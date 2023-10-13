桃園美食金蒔鍋物～桃園火鍋推薦

今天Kitty來桃園中壢吃火鍋，

來到中壢新開幕的金蒔鍋物🍲

以精緻、慢活、食尚為概念，

希望鍋物不僅是聚餐時的選擇，

更是享受個人時光時可以品嚐的美食！

-

店家的裝潢很高級，店面很寬敞

深藍色的時尚風格，非常有格調呢！

座位數很多，每個座位都很舒適

有個人座、四人座、多人座等等

都有一定的間隔，用餐時有隱私唷～

很適合公司慶功、同事聚會、家人聚餐

非常有氣氛的吊燈，在這裡用餐很享受

-

金蒔鍋物有自助吧、醬料吧、飲料吧

自助吧有蔬菜、火鍋料、時蔬、附餐～

醬料吧有原本火鍋常見的配料，還有主廚胡麻醬、泰式椒麻醬、酸甜辣醬等等

飲料吧有咖啡、茶飲、果汁可以挑選

選擇多元又可口，吃的豐富又飽足👍🏻

-

今天Kitty點的是雙人套餐

套餐均附～主餐、開放式自助吧、醬料、 飲料、精緻開胃菜與甜點

一起來看看今天吃了什麼吧😋

前菜有番茄醬跟麵包，沾取麵包一起吃

酸酸甜甜的好對味呢～

-

📍金蒔嚴選海陸套餐-1450元

🐂培根牛（150g）

紅潤誘人的色澤，喜歡吃牛肉的人必吃

Q彈有嚼勁又豐盈的肉汁，超級可口！

🐷梅花豚（150g）

油花粉白相間很漂亮，大片又厚實

肉質甜香又好吃，每一口都超級滿足！

🦑小卷/石斑/干貝/鮮蚵/鮑魚/軟絲/鯛魚/鱸魚/蛤蜊/天使紅蝦/海大蝦/熊白蝦

來吃金蒔鍋物，一定要吃海鮮啦🦐

天使紅蝦、海大蝦、熊白蝦新鮮彈牙

海大蝦超浮誇，跟火鍋的鍋子一樣長！

蛤蜊肥美誘人，下鍋煮後一樣飽滿😝

鯛魚、鱸魚片片細緻軟嫩，好鮮美

鮑魚香Q彈牙，厚實肥美好誘人啊😍

小卷也是一整隻，爽脆又緊實呢！

在金蒔鍋物就可以吃到最棒的海鮮～

讓你品嚐到最鮮、最美味的佳餚喔😘

🥤500ml造型軟飲2杯

選的是可樂跟雪碧，沁涼爽口～

-

金蒔鍋物將火鍋打造的更加精緻～

而且餐點的菜色很新鮮、食材很用心

從前菜、主餐、飲品、甜點等，

搭配歐式風格的質感裝潢，

讓來到金蒔鍋物享受美食的客人，

能有更不一樣的體驗與享受呢！

桃園火鍋金蒔鍋物～趕快來品嚐看看🥰

-

📍IG：@goldentime.__ 、@goldentime_632

-

📍金蒔鍋物-環中店

☎️電話：03-458-5000

✨地址：桃園市中壢區環中東路二段632號1樓

⏰營業時間：11：30-15：00、17：30-22：00

-

📍金蒔鍋物-大竹總店

☎️電話：03-323-0730

✨地址：桃園市蘆竹區大竹路506-10號

⏰營業時間：11：30-15：00、17：30-22：00





文章標籤