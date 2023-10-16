這次要帶大家到IG上火到不行的甜點店在竹北十興路口的「梁貳甜點」。

招牌的塗鴉好可愛，從側邊這個門上二樓要小心石子哦。

聽朋友說原先這裡二樓是攝影棚，現在變成咖啡廳，老宅改建復古磁磚地板及牆面讓人腦海浮現家中兒時記憶的樣貌。

上樓後服務人員招呼了一下，給我們Menu自己找位子坐就可以了，點餐至櫃台處然後付款就上餐囉！

有小板板甜點推薦都可以參考一下。

這走廊配上優雅的燈具，有種感覺在帶我一步步走向未知的前方。

三個空間各有不同的風格讓我們不知如何選位子🫣，不愧是網美們朝聖的地方。

每一個場景角落都很好拍各有各的氛圍在，看來這次手機的記憶體要爆炸了，實在是好拍到停不了手。

色調白色為主體，每空間的擺設也截然不同房間都有落地窗玻璃，陽光透著窗灑進室內時尚高雅的氛真的美的不像話了呢？

每個落地窗搭配不同的簾有著不同的氣氛，

像這樣的光微微的陰影我還蠻喜歡的。

像這個空間給我的感覺是溫馨又舒服的，

擺設也很可愛，有沙發區也有高腳椅的座位。

店內每人抵消是一杯飲品，用餐是了90分鐘，我們點了三杯飲品及3份點心就一起嚐嚐味道吧！

芝麻灰森林$120

雪域伯爵蛋糕$120

芝麻灰森林：

芝麻濃郁的香氣跟豆乳結合甜味不會太重,感覺很養身喝。

口感細緻滑順也沒有討厭的渣渣而且芝麻+豆乳意外的好喝，而且杯子曲線很特別只是稍微重了點。

雪域伯爵蛋糕：

口感細緻微蓬鬆,淡雅的伯爵茶香與淺淺的奶油味,這樣的搭配散發出迷人的茶香氣。

天鵝絨蜜鹹蛋糕$120

鹹甜口的磅蛋糕微紮實也不會太乾，

會讓人一片吃光再來一片。

雲端乳香茶：

乳香茶濃濃乳香之中帶有清爽韻味，

喝起來相當滑順甜度也是相當的低哦。

哈密瓜水蜜桃$150

水果的香甜的氣味與涼爽的氣泡衝擊，

是一種味蕾享受，還有果粒在裡頭微微漸層感很美。

桌上的擺設與甜點一起拍攝都感覺更好吃了。

苺果可可切片$180(戚風)

口感算不上輕盈蓬鬆,可可味比較淡苺果香氣比較突 出配上頭的鮮奶油可以綜合莓果酸度。

上頭的鮮奶油真的很清爽。

用餐心得：

攝影棚改造的甜點店真的會讓人想一直來拍照吃下午茶，甜點跟飲品也算水準之上尤其是磅蛋糕是我喜愛的類型，美到不像話的網美甜點店呈現出超時尚唯美氛圍能不來嗎？

➡️店名:梁貳甜點

➡️地址:新竹縣竹北市十興路374號2樓

➡️電話:03-6565755

➡️營業時間:11:00-18:00