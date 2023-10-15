中秋連假，同學們從台北回來，約吃飯一起聚一下！而餐廳當然是由我安排囉～我待在台南嘛😆

餐廳我是預約暖心時光義法小館，自從之前去吃過威靈頓牛排，覺得環境/餐點/服務/價位等等綜合實力非常高！之後就常常帶家人朋友去聚餐。

暖心時光義法小館│用餐環境

餐廳位於建業街巷弄內，靜謐、周圍也好停車，每次來用餐都有種來到私密餐廳的氛圍感！

內用環境，彷彿置身於南法農莊田園，被滿滿的純樸悠閒感包圍，很適合揪親朋好友來聚餐聊天。

暖心時光義法小館│菜單

法式排餐/義大利麵/燉飯/單點小品/點心/飲品/啤酒

◆威靈頓牛排＆波士頓龍蝦需提前預訂。

◆可加價升級套餐。

A套餐+200元：麵包+主廚今日前菜+今日湯品+100元以內飲料

B套餐+100元：麵包+今日湯品+100元以內飲料

C套餐+60元：麵包+100元以內飲料

暖心時光義法小館│套餐附餐

◆佛卡夏和拖鞋麵包

佛卡夏麵包橄欖油香混合麥香，拖鞋麵包外脆內軟，吃起來蓬鬆開胃。

◆今日湯品

湯品口感香濃滑順，松露醬香氣芬芳，獨特香味竄入鼻腔，引人食慾！

◆焦糖瑪奇朵

奶泡綿密，點綴香甜焦糖醬，喝起來香醇，苦中帶咖啡香，香中又混合焦糖甜，顏值也有，是有誠意的套餐飲品！

◆藍柑橘氣泡飲

視覺系飲品，漸層藍好美，味道清爽酸甜，轉換味蕾的選擇。

暖心時光義法小館│單點小品

◆馬賽海鮮湯

海鮮湯裡有新鮮鱸魚、白蝦、小卷、蛤蜊、淡菜，根本就是海鮮派對！湯頭喝起來甘甜濃郁卻很爽口，將附餐麵包沾著鮮美湯頭一起吃，真是一種豐富又幸褔的美味。

◆炙燒鮪魚沙拉

炙烤過的鮪魚吃起來厚實甜美，夾帶鹹香起司絲，油醋酸味誘發胃口，生菜品質新鮮，咀嚼起來味甜可口，連不太愛吃生菜的同學也能一口接一口。

◆松露薯條

吃起來外皮酥脆不油膩，馬鈴薯綿密鬆軟，再加上每一口充滿濃郁的松露香！會不會太奢侈了～

暖心時光義法小館│主餐

◆香料烤松阪豬羅勒燉飯 $350

燉飯依比例使用義大利米&台梗九號米，吃起來會更加濕潤，也是我更喜愛的口感！

羅勒醬汁浸透米粒，香氣撲鼻，味道清爽，吃到最後也不膩，很順口。

松阪豬以肯瓊香料醃製，結合義法料理手法，讓常吃的松阪豬多了一味異國風情，肉量也滿多的，吃完非常滿足。

◆酥炸軟殼蟹蝦汁燉飯 $380

基底高湯是主廚以多種海鮮熬製的海鮮湯，再搭配主廚以以火燒蝦熬製的蝦汁，每一口燉飯充滿濃濃的蝦味，讓我們誤以為是不是來到蝦子國！

燉飯吃起來很濕潤又保留燉飯粒粒分明的口感，越嚼越香。

軟殼蟹非常非常酥脆，吃起來就像餅乾一樣唰嘴，不知不覺整隻軟殼蟹都吃光抹淨！

◆蒜香油封鴨腿天使細麵 $260

鴨腿以胡椒、大蒜、丁香、百里香醃製，再以不超過85度的溫度熟成，用鴨腿本身的鴨油，花上8~9小時慢慢熟成，吃起來肉質會非常軟嫩。

主廚特定根據台灣口味而調整義大利麵醬汁多寡，讓每一根天使細麵都吸附鴨油、充滿濃郁的蒜香味道，吃起來滑順濕潤，吃完滿口鴨香！

麵量也很給力，側面像小山堆一樣！我覺得有比外面的義大利麵多1倍的量哦！

◆烏魚子碳烤小卷義大利麵 $380

非常有特色的烏魚子義大利麵！至少我在其他餐廳沒有吃過！

小卷吃起來非常鮮嫩，帶有淡淡的碳烤香氣，鏤空造型也很有藝術感，視覺與味覺兼具。

麵體是義大利直麵，每一根麵體裹附一顆顆烏魚子顆粒，每吃一口都能感受的烏魚子濃郁鮮味和香味，讓人回味無窮啊～

暖心時光義法小館│甜點

◆法式焦糖烤布丁（奶酒口味）

焦糖充滿貝詩禮奶酒風味，也不會太甜，布丁體吃起來絲滑細緻，整體非常大人口味，不愛吃甜點的我想也會喜歡。

◆千層蛋糕

蛋糕裝飾好喜歡❤️很精緻呢！

千層蛋糕口感濕潤，鮮奶油滑順、不甜不膩，餅皮均勻平整、厚度適中，搭配酸甜可口的新鮮水果，非常完美的ending～

一直很喜歡暖心時光的氣氛，輕鬆好聊，再來美食陪伴～人生滿足不過如此～

而且價位也很平易近人！吃過之後，完全沒有原先想的昂貴，一道義大利麵/燉飯2、300元就能吃到！所以成為我的聚餐名單～不是沒有原因的，連同學們也非常滿意呢！推薦給大家！

暖心時光義法小館

地點：台南市中西區建業街52號

電話：06 215 6339

營業時間：11:00-19:00 (週二公休，特殊休息日詳見粉專)



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