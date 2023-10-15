身為一個東南亞人，其實對於吃泰式的料理算是蠻挑的！一直聽說台北信義區有家米其林推薦的泰式料理「NARA Thai Cuisine」，就很想去嚐試看看，決定在這週來這覓食！餐廳就在統一百貨樓上，雖然要等電梯一段時間，但絕對非常值得前往。這裡有濃厚的泰式高級氛圍，擁有獨一無二的泰式料理，還有期間限定的「紫醉金迷」新品！如紫蘇金錢蝦餅、嫩烤松阪豬、冬蔭功湯等，吃完後果真一點都不失望，跟在地的泰國餐點十分像，連家常小菜也非常入味，相當誘人，個人超推這一家的！（附上菜單於文末）

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地址：110台北市信義區忠孝東路五段8號 7樓

交通：捷運市政府站 2 號出口

時間：11:00–21:30

電話：02-27200958

臉書粉絲團、官方網站

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NARA Thai Cuisine｜用餐環境

NARA Thai Cuisine其實擁有很多家分店，其中台北信義區、東區、台中、台南、高雄都有，幾乎遍佈台灣主要城市，我這次選擇離我家比較靠近的信義區分店，從捷運市政府站走到餐廳其實只需要 5 分鐘左右的時間，地理位置極佳，交通上是非常方便的，對信義區一帶的學生或上班族來說，算是蠻靠近且好吃的泰式料理餐廳！下班後跟朋友來吃，絕對沒什麼問題。

餐廳是在百貨內，如果是多人聚餐的話，其實這裡的氣氛非常讚，我很喜歡。看上去就是比較明亮的氛圍，如果要吃泰式料理聊天，慶祝生日趴踢的話，這裡就再適合不過。

NARA Thai Cuisine｜必吃餐點

涼拌青木瓜絲

青木瓜非常的營養健康，酸酸涼涼的當開胃菜最適合不過了！放入口中完全沒有任何負擔，是我必吃的口袋名單之一！

紫蘇金錢蝦餅(限定新品)

一口咬下蝦餅時，想說這個肉感也太紮實了吧，獨特的清香口味瞬間在口中綻放，酥酥脆脆的外衣包裹淡淡紫色蝦泥，搭配酸甜的紫蘇梅醬，個人非常喜歡！

檸檬魚

嚐起來酸鮮為主香辣為輔，本身不是一道非常辣的菜，魚的部分處理的很好，不會有魚腥味，調味也很入味，吃起來就很開胃！

椒麻辣雞翅

椒麻辣雞翅絕對是泰式料理必備的吧！幾乎許多泰式熱炒店都會有這一道，個人算是蠻喜歡的，肉質很紮實，吃起來有點辣辣的感覺

嫩烤松阪豬

松阪豬油脂雖豐富卻不膩，料理後口感香脆有嚼勁，非常好吃！我一個人可以吃下 5-6 片那一種～

瑪莎曼牛肉

泰國的瑪莎曼咖哩味道豐富濃郁充滿層次。在這道料理中融合了各種香料的辛味，也吃得到椰奶的溫和，馬鈴薯與牛肉非常軟嫩，十分下飯！

蝦醬空心菜

「蝦醬空心菜」是泰式餐廳必點美食，蝦醬特殊的香氣和空心菜的爽脆口感，是泰國料理人氣排行榜常勝軍，NARA的也非常道地~

冬蔭功湯

喝起來非常濃郁，其實跟我家的泰式料理非常接近，用料大方，基本的海鮮都會有，十分開胃，吃下去就一口一口停不下來，酸酸辣辣蠻好吃的～

泰式河粉

泰式炒河粉，酸甜的味道搭配香脆的花生米還有清脆的豆芽，是一大特色，也是這道料理的靈魂所在！

飲料：泰式奶茶(冰)、蝶豆花茶、紫莓海鹽巧酪冰沙(限定新品)

耶耶耶耶終於喝到NARA的飲料，一直以來都是我的飲料清單之一，今天終於有機會實現了！蝶豆花茶加上檸檬直接大加分，酸酸甜甜的滋味真的讓人難忘～而期間限定的「紫莓海鹽巧酪冰沙」的藍莓和 Oreo 完美結合，喝起來還有點綿密感，非常讚～

摩摩喳喳、泰奶仙草莎莎

泰奶仙草莎莎是我第一次嘗試，雖然口味偏淡，但卻是蠻特別的創意料理，搭配一顆香草口味的冰淇淋，吃起來也很療癒！

「摩摩喳喳」是泰國必吃的甜點之一，在當地已成為非常具代表性的一道冰品，每次去曼谷的路邊攤都會點一碗來品嚐！吃下的第一口完全沒讓我失望，濃郁的芋頭口味，真的讓我「芋」罷不能，搭配周邊配料，十分豐盛！

NARA Thai Cuisine｜菜單 Menu

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看完以上的泰式餐點後，是不是開始想念泰式料理的各位美食了呢？雖然這裡的位置比較隱密，但不至於到無法找到，在外面就有大大的「NARA」招牌，所以你完全不用擔心！現在我光是想到他的主食和飲品，尤其是我最愛的檸檬魚、冬蔭功湯、泰式河粉，就覺得還可以訪！十月底前，還有期間限定的「紫醉金迷」新品，非常推薦大家來試試看。不妨安排個週末，與三五好友揪團一起來品嚐吧！

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