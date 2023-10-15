嘉義美食推薦【白話文學】近蘭潭景點！嘉義在地20年老字號義式餐廳 老饕激賞辣味海鮮墨魚義大利麵、干貝燉飯｜主賣排餐、義大利麵、簡餐、焗烤、燉飯｜場地租借｜家庭聚餐｜生日慶生｜包廂
時序進入十月、天氣漸涼，南部的陽光已不若以往酷熱，是個很適合出遊的季節。今年跑嘉義的次數很多，很喜歡假期來嘉義走走，觀光的元素充滿亮點，美食小吃更是吸引我！凱南今天就要分享一家位於嘉義東區的私房義大利麵西餐廳「白話文學」。
主賣各式焗烤、排餐、義大利麵、燉飯等，應有盡有，地點位在著名的嘉義蘭潭景點附近，要知道「白話文學」已是嘉義老一輩在地人老饕們口耳相傳二十餘年的人氣愛店了呢！
【白話文學】
地址：嘉義市東區東洋新邨118號
電話：05-2762683
營業時間：11:00~14:30；17:00~20:30【周三公休】
粉 絲 團：https://www.facebook.com/BHPasta
IG：@ chiayi_pasta
聽聞是豪宅改造的餐廳「白話文學」，有如網美餐廳的話題性，鄰近嘉義蘭潭景點，這附近其實開滿多餐廳的，不過凱南自己會先推薦「白話文學」，我很喜歡吃義大利麵和配杯咖啡或茶。
店內座位以兩人、四人座為主，適合家庭、情侶、朋友聚餐。
深沉的褐色搭配上青草綠、粉紅和粉橘，意外和諧的配色，牆上掛畫中維妙維肖的貓咪，氣氛和緩放鬆。
牆上的插圖彷彿訴說著「白話文學」是個讓人放鬆品嚐美食、舒緩身心充電的好所在。
店家也貼心的準備額外的座椅，方便隨時調整為兩人或三人的座位。
店內也巧妙利用窗戶採光，讓自然光透進室內，節省能源之餘，更讓光影的日夜流轉為空間增添變化。
在每個座位備有折疊置物籃，方便顧客輕鬆收納背包、手提袋等，也不會因為把包包放在座椅上而佔據空間，得以坐的更舒服。
餐點主要賣排餐、義大利麵、焗烤、燉飯…等等，還有兒童餐及豐富的飲品選擇。
拿鐵剛上桌時是美麗的咖啡和牛奶漸層，喝之前記得攪拌均勻。口味樸素卻深刻，不會太濃烈，就像在嘉義的生活一樣，平淡中有滋味。
不管是身處暈黃的室內燈光下，或是坐在陽台享受陽光灑落滿身，在「白話文學」啜飲一口拿鐵或溫熱的玄米茶，度過午後的分秒，就是所謂歲月靜好、人間無憂的時刻吧！
一送上桌，凱南馬上被滿滿澎湃的海鮮給折服了！整隻小卷、鮮蝦，還有好幾顆蛤蜊，配上墨魚汁做成的墨魚麵，所有好料都已經從盤子上凸出來了。
一隻小卷、兩尾鮮蝦、三顆蛤蜊，吃完整盤根本像是跑過了一壘、二壘、三壘，味蕾直接衝回本壘的美味全壘打呢！
搭配微辣的調味，整個能帶出墨魚麵與海鮮中的鮮、香、甜，色香味相當有層次。
各式海鮮的鮮香都跟墨魚麵相互交流，猶如將大海的滋味一口吃下，鮮香鹹與微辣的刺激，讓人一口接著一口，欲罷不能。
嚐到小管的Q彈、鮮蝦的紮實、蛤蜊的鮮美與軟滑帶Q的墨魚麵集大成，難怪會讓無數忠實老饕們推薦這道辣味海鮮墨魚義大利麵，來到「白話文學」千萬不要錯過。
將燉飯米加入義大利香料，用時間及耐心熬煮至軟糯入味，再加上三顆煎的外表金黃焦香、內裡鮮嫩濕潤的干貝，一盤下肚，幸福程度直接破表。
搭配燉煮多時燉飯及明顯的松露香氣，滋味濃郁，心靈和肚皮都得到了滿足。
看似平凡無奇的薯條，其實每間店的食材選用、切工、炸法都不甚相同，也因此往往都有不同發現和趣味。薯條、乳酪條炸到金黃酥脆後僅撒上些許香料粉調味，並附番茄醬、隨個人喜好添加。
一口咬下，口感是外酥內軟、充分展現馬鈴薯的綿密原味，不會太乾硬或太鹹，而且這薯條粗度也頗有份量，一吃上癮。這薯條很合凱南的口味！
雖是飯後收尾的甜湯，用料也絲毫不馬虎：熬煮至微軟的飽滿紅豆、搭配營養的紫米，滿滿一碗幾乎都是料，喝完絕對會回味再三。
只能說「白話文學」的餐點CP值真的高，口味也都在水準之上，難怪能在對飲食相當講究的嘉義屹立不搖20年。
除了精心安排的配色/擺設、對於老派桌布的堅持、貼心的摺疊收納架之外…店家的用心之處還有「手機架」服務，而且是多種款式和顏色任君選擇，看準現代人手機不離身的需求，真是體貼到無微不至。
走過、路過，可千萬不要錯過這家乘載20餘年建築改造、被濃密綠意包圍起來的美味義式餐廳。
白底黑字的「白話文學義大利麵」招牌，看似平舖直述而簡約，卻又運用有長有扁、有粗有細的不同字體，增添幾分玩味，一如店家在義大利麵、燉飯等常見的餐點中，新一代老闆承接後延續著餐廳原本的美味，透過用心的選材、料理，翻轉出令人耳目一新的味覺記憶。
下次來到嘉義，不妨抽空到蘭潭環湖散步一圈，順道造訪這家鬧中取靜的「白話文學義大利麵」；無論是湯品、麵食、飯類、炸物、飲料，新鮮不言而喻的海鮮、毫不馬虎的食材、恰到好處的料理調味，絕對會是各種場合聚餐或是求婚的首選。附帶一提，距離餐廳約100公尺有個大型收費停車場，開車來的朋友也不用擔心找車位的問題，相當方便。
【白話文學】
地址：嘉義市東區東洋新邨118號
電話：05-2762683
營業時間：11:00~14:30；17:00~20:30【周三公休】
粉 絲 團：https://www.facebook.com/BHPasta
IG：@ chiayi_pasta
跟著凱南Kenan的腳步邊吃邊玩邊生活，記錄生活中的種種幸福
▼部落格口碑行銷【跟著凱南瘋旅遊工作室合作邀約】找部落客曝光/廠商邀約合作/接案類型多元/部落客行銷/報價費用說明/團購好物代售推薦，歡迎加入官方LINE@好友或掃QR CODE上粉絲團詳談更多服務方案及合作內容唷！
【賣自己寫的屏東書】您們好唷！我是作者凱南(Kenan)，屏東人，我的第一本屏東新書《屏時三餐：走走屏東，國境之南的台灣滋味》已於2020/01/21正式出版，全台各大實體店鋪與誠品、博客來、金石堂、樂天、晨星等網路書店通路販售中！自畢業後回到家鄉屏東，朝夕相處，愈發熱愛這片土地，期許能為自己的家鄉盡最大心力。這本書用我5年多的青春歲月，分享家鄉屏東市的美好樣貌，帶你深入走訪屏東市區美食散策！
★向作者凱南Kenan買書享優惠價贈品牌小禮，版稅一成回饋地方，請直接在「跟著凱南瘋旅遊」FB粉絲團私訊我購書意願。
#博客來(79折229元，優惠期限2020年02月21日止)▼
https://reurl.cc/0zrvWM
#金石堂網路書店(特價79折229元，紅利最高可抵5%)▼
https://tinyurl.com/y2s2rbgz
#誠品網路書店(售價79折229元)▼
https://reurl.cc/xDraKN
#晨星網路書店(會員價229元，VIP價220元，紅利點數回饋5%)▼
https://reurl.cc/XX0GaD
#樂天書城(優惠價229元，約可獲得2點數)▼
https://reurl.cc/Gk3jGd
★以上價錢調整部分依各網路書店公告為準！
╴╴╴╴╴╴
#部落格 #粉絲團 #IG🔍 跟著凱南瘋旅遊
歡迎大家追蹤按讚留言分享合作邀約唷！
https://kenantravel.tw/
https://www.instagram.com/ssss01298/
https://www.holkee.com/kenantravel
📣如有 #旅遊、#美食、#住宿、#活動、#出版、#演講、#代PO文、#商品開箱 等，廠商合作邀約，歡迎來信：[email protected]
或加入凱南Kenan的線上接案工作室LINE@帳號 邀約聯繫🔍ID搜尋：@xnf9030s (或點LINE@網址洽詢🔍http://nav.cx/7o12hVb)