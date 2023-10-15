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台中約會餐廳快筆記！打造異國風的用餐環境，必點現烤雙品口味披薩、美味燉飯義大利麵 -艾薇覓食趣

2023-10-15 21:58:54 艾薇覓食趣 人氣：113
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窩客好文

艾薇覓食趣

發表篇數：238篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：默爾pasta & pizza - 台中JMALL店
phone04-2463-3953
place台中市西屯區台灣大道四段1038號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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默爾pasta pizza |台中好吃義大利麵推薦，必點料多實在的披薩

最後更新時間 2023-10-13

默爾pasta pizza這家台中義式餐廳，深受不少喜歡吃義大利麵、披薩人的喜愛！默爾的創始店在台中北屯，是在地人推薦的義大利麵餐廳，這次艾薇來到的是默爾台中J Mall店，這裡的裝潢和動線走義式風格，很適合家庭聚餐、情侶約會，默爾菜單相當豐富，必點披薩、義大利麵，餐點配料、海鮮也很新鮮，現烤披薩更是讓人驚艷，滿滿用料加上牽絲起司超邪惡的！

默爾台中J Mall店｜店家位置｜停車資訊

台中義大利麵餐廳的默爾，
在北屯、台中J Mall和台北都有分店，
這次來的是默爾台中J Mall店，
隱藏在中港路上的J Mall一樓，
J Mall有提供停車場，
來這吃義大利麵或披薩，
停車完全不是問題。

默爾台中店｜內用環境

入門口的裝潢風格，
帶有濃濃的歐洲風情，
就連地板也鋪上地磚，
彷彿走在歐洲的街道上。

裡面的用餐空間，
很寬敞很有氣氛，
座位規劃不會太過擁擠。

燈光搭配餐廳風格，
走一個靜謐的路線，
在默爾約會很有感覺。

兩人和四人的座位區，
牆面做成歐洲建築，
坐在這裡感覺置身異國。

除了一般座位外，
也有半開放包廂，
我蠻喜歡這邊的氛圍，
用餐起來很溫馨很舒服，
非常適合家庭聚會。

默爾菜色推薦｜台中義大利麵推薦

默爾是不少人推薦的台中義大利麵餐廳，
來這裡一定要點默爾義大利麵和披薩，
他們的燉飯我也很喜歡，
推薦你們都可以試試～

辣味番茄鮮蝦義大利麵(小辣)$430

辣味番茄鮮蝦義大利麵，
一上桌就被兩隻大蝦給吸引，
基底的辣味蕃茄醬很香很濃郁，
還有搭配櫛瓜、玉米筍。

蝦子很貼心的有開背，
讓我們很好的剝開品嚐，
裡面的蝦肉很肥美彈脆，
佐上辣味蕃茄醬汁，
讓鮮味更加成。

醬汁裡面的蕃茄味道，
是那種天然蕃茄熬出來的，
吃起來酸甜很夠味，
還用一點辣味提香，
義大利麵吸滿醬汁，
一口吃超過癮。

干貝明太子奶油燉飯$450

這道干貝明太子奶油燉飯，
有三顆北海道干貝、蛤蜊、明太子，
滿滿的海味超級鮮美，
如果你們喜歡吃海鮮，
點這個就對了哦～

上面的干貝超大顆，
料理火侯抓的很好，
吃起來軟嫩鮮甜，
底下的蛤蜊也很飽滿，
吃起來滿滿的鮮味，
真的好幸福哦～

奶油燉飯的米飯，
還保有米的顆粒感，
不會因為奶油醬汁而軟爛。
搭配的奶油醬汁最讓我驚艷，
不是很濃郁會膩口的奶味，
是吃得很清爽很順口的奶香，
裡面還帶有海鮮本身鹹味，
層次感很豐富，
讓我一口接一口停不下來。

西班牙廣場＋羅勒青醬燻雞野菇披薩$430

默爾披薩有推出單一口味，
還有多人聚餐推薦點雙拼口味哦～
披薩都是現點現烤，
餅皮厚度抓得恰到好處，
外圍很有脆度，
中間吃起來很有勁度，
咀嚼中還帶有麵粉香氣，
會讓人一直吃不停。

西班牙廣場披薩，
裡面有煙燻鮭魚、生菜、紫洋蔥，
煙燻鮭魚帶著酸鹹與煙燻味，
配上清脆的生菜、洋蔥，
吃起來的層次很豐富又很爽口。

羅勒青醬燻雞野菇披薩，
有著濃郁的青醬香氣，
上面的燻雞肉很軟嫩，
加上QQ多汁的野菇，
吃起來很香很美味。

法式小圓麵包/2入$120

想要來點前菜，
法式小圓麵包很可以，
麵包外表烤的很酥，
裡面很軟綿扎實，
直接吃有淡淡麥香，
抹上主廚特製的醬料，
奶香味更足更滑順。

原味拿鐵$160/旺來氣泡飲$150

默爾拿鐵很香很滑順，
上層還有厚厚的奶泡，
喝起來很可以～

想要清爽一點，
默爾的氣泡飲就很適合，
這杯旺來氣泡飲，
吃得到甜甜的鳳梨果肉，
酸甜的滋味加上氣泡感，
夏天喝超沁涼解膩。

伯爵生乳酪蛋糕$150

生乳酪蛋糕有濃郁的伯爵茶香，
還有QQ的伯爵茶凍，
沾點盤上的巧克力醬，
吃起來味道很豐富。

默爾菜單

默爾菜單：https://www.morepasta.com.tw/article.php?lang=tw&tb=2

默爾台中J mall店｜店家資訊

地址：台中市西屯區台灣大道四段1038號
電話：04-2463-3953
時間：周日至周四 11:00–21:30；周五、六 11:00–22:00

默爾官網默爾FB

默爾｜分店資訊

默爾台中中北屯店

地址：台中市北屯區安順四街2號
電話：04-22490411
時間： 平日/11:30-14:30、17:30-22:00，假日/11:30-22:00

默爾桃園統領店

地址：桃園市桃園區中正路61號6樓
電話：03-3473275
時間：
週一至週四 11:00-15:00 17:00-21:30
週五 11:00-15:00 17:00-22:00
週六 11:00-22:00
週日 11:00-21:30

默爾新北誠品新板店

地址：新北市板橋區縣民大道二段66號3樓
電話：02-29640300
時間：
週日至週四11:00–21:30
週五至週六11:00–22:00

默爾台北誠品南西店

地址：台北市中山區南京西路14號3樓
電話：02-25223306
時間：11:00-22:00（五六至22:30）

默爾台北誠品信義店

地址：台北市信義區松高路11號5樓
電話：02-27224660
時間：11:00-22:00

默爾台北信義威秀店（威秀百貨2F）

地址：台北市信義區松壽路20號2樓
電話：02-27230073
時間：
週一至週四11:30–22:00
週五11:30–23:00
週六11:00–23:00
週日11:00–22:00

默爾新北誠品裕隆城店（誠品百貨2F）

地址：新北市新店區中興路三段70號2樓
電話：02-89147775
時間：
週日到週四11:00-21:30
週五至週六 11:00-22:00

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