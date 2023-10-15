第一次回台中娘家來體驗外宿旅店
台中旅店飯店選擇性眾多
其實口袋中有許多想入住的名單
這次考量位置為優先
選擇 『 草悟道文旅 』
Calligraphy Greenway Hotel
位於英才路與公益路交叉口
旁邊正是勤美誠品商圈,機能算是便利
唯一缺點大概就是停車位停放的問題(但有補助)
旅店的LOGO
旅店大門
大廳~雖沒飯店等級的大櫃台,
整體算是舒適簡潔,接待人員也很親切
停車補助: 平日100元,假日200元(限一晚一房一台車計算)
入住Check in時記得詢問櫃檯人員喔!
發票記得打統編才能補貼
停車位置圖
周邊景點圖
樓層介紹
走廊
房卡
房型:4人家庭房(附早餐)
房間內部空間~2大床
實際大小空間跟我在網路上看到的有點小小落差
至少有給我們一個視野不錯的景
房間設施及備品基本都有
小小冰箱足夠放飲品就ok
吹風機需自助取用(放在櫃內)
礦泉水、茶杯、茶包
盥洗用品
抽屜有鏡子可使用
貼心的多功能插頭這個不錯,
小昭到國外旅遊都需帶多孔延長線(太多要充的)
一次性拖鞋
衣架
開關
浴室採乾溼分離,
只有蓮蓬頭無淋浴花灑,沐浴乳/洗髮精提供整罐
小小建議~若有個置物小平台會更好,方便放私人小物
洗完澡走去拿浴巾時會把地弄濕😓
洗面台附近有衣架這點很便利
透明浴室是蠻帥氣,家人是有趣;情侶是情趣 一起入住ok
但是跟朋友入住,記得洗澡時把浴簾拉上喔!要不然會害羞唷
下圖就是透明浴室牆
稍作休息後,準備跟親愛的姐姐去吃晚餐
步行1~2分鐘,一下就到PARK2草悟廣場
原本想吃新村站著吃烤肉....看到排隊人潮就下次囉~
最後到FOND訪用餐,超棒的韓式料理👍
飯後走走逛逛,也喝了很多知名飲品,超推布萊恩奶茶👍
走回旅店
姊弟倆逛到累想回房休息
早餐券
至6樓用餐, 開放時間 07:00~10:00
最後進場時間09:20唷~
6樓餐廳門進入後,超大的沙發區空間
很適合在這拍照
早餐餐廳空間
整體的納客數不像洛碁大飯店這麼多
如果有團體客,一團應該就客滿了
飲品區~熱咖啡、熱茶、熱牛奶
生菜沙拉、水果甜點
炒麵
熱食區
清粥小菜
小朋友最愛的雞塊薯條
蒸蛋、青菜
饅頭、吐司
小昭的早餐其實都吃不多
入住草悟道文旅整體都不錯,尤其地理位置很棒
早餐種類品項不多還算ok (白宮行館是目前入住過早餐最多的飯店)
小小缺點就是停車問題(但有補貼)及房間落地窗簾稍多灰塵
小昭個人鼻子比較敏感,
所以都請我家調皮阿志迪迪不要隨意拉窗簾,減少空氣中微粒
偶爾回台中外婆家,外宿旅店體驗一下也不錯
雖然減少跟家人的相聚時間,
但對孩子們來說很新鮮,難得的回憶~
體驗因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~
<<飯店資訊>
- 草悟道文旅Calligraphy Greenway Hotel
- 官網
- (04) 3501 9388
- 台中市西區英才路512號