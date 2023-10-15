這次造訪『 FOND訪』韓式餐廳

是小昭老姊推薦

FOND訪為台中知名燒肉店-燒肉風間旗下品牌

目前有3家分店

老虎城店、勤美綠園道店、竹北店

最新分店-LaLaport店為美食街店面

這次用餐勤地點為勤美綠園道店

位於中興街與公正路全家樓上,餐廳位於2樓

餐廳入口

一踏入令人驚艷的場景

高挑天井樓梯,設計超有創意

宛如進入另一個異想空間

用餐前來個視覺震撼也挺特別

抵達餐廳迎接的是韓國仕女圖

這牆上大圖超酷,尤其還帶了墨鏡超詼諧逗趣

扮演角色是DJ,超融入有夜店的FU

用餐空間以紅色為主色調

酒吧區~少不了調酒師

琳瑯滿目的基酒,調酒品項一定很多

用餐環境

入座後服務人員會拿置物籃可放私人物品

酒單

菜單以雜誌方式呈現

目錄

以下只拍攝幾張,詳細請看 線上菜單

豆腐鍋系列

韓式炸雞

調酒類

無酒精飲品類

餐具皆使用正統韓國餐具

6樣小菜皆可無限續點

泡菜、黃豆芽、鳥蛋、菠菜、海帶芽、通心粉每樣都好吃👍

韓式炸雞 ~450元

共有6種口味可選,我們選洋釀及蜂蜜蒜香

好吃程度不輸 bb.q CHICKEN . NeNe Chicken

FOND經典豆腐鍋(無辣) ~380元

小昭超想點泡菜/辣豆腐鍋

因有2位小朋友,只能乖乖點原味豆腐鍋

附白飯及雞蛋

內容有豆腐、蛤蠣、蝦仁、魷魚...等

一上桌要把雞蛋打下去鍋內,趁有熱度才能將蛋煮熟

湯頭非常好喝,最後都被小芯芯包了

傳統石鍋拌飯(牛肉) ~400元

一般都是石鍋登場,多了隔熱木盒,質感就加分

共8樣食材

底層是這些食材,喜歡鍋巴多就慢一點攪拌

海鮮煎餅(限量供應) ~550元

需等15~20分鐘

有幫忙分切,很方便食用

每塊都吃的到豐盛海鮮料

整體酥脆非常美味,超推薦這道海鮮煎餅

煙燻燒烤豬五花 ~780元

附生菜組合~跟 韓國八色烤肉 一樣

上頭多了迷迭香及黃檸檬點綴

還有蒜片可搭配食用

五花肉的肉質非常優質,油脂分布均勻

吃起來的口感相當棒

除了單吃品嘗豬五花的原味外,

還可搭配韓式小菜包裹生菜一起食用

美女與野獸 ~250元

玫瑰花、蠟燭燭台都是美女與野獸的元素

以琴酒為基酒的調酒,以荔枝風味做為搭配

球型冰塊也充滿巧思,

裏頭有如同公主般華麗的花兒

退冰後花香也一同融入酒中,品嚐多層次風味

餐後甜點~免費附贈

芒果奶酪冰淇淋濃郁好吃

餐點的擺盤精緻度及美味程度都很棒

用餐環境上更不用說,顛覆一般傳統韓式料理店

FOND訪把韓式料理與酒吧結合,算是創新

也算是另一種韓式餐酒館的概念

愛吃韓式料理或喜愛小酌的朋友,非常適合來這唷~

小提醒 〖禁止酒駕🚫未滿18歲禁止飲酒〗

吃飽後到附近逛逛再回 草悟道文旅 ~

口味因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

FOND訪 韓國傳統豆腐鍋~勤美綠園道店

FB

(04) 2301 5959

11:30~15:00 (五六 至 16:00)

17:00~22:30 (五六日至23:00)

台中市西區中興街125號



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