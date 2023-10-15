最近興起一陣私宅甜點咖啡廳的風潮

烤蘋果派的方法算是開路先鋒一直都很有人氣

每次開放預約總是會在幾小時內就搶光

地點非常隱密藏在某棟舊大樓內

爬樓梯的時候非常有來到廢棄都更公寓的即視感

還好大門一開內部完全是另一個世界

木地板與北歐風格的家具加上溫暖的黃光

裝潢空間很舒適明亮

位置事先已經由主理人分配好

大部分都是雙人座位為主

最內側的沙發區非常慵懶超級像在自家客廳一樣

架高的廚房櫃台區域可以隱約看見備料過程

布置很有日系Zakka感充滿可愛小物

菜單會隨著季節更迭變換

以當季水果或食材為主的甜點一份價位都落在約莫300元上下

提供咖啡、茶或是氣泡飲等飲品

布丁百匯 TWD280

剛好造訪的時候癡迷於各種水果Parfeit

原本很想要多點點心盤但胃實在不夠大

烤蘋果派的方法的百匯每季都會有不同的水果搭配

這次主角是我最愛水果之一的葡萄

上桌後的樣貌太過美麗花了點時間各種拍攝

差點就讓冰淇淋融化

以雙色綠紫葡萄加上一整顆布丁

佐以清爽的洋梨雪酪跟蜜香茶凍

每一杓挖起的味覺層次都不太一樣變化豐富

布丁本身非常Q彈滑嫩蛋香滿滿

洋梨雪酪不太甜微酸非常消暑清爽

蜜香茶凍茶香清新佐以多汁甜蜜的葡萄甚是美味

唯一小小遺憾是整體搭配起來甜度對我來說比重偏高

如果酸味可以更突出一些對我來說會更平衡

京都一保堂 焙茶 (H) TWD170

個人最愛的日本茶非一保堂莫屬

焙茶喝起來溫潤沒有澀感

熱飲讓焙煎的茶葉香氣更加明顯

搭配甜點很能解膩

烤蘋果派的方法餐點價位算是中高

甜點精緻漂亮也不錯吃

是很適合朋友聚餐或是想給自己一點甜蜜犒賞的選擇

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/04/04

花費: TWD450(布丁百匯+焙茶各1)

烤蘋果派的方法

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13:00-15:00 / 15:30-17:30

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: Yes(2小時)

低消限制: 每人一份甜點套餐

多元支付: 否

可否訂位: 可

地址: 〒 106 台北市仁愛路三段80號3樓

電話: 0921-949-887



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