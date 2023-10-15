為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中-FOND訪 韓國傳統豆腐鍋~勤美綠園道店 《 酒吧夜店風 韓式料理餐酒館 》

台中-FOND訪 韓國傳統豆腐鍋~勤美綠園道店 《 酒吧夜店風 韓式料理餐酒館 》

2023-10-15 23:21:00 chaoerh小昭 人氣：115
share
窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：8篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：FOND訪 韓國傳統豆腐鍋 (勤美店)
phone04-2301-5959
place台中市西區中興街125號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

封.jpg

 

這次造訪 FOND訪韓式餐廳

是小昭老姊推薦

FOND訪為台中知名燒肉店-燒肉風間旗下品牌

目前有3家分店

老虎城店、勤美綠園道店、竹北店

最新分店-LaLaport店為美食街店面

這次用餐勤地點為勤美綠園道店

 

 

位於中興街與公正路全家樓上,餐廳位於2樓

餐廳入口 

20230429_190128.jpg

 

一踏入令人驚艷的場景

20230429_190221.jpg

高挑天井樓梯,設計超有創意

20230429_204330.jpg

宛如進入另一個異想空間

用餐前來個視覺震撼也挺特別

20230429_204401.jpg

抵達餐廳迎接的是韓國仕女圖

20230429_190232.jpg

這牆上大圖超酷,尤其還帶了墨鏡超詼諧逗趣

扮演角色是DJ,超融入有夜店的FU

20230429_190307.jpg

用餐空間以紅色為主色調

20230429_190251.jpg

 

酒吧區~少不了調酒師

20230429_190441.jpg

琳瑯滿目的基酒,調酒品項一定很多

FC4A9047.JPG

 

用餐環境

FC4A9000.JPG

 

入座後服務人員會拿置物籃可放私人物品

FC4A8995.JPG

 

酒單

20230429_190542.jpg

 

菜單以雜誌方式呈現

FC4A8999.JPG

 

目錄

20230429_202646.jpg

以下只拍攝幾張,詳細請看線上菜單

FC4A9006.JPG

豆腐鍋系列

20230429_202703.jpg

20230429_202726.jpg

韓式炸雞

20230429_202744.jpg

 

調酒類

20230429_202838.jpg

 

無酒精飲品類

20230429_202857.jpg

 

餐具皆使用正統韓國餐具

FC4A8996.JPG

 

6樣小菜皆可無限續點

泡菜、黃豆芽、鳥蛋、菠菜、海帶芽、通心粉每樣都好吃👍

FC4A8998.JPG

 

 韓式炸雞 ~450元

共有6種口味可選,我們選洋釀及蜂蜜蒜香

好吃程度不輸bb.q CHICKEN.NeNe Chicken

FC4A9009.JPG

 

 

 FOND經典豆腐鍋(無辣) ~380元

小昭超想點泡菜/辣豆腐鍋

因有2位小朋友,只能乖乖點原味豆腐鍋

FC4A9019.JPG

 附白飯及雞蛋 

FC4A9003.JPG

內容有豆腐、蛤蠣、蝦仁、魷魚...等

一上桌要把雞蛋打下去鍋內,趁有熱度才能將蛋煮熟

湯頭非常好喝,最後都被小芯芯包了

FC4A9022.JPG

 

 傳統石鍋拌飯(牛肉) ~400元

一般都是石鍋登場,多了隔熱木盒,質感就加分

FC4A9017.JPG

共8樣食材

FC4A9012.JPG

底層是這些食材,喜歡鍋巴多就慢一點攪拌

 

FC4A9016.JPG

 

 海鮮煎餅(限量供應) ~550元

需等15~20分鐘

FC4A9025.JPG

有幫忙分切,很方便食用

每塊都吃的到豐盛海鮮料

整體酥脆非常美味,超推薦這道海鮮煎餅

FC4A9027.JPG

 

 煙燻燒烤豬五花 ~780元

FC4A9030.JPG

附生菜組合~跟韓國八色烤肉一樣

FC4A9015.JPG

上頭多了迷迭香及黃檸檬點綴

還有蒜片可搭配食用

FC4A9029.JPG

五花肉的肉質非常優質,油脂分布均勻

吃起來的口感相當棒

FC4A9034.JPG

除了單吃品嘗豬五花的原味外,

還可搭配韓式小菜包裹生菜一起食用

FC4A9036.JPG

 

 美女與野獸 ~250元

玫瑰花、蠟燭燭台都是美女與野獸的元素

FC4A9043.JPG

FC4A9051.JPG

以琴酒為基酒的調酒,以荔枝風味做為搭配

球型冰塊也充滿巧思,

裏頭有如同公主般華麗的花兒

退冰後花香也一同融入酒中,品嚐多層次風味

FC4A9058.JPG

 

餐後甜點~免費附贈

芒果奶酪冰淇淋濃郁好吃

FC4A9061.JPG

 

餐點的擺盤精緻度及美味程度都很棒

用餐環境上更不用說,顛覆一般傳統韓式料理店

FOND訪把韓式料理與酒吧結合,算是創新

也算是另一種韓式餐酒館的概念

愛吃韓式料理或喜愛小酌的朋友,非常適合來這唷~

小提醒 〖禁止酒駕🚫未滿18歲禁止飲酒〗

吃飽後到附近逛逛再回 草悟道文旅~

 

,以上僅供參考~

 

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

 

《店家資訊 》

  • FOND訪 韓國傳統豆腐鍋~勤美綠園道店
  • FB
  • (04) 2301 5959
  • 11:30~15:00  (五六 至 16:00)
  • 17:00~22:30  (五六日至23:00)
  • 台中市西區中興街125號


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀:

台北-소풍Sopung 韓國飯捲專賣店

高雄-蘼樂餐酒Lee's Garden Wine Bar 《 漢神百貨美食 丨高雄餐酒館推薦》

高雄-八道晟韓式燒肉 火鍋(吃到飽)

高雄-菜豚屋VEGE TEJI YA韓式烤肉~高雄左營店

韓國。首爾-八色烤肉 -東大門店

文章標籤

FOND訪 fond訪韓國傳統豆腐鍋 fond訪 韓國傳統豆腐鍋 韓式料理推薦 韓式餐廳台中 台中韓式料理 fond訪台中 勤美美食 勤美餐酒館 勤美餐廳 勤美韓式 chaoerh小昭食記 chaoerh小昭台中 小昭食記
創作者介紹
創作者 chaoerh小昭 的頭像
chaoerh小昭

chaoerh小昭的部落格




#台中美食
morechevron_right
文章關鍵字
FOND訪 FOND訪 韓國傳統豆腐鍋 FOND訪 台中 台中美食 more
檢舉
share
chevron_left

高雄-超人氣排隊名店中午及宵夜限定299元&339元

台中-草悟道文旅+飯店早餐《近勤美商圈•PARK2

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：8篇

作者的其它文章
同類據點
韓国料理bibim 台中LaLaport店 照片

韓国料理bibim 台中LaLaport店

4.50 (1人評鑑)

區域：台中市東區
司覓達 Seumnidak 韓式炸雞 照片

司覓達 Seumnidak 韓式炸雞

5.00 (1人評鑑)

區域：台中市西屯區
初瓦 韓式料理-台中台灣大道店 照片

初瓦 韓式料理-台中台灣大道店

3.60 (1人評鑑)

區域：台中市西屯區
司覓達 韓式炸雞 照片

司覓達 韓式炸雞

4.50 (1人評鑑)

區域：台中市西屯區
延南家韓式豬肉湯飯雪濃湯 照片

延南家韓式豬肉湯飯雪濃湯

4.50 (1人評鑑)

區域：台中市南屯區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up