上，
嚴選整隻雞，加入豬腳、雞腳、金華火腿、干貝、白菜等豐盛食材，
鵝黃色的湯頭吸收了食材精華，喝起來濃郁但不會過於厚重，
每一口都很鮮甜，真材實料的美味你一定要試看看。
服務人員會幫忙盛小碗，服務真的很好耶。
88號會館-郭董私房菜 精緻美西點
甜點蛋糕是師傅手工做的瑪德蓮，鬆軟綿密還有奶油香，
小朋友超級愛這道，幾乎一個人吃了一半。
88號會館-郭董私房菜 新式甜品湯
甜品湯則是銀耳蓮子甜湯，銀耳煮過後有豐富膠質，
清甜滑順好吃沒負擔耶，品嚐完前面的精緻菜色，
甜點來個銀耳蓮子甜湯非常加分！
88號會館-郭董私房菜 四季鮮水果
時令水果是紅色西瓜，水份飽滿多汁，而且甜度很高哦！
享用完豐盛餐點，還可以在88會館的漂亮背景拍照留念，
目測大約有10個場景，每個佈景都超像攝影棚，設計的很用心。
台北美食內湖宴客聚餐推薦「88會館-郭董私房菜」！
嚴選食材，現撈活體海鮮：龍蝦、活鮑魚新鮮Q彈又美味，
屏東東港產地直送新鮮食材「紅雞母活魚兩吃」、清蒸活鮑魚、鹽烤海大蝦、珍貴食材花膠、
耗費多時熬煮的濃郁砂鍋雞湯，澎湃海鮮頂級食材用料實在，
隱密包廂保有隱私，不論親友聚餐、尾牙宴客都很適合哦！
文章中提及的商品價格、菜單、店家營業時間等資訊可能會隨時間調整，圖文僅供參考，最新資訊請以店家公告為準。
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88會館-郭董私房菜 地址資訊
88會館-郭董私房菜
88會館-郭董私房菜食記
88會館官網
地址：台北市內湖區民善街88號5樓
(BMW 台北意德旁/家樂福內湖店)
時間：10:00-21:00
電話：02-2794-3839
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