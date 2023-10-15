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台北大安-[烤蘋果派的方法] 近大安捷運站建國花市，搶手全預約制限定私密老宅下午茶，季節更換甜點套餐精緻美味，寧靜午後的悠閒日系清新午茶時光

2023-10-15 20:43:02 Elisa 人氣：109
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窩客好文

Elisa

發表篇數：290篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：烤蘋果派的方法
place台北市大安區信義路四段265巷10弄
作者本次評價：
3.65
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.50
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最近興起一陣私宅甜點咖啡廳的風潮

烤蘋果派的方法算是開路先鋒一直都很有人氣

每次開放預約總是會在幾小時內就搶光

地點非常隱密藏在某棟舊大樓內

爬樓梯的時候非常有來到廢棄都更公寓的即視感

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還好大門一開內部完全是另一個世界

木地板與北歐風格的家具加上溫暖的黃光

裝潢空間很舒適明亮

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位置事先已經由主理人分配好

大部分都是雙人座位為主

最內側的沙發區非常慵懶超級像在自家客廳一樣

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架高的廚房櫃台區域可以隱約看見備料過程

布置很有日系Zakka感充滿可愛小物

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菜單會隨著季節更迭變換

以當季水果或食材為主的甜點一份價位都落在約莫300元上下

提供咖啡、茶或是氣泡飲等飲品

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布丁百匯 TWD280

剛好造訪的時候癡迷於各種水果Parfeit

原本很想要多點點心盤但胃實在不夠大

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烤蘋果派的方法的百匯每季都會有不同的水果搭配

這次主角是我最愛水果之一的葡萄

上桌後的樣貌太過美麗花了點時間各種拍攝

差點就讓冰淇淋融化

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以雙色綠紫葡萄加上一整顆布丁

佐以清爽的洋梨雪酪跟蜜香茶凍

每一杓挖起的味覺層次都不太一樣變化豐富

布丁本身非常Q彈滑嫩蛋香滿滿

洋梨雪酪不太甜微酸非常消暑清爽

蜜香茶凍茶香清新佐以多汁甜蜜的葡萄甚是美味

唯一小小遺憾是整體搭配起來甜度對我來說比重偏高

如果酸味可以更突出一些對我來說會更平衡

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京都一保堂 焙茶 (H) TWD170

個人最愛的日本茶非一保堂莫屬

焙茶喝起來溫潤沒有澀感

熱飲讓焙煎的茶葉香氣更加明顯

搭配甜點很能解膩

 

烤蘋果派的方法餐點價位算是中高

甜點精緻漂亮也不錯吃

是很適合朋友聚餐或是想給自己一點甜蜜犒賞的選擇

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/04/04

花費: TWD450(布丁百匯+焙茶各1)

烤蘋果派的方法

FB粉絲團/IG

13:00-15:00 / 15:30-17:30

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: Yes(2小時)

低消限制: 每人一份甜點套餐

多元支付: 否

可否訂位:

地址:  106 台北市仁愛路三段80號3樓

電話: 0921-949-887


檢視較大的地圖

 

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文章標籤

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