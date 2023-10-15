嘉義美食推薦【白話文學】近蘭潭景點！嘉義在地20年老字號義式餐廳 老饕激賞辣味海鮮墨魚義大利麵、干貝燉飯｜主賣排餐、義大利麵、簡餐、焗烤、燉飯｜場地租借｜家庭聚餐｜生日慶生｜包廂

時序進入十月、天氣漸涼，南部的陽光已不若以往酷熱，是個很適合出遊的季節。今年跑嘉義的次數很多，很喜歡假期來嘉義走走，觀光的元素充滿亮點，美食小吃更是吸引我！凱南今天就要分享一家位於嘉義東區的私房義大利麵西餐廳「白話文學」。

主賣各式焗烤、排餐、義大利麵、燉飯等，應有盡有，地點位在著名的嘉義蘭潭景點附近，要知道「白話文學」已是嘉義老一輩在地人老饕們口耳相傳二十餘年的人氣愛店了呢！

【白話文學】

地址：嘉義市東區東洋新邨118號

電話：05-2762683

營業時間：11:00~14:30；17:00~20:30【周三公休】

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IG：@ chiayi_pasta

▲韻味十足的白色建築物，點綴著幾抹濃密綠意，隱身在低調不起眼的高級住宅區中，流露著家一般的溫馨休閒感。

聽聞是豪宅改造的餐廳「白話文學」，有如網美餐廳的話題性，鄰近嘉義蘭潭景點，這附近其實開滿多餐廳的，不過凱南自己會先推薦「白話文學」，我很喜歡吃義大利麵和配杯咖啡或茶。

▲一樓簡約雅致的空間沒有過於繁雜的裝飾，而是用牆壁上的掛畫、粉嫩溫暖的色調，營造平凡中舒適的用餐氛圍。

店內座位以兩人、四人座為主，適合家庭、情侶、朋友聚餐。

▲另有小包廂的座位區，隔著一扇牆的空間相對隱密，暖黃色的燈光做出空間區隔感。

▲店家用心保留老派西餐廳的浪漫，每桌舖上雙層桌布，保有格調。

深沉的褐色搭配上青草綠、粉紅和粉橘，意外和諧的配色，牆上掛畫中維妙維肖的貓咪，氣氛和緩放鬆。

▲水杯不只是普通的塑膠杯，而是採用高腳杯，每一個都擦的晶瑩剔透、彰顯質感。

牆上的插圖彷彿訴說著「白話文學」是個讓人放鬆品嚐美食、舒緩身心充電的好所在。

▲朝向內側的座位區，暖色燈光搭配木質貼皮的牆壁和地板，以及垂墜的大地色窗簾，有種穩重踏實的感覺。

▲角落一隅的花束、書籍，和復古風的轉盤電話，細節的點綴瞬間讓整個空間都豐富起來，空氣中洋溢著浪漫的情調。

店家也貼心的準備額外的座椅，方便隨時調整為兩人或三人的座位。

▲來到嘉義，怎能不享受一下風光明媚的南部陽光呢？「白話文學」也提供戶外雅座的選擇，可以就著陽台的綠意，邊吃美食、邊欣賞住宅社區的街邊百態。

店內也巧妙利用窗戶採光，讓自然光透進室內，節省能源之餘，更讓光影的日夜流轉為空間增添變化。

▲二樓有六人座的木質大桌選擇，這裡相對適合闔家大小一同聚餐，一旁也貼心提供嬰兒座椅供使用。

▲更特別的是店外設有可以容納12人的大包廂，備有投影機設備！可預約租借，無論是開會、教學、公司聚餐、慶生會、抓周會……甚至求婚，滿足你每個重要時刻的需求。

▲舉目所見，店內陳設非常雅緻簡約又整齊，而店家也有許多貼心的小巧思喔！

在每個座位備有折疊置物籃，方便顧客輕鬆收納背包、手提袋等，也不會因為把包包放在座椅上而佔據空間，得以坐的更舒服。

▲看起來就好有質感的菜單MENU本啊！讓人迫不及待想翻開；服務人員先送上檸檬水。

▲餐點多是以「套餐」形式供應，主餐含濃湯、飲料、甜品，價位約在300~400元之間，滿經濟實惠的，不怕吃不飽。

餐點主要賣排餐、義大利麵、焗烤、燉飯…等等，還有兒童餐及豐富的飲品選擇。

▲附餐濃湯，外觀呈現淡淡的鵝黃色，份量不少，上面有杏仁片點綴也挺特別。

▲一口喝下去，奶油的香氣很夠，濃淡程度也恰到好處、不會太膩口。

▲主廚熬煮的濃湯有這麼多驚喜藏裡頭呀！杏仁片增添口感層次度，勾芡恰到好處，是一道暖心又暖胃的湯品。

▲附餐飲料，凱南選的是玄米茶和拿鐵，聽說奶茶也很棒呢！下次來試試~！

拿鐵剛上桌時是美麗的咖啡和牛奶漸層，喝之前記得攪拌均勻。口味樸素卻深刻，不會太濃烈，就像在嘉義的生活一樣，平淡中有滋味。

▲玄米茶味道清雅，透露出淡淡的玄米香氣，適合作為不同菜餚間轉換味覺的效果。

不管是身處暈黃的室內燈光下，或是坐在陽台享受陽光灑落滿身，在「白話文學」啜飲一口拿鐵或溫熱的玄米茶，度過午後的分秒，就是所謂歲月靜好、人間無憂的時刻吧！

▲這道本店招牌「辣味海鮮墨魚義大利麵」，許多顧客指名必點，人氣NO.1！

一送上桌，凱南馬上被滿滿澎湃的海鮮給折服了！整隻小卷、鮮蝦，還有好幾顆蛤蜊，配上墨魚汁做成的墨魚麵，所有好料都已經從盤子上凸出來了。

▲換個角度拍，讓大家看得更清楚，視覺美感強烈，看了就好誘人呢！

一隻小卷、兩尾鮮蝦、三顆蛤蜊，吃完整盤根本像是跑過了一壘、二壘、三壘，味蕾直接衝回本壘的美味全壘打呢！

▲蝦子的個頭還不小，每一隻都頭好壯壯、紮實有肉。店家使用海鮮食材算大方的了！有了海鮮的襯托，整盤義大利麵的風味非常精彩。

▲依序品嘗其中的海鮮配料，果真每一種口味都是上上之選，新鮮程度沒話說。

搭配微辣的調味，整個能帶出墨魚麵與海鮮中的鮮、香、甜，色香味相當有層次。

▲來到這裡確實要嚐嚐這道辣味海鮮墨魚義大利麵，是我很喜歡的義大利麵口味！

各式海鮮的鮮香都跟墨魚麵相互交流，猶如將大海的滋味一口吃下，鮮香鹹與微辣的刺激，讓人一口接著一口，欲罷不能。

▲紅、綠、黑、白的配色，帶來滿滿視覺衝擊，而味覺上更是高潮迭起！

嚐到小管的Q彈、鮮蝦的紮實、蛤蜊的鮮美與軟滑帶Q的墨魚麵集大成，難怪會讓無數忠實老饕們推薦這道辣味海鮮墨魚義大利麵，來到「白話文學」千萬不要錯過。

▲這道「干貝燉飯」則是另一個充分展現廚師運用海鮮功力的料理，而且放了三顆好大的干貝。

將燉飯米加入義大利香料，用時間及耐心熬煮至軟糯入味，再加上三顆煎的外表金黃焦香、內裡鮮嫩濕潤的干貝，一盤下肚，幸福程度直接破表。

▲這干貝的優質程度直逼生食等級，店家毫不手軟的一次放三顆，煎到微焦內濕嫩香軟，不會過老、過硬，正是品嘗干貝鮮度和甜味的絕佳狀態。

搭配燉煮多時燉飯及明顯的松露香氣，滋味濃郁，心靈和肚皮都得到了滿足。

▲看到炸物的選項，凱南忍不住點了「薯條兄弟」來嚐鮮。

看似平凡無奇的薯條，其實每間店的食材選用、切工、炸法都不甚相同，也因此往往都有不同發現和趣味。薯條、乳酪條炸到金黃酥脆後僅撒上些許香料粉調味，並附番茄醬、隨個人喜好添加。

▲瞧這金黃的色澤，看起來的美味程度先打個滿分。

一口咬下，口感是外酥內軟、充分展現馬鈴薯的綿密原味，不會太乾硬或太鹹，而且這薯條粗度也頗有份量，一吃上癮。這薯條很合凱南的口味！

▲附餐甜點，今天是紫米紅豆湯(店家會不定時更換，聽說有時候是綠豆薏仁湯)。

雖是飯後收尾的甜湯，用料也絲毫不馬虎：熬煮至微軟的飽滿紅豆、搭配營養的紫米，滿滿一碗幾乎都是料，喝完絕對會回味再三。

▲座位區距離服務台很近，看看我們從湯品、主餐、飲料、炸物，不小心就點了滿桌食物了耶！

只能說「白話文學」的餐點CP值真的高，口味也都在水準之上，難怪能在對飲食相當講究的嘉義屹立不搖20年。

▲喜歡貓的朋友，一定會被牆上生動的貓咪畫作主題給吸引住。

▲除了2D平面畫作外，居然也有3D的壁貼呈現耶！看起來就像一隻小貓張著水汪汪大眼、破牆而出，無辜又療癒的神情，太有趣了。

▲想要邊吃飯邊聽個音樂，或滑滑手機追劇、回訊息，店內都可以挑個可愛造型的手機架，用畢再歸回原位。

除了精心安排的配色/擺設、對於老派桌布的堅持、貼心的摺疊收納架之外…店家的用心之處還有「手機架」服務，而且是多種款式和顏色任君選擇，看準現代人手機不離身的需求，真是體貼到無微不至。

▲用餐完也別急著離開，可以在庭園細細品味店家精心打理、佈置的造景，一景一物非常適合拍照留念。

▲外觀看上去是有點歐風的洋房建築，線條簡約的陽台和放在庭園裡的陽傘，不經意流露出一股閒適度假感。

走過、路過，可千萬不要錯過這家乘載20餘年建築改造、被濃密綠意包圍起來的美味義式餐廳。

白底黑字的「白話文學義大利麵」招牌，看似平舖直述而簡約，卻又運用有長有扁、有粗有細的不同字體，增添幾分玩味，一如店家在義大利麵、燉飯等常見的餐點中，新一代老闆承接後延續著餐廳原本的美味，透過用心的選材、料理，翻轉出令人耳目一新的味覺記憶。

下次來到嘉義，不妨抽空到蘭潭環湖散步一圈，順道造訪這家鬧中取靜的「白話文學義大利麵」；無論是湯品、麵食、飯類、炸物、飲料，新鮮不言而喻的海鮮、毫不馬虎的食材、恰到好處的料理調味，絕對會是各種場合聚餐或是求婚的首選。附帶一提，距離餐廳約100公尺有個大型收費停車場，開車來的朋友也不用擔心找車位的問題，相當方便。

【白話文學】

地址：嘉義市東區東洋新邨118號

電話：05-2762683

營業時間：11:00~14:30；17:00~20:30【周三公休】