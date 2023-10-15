台中人氣早午餐推薦｜WPAPA Teppanyaki Brunch 早午餐鐵板料理

大里這間人氣早午餐WPAPA Teppanyaki Brunch，

是一間非常特別的鐵板料理早午餐，

結合分子料理的創意餐點，以鐵板料理來作呈現，

擺盤吸睛，主餐不僅美味優秀，

前菜、湯品、沙拉、甜點，甚至醬料都讓人驚豔，

生意好的不得了，還好有在地朋友提醒務必要事先訂位，

假日現場基本上是一位難求，非常值得一嚐~

WPAPA Teppanyaki Brunch旁邊就是菜市場，

很容易不小心塞在裡面，建議交通時間多抓一點。

九點抵達已經有客人在用餐，九點半~十點間就已經客滿，

若是假日想至WPAPA享用早午餐，務必訂位阿～

WPAPA MENU

WPAPA最具特色的早午餐就是鐵板料理，搭配的義大利麵有四種可選，

鐵板主餐的醬料則有三種選擇，

另有兩種AB套餐，方塊麵包、濃湯跟水果沙拉都非常好吃！！

其他餐點則有漢堡、湯餡法國麵包、可頌及巧巴達。

ㄑ一ˊㄑ一ˊ兒童餐，難道是為我家奇奇設計的XD（誤）

他們的甜點看起來也非常好吃！！

等餐的時候店家招待了地瓜餅跟紫蘇梅汁

帶著烏梅的煙燻，卻又只留下淡淡尾韻，女兒頻頻稱讚好喝。

燉牛頰＆乾煎霜降牛雙拼 $435

第一次來WPAPA用餐，最推薦點鐵板料理，

乾煎霜降牛沾一點海鹽最為提味，

燉牛頰軟嫩入味，好喜歡那帶膠質的口感，每一口都好香~

松露菇菇白醬義大利麵那松露香氣很過份．

根本是三道主菜的概念，就連擺盤都很用心！

方塊麵包

鐵板料理升級A套餐+$50有方塊麵包+紅茶or豆漿or果汁

烤得酥脆的麵包，沾濃湯享用很好吃呢！

雙層手作漢堡排佐松露奶醬｜附薯條 $285

除了鐵板料理，WPAPA的手作漢堡也很優秀，

厚而多汁的漢堡排，即便冷掉也依舊好吃，

他們家選用的漢堡麵包也非常厚實而鬆，彈性極好，

搭配的薯條更是獨具特色，鬆軟香綿~

濃湯

漢堡B套餐+$90有濃湯+水果沙拉+紅茶or豆漿or果汁

我個人最推薦升級B餐，因為這濃湯超級厲害！！！

運用分子料理手法，裡面還有軟嫩嫩的蒸蛋，

口口濃郁驚喜，超級好吃~

水果沙拉

水果沙拉超像寶石的，水果晶球可愛又好吃，

比起傳統的生菜沙拉，討喜許多～

厚培根佐起司堅果醬可頌｜附薯條 $255

我一向喜歡可頌三明治，夾了厚切培根與雞蛋，

滿滿起司花生醬，又有很多生菜平衡，

WPAPA的可頌酥鬆卻很扎實，吃起來飽足感十足~

焦糖海鹽榛果豆奶 $120

套餐飲料升級可折抵40元，

有著焦糖香氣的冰豆奶，非常的清爽~

接骨木荔枝Soda $95

接骨木+荔枝+氣泡水

套餐可再次升級飲料甜點加價$99，可選90元飲料，

超過的話就再補一點差額，但可選擇的甜點跟飲料品項就多很多！

我自己是非常喜歡清爽系的氣泡水，

香甜適中，很討喜的飲品。

冰淇淋蘋果派

擺盤精緻的冰淇淋蘋果派，

肉桂味道不會過濃，恰到好處，

蘋果內餡微微的果酸滋味，

我覺得是難得吃到很優秀的蘋果派耶～

香蕉冰淇淋

只要是點早午餐，即便未升級套餐甜點，

也會有附贈一個小小的甜點。

當天的是香蕉冰淇淋，上面還有一塊炸香蕉，

小巧可愛的迷你甜點。

早午餐來份美味甜點做Ending很是愉快，

這間WPAPA 鐵板料理真不愧是台中大里超人氣的早午餐，

果然厲害，餐點極具特色，道道讓人回味~

WPAPA Teppanyaki Brunch 早午餐鐵板料理

粉絲團：https://www.facebook.com/WPAPA0424962278

地址：台中市大里區塗城路923巷16號1樓

電話：04-2496 2278

營業時間： 09:00-15:00（周一公休）

停車場資訊

城市車旅停車場大里慈善站（非特約，步行約三四分鐘）

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