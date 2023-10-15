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宜蘭美食｜撈八鍋平價精緻小火鍋｜仙草風味鍋

2023-10-15 14:32:09 草莓 人氣：117
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窩客好文

草莓

發表篇數：156篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：撈八鍋宜蘭創始店(平價精緻小火鍋)
place宜蘭縣宜蘭市復興路三段207號1樓
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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撈八鍋

 

天氣漸漸轉涼，又到了吃火鍋的季節，
來到宜蘭金六結營區附近，
發現了一家新開的小火鍋店－「撈八鍋」
看起來感覺還不錯，就進去試試吧！

 

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撈八鍋的價格落在168~220之間，
算是個人平價小火鍋，
湯底的選擇性很多，一共有9種，
比較特別的是他有獨享鴛鴦鍋，
一個人吃剛好，兩個人吃也OK。

 

撈八鍋帶單

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選擇障礙的我詢問了一下店家最推薦什麼？
店家一一地介紹了各個鍋底的特色後，
決定來試試仙草風味湯底
另外一個鴛鴦鍋則選擇麻辣蒙古＋濃郁蕃茄湯底

主食的部分點了牛肉、潮鯛，
另外單點白蝦、深海大魷魚、蛤蠣、蛋餃。

 

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點完餐就可以到後面的飲料吧弄調味料與飲料囉！
這兒的飲料有提供涼茶，喝起來就是青草茶的味道，
微甜回甘，清涼退火，搭配火鍋剛剛好。

個人不太愛吃火鍋料，撈八鍋很貼心地可以把
火鍋料更換成蔬菜，不用額外加價，這點很棒～

 

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仙草風味湯底嚐起來就是不甜的仙草，
之前在南部都沒看過這種湯底，
店家說這個概念來自於仙草雞湯，
沒想到做成火鍋湯底意外地好喝，
建議沒吃過的人可以嚐嚐看！

麻辣蒙古湯底使用四川進口的辛香料，
口味不過於嗆辣，屬於溫潤的口感，
對於喜歡吃辣卻不愛太重口味的人，
推薦試試這個湯底，喝起來相當開胃順口。

這兒的牛肉口感相當不錯！
使用原塊牛肉切片，油花豐富，
涮完口感相當軟嫩不乾柴，非常推薦。

深海大魷魚是來自基隆港口的，
吃起來新鮮彈牙，整尾吃起來相當過癮。

 

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冰沙有兩種口味：芒果與冬瓜檸檬。
冬瓜檸檬酸度真的很夠，
嚐一口眼睛都快瞇起來了。

 

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撈八鍋的湯底喝完都不會口乾舌燥，
店家表示他們的湯頭均是自己熬煮，
使用新鮮蔬菜為基底，喝起來甘甜有味，
也不會增加身體負擔。

 

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如果有到金六結、宜蘭高中附近，
剛好想吃小火鍋的話，可以來嚐嚐撈八鍋喔！

 

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撈八鍋宜蘭創始店(平價精緻小火鍋)

地址：宜蘭市復興路三段207號1樓
電話：(03)933-2722
營業時間：11:00-21:00

 

 

文章標籤

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