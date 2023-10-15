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台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟廣場•審計新村•美術館 》

2023-10-15 23:38:54 chaoerh小昭 人氣：112
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：8篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：草悟道文旅
phone04-3501-9388
place台中市西區英才路512號
作者本次評價：
3.70
環境設備
3.50
服務
3.50
交通便利
4.50
CP值
4.00
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封2.jpg

 

第一次回台中娘家來體驗外宿旅店

台中旅店飯店選擇性眾多

其實口袋中有許多想入住的名單

這次考量位置為優先

選擇 『 草悟道文旅

Calligraphy Greenway Hotel 

位於英才路與公益路交叉口

旁邊正是勤美誠品商圈,機能算是便利

唯一缺點大概就是停車位停放的問題(但有補助)

旅店的LOGO

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

旅店大門

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

大廳~雖沒飯店等級的大櫃台,

整體算是舒適簡潔,接待人員也很親切

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

停車補助: 平日100元,假日200元(限一晚一房一台車計算)

入住Check in時記得詢問櫃檯人員喔!

發票記得打統編才能補貼

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

停車位置圖

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

周邊景點圖

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

樓層介紹

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

走廊

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

房卡

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

房型:4人家庭房(附早餐)

房間內部空間~2大床

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

實際大小空間跟我在網路上看到的有點小小落差

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

至少有給我們一個視野不錯的景

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

房間設施及備品基本都有

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

小小冰箱足夠放飲品就ok

吹風機需自助取用(放在櫃內)

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

礦泉水、茶杯、茶包

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

盥洗用品

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

抽屜有鏡子可使用

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

貼心的多功能插頭這個不錯,

小昭到國外旅遊都需帶多孔延長線(太多要充的)

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

一次性拖鞋

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

衣架

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

開關

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

浴室採乾溼分離,

只有蓮蓬頭無淋浴花灑,沐浴乳/洗髮精提供整罐

小小建議~若有個置物平台會更好,方便放私人小物

洗完澡走去拿浴巾時會把地弄濕😓

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

洗面台附近有衣架這點很便利

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

透明浴室是蠻帥氣,家人是有趣;情侶是情趣 一起入住ok

但是跟朋友入住,記得洗澡時把浴簾拉上喔!要不然會害羞唷

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

下圖就是透明浴室牆

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

稍作休息後,準備跟親愛的姐姐去吃晚餐

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

步行1~2分鐘,一下就到PARK2草悟廣場

原本想吃新村站著吃烤肉....看到排隊人潮就下次囉~

拼图1.jpg

 

最後到FOND訪用餐,超棒的韓式料理👍

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

飯後走走逛逛,也喝了很多知名飲品,超推布萊恩奶茶👍

拼图2.jpg

 

走回旅店

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

姊弟倆逛到累想回房休息

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

早餐券

至6樓用餐, 開放時間 07:00~10:00

最後進場時間09:20唷~

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

6樓餐廳門進入後,超大的沙發區空間

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

很適合在這拍照

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

早餐餐廳空間

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

整體的納客數不像洛碁大飯店這麼多

如果有團體客,一團應該就客滿了

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

飲品區~熱咖啡、熱茶、熱牛奶

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

生菜沙拉、水果甜點

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

炒麵

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

熱食區

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

清粥小菜

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

小朋友最愛的雞塊薯條

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

蒸蛋、青菜

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

 

饅頭、吐司

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

小昭的早餐其實都吃不多

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

 

入住草悟道文旅整體都不錯,尤其地理位置很棒

早餐種類品項不多還算ok  (白宮行館目前入住過早餐最多的飯店)

小小缺點就是停車問題(但有補貼)及房間落地窗簾稍多灰塵

小昭個人鼻子比較敏感,

所以都請我家調皮阿志迪迪不要隨意拉窗簾,減少空氣中微粒

偶爾回台中外婆家,外宿旅店體驗一下也不錯

雖然減少跟家人的相聚時間,

但對孩子們來說很新鮮,難得的回憶~

 

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟,以上僅供參考~

 

 

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

 

<<飯店資訊>

  • 草悟道文旅Calligraphy Greenway Hotel 
  • 官網
  • (04) 3501 9388
  • 台中市西區英才路512號


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