桃園美食金蒔鍋物～桃園火鍋推薦
今天Kitty來桃園中壢吃火鍋，
來到中壢新開幕的金蒔鍋物🍲
以精緻、慢活、食尚為概念，
希望鍋物不僅是聚餐時的選擇，
更是享受個人時光時可以品嚐的美食！
-
店家的裝潢很高級，店面很寬敞
深藍色的時尚風格，非常有格調呢！
座位數很多，每個座位都很舒適
有個人座、四人座、多人座等等
都有一定的間隔，用餐時有隱私唷～
很適合公司慶功、同事聚會、家人聚餐
非常有氣氛的吊燈，在這裡用餐很享受
-
金蒔鍋物有自助吧、醬料吧、飲料吧
自助吧有蔬菜、火鍋料、時蔬、附餐～
醬料吧有原本火鍋常見的配料，還有主廚胡麻醬、泰式椒麻醬、酸甜辣醬等等
飲料吧有咖啡、茶飲、果汁可以挑選
選擇多元又可口，吃的豐富又飽足👍🏻
-
今天Kitty點的是雙人套餐
套餐均附～主餐、開放式自助吧、醬料、 飲料、精緻開胃菜與甜點
一起來看看今天吃了什麼吧😋
前菜有番茄醬跟麵包，沾取麵包一起吃
酸酸甜甜的好對味呢～
-
📍金蒔嚴選海陸套餐-1450元
🐂培根牛（150g）
紅潤誘人的色澤，喜歡吃牛肉的人必吃
Q彈有嚼勁又豐盈的肉汁，超級可口！
🐷梅花豚（150g）
油花粉白相間很漂亮，大片又厚實
肉質甜香又好吃，每一口都超級滿足！
🦑小卷/石斑/干貝/鮮蚵/鮑魚/軟絲/鯛魚/鱸魚/蛤蜊/天使紅蝦/海大蝦/熊白蝦
來吃金蒔鍋物，一定要吃海鮮啦🦐
天使紅蝦、海大蝦、熊白蝦新鮮彈牙
海大蝦超浮誇，跟火鍋的鍋子一樣長！
蛤蜊肥美誘人，下鍋煮後一樣飽滿😝
鯛魚、鱸魚片片細緻軟嫩，好鮮美
鮑魚香Q彈牙，厚實肥美好誘人啊😍
小卷也是一整隻，爽脆又緊實呢！
在金蒔鍋物就可以吃到最棒的海鮮～
讓你品嚐到最鮮、最美味的佳餚喔😘
🥤500ml造型軟飲2杯
選的是可樂跟雪碧，沁涼爽口～
-
金蒔鍋物將火鍋打造的更加精緻～
而且餐點的菜色很新鮮、食材很用心
從前菜、主餐、飲品、甜點等，
搭配歐式風格的質感裝潢，
讓來到金蒔鍋物享受美食的客人，
能有更不一樣的體驗與享受呢！
桃園火鍋金蒔鍋物～趕快來品嚐看看🥰
-
📍IG：@goldentime.__ 、@goldentime_632
-
📍金蒔鍋物-環中店
☎️電話：03-458-5000
✨地址：桃園市中壢區環中東路二段632號1樓
⏰營業時間：11：30-15：00、17：30-22：00
-
📍金蒔鍋物-大竹總店
☎️電話：03-323-0730
✨地址：桃園市蘆竹區大竹路506-10號
⏰營業時間：11：30-15：00、17：30-22：00