這次造訪『 FOND訪』韓式餐廳
是小昭老姊推薦
FOND訪為台中知名燒肉店-燒肉風間旗下品牌
目前有3家分店
老虎城店、勤美綠園道店、竹北店
最新分店-LaLaport店為美食街店面
這次用餐勤地點為勤美綠園道店
位於中興街與公正路全家樓上,餐廳位於2樓
餐廳入口
一踏入令人驚艷的場景
高挑天井樓梯,設計超有創意
宛如進入另一個異想空間
用餐前來個視覺震撼也挺特別
抵達餐廳迎接的是韓國仕女圖
這牆上大圖超酷,尤其還帶了墨鏡超詼諧逗趣
扮演角色是DJ,超融入有夜店的FU
用餐空間以紅色為主色調
酒吧區~少不了調酒師
琳瑯滿目的基酒,調酒品項一定很多
用餐環境
入座後服務人員會拿置物籃可放私人物品
酒單
菜單以雜誌方式呈現
目錄
以下只拍攝幾張,詳細請看線上菜單
豆腐鍋系列
韓式炸雞
調酒類
無酒精飲品類
餐具皆使用正統韓國餐具
6樣小菜皆可無限續點
泡菜、黃豆芽、鳥蛋、菠菜、海帶芽、通心粉每樣都好吃👍
韓式炸雞 ~450元
共有6種口味可選,我們選洋釀及蜂蜜蒜香
好吃程度不輸bb.q CHICKEN.NeNe Chicken
FOND經典豆腐鍋(無辣) ~380元
小昭超想點泡菜/辣豆腐鍋
因有2位小朋友,只能乖乖點原味豆腐鍋
附白飯及雞蛋
內容有豆腐、蛤蠣、蝦仁、魷魚...等
一上桌要把雞蛋打下去鍋內,趁有熱度才能將蛋煮熟
湯頭非常好喝,最後都被小芯芯包了
傳統石鍋拌飯(牛肉) ~400元
一般都是石鍋登場,多了隔熱木盒,質感就加分
共8樣食材
底層是這些食材,喜歡鍋巴多就慢一點攪拌
海鮮煎餅(限量供應) ~550元
需等15~20分鐘
有幫忙分切,很方便食用
每塊都吃的到豐盛海鮮料
整體酥脆非常美味,超推薦這道海鮮煎餅
煙燻燒烤豬五花 ~780元
附生菜組合~跟韓國八色烤肉一樣
上頭多了迷迭香及黃檸檬點綴
還有蒜片可搭配食用
五花肉的肉質非常優質,油脂分布均勻
吃起來的口感相當棒
除了單吃品嘗豬五花的原味外,
還可搭配韓式小菜包裹生菜一起食用
美女與野獸 ~250元
玫瑰花、蠟燭燭台都是美女與野獸的元素
以琴酒為基酒的調酒,以荔枝風味做為搭配
球型冰塊也充滿巧思,
裏頭有如同公主般華麗的花兒
退冰後花香也一同融入酒中,品嚐多層次風味
餐後甜點~免費附贈
芒果奶酪冰淇淋濃郁好吃
餐點的擺盤精緻度及美味程度都很棒
用餐環境上更不用說,顛覆一般傳統韓式料理店
FOND訪把韓式料理與酒吧結合,算是創新
也算是另一種韓式餐酒館的概念
愛吃韓式料理或喜愛小酌的朋友,非常適合來這唷~
小提醒 〖禁止酒駕🚫未滿18歲禁止飲酒〗
吃飽後到附近逛逛再回 草悟道文旅~
口味因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~
《店家資訊 》
- FOND訪 韓國傳統豆腐鍋~勤美綠園道店
- FB
- (04) 2301 5959
- 11:30~15:00 (五六 至 16:00)
- 17:00~22:30 (五六日至23:00)
- 台中市西區中興街125號
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