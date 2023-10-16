隔壁宵夜｜營業到凌晨的銅板價宵夜店，抹好抹滿超厚奶酥吐司不能錯過！

各位台中夜貓族又有新的口袋名單啦，來自台南超夯的這家【隔壁宵夜】，主打超厚奶酥吐司、秘製鍋燒麵、銷魂古早味拌飯、蛋餅，還有各式炸物點心，通通只要銅板價就可以吃好吃滿，超狂的厚奶酥抹了厚厚一層，酥脆香濃的風味讓人一吃上癮，營業時間從傍晚五點營業至凌晨一點，生意超好開店不久就迅速滿座!

環境分享

▼【隔壁宵夜 】在全台共有十多家分店，這次來到位在臺中市大里區成功路的大里店，橘色系的招牌相當醒目，鄰近修平科技大學和大里藝術廣場，開車可停放於附近的收費停車場。

▼【隔壁宵夜 大里店】提供外帶和內用的服務，用餐環境簡約明亮，寬敞舒適，約有8張桌子可容納20人，生意很好開店不久就迅速滿座!。

▼【隔壁宵夜 大里店】採取自助式用餐服務，有提供各式醬料可以搭配享用!

菜單

【隔壁宵夜 大里店】主打各式各樣的鹹甜料理，包含奶酥系列、招牌麵食、秘制鍋燒、經典吐司、古早味飯食、蛋餅及多款炸物點心，價格走的是平價路線，只要銅板價就可以吃到!

餐點介紹

日式抹茶厚奶酥 💰55 元 可可布朗尼厚奶酥 💰55元 經典芝麻厚奶酥💰55元 起司香濃花生厚奶酥(加酥皮 💰80元

▼奶酥系列共有五款口味可選擇，每款的抹醬都厚到不行，表層烤至焦香酥脆模樣，切開後可以看到紮實的內餡，搭配軟綿的吐司口感爽度爆表，是我吃過最厚的奶酥吐司了!

▼巧克力控會愛的可可布朗尼厚奶酥，一咬下去瞬間帶來香濃可可爆擊，甜蜜又不失微苦香氣好好吃!

▼日式抹茶厚奶酥烤後的香氣十足，每一口都是淡雅的抹茶香氣，同時中和掉甜膩的感覺更耐吃。

▼我最喜歡的經典芝麻厚奶酥，芝麻味十分濃厚，帶有些許的芝麻顆粒感，口感層次超級豐富~

▼強力推薦可以加起司或酥皮升級更滿足，香濃花生交織鹹香的起司剛剛好，再鋪上一層又厚又香的酥皮，吃起來有著雙重口感的酥香感!

招牌麻辣炒泡麵(附蛋)💰80元

▼想吃飽可以來碗招牌麻辣炒泡麵，搭配煎蛋、肉片、火鍋配料好豐盛，麵體不軟爛保有勁道口感，隨著辣香的特調醬料好涮嘴!

椒麻拌飯💰40元(+蛋💰20元)

▼還沒吃就聞到香味的椒麻拌飯，將店家自炒的肉燥結合椒麻醬，肥瘦肉比例很剛好，每一口都是帶勁的肉燥香氣，搭配白飯一起香到不行，推薦再加顆半熟蛋讓邪惡升級!

炸湯圓💰40元

▼傳統古早味的炸湯圓這裡也有，現炸後淋上香甜煉乳和花生粉，吃起來外酥內軟Q，不知不覺就吃光光了！

紅茶💰25元 油切冷泡茶💰35元

▼飲品喝起來像是早餐店的口味，整體來說順口好喝，無糖的油切冷泡茶配甜食剛剛好～

用餐心得

半夜肚子餓不用再怕沒東西吃，這家【隔壁宵夜 】真的選擇超豐富，無論是想吃飽足的麵飯料理，銷魂的招牌厚奶酥吐司，還是解饞的炸物小點心，在這裡都可以一次被滿足，私心大愛他們家的奶酥好好吃，可以說是我吃過抹最厚的吐司了，下次還想要再來試看看其他口味!

店家資訊

隔壁宵夜 大里店

粉絲團：隔壁宵夜大里店 FB

地址：臺中市大里區成功路485號

電話：04-2496-0700

營業時間：17:00-1:00(凌晨)

台南/嘉義/台中/彰化/新竹/桃園/苗栗皆有分店

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/