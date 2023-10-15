【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場)

這天來到大江購物中心找吃的，意外的發現這間高麗園銅盤烤肉新竹沒有的店，從門口經過就被韓式懷舊風格深深吸引，而且是較少見的韓式料理吃到飽餐廳，必吃的韓式烤肉、韓式炸雞、韓式雞蛋糕、韓式泡麵、韓式年糕、魚板串...等等這裡通通都吃得到，全部吃一輪就等於去一趟韓國了阿！
開車前往可直接停大江購物中心停車場，停車是完全免費不用低消折抵。
▲門口上方有個霓虹燈招牌寫著韓文，旁邊還有一大幅小吃攤的畫像，真的很有韓國的氛圍。
▲高麗園基本消費方案。(圖片轉自官網)
▲店內用餐空間主要集中在中央，空間雖然不大但氣氛營造得相當好。
▲店內餐點有些是需要點餐點的，入座後可先掃QR code點餐。
▲自助吧檯仿造韓國的小吃街，上方還有各種招牌。
▲韓式炸雞和海鮮煎餅一定要先拿一輪再說。
▲有魚板串和各式醬料。
▲熱食總類有很多，有辣炒甜不辣、韓式冬粉...等等經典韓式小吃。
▲韓式經典的人蔘雞粥、海帶芽湯這裡都能吃得到。
▲人蔘雞粥的人蔘味道極為濃郁，粥內有少許雞肉枸杞。
▲銅盤烤肉的蔬菜和涼拌小菜類的總類也不少。
▲銅盤烤肉的肉類有羊肉、嫩雞里肌、豬肉和牛肉。
▲肉類都有事先用醬汁醃製，吃起來甜甜的味道不錯，肉類的品質算是中上不會有乾柴感。
▲將生菜葉包著烤肉、泡菜一起吃口感更有層次，烤肉的油脂和生菜的清爽在嘴中完美融合。
▲飲料類有提供雀巢的奶茶咖啡和氣泡飲料。
▲銅板烤肉表面刷洗得非常乾淨，幾乎跟新的一樣，倒入高湯放上肉就開吃拉！
▲起司泡麵使用泡菜湯底，有微微的辣度，配上香濃的起司每一口都是滿足。
▲韓式炸雞外皮有點濕軟少了脆度，但肉質整體來說算軟嫩。
▲炸醬麵的醬汁顏色很深，本來以為偏重鹹，結果吃起來是偏甜的口感，麵條軟硬適中。
▲韓式雞蛋糕跟台式雞蛋糕有很大的不同，內有一整顆完整的雞蛋，配上香濃的起司和火腿，很有飽足感阿！
▲最後來個芝麻霜淇淋收尾，霜淇淋有濃濃的芝麻香氣味道不錯，甜度剛剛好不會死甜。
雞蛋糕短評：台灣少見的韓式buffet 吃到飽餐廳，用餐環境營造的不錯很有韓式風格，韓式炸雞起司雞蛋糕 海鮮煎餅等等都很有特色，泡菜等涼拌小菜品質也不錯。
用餐環境★★★★★
餐點★★★★
服務★★★★
CP值★★★☆
高麗園銅盤烤肉大江市場美食資訊：
地址：桃園市中壢區中園路二段501號大江購物中心4樓
電話：034680660
官網：高麗園銅盤烤肉大江市場
營業時間：11:00–22:00(周一~周四、周日)、11:00–22:30(周五、周六)
停車場：有
服務費：有(10%)
廁所：有
刷卡：有
外送：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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