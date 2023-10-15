梨花A5和牛放題 高雄火鍋吃到飽 和牛吃到飽





高雄左營新開幕火鍋吃到飽【梨花A5和牛放題】！日本A5和牛、日本特上和牛、澳洲和牛、美國無骨牛小排、北海道帝王蟹、北海道松葉蟹、宜蘭胭脂蝦、鑽石蝦、天使紅蝦、磯岸鮑魚、生蠔、紅條石斑、西班牙伊比利豬肉、哈根達斯、莫凡彼冰淇淋通通吃到飽，提供免費停車，網美用餐環境，多人聚餐還可以預訂活體龍蝦、帝王蟹、紅蟳十人大套餐，趕緊揪朋友來浮誇吃一波！







梨花A5和牛放題



地址：高雄市左營區安吉街468號



電話：07-5506811



營業時間：11:00～24:00 （最後進場22:30）



線上訂位 https://inline.app/booking/-Nd9CgISEB4X61jV30vD:inline-live-3



線上菜單 https://www.facebook.com/RINKA.Nabemono/menu/



FB https://www.facebook.com/RINKA.Nabemono/



IG https://www.instagram.com/rinkawagyu/

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梨花A5和牛放題 店址位置





【梨花A5和牛放題】就在高雄左營巨蛋商圈、安吉街上靠近正心街口，距離高雄捷運巨蛋站4號出口走路只要3～5分鐘。









更貼心的是有附免費停車場，就在店門口，在左營蛋黃區提供這麼棒的免費服務，真是讓人忍不住豎起大拇指啊！







梨花A5和牛放題 網美用餐環境







【梨花A5和牛放題】走的是熱帶叢林網美風，很好拍照，設備都是高規格的，很舒服。













二樓的部分有新增自助吧台，等下後面會有照片。







梨花A5和牛放題 新開幕打卡活動



記得打卡上傳會送菜單裡沒有的22公分斑節蝦喔！







梨花A5和牛放題 全新菜單



【梨花A5和牛放題】提供三種價位吃到飽，最低＄1299起，即可吃到極上澳洲和牛和日本A5和牛特選、海鮮共74種食材，建議週一至週四的午餐時段來吃最高等級神戶之宴，加服務費只要＄1869，可以吃到下列菜單全部品項和牛+北海道帝王蟹海鮮共81品吃到飽。









★ 菜單右上半部

肉品、海鮮、時蔬、火鍋必點，是全部所有價位都可以吃到的；

★ 肉品則分為

– 近江之宴：（依時段區分從＄1299～＄1499）

極上澳洲和牛、日本A5和牛特選

– 松坂之宴：（依時段區分從＄1499～＄1699）

以上全部，再加特上日本國產和牛、宜蘭胭脂蝦、日本A5和牛霜降

– 神戶之宴：（依時段區分從＄1699～＄1899）

以上全部，另加北海道帝王蟹、北海道松葉蟹腳、日本A5和牛肋眼、日本A5和牛雪花、美國特選無骨牛小排



只要專攻帝王蟹和日本A5和牛、各種海鮮，還有哈根達斯冰淇淋，一直吃就回本了啊！



★ 湯頭有六種選擇：水炊昆布、壹〇參蝦皇、東北酸白菜、秘制麻辣、新疆孜然、養顏牛蒡

湯底選擇不需加價，而且不管你有沒有點麻辣鍋底，麻辣鴨血豆腐、火鍋三寶（香滷牛筋、牛肚、肥腸）都可以任意點吃到飽，也太爽了吧！



現在點餐方式是提供一張QRcode，讓你用手機掃碼上網點餐，一次可以點八品，每隔七分鐘可點一次，用餐時間限定90分鐘。







10人預約制套餐





歲末年終將近，如果是公司尾牙、慶生聚餐、家庭聚會，可以考慮預約制10人套餐，提供活體龍蝦、紅蟳、帝王蟹、松葉蟹預訂，而且超大擺盤場面壯觀更high！畢竟「浮誇」一直以來是他們的強項。







尊王級活體海鮮預約



人數不到10人也可以小小奢侈、慰勞自己一下，記得提前三天預約。







梨花A5和牛放題 自助吧無限放題



除了菜單上的肉類、海鮮、蔬菜、火鍋食材，還有自助吧無限取用，包含火鍋醬料、飯麵雞蛋、冷熱飲料、汽水、兩大品牌冰淇淋、竟然還有啤酒！











很喜歡他們家醬料餐檯整理得非常乾淨清爽。









還有進口海鹽，吃甲殼類海鮮的時候，非常好用的剪刀、叉子。











竟然用和牛滷肉燥！會不會太奢華？！









各種泡麵、快煮麵。









雞蛋也可以無限取用。









冷熱飲料多種選擇。









茶包和海尼根啤酒無限暢飲！喜歡小酌的人太爽啦～















茶包竟然用到唐寧的等級！還一次提供12款不同口味，這根本是大飯店高級buffet才會出現的東西啊！









多款汽水自取喝到飽～









尖叫聲！哈根達斯和莫凡彼任你吃！











重點中的重點，這天我們同行朋友一致認為，他們家的冰淇淋軟硬適中很好挖！可以輕鬆的挖取，吃起來又不會失溫過軟，真的很有誠意啊！









更貼心的是，自助吧台上直接設置一個洗手台，不管你是取餐完還是徒手剝蝦，隨時想洗手走幾步就到，不用專程跑到化妝室。







頂級食材推薦（肉類）







【梨花A5和牛放題】每一盤肉出餐都會標明種類名稱，一邊吃一邊辨識，好吃的、喜歡的就針對單品繼續加點。









日本A5和牛特選（近江之宴）









極上澳洲和牛（近江之宴）









美國特選濕式熟成牛（近江之宴）









特上日本國產和牛（松坂之宴）









日本A5和牛霜降（松坂之宴）









美國特選無骨牛小排（神戶之宴），日本A5和牛霜降（松坂之宴）









美國特選無骨牛小排（神戶之宴），日本A5和牛特選（近江之宴）









日本A5和牛肋眼（神戶之宴）









日本A5和牛雪花（神戶之宴）









紐西蘭小羔羊









伊比利腹松坂









西班牙伊比利豬









台灣豬梅花







梨花A5和牛放題 頂級海鮮推薦

























以上琳瑯滿目的海鮮

除了

松坂之宴可以吃到宜蘭胭脂蝦

神戶之宴再多北海道帝王蟹、北海道松葉蟹腳

其他都是近江之宴包含在內

推薦直接攻頂神戶之宴，因為可以吃到帝王蟹、松葉蟹腳、胭脂蝦，加上多款日本和牛，那幾百元價差根本超划算的啊！







梨花A5和牛放題 新鮮時蔬



蔬菜類都很新鮮乾淨，質感不錯。







梨花A5和牛放題 火鍋必備



他們家的丸類、餃類都是手工製作，甚至還有提供生機豆包、生機千張豆紙，雖然我們吃肉類、海鮮就已經飽到不行，但如果有喜歡火鍋料的朋友，一樣不會失望。







梨花A5和牛放題 美味開動！



這天我跟好友兩位弱女子一起來，戰力有點低，尤其朋友是出了名的小鳥胃，但日本A5和牛實在鮮甜柔嫩超好吃，除了這張照片以外，小鳥胃朋友還主動要求加點，可見和牛魅力不容小覷啊！









湯底我們選擇吃過一次就念念不忘的壹〇參蝦皇和可以完美呈現食材原味的水炊昆布。

壹〇參蝦皇：

來自新加坡103歲老奶奶獨家秘方，先以高溫+大量海蝦煉出蝦油，再加多種濃郁辛香料慢燉五小時以上，蝦味濃濃，辛香開胃。

水炊昆布：

以豚骨、昆布、蔬菜熬煮，融合台日特色，甘醇清爽，稱職地襯托出食材新鮮質感。









這盤包含北海道帝王蟹、鑽石蝦、紐西蘭淡菜、台灣文蛤、紅條石斑、北海道帆立貝、軟絲，除了帝王蟹以外，在「近江之宴」全部都可以吃到，都是非常新鮮肉厚飽滿、高質感的選品，跟外面單點火鍋店差不多的價格和品質，卻給你吃到飽高C/P值的滿意度。









天使紅蝦，播磨生蠔，帝王蟹















滿滿的蝦卵與蝦膏，豐腴珍稀的美味，極鮮極濃超juicy！









帝王蟹隨便你吃就是爽啊～無懈可擊的鮮甜滋味與飽嘴口感。









播磨生蠔有夠肥美，彷彿濃濃大海在口中爆開一樣多汁鮮嫩。











第一輪當然是所有日本A5和牛全部都來！









均勻分布完美油花，新鮮粉紅色澤，簡單涮個幾下就能吃出鮮甜肉香與肉汁原味，尤其A5和牛雪花真的是接近入口即化的程度，太好吃太滿足啦～











美國特選無骨牛小排也不要錯過囉！非常喜歡這樣可以一次吃到日本、美國、澳洲不同國家頂級牛肉，感受其中肉質與味道的差異，在外面一次要集滿這麼多款頂級牛肉幾乎是找不到啊！









綜合蔬菜盤，點來燉湯，而且可以穿插變換口感。









麻辣鴨血有辣ㄟ，而且很水嫩，豆腐口感扎實有點Ｑ。









和牛肉燥飯也得到朋友高度讚賞，不油膩也不過鹹，很順口，不錯！









牛肉真的太迷人，我們又追加了。









最後再開啟另一個胃裝哈根達斯還有莫凡彼冰淇淋，不得不讚美一下，餅乾杯很脆、扎實、很好吃，吃得出來是好貨。





覺得【梨花A5和牛放題】所有小細節都很用心！無限放題模式集合所有好料，在高雄火鍋界別具特色，值得在特別的日子裡，與同事朋友家人歡聚，犒賞自己一飽口福。



