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台北東區鐵板燒。王品旗下當前僅此一間的平價新開店──就饗鐵板燒

2023-10-15 19:00:00 希沙良的部屋 人氣：105
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希沙良的部屋

發表篇數：752篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：就饗鐵板燒 台北忠孝東店
phone02-2731-6499
place台北市大安區忠孝東路四段49巷4弄10號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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美食、毎食、霉食、沒食

台北東區鐵板燒。王品旗下當前僅此一間的平價新開店──就饗鐵板燒

 
  •  

[鐵板燒／台北東區]

王品集團今年三月才新創立，於台北東區開出首店的就饗鐵板燒，
主打海陸套餐，每人只要NT$400上下就可以吃飽飽。
餐飲水準中規中矩，青花椒牛排獨具特色，雞腿排也真的香酥無比，
附有無限取用的飲料及湯品白飯，整體而言，CP值算是很不錯，
建議大家利用王品的瘋美食APP尋找空檔訂位前往品嘗。

賞文還請記得幫忙推推讚一個（いいね）喔！
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#鐵板燒 #海陸套餐 #青花椒牛排 #香酥雞腿排 #新開店 #就饗鐵板燒 #王品集團 #平價 #台北東區 #希沙良的部屋

※發落希沙良的部屋Telegram，吃喝玩樂不漏接➡️https://t.me/kisara901

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不知道大家對於新開店有什麼樣的想法？
有的人追求新奇，看到不同以往的新店家立刻就想要前往報到嘗鮮；
有的人則認為習慣的店家最好，沒事最好都別亂試，才不會踩雷！
只是，大部分的朋友想來都是介於兩者之間，
一般觀察兩、三個月，謹慎一點的則可能等個半年，
讓店家累積好一定的口碑後再前往，避免被當成開幕前期的實驗品。

就饗鐵板燒，是王品旗下一個相當新的品牌，
不曉得大家是已經踩點過，還是已經觀望許久尚未前往呢？
接下來就一同來看看希沙良和友人的用餐記錄吧！

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身為台灣最大、最知名的連鎖餐飲集團，
王品集團旗下擁有眾多的餐飲系列，
大致上可以區分為火鍋、燒肉、鐵板燒、中、西、日韓等幾個大類，
特別是因為看好疫情後的外食市場，這兩年積極擴張產品線，增加了不少新的品牌。

繼先後創立夏慕尼新香榭鐵板燒、hot 7、阪前和牛後，
就饗鐵板燒是為王品旗下鐵板燒系列中最新的品牌，
今年三月才插旗台北東區，主打平價的鐵板燒套餐，
NT$400上下就可以飽餐，還享有湯品飲料無限吃。

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開幕前三個月可以說是一位難求，希沙良也是盯著王品的瘋美食APP好幾天，
才好不容易在平日搶到了一個時段可以訂位，
趕忙約上當天恰好有空的好朋友美少女芳來報到。

目前唯一店面（※）台北忠孝東店的位置在東區SOGO百貨忠孝本館旁 ，
距離百貨可直接通往地下美食街的後側門只有幾步之遙。
根據東區小王子本人的印象，這間位於水晶大樓1樓的店面，原本是賣木瓜牛奶的台北牛乳大王。
旁邊則是同集團的12 MINI快煮鍋，共同面對呈線型的瑠公公園。

從聯通SOGO百貨的忠孝復興站4號出口，
或者經由頂好市場前的東區地下街14號出口，都只要1、2分鐘就可抵達。

※補充／2023。10月第二間門市台北長安東店新開幕。

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相較其他集團品牌，就饗鐵板燒在菜色的設定上比較簡單些，
菜單攤開來也只有一張B4紙大小，主要的特色在於海陸套餐，
這個想來應該也是和集團中同樣走平價路線的的hot 7比較有所差異的地方。

菜單上篇幅占最大的，即是單人和雙人海陸套餐的介紹：
單人海陸套餐除了含有獨享海鮮盤一份之外，另外在「陸」的部分這邊，
有原塊牛排、沙朗牛排、法蘭克牛排，以及雞鴨豬等數款不同選擇，價位由NT$408~498不等。
獨享海鮮盤內有季節鮮魚／金沙雙魷二選一＋香煎白蝦，
喜歡海鮮的朋友，也可以用NT$100出頭的價位套餐加價購再升等，享用更多樣的海鮮選擇。

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我們點選的雙人海陸套餐（NT$798），
則是含有原塊牛排、香酥雞腿排、澎湃海鮮盤等三項料理主菜。
另外當然也有其他單主菜的經典套餐可供選擇，價位都在3、400出頭。
從王品系列各家餐廳的用餐經驗來看，確實算是平價。

點用套餐可以無限享用就饗吧，
等候上菜的空檔，當然就是來自助取用湯品和飲料啦！

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湯品這天喝到的是玉米湯，濃度適中，
口味上比較偏中式，就沒有西式那種濃厚的奶味，
不過在用餐前喝個熱湯還是滿舒服的。

飲料部分除了可口可樂諸品牌的汽水機，
還有職人奶茶，以及天熱時最受歡迎的清涼冰沙。
冰沙是金桔檸檬口味，去油解膩很不錯，
就是餐廳內用不提供吸管之後常見的老問題，拉下來的時候因為凍得比較厲害，
不給點時間稍微融解，或者使用湯匙輔助，會較難輕易入口。

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這時我們也才比較有閒情逸致在店裡頭四處張望，
餐廳主要的構成當然是鐵板燒台，共有兩處檯面，
我們被安排的位置是在比較靠內側的大檯面這邊。
除了吧台座席之外，也有少數的一般桌椅座席，
不過鐵板燒的醍醐味，當然是就近看師傅表演，我們通常也會以吧台區的座席為優先。

台北忠孝東店整體空間明亮，少數的木質調和鐵板這樣的無機質之外，
是以紅藍白三色作為主調，選擇的是抑減了明度與彩度的灰藍和赭紅色，
整體不會過度艷麗，在活潑和質感知中取得不錯的平衡。

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該說是吉祥物嗎？就饗的形象標誌看起來是結合了廚師帽、手套，
還有餐盤、鐵鏟等鐵板燒餐廳最常見的幾個特徵，動作可愛逗趣。
店內也有幾處以鐵鏟作為裝飾，連品牌LOGO也結合上鐵鏟，充分反映出鐵板燒的意象，
適合各種不同年齡層，也能CATCH到品牌「就饗和你一起吃！」的SLOGAN。

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鐵板燒當然一定會有附菜，一般就是季節時蔬和豆芽。
這部分是在離我們較遠的鐵板吧台製作後送上，點菜時可以告知是否要加辣。

季節時蔬是大家熟悉的高麗菜，鹹度就我們而言算是剛好，
能夠襯托出高麗菜的鮮甜，反而在辣度上算是很突出，
也就是說，這個要是被希沙良怕辣的娘親吃到，很可能會捂口大叫的程度啦！

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然後因為希沙良個人並沒有很喜好豆芽菜，有時候在熟悉的店家裡，
還可能會現場要求CHANGE（當餐廳吃飯是去哪啦！噗），
不過這裡的蒜香豆芽因為裡頭有添加洋蔥，吃起來特別香甜，
這樣的小變化加上炒辣和蒜香，反而能夠讓本人清空盤面，這一點算滿不錯。

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白飯也是自行取用，所以習慣要配飯的朋友不用擔心，多吃兩碗也無妨。
米飯的軟硬適口度算是一般，不過這時候就會想念hot 7的蒜酥，
不然如想替米飯增添滋味的話，把菜餚的湯汁淋上一點，似乎也是不錯的選擇，
還可以讓軟硬度更偏向希沙良家中稍偏軟的習慣。

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（↓↓↓請繼續看下去↓↓↓）
 


雙人海陸套餐的澎湃海鮮盤裡頭共有三項海物：
蔥鹽扇貝很鮮甜，帶Q彈的口感跟大小尺寸也還不錯，是我們最喜歡的一項。
兩人共有四尾的香煎白蝦也很甜美，重點是已經先經過去殻處理，吃起來很是方便。

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魚排這部分當天提供的是白肉魚，可能因為部位的關係，
油煎過之後就比較有那種夾雜著油味跟微微血合肉土腥氣的感覺，
喜歡吃魚的朋友可能會覺得還好，或甚至是屬於海潮香的一環，
不過剛好我們兩人都沒有那麼愛吃魚，好友更是直接丟給希沙良，
自然個人心中的評比分就落在其他美味菜色之下了。

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兩款肉類主菜先上的是原塊牛排，
在就饗這邊牛、豚（豬）、雞、鴨等主菜是有幾種不同的口味可供選擇的，
像是在牛肉這邊有青花椒、蔥鹽還有香煎三種，我們選擇的是最前者。

自從王品開了青花驕這個鍋店之後，青花椒儼然成為其代表性的風味，
也常常出現與其他店家的聯名，這兒應該也是發揮集團的綜效。
上桌的時候已經切塊成方便食用的一口大小牛排上頭，就疊放著整串噴香的青花椒。

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原塊牛排外頭帶著美妙的焦色，內裡肉質鮮嫩多汁。
菜單上雖然有標示青花椒口味為一顆辣椒，
不過其實單單吃肉的話並不會有什麼麻辣感，主要就是取其香氣。

和麻辣感較強的紅花椒相較，青花椒帶有如同檸檬草一般的獨特清香。
吃牛排的時候可以依照喜好輕沾附上的椒鹽等調味品，
特別是那焙煎過的青花椒，沾上一輪之後會比較有味道，
或甚至一同入口稍加咀嚼，才能充分領略其風味。

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香氣是很足了，那麼，辣度怎麼辦？
像本人這種嗜辣的人，當然是直接再跟眼前的師傅索要加辣啊 ！
送上時服務人員有特別提出警示到這個辣椒真的很辣…
希沙良立即直接拿餐具舀了一些作為嘗試．喔，是有辣度啦！接著就拿肉往裡頭狂沾。
可能看本人這點辣度完全不放在眼裡，服務人員隨即放心離去。
後來旁邊的好友美少女芳稍嘗試沾了一咪咪，接著就再也不碰了。
是最近大少一起吃麻辣了麼？怎麼退步那麼多啦！笑

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雞肉部分可以選擇的口味有蜜汁跟香煎兩種，
可能因為雞腿肉本身油脂較為豐厚的緣故，在鐵板上煎烤會帶有一些油炸的效果，
所以外皮特別酥脆，喜歡這樣口感的應該會覺得這道香酥雞腿排很不錯。
蜜汁的口味帶甜，這部分就請依照喜好挑選了。

之後我們又看著眼前的女性師傅香煎看起來不小隻的小卷，
一般來講，餐廳的廚師還是有較高的比例是男性的天下，
就饗這裡不只服務員，也有幾位女性鐵板燒師傅，
王品集團似乎在性別比例上均衡一些，已是相當令人稱許。

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這個醬烤小卷（原價NT$118）因為當時APP有贈品券的緣故，
自然也是不少人點用，相當具有人氣。
只是我們點用的雙人海陸套餐已經相當優惠，
加上集團規定優惠基本上擇一使用的方針，它就跟我們沒有干係了。

不過我們當時在服務人員告知下，還是享有一項優惠，
那就是問券禮（各項優惠請依現場為準）。
贈送的是荷包蛋和蔥蛋，可自由選擇。

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前者濃郁半熟的蛋黃口感非常好，
簡單淋上少許醬油就是好味道，拿來拌飯更是極品。
後者則是先煎成像是蛋皮一樣再整個包捲起來，
四四方方盛盤送上，金黃的模樣不僅美觀，口感也很是軟嫩。

只是為了獲取贈禮，讓我們前面吃得有點兒給它忙亂，
但有這種現場就可以領用，不用等到不知何時下回到來才能使用的好康，也就別嫌了唄！

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雖說並沒有吃不飽的問題，不過看著眼前師傅的動作，我們還是被香氣所吸引，
加點了一份牽絲起司蛋捲（NT$78）。

大量起司加入蛋液之中混合，在鐵板上煎烤，散發出的香氣真的是極度吸引人。
上桌之後不僅拉出來會牽絲，入口也吃的到不同起司烘烤到微帶焦香的脆皮，
加上雞蛋剛好處於剛開始變熟凝固的極端軟嫩狀態，讓口感更加具有層次，超級滿足。

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最後因為吃飽飽，差點被我們遺忘的特色甜點是金桔檸檬愛玉，
口感清爽滑順，不僅能夠緩解一下餐後發熱的身軀，
也能清除口腔中的油味，算是很好的結尾。

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王品集團今年三月才新創立，於台北東區開出首店的就饗鐵板燒，
主打海陸套餐，每人只要NT$400上下就可以吃飽飽。
餐飲水準中規中矩，青花椒牛排獨具特色，雞腿排也真的香酥無比，
附有無限取用的飲料及湯品白飯，整體而言，CP值算是很不錯。

店面風格活潑大器，適合各種年齡層，當前還是非常受到歡迎，
特別是周末常常一位難求，如果你也是已經觀望許久，
建議大家充分利用王品的瘋美食APP尋找空檔訂位前往品嘗。

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其他相片可參考KISARA的相簿
《20230529 就饗》

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[PHOTO by KISARA]

※文内所有介紹、産品價格、促銷等，均基於實際體驗，並以到訪及完稿當時為準。

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就饗鐵板燒

台北忠孝東店
台北市大安區忠孝東路四段49巷4弄10號
02 2731 6499
11：00~22：00（LO21：00）

※不另收服務費。可刷卡。

FB→就饗鐵板燒

※台北捷運文湖線（MRT棕線／BR）、板南線（MRT藍線／BL）忠孝復興站，4號出口，徒歩約2分；
公車可搭至頂好市場、捷運忠孝復興站、微風廣場、忠孝敦化路口等
 

好康報報
經典套餐優惠／
2023/9/1~9/30，來店內用消費2客經典套餐，並出示FB相關畫面就招待的一口雙享的雙鮮蛋乙份。
FB優惠畫面→經典套餐優惠

1.活動期間，來店消費2客經典套餐並出示1個活動畫面，可兌換乙份，以此類推，恕不得重複兌換；點餐時請主動出示此圖方可兌換。
2.本活動僅適用於內用；不適用外帶、外送、消費折抵、兌換現金，且不得與同期活動合併使用。

※相關優惠辦法及變更請以店頭及官網説明為準。如有修正也請大家協助通知希沙良更新最新優惠唷！



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