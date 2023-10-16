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新竹美到不像話的「梁貳甜點」老宅韓系咖啡甜點店/攝影棚/美拍/磅蛋糕/竹北下午茶

2023-10-16 08:00:00 舒愛吃愛玩樂的世界 人氣：161
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文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：梁貳甜點
phone03-6565-755
place新竹縣竹北市十興路374號2樓
作者本次評價：
3.70
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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新竹美到不像話的「梁貳甜點」老宅韓系咖啡甜點店/攝影棚/美拍

這次要帶大家到IG上火到不行的甜點店在竹北十興路口的「梁貳甜點」。

新竹美到不像話的「梁貳甜點」老宅韓系咖啡甜點店/攝影棚/美拍
招牌的塗鴉好可愛，從側邊這個門上二樓要小心石子哦。
新竹美到不像話的「梁貳甜點」老宅韓系咖啡甜點店/攝影棚/美拍
聽朋友說原先這裡二樓是攝影棚，現在變成咖啡廳，老宅改建復古磁磚地板及牆面讓人腦海浮現家中兒時記憶的樣貌。
新竹美到不像話的「梁貳甜點」老宅韓系咖啡甜點店/攝影棚/美拍
上樓後服務人員招呼了一下，給我們Menu自己找位子坐就可以了，點餐至櫃台處然後付款就上餐囉！
新竹美到不像話的「梁貳甜點」老宅韓系咖啡甜點店/攝影棚/美拍
新竹美到不像話的「梁貳甜點」老宅韓系咖啡甜點店/攝影棚/美拍
有小板板甜點推薦都可以參考一下。
新竹美到不像話的「梁貳甜點」老宅韓系咖啡甜點店/攝影棚/美拍
這走廊配上優雅的燈具，有種感覺在帶我一步步走向未知的前方。
新竹美到不像話的「梁貳甜點」老宅韓系咖啡甜點店/攝影棚/美拍
新竹美到不像話的「梁貳甜點」老宅韓系咖啡甜點店/攝影棚/美拍
三個空間各有不同的風格讓我們不知如何選位子🫣，不愧是網美們朝聖的地方。
新竹美到不像話的「梁貳甜點」老宅韓系咖啡甜點店/攝影棚/美拍
每一個場景角落都很好拍各有各的氛圍在，看來這次手機的記憶體要爆炸了，實在是好拍到停不了手。
新竹美到不像話的「梁貳甜點」老宅韓系咖啡甜點店/攝影棚/美拍
色調白色為主體，每空間的擺設也截然不同房間都有落地窗玻璃，陽光透著窗灑進室內時尚高雅的氛真的美的不像話了呢？ 
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每個落地窗搭配不同的簾有著不同的氣氛，
像這樣的光微微的陰影我還蠻喜歡的。
新竹美到不像話的「梁貳甜點」老宅韓系咖啡甜點店/攝影棚/美拍
像這個空間給我的感覺是溫馨又舒服的，
擺設也很可愛，有沙發區也有高腳椅的座位。
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新竹美到不像話的「梁貳甜點」老宅韓系咖啡甜點店/攝影棚/美拍
店內每人抵消是一杯飲品，用餐是了90分鐘，我們點了三杯飲品及3份點心就一起嚐嚐味道吧！
新竹美到不像話的「梁貳甜點」老宅韓系咖啡甜點店/攝影棚/美拍
芝麻灰森林$120
雪域伯爵蛋糕$120
新竹美到不像話的「梁貳甜點」老宅韓系咖啡甜點店/攝影棚/美拍
芝麻灰森林：
芝麻濃郁的香氣跟豆乳結合甜味不會太重,感覺很養身喝。
新竹美到不像話的「梁貳甜點」老宅韓系咖啡甜點店/攝影棚/美拍
口感細緻滑順也沒有討厭的渣渣而且芝麻+豆乳意外的好喝，而且杯子曲線很特別只是稍微重了點。
新竹美到不像話的「梁貳甜點」老宅韓系咖啡甜點店/攝影棚/美拍
雪域伯爵蛋糕：
口感細緻微蓬鬆,淡雅的伯爵茶香與淺淺的奶油味,這樣的搭配散發出迷人的茶香氣。
新竹美到不像話的「梁貳甜點」老宅韓系咖啡甜點店/攝影棚/美拍
新竹美到不像話的「梁貳甜點」老宅韓系咖啡甜點店/攝影棚/美拍
天鵝絨蜜鹹蛋糕$120
鹹甜口的磅蛋糕微紮實也不會太乾，
會讓人一片吃光再來一片。
新竹美到不像話的「梁貳甜點」老宅韓系咖啡甜點店/攝影棚/美拍
雲端乳香茶：
乳香茶濃濃乳香之中帶有清爽韻味，
喝起來相當滑順甜度也是相當的低哦。
新竹美到不像話的「梁貳甜點」老宅韓系咖啡甜點店/攝影棚/美拍新竹美到不像話的「梁貳甜點」老宅韓系咖啡甜點店/攝影棚/美拍
哈密瓜水蜜桃$150
水果的香甜的氣味與涼爽的氣泡衝擊，
是一種味蕾享受，還有果粒在裡頭微微漸層感很美。
新竹美到不像話的「梁貳甜點」老宅韓系咖啡甜點店/攝影棚/美拍
桌上的擺設與甜點一起拍攝都感覺更好吃了。新竹美到不像話的「梁貳甜點」老宅韓系咖啡甜點店/攝影棚/美拍
苺果可可切片$180(戚風)
口感算不上輕盈蓬鬆,可可味比較淡苺果香氣比較突 出配上頭的鮮奶油可以綜合莓果酸度。
新竹美到不像話的「梁貳甜點」老宅韓系咖啡甜點店/攝影棚/美拍
上頭的鮮奶油真的很清爽。新竹美到不像話的「梁貳甜點」老宅韓系咖啡甜點店/攝影棚/美拍
用餐心得：
攝影棚改造的甜點店真的會讓人想一直來拍照吃下午茶，甜點跟飲品也算水準之上尤其是磅蛋糕是我喜愛的類型，美到不像話的網美甜點店呈現出超時尚唯美氛圍能不來嗎？
 
 ➡️店名:梁貳甜點 
 ➡️地址:新竹縣竹北市十興路374號2樓
 ➡️電話:03-6565755
 ➡️營業時間:11:00-18:00
 
 

文章標籤

#梁貳甜點 網美餐廳 竹北下午茶 下午茶推薦 戚風蛋糕 磅蛋糕 豆乳茶 氣泡飲 咖啡 攝影棚 網美甜點店 新竹美食 竹北甜點 韓系甜點店 甜點 打卡點
 
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