天母商圈舉辦萬聖節活動不知不覺已經邁向15年之久，我們也去過了好多次，趁這次活動前分享一下我們都是怎麼去，甚麼時間去人潮比較少，以及建議的路線，分享給有興趣的朋友們看看，影片照片素材的部分是用去年的影片，因為今年還沒有開始，所以大家看完影片有興趣要趕緊安排囉。
這個是我們這次出遊的影片，影片比較完整可以看看
難得有緣看到我的文章，希望幫我按一下訂閱謝謝啦
---------------------以下是圖文介紹---------------------
我們才剛到，馬上就遇到盛裝打扮的奧特曼親子檔，這裡很容易看到盛裝打扮的大朋友小朋友
今年整個活動分成三個部分
第一個是百鬼夜行討糖，時間為10月27日星期五的晚上7點
第二個是主活動園遊會，時間為10月28日星期六的下午1點
第三個是自由向店家討糖，時間為10/28日的一整天
這次活動有約250家特約店家，但以往的經驗，也會有其他沒有申請的店家一起玩，所以實際上不用怕沒有店家可以要。
要如何辨別可以進去要糖的店家呢?門口有掛南瓜燈籠，跟特約店家的貼紙的店家就可以進去問問看，大家都會很熱情地給你們糖果唷。
最後我們要到超多醣，小朋友很開心的分享給我們最喜歡的糖是哪一個
不知道大家都是怎麼玩萬聖節的呢??
有沒有推薦哪裡的萬聖節活動也可以留言分享給我們
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2023天母萬聖節活動，避開人潮，討糖路線分享
2023-10-16 08:33:29 淘氣老小孩 人氣：98
窩客好文
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文章類別：旅遊-國內旅遊
縣市地區：台北市 > 北投區
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