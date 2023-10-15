{台中美食}田寮農莊/隱身在台中南屯的景觀餐廳，總鋪師手路菜樣樣都好好吃，還有超唯美造景超好拍！/親子、寵物友善餐廳

這次全家人聚餐，選了台中南屯隱身在田間巷弄裡的景觀餐廳：「田寮農莊」

餐廳佈置的古色古香充滿農村氣息，造景也非常優美，進到用餐位置更是別有洞天，讓人歎為觀止！

店家的餐點主要以總鋪師古早味的手路菜，不管是頭路菜、小封肉，還有假日限定的蟹肉豆腐煲等等，

每一道菜色都讓人回味無窮，而且店家的食材大多都是店家栽種的，就連稻米都是店家種植的台梗九號米，難怪吃起來特別香甜Ｑ彈！

田寮農莊

地址：台中市南屯區楓樹里樂田巷2-34號

電話：04-24795186

營業時間：週一～週五：11:30~15:30，假日、國定假日：11:30~19:00，每週三固定公休

訂位方式：田寮農莊

粉專：田寮農莊

田寮農莊餐廳的位置在巷弄當中，不過只要輸入導航其實也蠻好找的，

離台中高鐵站也相當近，開車只要大約7分鐘左右，非常適合三五好友、親戚家庭聚餐，

而且店家有提供免費的停車場，多人用餐也不怕沒位子。

停好車，沿著地上的腳丫子就可以到達田寮農莊，仔細一看，田寮農莊對面就是一整片的農田，如果秋田來看到滿滿的稻穗一定超美！

進到田寮農莊當中，屋內擺滿了各種古早人耕田的各種器具，老一輩的長者來一定超有感覺的。

沿著指標一直往前走，就可以通往櫃檯，前方還有主人養的小動物，像是鸚鵡、小兔子跟烏龜。

再往前走就可以看到店家的櫃檯囉！

這次我們總共有十個人用餐（七大三小），因為人數比較多，所以我們已經事先定好位了。

貼心小提醒：店家有提供刷卡服務喔！

餐廳有免費提供防蚊液以及飲用水，餐具，都可以自行取用。

進到用餐區之後，真的是讓人太驚艷了，一整個別有洞天，

兩側的室內空間有冷氣開放，木質裝潢也顯舒適有質感，坐在窗戶邊的位子，還可以邊吃飯邊欣賞池畔美景，真的超美。

確認好點點單之後，就可以到櫃臺進行買單，

櫃檯也有在販售魚飼料，在等待出餐的期間，可以帶著家人小孩一起去餵魚欣賞美景。

貼心提醒：

店家有些餐點是假日限定，也有些餐點必須事先預約才有，非常建議先訂位後同時確認限定餐點喔！

店家在造景上真的是非常用心，池畔的景色優美，一旁的落羽松、荷葉蓮花，看著孩子在池畔邊餵魚，真的是可愛極了。

這次我們是全家族聚餐，大人加小孩一共十位來用餐，餐點上菜的速度蠻快的。

基本上餐點可以分為單點跟套餐式，單點只有單主菜，套餐式的還會有白飯、小菜、燙青菜以及300ml的紅茶，

另外也有各種小菜、甜點以及飲料，如果人比較多的話，也可以考慮店家的桌菜喔！

頭路菜套餐

頭路菜是在傳統辦桌菜裡的經典菜色，更是來田寮農莊必點的第一名，

店家使用了多種食材精心烹煮，像是白菜、金針菇、芋頭、香菇等等食材，充滿傳統的古早味，果然是總鋪師的拿手菜。

套餐式的餐點還會附上店家自行耕種的台梗九號米，香Ｑ有彈性，越嚼越有米飯的香氣。

除此之外，還有燙青菜淋上店家自製的肉燥，還有涼拌木耳、豆乾絲等等，簡單的調味就非常美味。

紅燒小封肉套餐

紅燒入味的豬腿肉香甜入口即化，搭配香脆的筍絲，來個十碗飯都沒有問題。

三杯雞腿排套餐

雞腿肉厚實Ｑ彈有嚼勁，搭配三杯料理帶點香辣鍋氣，還有鮮美香菇很對味。

糖醋咕咾肉套餐（假日限定）

先酥炸過後的肉塊，酥脆有嚼勁，搭配酸酸甜甜的糖醋醬，香甜夠味。

蟹肉豆腐煲套餐（假日限定）

高湯當中放入滿滿的蟹肉熬煮，肉質鮮美有口感，還有香Ｑ豆腐，

可以單吃，也可以淋在飯上一起享用，都很美味。

清燉牛肉套餐（假日限定）

牛肉軟嫩香甜，搭配紅蘿蔔與白蘿蔔熬煮，讓湯頭清香美味，超好吃。

剁椒魚（需提前預訂的限定料理）

在打電話訂位的時候，店員有特別詢問是否要預訂「限定版的剁椒魚」，當然馬上點頭如搗蒜的說好！

魚肉軟嫩香甜，搭配店家自製的辣椒，香辣夠味帶勁，屬於中辣等級，非常適合喜歡吃辣的朋友。

套餐式的餐點還會附上紅茶，微甜的古早味紅茶，順口好喝。

珍珠紅茶拿鐵（熱）

店內可以單點茶飲，如果點套餐的話，也可以更換成其他飲品，可以折價20元。

珍珠紅茶拿鐵香醇茶韻濃厚，搭配ＱＱ的黑糖珍珠，超好喝。

豆干米血雙拼

來田寮農莊必點的招牌小點，米血軟Ｑ軟Ｑ，豆干也是很入味，尤其是他們家的醬汁帶點微辣口感很對味。

田寮米糕

店家按照古法製作的美味米糕，米飯香Ｑ有嚼勁，上面還有魷魚、香菇、肉絲等，吃起來越嚼越香，喜歡糯米口感的朋友很推薦。

鮮蝦韭菜菓

田寮農莊非常特別的一道手作小點，外皮煎的酥酥脆脆，韭菜跟鮮蝦完美比例搭配，

吃起來香甜，韭菜味道也是香甜不搶味，搭配特製的沾醬，很推薦必點。

牛奶麻糬

沾裹著滿滿花生粉的牛奶麻糬，軟嫩香Ｑ有種入口即化的感覺。

一點點罪惡

基底是清爽的茶凍，清香帶點脆脆口感，再加上有點罪惡的珍珠，很對味。

濃濃的奶酪（熱帶）

香濃的奶酪搭配香甜的果肉，香甜好吃。

當天我們是去吃晚餐，大約五點進場還是白天，吃飽飯天色已暗，中間的庭院打上光之後，又是另外一種美景。

這次來田寮農莊用餐，整體來說不管是景觀、服務還是菜色都讓人相當滿意，

對於親子用餐也非常友善，非常推薦大家可以來用餐喔！

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