嗨，大家是否曉得，位於中部科學園區科園路底，隱藏著一座擁有三個滯洪池的秘境，沒關係，因為西莉亞也不曉得.(笑)，話說趁著連假午後，馬丁提議前往中科的水堀頭公園走走逛逛。

中科水堀頭公園嗎？！還真是第一次聽過，其實這一座公園位於科園路路底，是由中科編號滯4、滯5及滯6...等三座滯洪池組合而成，園區位於友達光電及台灣康寧的東側，據說中科水堀頭公園號稱隱藏版秘境，這可讓西莉亞相當好奇，那就趁著假日午後來去走一趟！

│台中西屯區。TEA TOP第一味逢甲店│

營業時間：週日-週四9:40~00:00 週五-週六9:40~01:00

訂購專線：04-24523775

分店地址：台中市西屯區福星路232號

台灣第一味 TEA TOP 官網｜臉書粉專

▼話說計畫前往中科水堀頭公園蹓躂，怎麼會先前往位於逢甲商圈TEA TOP第一味手搖飲店咧？顆顆，其實是因為我中獎啦！為慶祝國慶生日快樂，台中知名手搖飲TEA TOP第一味隨機送出萬名試喝員免費喝新品券，近期在網路上已引起超高討論熱度之外，也讓大家見識到TEA TOP第一味對於新品飲料有著滿滿的自信心！

▼是啊，擇期不如撞日，反正我們都要逛公園肯定腿酸嘴巴渴，那就前往TEA TOP第一味逢甲店搭配免費喝新品券，順道再買幾杯手搖飲帶去公園慢慢享用。

▼這一次TEA TOP第一味試喝新飲品在10/11全台上市 總共有三種新品提供選擇，分別是 108厚鮮奶 、 竹香厚鮮奶 及 Q凍竹香厚鮮奶 ，其中 108厚鮮奶 以108茶王基底，口感細膩滑順，奶香和茶香相互輝映。 竹香厚鮮奶 品嚐一口總散發著自然的清新，獨特茶葉烘焙工藝讓茶香中帶有一絲竹香的淡雅氣息。

至於喜愛品嚐飲品同時，亦享受咀嚼樂趣的朋友們，西莉亞相當推薦 Q凍竹香厚鮮奶 ，這一杯很很適合什麼都愛+厚的人，厚茶+厚奶+厚嚼 。一杯完美的三重奏！濃郁的鮮奶，清新的茶凍，以及Q彈的珍珠，融合成絕妙滋味。

▼西莉亞利用新品免費試喝券兌換了一杯108厚鮮奶，另外順道買了竹香厚鮮奶及Q凍竹香厚鮮奶，緊接著準備前往中科水堀頭公園走走逛逛，盡情享受美好的假日午後吧！

▼不過既然都說到TEA TOP第一味手搖飲，也順便提一下這間全台160間分店，甚至也有海外據點的手搖飲品牌。其實TEA TOP第一味手搖飲品牌，來自於南投名間的百年茶葉世家長順茶行，至於相當有名氣的茶二指故事館，亦是長順茶行擁有的茶葉文化博物館。

西莉亞怎麼知道TEA TOP第一味與茶二指故事館的關係呢？也是因為前陣子親自造訪茶二指故事館，才有機會了解這一層關係..(笑~)

▼TEA TOP第一味茶香深厚的底蘊，真的不同於市面上其他手搖飲店，就連不常喝茶飲的西莉亞，品嚐過TEA TOP第一味飲品之後相當讚賞，推薦大家可以前往TEA TOP第一味茶飲門市，好好品嚐一杯真正的好茶。

▼西莉亞入秋第一杯厚鮮奶就獻給了TEA TOP第一味，這一杯濃醇香的108厚鮮奶，選用富有深厚層次的108茶王，結合滑順醇香的厚鮮奶，充滿層次茶香和奶香在口中交織綻放，是啊，舌尖上的另一番燦艷就此展開..

│台中西屯區。中科水堀頭公園│

地址：台中市西屯區中科路2號

電話：04-25658588

開放時間：24HR全天候開放

▼接著我們從逢甲商圈開車約莫十來分鐘左右，終於抵達位於科園路底的中科水堀頭公園，公園整體設施相當完善，園區入口旁邊設置一座停車場，對於開車來此踏青的朋友來說，停車也不成問題喔。

▼台中西屯區。中科水堀頭公園-主要入口標誌

▼台中西屯區。中科水堀頭公園-科園路盡頭

▼台中西屯區。中科水堀頭公園-停車場

▼台中西屯區。中科水堀頭公園-主要入口處

│台中西屯區。中科水堀頭公園-音樂廣場│

▼首先進入中科水堀頭公園之後，我們會先來到音樂廣場，音樂廣場位於科園路底，設計理念係為科園路的一個端點景觀，因為該處地形落差較大，所以延伸高點設計成一個可以眺望台中盆地的觀景平台。

▼台中西屯區。中科水堀頭公園-音樂廣場觀景平台

│台中西屯區。中科水堀頭公園-花生廣場│

▼我們站在花生廣場往遠處眺望台中盆地，一望無際的視野相當令人著迷，當天還遇到攝影同好熱情地跑來詢問，是不是在探尋國慶焰火最佳拍攝點啊？(笑..)

▼中科水堀頭公園花生廣場設置一座公廁，總共有兩層樓的公廁設計，不論是從公園進入或是從廣場進入，使用上都相當便利。

▼我們站在花生廣場遠眺台中盆地，遠方可以遇見台中市區高聳建築，嗯，西莉亞攜帶的相機鏡頭焦段已經很盡力了..

▼西莉亞剛剛前面說道，中科水堀頭公園是由三座滯洪池所形成，平常就是翠綠青草地，大家可以盡情地在草地玩耍、打球或野餐，但要是豪大雨來襲的話，這一片綠油油青草地就化身為滯洪池。

▼真好，悠閒的假日午後，西莉亞就遇見許多民眾來到中科水堀頭公園，不論是遛狗、散步、野餐或是在草地上面打棒球，可都是一幅幅幸福畫面啊...

▼原本西莉亞不太明瞭這三座警示標誌的意思，後來才知道原來是警告來到中科水堀頭公園，要是遇到豪大雨，這三個滯洪池千萬不可以進入，否則恐發生危險，大家要特別注意一下喔。

▼台中西屯區。中科水堀頭公園

▼台中西屯區。中科水堀頭公園

▼呵呵，咱們休息一下，西莉亞拿起一杯108厚鮮奶，嗯，不愧是TEA TOP第一味108茶王搭配牛奶所推出的厚鮮奶，西莉亞輕吸一口入喉，瞬間感受到牛奶香氣相當濃郁，深厚層次的茶香伴隨著奶香，這一杯厚鮮奶散發出的尾韻實在好迷人，可讓西莉亞在這深秋時節漫步於水堀頭公園，瞬間湧現著幸福的氛圍啊..

▼說到西莉亞手上這一杯108厚鮮奶，以108茶王基底，口感細膩滑順，奶香和茶香相互輝映。茶葉的烘焙為這款奶茶賦予了一份深厚的層次感，每一口都是味蕾的享受，帶您進入一個全新的奶茶世界，重點還可免費加入手作綠茶凍，口感絕對滿分！

▼台中西屯區。中科水堀頭公園

▼其實中科水堀頭公園整體面積，是由中科編號滯4、滯5 及滯6..等三座滯洪池組合而成，認真來回走也有數公里之路途，但好處是園區到處設置休憩座椅，不過大家仔細瞧瞧，休憩座椅所使用就地取材的純種大肚山卵石，這也是想要營造公園空間氛圍，更是生態工法的精神與要求。

▼台中西屯區。中科水堀頭公園

▼台中西屯區。中科水堀頭公園

▼中科水堀頭公園主要功用，除了平常作為附近居民休憩運動的地方之外，最主要是這裡屬於中科最低漥地區，所以具有遲滯豪大雨期間洪峰流量，及沉澱豪大雨期間所夾帶大量泥沙的功能，所以可減輕、避免下游地區淹水及溝渠阻塞的問題。

簡單說就是這三座滯洪池，是預防豪大雨淹水恐造成中科淹水，但平常就是一座提供園區員工、附近居民一個舒展身心的綠色場域。

▼台中西屯區。中科水堀頭公園

▼台中西屯區。中科水堀頭公園

▼台中西屯區。中科水堀頭公園

▼台中西屯區。中科水堀頭公園

▼滯洪池原為排水防洪設施，鄰近大台中都會區的中科管理局考量都會地區缺乏公園綠地，園區滯洪池設計概念採透水性等近自然的生態工法施作，以大肚山台地乾旱多礫石的環境特色，營造出一個以滯洪功能為主，利用滯洪池所滯留的雨水提供生物棲息空間，使成為一個兼具防洪、生態保育及休憩功能的自然生態公園。

▼台中西屯區。中科水堀頭公園

▼台中西屯區。中科水堀頭公園

▼台中西屯區。中科水堀頭公園

▼台中西屯區。中科水堀頭公園

▼中科水堀頭公園鄰近南側入口處位置，也設置了一座兒童遊憩區，提供親子共遊好去處。

▼中科水堀頭公園擁有大型活動綠地、停車場、步道兼自行車、音樂廣場、花生廣場、櫻花活動廣場區及眺望大台中地區的觀景平台等設施，提供園區員工、附近居民一個舒展身心的綠色場域。

▼園區猶如校園跑道的慢跑設施，提供給附近居民一處相當便利的運動場所。

▼台中西屯區。中科水堀頭公園

▼台中西屯區。中科水堀頭公園

▼這裡是竹林睦鄰南側入口，當天也有許多車輛停靠在這裡，直接從南側入口進入中科水堀頭公園也相當方便喔。

好囉，今日走讀也即將來到尾聲，西莉亞簡單分享中科水堀頭公園給您們，要是有機會來到台中吃喝玩樂，也可以安排來這裡走走逛逛，順道帶上一杯TEA TOP第一味的厚鮮奶茶，好好感受秋高氣爽天高雲淡的舒心氛圍。

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