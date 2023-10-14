台北美食內湖宴客聚餐推薦餐廳！「88會館-郭董私房菜」嚴選食材，現撈活體海鮮：龍蝦、活鮑魚新鮮Q彈又美味，屏東東港產地直送新鮮食材「紅雞母活魚兩吃」、清蒸活鮑魚、鹽烤海大蝦、珍貴食材花膠、耗費多時熬煮的濃郁砂鍋雞湯，澎湃海鮮頂級食材用料實在，隱密包廂保有隱私，不論親友聚餐、尾牙宴客都很適合哦！

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88會館-郭董私房菜 家樂福內湖店5樓

88會館-郭董私房菜以台菜料理著名，

在88會館可品嘗到「台南海鮮會館」郭董親自教導的獨門私房菜，

88會館的地點在家樂福內湖店5樓，用餐可享家樂福特約停車場4H停車優惠。

用餐環境超級美，佈置很用心也很好拍，

我們還沒正式進到88會館用餐區，

已先被美美的造景吸引，不小心拍了好多照，

覺得設計真的很用心。

(更多佈景照片在文末)。

88會館-郭董私房菜 嚴選新鮮食材活魚兩吃

我們全家都很愛吃海鮮，海鮮最重要的就是新鮮度，

88會館-郭董私房菜的食材真的好鮮，他們準備的海鮮食材是活跳跳現撈的，

魚缸裡活跳跳的生猛龍蝦還和我們打招呼呢！

88會館-郭董私房菜採預約制，來用餐要記得提先訂位哦，

我們10人用餐有事先預定包廂，88會館

環境乾淨舒適，菜色新鮮度也很棒，親友們都很滿意，

真的很推薦大家到88號會館享用美食。

88會館-郭董私房菜 MENU菜單 精緻菜色

「88會館-郭董私房菜」食材新鮮菜色精緻，用料實在非常超值！

主打活魚兩吃、新鮮龍蝦粥、生猛海鮮、主廚手路菜等菜色，

因為食材份量大方，桌菜用餐需6人以上方可訂席(人數少可訂其他菜色)。

6人桌菜菜色。

本篇分享的是 $12,000的菜色，每席十位，需加10%服務費。

菜色如下：

前菜：四季豆丁魚香、台灣烏魚子、港式臘腸、黃金南瓜

東港現撈時令魚

花菇津白燉魚膠(位上)

銅盤鹽烤海大蝦

清蒸活鮑魚

蒲燒鰻手作油飯

鹽烤雙吃魚

砂鍋一品芽白雞

精緻美西點

新式甜品湯

四季鮮水果

88號會館-郭董私房菜 前菜-四季豆丁魚香

前菜有4道，道道都是精選菜色。

經典菜色「四季豆丁魚香」，四季豆搭配丁香魚真的越嚼越香耶。

88號會館-郭董私房菜 前菜-台灣烏魚子

台灣知名的烏金名產，「台灣烏魚子」在88會館也品嚐得到耶！

讓人齒頰留香的烏魚子，很少會出現在北部的餐廳，

88會館菜色豐盛，讓人好驚豔！！

88號會館-郭董私房菜 前菜-港式臘腸

兩種口味的「港式臘腸」肉質鮮美風味獨特，

大人小孩接受度都很高。

88號會館-郭董私房菜 前菜-黃金南瓜

黃金南瓜是南瓜切條狀，再裹上麵衣油炸，

外酥內軟又有營養，當前菜很適合。

88號會館-郭董私房菜 東港現撈時令魚

88號會館宴席特色之一就是選用產地直送的新鮮食材，

當天品嚐到屏東東港現撈時令魚「紅雞母」活魚兩吃，

第一吃是新鮮生魚片、另一吃是鹽烤魚，

「紅雞母生魚片拼盤」中還有「佃煮香魚」和「蝦仁百香果青木瓜絲」，

擺盤很有氣勢超級氣派，上桌的時候我們好驚豔，

食材新鮮澎湃大方，請客超有面子的啦！

嚴選來自東港現撈的紅雞母，

這一尾很大條價格不便宜耶，

眾所皆知，食材要夠新鮮才能片成生魚片，

真的很難得可以品嚐到這麼棒的菜色！

看魚眼的菁亮度就知道超級新鮮！

紅雞母肉質細嫩，彈牙美味，算是蠻稀有的食材！

「佃煮香魚」煮得非常入味，

每人一條香魚，已經貼心幫我們分成兩段，

女生也能優雅享用。

「蝦仁百香果青木瓜絲」新鮮蝦仁和百香果的組合非常清爽耶，

和青木瓜絲一起品嚐層次很豐富。

88號會館-郭董私房菜 花菇津白燉魚膠(位上)

長時間熬煮的「花菇津白燉魚膠」湯品裡面有珍貴的「花膠」食材，

花膠又稱魚肚或魚膠，為傳統的名貴食品之一，

屬於乾海產的一種，即「鮑參翅肚」中的「肚」。

每碗「花菇津白燉魚膠」都吃得到好幾塊花膠，

花膠滑順爽口，完全沒腥味，補充膠原蛋白好開心。

「花菇津白燉魚膠」湯頭濃郁自然清甜，

真材實料裡面還有排骨和花菇哦。

滿滿的排骨、娃娃菜、花菇和花膠，營養滿分又好吃。

88號會館-郭董私房菜 銅盤鹽烤海大蝦

「銅盤鹽烤海大蝦」只有鹽烤，沒有多餘調味，

這道料理很考驗食材的鮮度，

只有新鮮的蝦子才能通過考驗！

88號會館選用特大等級的大草蝦，

鹽烤的大蝦清甜Q彈肉質飽滿，真的好新鮮！

88號會館-郭董私房菜 清蒸活鮑魚

在88會館吃到的「清蒸活鮑魚」份量很大耶，

聽說他們是選用特選大鮑魚，還貼心的幫我們把鮑魚切成3塊，比較容易入口。

特選大鮑魚肉質鮮甜扎實，非常新鮮耶，

口感鮮甜可口，真的很超值。

88號會館-郭董私房菜 蒲燒鰻手作油飯

每次參加宴席，我都很期待油飯，

88會館提供「蒲燒鰻手作油飯」，油飯超級Q，超級好吃，

詢問過才知道，原來煮油飯的過程使用米酒代替水，飯不會有黏黏的口感。

油飯上的蒲燒鰻肉質細緻，很入味很好吃。

88號會館-郭董私房菜 鹽烤雙吃魚

「紅雞母」活魚兩吃，第二吃是鹽烤作法，

紅雞母經過高溫烘烤，肉質細嫩仍保有水份，鮮甜又美味。

88號會館-郭董私房菜 砂鍋一品芽白雞

「砂鍋一品芽白雞」是功夫菜哦，需花時間熬煮6個小時以上，

嚴選整隻雞，加入豬腳、雞腳、金華火腿、干貝、白菜等豐盛食材，

鵝黃色的湯頭吸收了食材精華，喝起來濃郁但不會過於厚重，

每一口都很鮮甜，真材實料的美味你一定要試看看。

服務人員會幫忙盛小碗，服務真的很好耶。

88號會館-郭董私房菜 精緻美西點

甜點蛋糕是師傅手工做的瑪德蓮，鬆軟綿密還有奶油香，

小朋友超級愛這道，幾乎一個人吃了一半。

88號會館-郭董私房菜 新式甜品湯

甜品湯則是銀耳蓮子甜湯，銀耳煮過後有豐富膠質，

清甜滑順好吃沒負擔耶，品嚐完前面的精緻菜色，

甜點來個銀耳蓮子甜湯非常加分！

88號會館-郭董私房菜 四季鮮水果

時令水果是紅色西瓜，水份飽滿多汁，而且甜度很高哦！

享用完豐盛餐點，還可以在88會館的漂亮背景拍照留念，

目測大約有10個場景，每個佈景都超像攝影棚，設計的很用心。

台北美食內湖宴客聚餐推薦「88會館-郭董私房菜」！

嚴選食材，現撈活體海鮮：龍蝦、活鮑魚新鮮Q彈又美味，

屏東東港產地直送新鮮食材「紅雞母活魚兩吃」、清蒸活鮑魚、鹽烤海大蝦、珍貴食材花膠、

耗費多時熬煮的濃郁砂鍋雞湯，澎湃海鮮頂級食材用料實在，

隱密包廂保有隱私，不論親友聚餐、尾牙宴客都很適合哦！

文章中提及的商品價格、菜單、店家營業時間等資訊可能會隨時間調整，圖文僅供參考，最新資訊請以店家公告為準。





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88會館-郭董私房菜 地址資訊

88會館-郭董私房菜

88會館-郭董私房菜食記

88會館官網

地址：台北市內湖區民善街88號5樓

(BMW 台北意德旁/家樂福內湖店)

時間：10:00-21:00

電話：02-2794-3839



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