此食記為花見團子造訪「凱莉日嚐」 (造訪日期 : 2023/08)
「凱莉日嚐」輕食、咖啡、蛋糕
桃園藝文特區咖啡廳推薦、桃園不限時咖啡廳推薦
凱莉日嚐
地址 : 桃園區中正路1366號
電話 : 7:00 ~ 22:00
時間 : 03 3171077
本次團子來到桃園找朋友，來到開幕不久的「凱莉日嚐」品嚐美味的下午茶，店家位於桃園藝文特區附近，也離最近很夯的桃園圖書館不遠，交通很便利。「凱莉日嚐」營業時間從早上7點到晚上10點，可以從早餐吃到宵夜，主要販售咖啡、茶飲、蛋糕，還有多種輕食，包含軟法、可頌、帕尼尼、貝果、吐司等，甜的鹹的都有，品項非常多種，滿足不同需求的朋友。
「凱莉日嚐」空間寬敞明亮且乾淨，開放式的廚房，可以在此看到店員料理美食的過程，喜歡吃蛋糕的螞蟻人千萬不要錯過冷藏櫃的美味蛋糕和輕食，口味多元，精緻且繽紛，可選擇搭配咖啡茶飲享用，是下午茶的最佳選擇。
店內動線分明，裝潢很用心，充滿設計感的桌椅搭配造型燈飾，給人時尚優雅的氛圍。店家提供多組2人、4人座位，多人也可併桌。這有提供免費wifi，處處看到插座，且不限時，在此享用美食，或三五好友聊天聚餐，舒適又自在。店內LOGO是個短髮女孩娃娃，會微笑迎接大小朋友。這是以女老闆為原型所設計的形象人物，討喜模樣深受客人喜愛。
老闆也很佛心，店內推有打卡禮，是招牌娃娃做的鑰匙圈或帆布袋，都是限量的，模樣超可愛，簡單就可入手收藏。
團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！
丹麥堡牛肉
「丹麥堡牛肉」是老饕最愛！丹麥堡千層酥脆表皮，內部香軟紮實，堡內夾入嫩煎蛋、牛肉、花椰菜，色彩繽紛，層層疊疊的口感完美交融，營養又可口。
可頌燻雞
「可頌燻雞」是人氣招牌！可頌外酥內軟，濃郁奶油香氣誘人口舌。內層夾入香嫩燻雞、滿滿花椰菜，清爽不油膩，在團子內用時，就看到很多客人指明要這款，可見其美味也獲得大家認同。
芋頭塔
「芋頭塔」酥塔內擠入滿滿的芋泥，並點綴美麗的芋泥小花，淡紫色呈現浪漫100％。芋泥餡綿密滑順，還散發淡雅的芋頭香氣，清爽不會太甜，一吃就愛上，很適合搭配咖啡茶飲享用。
提拉米蘇
「提拉米蘇」上面撒上一層可可粉，下面是濃濃的馬斯卡彭起司。蛋糕細緻綿密，咖啡微苦、奶香特別香甜濃郁，譜成多層次的絕佳美味，是來這絕不可錯過的私房美味，讓你一秒到義大利！
酪酪芒果
「酪酪芒果」驚喜滿點！以芒果冰沙為基底，上面加入厚厚一層鹹香奶蓋，底層還有滿滿的餡料，包含愛玉、寒天啵啵、麻糬QQ，很像一道精緻的甜點，每一口都能喝到滿滿的餡料，CP值超高。
榛果拿鐵 (H)
「榛果拿鐵」咖啡微苦醇香，搭配滑順輕柔的牛奶，加上香甜的榛果糖漿，更顯濃郁芳香！
大口水果茶 (I)
「大口水果茶」以紅茶為基底，加入百香果、金桔、檸檬、柳橙，這杯選擇半糖，口感清爽香甜，夏天喝沁涼又爽口。水果茶也可做熱飲，冬天喝暖心又暖胃。
整體而言團子認為「凱莉日嚐」產品多元又美味，有咖啡、飲品、輕食、蛋糕等選項，種類品項多元，且幾乎全部為100元以下的銅板美食，CP值很高，營業時間很長，在這從早餐吃到消夜都沒有問題。店內空間寬敞又舒適，有提供免費wifi和插座，在這三五好友聚餐聊天、辦公唸書都很適合，在傳遞幸福的店裡享受舒適用餐空間與美味餐點。
菜單
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