桃園市區美食【丄青初食】熱門文青風有質感早午餐│平價且種類豐富│特推獨特口味酥皮蛋餅

熱門早午餐丄青初食有民富十一街上的桃園店與新北市蘆洲區的蘆洲總店，

位於小巷內，以文青風和乾燥花等優雅擺設、豐富選項與親民價格廣受好評，

平日七點半就開門、假日八點，一直營業至午後三點，桃園店固定週二休息，

主要販售早午餐盤、墨西哥酥餅、漢堡、酥皮蛋餅、鮮奶吐司、義大利麵，

法式吐司、炸物小點，香醇咖啡、牛奶特調，內用客滿限時60分鐘，不收服務費。

店家：丄青初食 桃園店 電話：03-3564415⁡⁡⁡ 營業時間： 週一至週五07:30-15:00

週六至週日08:00-15:00⁡⁡⁡

固定週二為公休日

特殊公休日與訊息參考店家臉書專頁 地址：桃園市桃園區民富十一街39號⁡⁡⁡ 建議開車可停民有十三街上的富山停車場

丄青初食 食記介紹

周邊環境與餐點

丄青初食，首先丄字與眾所皆知的上同音，有高的意思，是上字演變前的古字，

以平價親民、真材實料、菜單多元化而聞名，選個平日空檔終於有機會前來嚐鮮，

小街巷弄開車不太方便，建議停放在民有十三街上的富山停車場，步行來不必五分鐘。

於2018年新北市蘆洲區開幕，期間時常能在平台上看見丄青初食的打卡照與分享文，

2021年民富十一街桃園店正式營業，除內用外還提供客製化餐盒、團體訂餐外送，

平日近午餐時間，位置落坐約有八成滿，人聲鼎沸、翻桌效率快，與外送有合作。

若僅我自己單獨前來、那肯定是選鄰街邊窗前、擁有明亮採光的高腳椅位置，

當日一行四人，由店家安排櫃檯前座位區，趁人潮暫時散去後趕緊拍張環境照。

使用乾燥花佈置的優點就在於持久性、色彩鮮艷，不需要特殊的照顧與培植，

於角落或壁面裝飾很容易營造出浪漫、自然復古的氛圍，搭配文青風小物尤佳。

不收服務費，角落架上備有調味罐料、水杯、紙巾、兒童餐具…等請自取。

丄青初食 菜單 MENU

用餐須知

餐點現點現做，人多需等候15-20分鐘

店內低消每位$75元/非平均消費金額

內用需人數全到齊後才能入座

如遇客滿用餐時間限制60分鐘

不收服務費/免費提供Wi-Fi

經典早午餐組合

早午餐盤均附飲品(紅茶或綠茶)，更換其它飲品可折$25元，下方可加購配料。

墨西哥酥餅

漢堡

漢堡可加價升級為A~D套餐，另有起司片、炒(太陽)蛋、花生醬可添加。

酥皮蛋餅

蛋餅超多口味，羅勒野菇、芋見上青、豆腐泰泰、鮪魚薯薯、辣燒豚…光看品項就誘人。

鮮奶吐司

發現主廚推薦、辣味與蛋奶素都會有特別標示，小細節感覺很貼心。

義大利麵

奶油白醬、番茄紅醬、羅勒青醬，可添加綜合野菇、德式洋腸、特製風味雞肉，

義麵屬低GI(低升糖)食物，皆含花椰菜、洋蔥、大蒜，如不需要請事前告知。

厚切法式吐司

把厚吐司沾浸金黃蛋液後以平底鍋香煎，同樣可升級為套餐、能+$30元加購優格。

炸物小點

英式炸魚薯條、水牛城雞腿排、蜂蜜芥末薯條、黃金QQ球、炒菇菇、炸薯餅…等。

各式飲品

無糖、含糖、甜度固定皆標示清楚，香醇咖啡價格也很實惠。

沉穩的大理石桌面紋路很容易襯出食物鮮豔色，四人桌也足夠寬敞、位置舒適，

餐品選項頗多，一不小心就會失心瘋般點滿桌，餐點現做需等候，油煙味不過重。

飲品

上青無糖綠茶($25元)、100%柳橙汁($50元)，可樂($35元)、上青鮮奶茶($45元)，

可惜豆漿已完售，選擇的都是在一般早餐店內常見款，容量對比價格顯得有誠意。

奶油白醬德式洋腸義大利麵

奶油白醬$80元、選擇德式香腸$30元，平價義麵賣相還不錯，上桌時香氣四溢。

奶油白醬濃郁，醬汁量足且濕潤，德腸咬下爽脆多汁，是大人小孩都能輕易接受的口感。

此行專為酥皮蛋餅而來，多款獨特選項真令人猶豫萬分，意志力薄弱的結果就是點來三份。

豆腐泰泰

$60元，厚實又爽脆的蛋餅皮裡包卷的是酥炸雞蛋豆腐、淋上特製泰式甜辣醬，

首先衝擊味蕾、酸甜且帶點微辣滋味的泰式醬汁絕對是神來一筆的靈魂點綴重點，

煎香雞蛋豆腐似熱炒店裡嚐到老皮嫩肉的外酥內嫩感，整體搭配起來很開胃不顯膩。

塔香皮蛋

$60元，在芋見肉鬆與塔香皮蛋之間搖擺不定，最後由自製羅勒醬混濃郁皮蛋勝出。

脆皮蛋餅比想像中還要有飽足感，蛋香混著台式獨特羅勒氣味在咀嚼中擴散，

半透明黑褐色皮蛋擁有Q彈混濃稠綿密口感，小胃女生食一份蛋餅絕對管夠。

簡單擺盤與食材卻因有添加用心和創意去調理、因此呈現出桌面色香味俱全的眾餐點。

蔥鹽燒豚

$70元，被包裹的餡料是由特製手打豬排搭配新鮮高麗菜、主廚特製蔥鹽醬而成，

爽脆鹽味完美提升了豬排的層次，微焦蛋餅皮越嚼越香，重口味可再撒些玫瑰鹽。

奶油白醬綜合野菇義大利麵

奶油白醬$80元、選擇綜合野菇$30元，

新鮮現炒的野菇與奶油白醬完美融合，醬汁充分沾附在軟硬度恰當的圓滑意麵上。

經典美式大早餐

$168元，若要說儀式感、那麼還是來份豐富早午餐拼盤最有用餐(犒賞自己)的氛圍。

鹹香美式雙培根、爽脆多汁的經典德式洋腸，搭配繽紛生菜沙拉與金黃奶油嫩炒蛋，

外酥內軟嫩的美式薯條很唰嘴，香軟奶油麵包則增添飽足感，小巧插旗是獨家商標。

胡麻菇菇肉排堡

$85元，漢堡真材實料、個頭份量頗實在，

使用綜合野菇、特製手打豬肉排、新鮮生菜、切片番茄、上青特製胡麻醬。

豪邁的大口咬下感受多層次，濃郁胡麻醬香氣混和著爽脆新鮮生菜與鮮甜野菇，

麵包軟綿、手打肉排厚實多汁，番茄鋪底因此有酸甜尾韻，黑胡椒提升整體風味。

丄青初食桃園店以親民實惠的價格提供一個優質乾淨的文青風用餐空間，

營業時間由早晨七點半直至下午三點，不僅迎合上班時段也適合晚起來吃早午餐，

餐食種類豐富、品項多元，迎合大眾口味，難怪連平日也座無虛席，純消費分享。

店家：丄青初食 桃園店 電話：03-3564415⁡⁡⁡ 營業時間： 週一至週五07:30-15:00

週六至週日08:00-15:00⁡⁡⁡

固定週二為公休日

特殊公休日與訊息參考店家臉書專頁 地址：桃園市桃園區民富十一街39號⁡⁡⁡ 建議開車可停民有十三街上的富山停車場