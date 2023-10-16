此食記為花見團子造訪「凱莉日嚐」 (造訪日期 : 2023/08)



「凱莉日嚐」輕食、咖啡、蛋糕

桃園藝文特區咖啡廳推薦、桃園不限時咖啡廳推薦







凱莉日嚐



地址 : 桃園區中正路1366號

電話 : 7:00 ~ 22:00

時間 : 03 3171077



本次團子來到桃園找朋友，來到開幕不久的「凱莉日嚐」品嚐美味的下午茶，店家位於桃園藝文特區附近，也離最近很夯的桃園圖書館不遠，交通很便利。「凱莉日嚐」營業時間從早上7點到晚上10點，可以從早餐吃到宵夜，主要販售咖啡、茶飲、蛋糕，還有多種輕食，包含軟法、可頌、帕尼尼、貝果、吐司等，甜的鹹的都有，品項非常多種，滿足不同需求的朋友。

「凱莉日嚐」空間寬敞明亮且乾淨，開放式的廚房，可以在此看到店員料理美食的過程，喜歡吃蛋糕的螞蟻人千萬不要錯過冷藏櫃的美味蛋糕和輕食，口味多元，精緻且繽紛，可選擇搭配咖啡茶飲享用，是下午茶的最佳選擇。

店內動線分明，裝潢很用心，充滿設計感的桌椅搭配造型燈飾，給人時尚優雅的氛圍。店家提供多組2人、4人座位，多人也可併桌。這有提供免費wifi，處處看到插座，且不限時，在此享用美食，或三五好友聊天聚餐，舒適又自在。 店內LOGO是個短髮女孩娃娃，會微笑迎接大小朋友。這是以女老闆為原型所設計的形象人物，討喜模樣深受客人喜愛。

老闆也很佛心，店內推有打卡禮，是招牌娃娃做的鑰匙圈或帆布袋，都是限量的，模樣超可愛，簡單就可入手收藏。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

丹麥堡牛肉

「丹麥堡牛肉」是老饕最愛！丹麥堡千層酥脆表皮，內部香軟紮實，堡內夾入嫩煎蛋、牛肉、花椰菜，色彩繽紛，層層疊疊的口感完美交融，營養又可口。

可頌燻雞

「可頌燻雞」是人氣招牌！可頌外酥內軟，濃郁奶油香氣誘人口舌。內層夾入香嫩燻雞、滿滿花椰菜，清爽不油膩，在團子內用時，就看到很多客人指明要這款，可見其美味也獲得大家認同。

芋頭塔