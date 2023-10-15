嘉義牛排【瀧厚炙燒熟成牛排】比臉大的鮮嫩多汁肋眼牛排.帶骨戰斧豬排厚塊又嫩.滿料羅宋湯好好喝│嘉義國華店│西區美食

2023.10.10

嘉義牛排聚餐美食，瀧厚炙燒熟成牛排.

深藍時尚設計門面相當有質感.

主打濕式熟成牛排，端上桌牛排厚塊鮮嫩超多汁.

附餐濃湯和羅宋湯，隨手一撈都是配料超級大方.

周邊停車相當方便，二樓空間透明玻璃視野超好.

一樓整排沙發座位附設插座，適合親子家庭用餐.

嘉義牛排「瀧厚炙燒熟成牛排」比臉大的鮮嫩多汁肋眼牛排.帶骨戰斧豬排厚塊又嫩.滿料羅宋湯好好喝

瀧厚炙燒熟成牛排│餐廳外觀

瀧厚炙燒熟成牛排座落在嘉義國華街上.

嘉義中正公園對面，整排機車格相當好停車.

開車過來的朋友可停中正公園地下停車場.

不論搭車、開車、騎車前來吃牛排都好方便.

整棟二層樓的用餐空間.

深藍色系帶有時尚現代氛圍的餐廳外觀.

讓人有種走在歐美街道的異國感覺.

門口就能看到主打炙燒冷藏熟成牛排.

若是遇到滿位，門口有座位可以休憩等待.

對面公園也有許多座位可以散步賞景.

瀧厚炙燒熟成牛排│一樓環境

一進來就會看到餐廳櫃檯.

人員親切招呼帶位，可以線上訂位相當便利.

用餐座位分為左右二區.

都是整排沙發座位，好有特色的牆面壁飾.

延續門面外觀的深藍色系，結合皮製沙發.

打造美式現代風格，很有異國風情.

不論是情人約會、家族聚餐、親子家庭都很適合.

沙發座位都好舒服，讓人享受吃牛排的自在愜意.

桌面都已擺放餐紙和餐具，以及調味料.

瀧厚炙燒熟成牛排│二樓環境

二樓整個通透無隔間的格局，推薦包場辦聚餐.

搭配整面的透明玻璃，對面公園綠意印入眼簾.

每張桌位都有一定距離，走動路線相當順暢.

真心喜愛戶外公園的綠意大樹.

若有遇到對面公園舉辦活動.

這樣吃飯聚會更有氣氛了啦！

櫃檯有擺放各種優惠，加入會員優惠好多哦！

各種肉品來源也相當貼心標示清楚.

瀧厚炙燒熟成牛排│自助吧檯

櫃檯後方是自助吧檯.

整個一樓空間不大，走動路線不擁擠.

提供多款汽水、檸檬水、UCC咖啡機.

有提供檸檬水和汽水機台.

使用到ＵＣＣ咖啡豆也是店內很受歡迎呢！

湯品提供濃湯和羅宋湯！

通通都是想喝多少就喝多少.

濃湯隨手撈起來都是玉米配料耶！

大家最推薦的就是羅宋湯，有沒太有誠意.

整鍋蔬菜牛肉羅宋湯，光喝湯就飽了啊！

沙發座位後方還發現有插座耶，太貼心！

瀧厚炙燒熟成牛排│菜單品項

有單點品項和經典雙人套餐.

排餐２９０元起，排餐燉飯３５０元起.

還有單點品項，以及各樣升級套餐.

餐點組合方式相當彈性，可隨預算做安排.

餐點上桌還滿快速，一下子整桌擺滿相當美味.

日式和風沙拉

清脆水潤的大片生菜很新鮮.

搭配番茄、小黃瓜絲、葡萄乾、玉米粒.

淋上油醋醬的清爽開胃.

喝上一口牛肉蔬菜羅宋湯.

就懂大家極推原因.

羅宋湯味道微酸帶一點微辣口感.

還有整鍋滿滿的蔬菜番茄.

燉煮得非常入味，完全可當一道主菜！

濃湯的風味非常稠濃奶香.

吃得到玉米粒、紅蘿蔔塊.

實在是感受得到店家的滿分用心.

酥皮濃湯

雖說自助吧有提供濃湯喝到飽.

但是看到酥皮濃湯，還是太引誘味蕾.

螺旋酥皮清脆綿鬆不油膩，一圈一圈撕下來吃.

或是沾著底下濃郁的濃湯入口，都是大滿足！

酥皮濃湯一定要趁熱吃，酥酥香香的太好吃啦！

酥皮螺旋紋路和顏色，可以看到烤得恰到好處.

帶有金黃漸層色調，還沒入口就以充滿期待！

麵包

烤得酥脆香氣的麵包，絕對要沾濃湯一起吃.

肋眼牛排（五分熟）

比臉大的肋眼牛排，太浮誇啦！

肋眼牛排表面炙烤帶出漂亮紋路.

讓視覺感更加分.

油亮發光的油脂部分，讓肋眼口超級滑嫩.

帶有油脂的肋眼牛排，光切下就感受軟嫩度.

切成適口大小的肋眼牛排，入口飽滿肉汁超鮮甜.

牛排肉質非常軟嫩，又帶一點肉厚嚼勁.

在嘴裡越嚼越有肉汁，完全不會覺得油膩.

滿滿濃郁牛肉香氣，真是太銷魂.

肋眼牛排就是給你這樣的厚度！！

吃進嘴裡滿滿口中充滿肉汁香氣！

沾上黑胡椒醬又是另一個層次口感.

真心超愛黑胡椒醬，不會太辣，香氣十足.

讓牛排多了一股黑胡椒香豐富味蕾更升級.

戰斧豬排

這家瀧厚排餐真是在比臉大的啦！

小鳥胃的女孩們真的得要多餓一點.

炙烤過的戰斧豬排，撒上黑胡椒粒.

端上桌就能聞到戰斧豬香結合黑胡椒香.

油亮豐厚的戰斧豬表面更顯誘人.

切下厚厚戰斧豬排，真的很好下手，有夠嫩的啦.

邊切過程，還能看到肉汁四溢，肉質濕潤不乾柴.

戰斧豬肉帶有獨特肉香，汁多香甜.

還有撒上黑胡椒粒提味超涮嘴.

戰斧豬肉厚的實在沒話說！

而且烤得也不乾柴.

每一口都是滿足的嘴角上揚！

後來黑胡椒醬不夠，還續了一盤呢！

黑胡椒醬汁和牛排豬排實在太對味.

炸物總匯拼盤

親子家庭或是朋友聚餐推薦點上炸物總匯拼盤.

和家人們邊聊天邊吃炸物.

就是最享受的悠閒時光.

包含黃金洋蔥圈、酥炸花枝丸、經典薄脆雞翅、酥炸魚柳條.

超厚的黃金洋蔥圈，吃得到洋蔥的甜味.

酥炸花枝丸，彈嫩口感帶有花枝香氣.

經典薄脆雞翅，也很薄酥外皮，雞肉細嫩.

單吃就有薄脆香氣.

沾上番茄醬多了層次香氣.

酥炸魚柳條，最愛這道炸物，魚柳條肉質好鮮嫩.

而且外層炸衣香脆，趁熱吃超讚的.

多人聚餐，或是親子家庭 ，絕對必點歡樂分享！

蒜香蛤蠣

飽滿肥美的蛤蠣帶著蒜香也好好吃.

每顆蛤仔都像照了放大燈，也太多汁肥厚！

加上蒜香一起爆炒，不嗆很溫和的蒜香滋味.

很意外的是牛排館居然吃得到這道人氣熱炒.

大人小孩都超喜歡蛤蠣料理，一口一個唰嘴停不了.

泰式蝦餅

真是很複合式的牛排餐廳，泰式蝦餅也吃得到！

可愛的鐵籃裝著泰式蝦餅，貼心的切片擺盤～

附上泰式酸辣醬，泰式蝦餅炸得微脆外衣.

吃起來不會油膩，帶有厚度的泰式蝦餅.

一定要沾上泰式酸辣醬，口感更升級！

巴斯克乳酪蛋糕

就連甜點也不隨便，濕潤綿密的蛋糕體.

切下一塊送入口中，帶有濃郁的乳酪香氣.

卡本內蘇維紅酒

偶爾放鬆享受高檔西餐.

當然也要特別配個紅酒～

讓平常聚餐也要有個生活儀式感呀！

有了這杯卡本內蘇維紅酒.

整個氣氛更是浪費！

忙碌生活中，平凡日常也要來個小放鬆.

為生活增添多采多姿的浪漫儀式～

這次和家人一起來瀧厚炙燒熟成牛排聚餐.

覺得比臉大的肋眼牛排和戰斧豬排都令人滿意.

不只是份量驚人，肉質保留多汁滑嫩有口感～

自助吧羅宋湯和濃湯的配料也相當誠意又好喝.

更提供ＵＣＣ咖啡機、各式汽水也選擇相當多.

館內非常適合情侶約會、親子用餐或公司聚餐.

二樓整層座位區包場活動，景色優美，更讚！

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✔嘉義遊什麼？遊程、票券│

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✔ 嘉義 住哪兒？飯店、民宿！

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嘉義美食「瀧厚炙燒熟成牛排（嘉義國華店）」有停車場嗎？ 沒有特約停車場，餐廳對面有中正公園地下停車場，小時制收費. 嘉義聚餐「瀧厚炙燒熟成牛排（嘉義國華店）」哪些自助吧？ 各式汽水、ＵＣＣ咖啡機、羅宋湯、濃湯. 嘉義牛排「瀧厚炙燒熟成牛排（嘉義國華店）」營業時間？ 11：30～14：30│17：00～22：00.