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【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場) - 一秒來到韓國懷舊場景，超多總類韓式料理吃到飽

2023-10-15 12:58:25 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：109
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：576篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：高麗園銅盤烤肉-桃園大江店
phone03-468 0660
place桃園市中壢區中園路二段501號(大江國際購物中心4樓)
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
3.50
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【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場)

 

這天來到大江購物中心找吃的，意外的發現這間高麗園銅盤烤肉新竹沒有的店，從門口經過就被韓式懷舊風格深深吸引，而且是較少見的韓式料理吃到飽餐廳，必吃的韓式烤肉、韓式炸雞、韓式雞蛋糕、韓式泡麵、韓式年糕、魚板串...等等這裡通通都吃得到，全部吃一輪就等於去一趟韓國了阿！

開車前往可直接停大江購物中心停車場，停車是完全免費不用低消折抵。

【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場)

 

【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場)

▲門口上方有個霓虹燈招牌寫著韓文，旁邊還有一大幅小吃攤的畫像，真的很有韓國的氛圍。

 

【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場) - 一秒來到韓國懷舊

▲高麗園基本消費方案。(圖片轉自官網)

 

【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場)

 

【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場)

【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場)

▲店內用餐空間主要集中在中央，空間雖然不大但氣氛營造得相當好。

 

【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場)

▲店內餐點有些是需要點餐點的，入座後可先掃QR code點餐。

 

【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場)

▲自助吧檯仿造韓國的小吃街，上方還有各種招牌。

 

【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場)

▲韓式炸雞和海鮮煎餅一定要先拿一輪再說。

 

【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場)

▲有魚板串和各式醬料。

 

【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場)

▲熱食總類有很多，有辣炒甜不辣、韓式冬粉...等等經典韓式小吃。

 

【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場)

 

【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場)

▲韓式經典的人蔘雞粥、海帶芽湯這裡都能吃得到。

 

【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場)

▲人蔘雞粥的人蔘味道極為濃郁，粥內有少許雞肉枸杞。

 

【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場)

▲銅盤烤肉的蔬菜和涼拌小菜類的總類也不少。

 

【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場)

▲銅盤烤肉的肉類有羊肉、嫩雞里肌、豬肉和牛肉。

 

【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場)

▲肉類都有事先用醬汁醃製，吃起來甜甜的味道不錯，肉類的品質算是中上不會有乾柴感。

 

【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場)

▲將生菜葉包著烤肉、泡菜一起吃口感更有層次，烤肉的油脂和生菜的清爽在嘴中完美融合。

 

【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場)

▲飲料類有提供雀巢的奶茶咖啡和氣泡飲料。

 

【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場)

【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場)

▲銅板烤肉表面刷洗得非常乾淨，幾乎跟新的一樣，倒入高湯放上肉就開吃拉！

 

【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場)

 

【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場)

▲起司泡麵使用泡菜湯底，有微微的辣度，配上香濃的起司每一口都是滿足。

 

【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場)

▲韓式炸雞外皮有點濕軟少了脆度，但肉質整體來說算軟嫩。

 

【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場)

▲炸醬麵的醬汁顏色很深，本來以為偏重鹹，結果吃起來是偏甜的口感，麵條軟硬適中。

 

【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場)

▲韓式雞蛋糕跟台式雞蛋糕有很大的不同，內有一整顆完整的雞蛋，配上香濃的起司和火腿，很有飽足感阿！

 

【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場)

▲最後來個芝麻霜淇淋收尾，霜淇淋有濃濃的芝麻香氣味道不錯，甜度剛剛好不會死甜。

 

 

 

雞蛋糕短評：台灣少見的韓式buffet 吃到飽餐廳，用餐環境營造的不錯很有韓式風格，韓式炸雞起司雞蛋糕 海鮮煎餅等等都很有特色，泡菜等涼拌小菜品質也不錯。


用餐環境★★★★★
餐點★★★★    
服務★★★★
CP值★★★☆


高麗園銅盤烤肉大江市場美食資訊：

地址：桃園市中壢區中園路二段501號大江購物中心4樓
電話：034680660
官網：高麗園銅盤烤肉大江市場
營業時間：11:00–22:00(周一~周四、周日)、11:00–22:30(周五、周六)
停車場：有
服務費：有(10%)
廁所：有
刷卡：有
外送：無


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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