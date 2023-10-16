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★台北親子景點★ 樂高超能辦公室，體驗樂高帶來的超能力，一起出任務囉! (免費活動)

2023-10-16 08:06:48 Tin 人氣：100
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Tin

發表篇數：54篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 士林區

體驗樂高®帶來的超能力，用玩樂改變世界★台北親子景點★ 樂高超能辦公室，體驗樂高帶來的超能力，一起

2023樂高超能辦公室

樂高超能玩家迷，快來這出任務吧!! 就在臺北藝術表演中心前廣場，活動快閃只有11天展期，樂高活動全部免費玩! 號召所有喜歡樂高的孩子們，一起來到樂高®超能基地，協助幫忙將牆面上的壁畫完成；另外，還有樂高®超能屋樂高®辦公室等非常多的互動體驗，好玩又能發揮自己的創意★台北親子景點★ 樂高超能辦公室，體驗樂高帶來的超能力，一起

樂高®超能辦公室

展出日期：2023/10/12()-10/22()

活動時間：每日12:00-21:00 

地點：台北市士林區劍潭路1號 (臺北表演藝術中心-天狼座廣場)

2023樂高超能辦公室

超能辦公室

上班打卡走進辦公室出任務，玩積木對對樂再創意做出自己屬性特色積木～最後還會得到一張專屬工作證可以帶回家做紀念喔!

2023樂高超能辦公室

活動開始前會先請家長掃描填寫問券，每次活動都有這樣的環節

2023樂高超能辦公室

樂高辦公室前每20分鐘會有播放5分鐘的影片，這時是孩子們最安靜等待的時間~哈哈哈

2023樂高超能辦公室2023樂高超能辦公室

有樂高人偶會不定時出來和大家一起拍照～霏霓超愛這環節，抱著人偶都不肯放開😆

2023樂高超能辦公室

任務一: 超能匯集(拼拼圖遊戲)

每人領取一張小卡片，依照卡片上的圖片顏色將樂高顆粒拼到底板上

2023樂高超能辦公室2023樂高超能辦公室

任務二: 玩轉樂高超能區(拍照打卡)

超有創意辦公室，用自己的想像力來拍張特色照

★台北親子景點★ 樂高超能辦公室，體驗樂高帶來的超能力，一起

樂高辦公室(解任務拼出自己的創意樂高)

拿到每個人的專屬能力工作證，打卡上班了!!

★台北親子景點★ 樂高超能辦公室，體驗樂高帶來的超能力，一起

★台北親子景點★ 樂高超能辦公室，體驗樂高帶來的超能力，一起★台北親子景點★ 樂高超能辦公室，體驗樂高帶來的超能力，一起

進到超能辦公室會先讓孩子在辦公桌上找關卡和拍拍照~ 姊妹倆非常有模有樣在上班★台北親子景點★ 樂高超能辦公室，體驗樂高帶來的超能力，一起

★台北親子景點★ 樂高超能辦公室，體驗樂高帶來的超能力，一起2023樂高超能辦公室

接著再去玩積木形狀對對樂字母代表，拼出 PLAY IS YOUR SUPERPOWER!

2023樂高超能辦公室2023樂高超能辦公室2023樂高超能辦公室2023樂高超能辦公室

最後再去依照自己工作證上的工作屬性，發揮自己的創造力和想像力，做出專屬特色積木就完成關卡了★台北親子景點★ 樂高超能辦公室，體驗樂高帶來的超能力，一起

2023樂高超能辦公室

樂高禮物兌換

完成任務一和任務二，打卡上傳tag就能兌換的樂高小禮物

2023樂高超能辦公室

遊玩心得㊙️

想要全部玩，建議一定要有兩個大人來，可以分開排隊不然要等超級久😂 完成任務一和二就可以得到樂高禮物哦🎁

霏霏霓霓一直都是樂高迷，每次有活動都說要來玩～但這次活動排隊等待時間真的超久，大家可以評估一下看人潮再決定要不要排

樂高®超能辦公室-快閃免費活動

展出日期：2023/10/12()-10/22()

活動時間：每日12:00-21:00 

地點：台北市士林區劍潭路1號 (臺北表演藝術中心-天狼座廣場)

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