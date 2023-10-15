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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 武嶺 高山植物 虎杖 玉山抱莖籟簫 黃菀 展現秋季的美麗

武嶺 高山植物 虎杖 玉山抱莖籟簫 黃菀 展現秋季的美麗

2023-10-15 10:03:07 夫子 人氣：372
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窩客好文

夫子

發表篇數：132篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：南投縣 > 仁愛鄉

每年秋分 (每年9月23日前後) 一過，台灣高山植物展現堅韌與多彩的生命之美，妝點合歡山秋季的繽紛。在台14甲線武嶺停車場，可見虎杖、玉山抱莖籟簫 (白花香青) 及黃菀等高山植物，用旺盛的生命力，艱辛的在這裡燦爛生長，展現這一季的美麗。
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台14甲線的合歡山段有台灣最高、最美公路之稱，武嶺位於台14甲線31.5公里處，是合歡東峰與合歡主峰間的鞍部，台14甲線的最高點，海拔3275公尺，有「台灣公路最高點」之稱。這裡視野極佳，可以展望合歡東峰及奇萊山群的壯麗遼闊。
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武嶺建有一座觀景台，供遊客展望周遭群山與山坡谷地，這裡夜間無光害，也是夜間觀星的良好地點。
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在武嶺停車場可見板岩呈牆面般分布，板岩在高山地區容易風化破碎，長年崩落的板岩岩屑則堆積於坡腳，成為許多高山植物生長的環境。
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板岩地層裸露，平地植被無法生長，但依然可見虎杖 (照片)、玉山抱莖籟簫 (白花香青) 及黃菀等高山植物，用旺盛的生命力，艱辛的在這裡燦爛生長，展現一季的美麗。
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虎杖，花單性，雌雄異株，入秋火紅的「花」叢聚綻放在高山岩壁間，讓人無法不注意，待近距離觀看，才發現原來所謂的「花」是瘦果，小白花才是真正的花。
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玉山抱莖籟簫，別稱白花香青，冬枯型多年生草本植物，僅見於台灣寒帶高山地區，花朵遠看像極乾燥花，這種冬枯的過程稱之為「低溫健化」或「霜健化」，經過低溫健化的植株，可在冬天低溫下生存，而不致死亡滅絕，待春天溫度的回升，休眠中的芽又會長出，花朵再次綻放。
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黃菀，台灣特有種，是全島內很常見的高山及亞高山植物，單花看來平淡無奇，但數量一多，數大便是美，遠望恰像一片黃金海，別稱為「林蔭千里光」。
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武嶺，大眾運輸：埔里總站或埔里轉運站，搭南投客運6658A，可以抵達合歡山武嶺、松雪樓、鳶峰觀星平台、小風口等。

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台14甲線 武嶺 高山植物 虎杖 玉山抱莖籟簫 白花香青 黃菀 季節限定
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