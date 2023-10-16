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中山國小站 | 江家深澳小漁村海鮮料理 來自漁港直送的新鮮海鮮 必吃小卷米粉 海鮮麵

2023-10-16 12:20:05 ifunny艾方妮 人氣：114
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窩客好文

ifunny艾方妮

發表篇數：1256篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：江家深澳小漁村海鮮料理
phone02-2593-5692
place台北市中山區民權東路二段19號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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中山國小站 | 江家深澳小漁村海鮮料理 來自漁港直送的新鮮海鮮 必吃小卷米粉 海鮮麵

新開幕的江家深澳小漁村海鮮料理位於民權東路二段，不用跑漁港，在捷運站旁就能吃到來自產地直送的新鮮海鮮。有自家漁船，以最青的食材製作小卷米粉、海鮮粥、霸王粥、海鮮炒麵等，還能搭配各式各樣的小菜、炸海鮮，營業到半夜一點，工作再晚都能有溫暖的餐點可以好好享用。

內容目錄

中山國小站/行天宮美食推薦 江家深澳小漁村海鮮料理

艾方妮喜歡吃海鮮，尤其對小卷有莫名的熱愛，之前還特地到深澳漁港吃小卷米粉，而今在台北市區，搭個捷運就能吃得到來自產地的新鮮漁獲，江家深澳小漁村海鮮料理的餐點真的深獲人心。

江家深澳小漁村海鮮料理位於捷運中山國小站，由4號出口只要步行3分鐘即可抵達。離捷運行天宮站4號出口，步行也僅要10分鐘。

新開幕推薦-江家深澳小漁村海鮮料理

2023年9月才開幕的江家深澳小漁村海鮮料理，熱騰騰的新店家，趕緊來搶鮮！

走進江家深澳小漁村海鮮料理後，可以見到半開放的廚房，真材實料的海鮮食材，完全不隱藏地顯現給大家看。

廚房裡6個爐具火力全開，每份餐點都是現點現煮，香氣也隨之散發出來！

廚房冰櫃裡呈現各式鮮味小點，還有現煮海鮮湯。

江家深澳小漁村海鮮料理位於邊間引進自然光，讓店內明亮清新，座位數20多個，用餐尖峰期間是一位難求。

牆上餐點實品的海報，令人垂涎三尺。

江家深澳小漁村海鮮料理 漁港產地直送

小卷的盛產期在每年的3~8月間，在北台灣深澳漁獲盛產季節時，辛苦的漁民們都會相繼出海捕捉最鮮美的白帶魚和小卷，每次出船都是7~15天左右，每次出船都會自備米粉、麵條和白米，在船上吃飯的時候，都會使用出海時捕獲到的新鮮小卷，然後煮上一碗小卷米粉或海鮮粥，然後再加上不管酥炸、清蒸或乾煎都好吃的白帶魚，在辛苦捕撈工作中，可以吃得到最青的現撈海鮮，也是令人羨慕的幸福！如今將這樣的幸福，轉換成餐桌邊的我們，一起來體驗海中的美味。

江家深澳小漁村海鮮料理 菜單MENU價目表

江家深澳小漁村海鮮料理除了以海鮮煮成的粥品、湯麵、湯米粉、炒麵，也有滷肉飯、白飯的選項。搭配鮮味小點或酥脆炸物，這就是簡單滿足的一餐。

江家深澳小漁村海鮮料理 餐點介紹

江家深澳小漁村海鮮料理 小卷米粉 $150

這個小卷米粉真的很值得點，彷彿芋頭海鮮米粉鍋的個人版，有許多炸過的小芋頭塊、鮮蝦及超大一隻小卷。

個頭很大一隻的小卷，真的很吸睛，新鮮的程度也是肉眼就可以辨識。一入口，就是小卷鮮Q的好滋味，厚實又飽嘴，這個小卷可以像在漁港吃到的一樣鮮美，真的很可以，小卷控太滿意了！

江家深澳小漁村海鮮料理 海鮮米粉 $150

海鮮米粉中會有小卷、鮮蝦、蚵仔、魚肉以及蛤蜊，用料豐富湯頭更是鮮美。

江家深澳小漁村海鮮料理 海鮮麵 $150

海鮮系列的粥、麵、米粉的配料都是一樣豐富，就是差在主食的不同。

江家深澳小漁村海鮮料理 海鮮粥 $150

見到這粥煮得很軟綿的模樣了嗎？軟糥好入口，海鮮的鮮味都煮進米芯之中，特別適合牙口不好的老人小孩，可以一口氣吃到滿滿的營養。

江家深澳小漁村海鮮料理 小卷炒麵 $150

這道炒麵一上桌，就獲得好友的讚許，於是分了一小碗來吃，那麵條的熟度恰到好處，一咬下就是麵條的Q勁，還有蔬菜的甜味，再加上小卷的鮮美，這一盤真的很令人推薦。

江家深澳小漁村海鮮料理 海鮮炒麵 $150

炒麵的味道獲得大家的點頭稱許，海鮮的配料同樣新鮮美味。

江家深澳小漁村海鮮料理 滷肉飯 $35

有位友人是只有吃飯才會覺得飽，所以就點了這碗滷肉飯，油亮亮的滷肉，鹹香夠味，滷香四溢，搭配上輕脆的小黃瓜，好爽口。

江家深澳小漁村海鮮料理 時令燙青菜 $60

這天的青菜是空心菜，其上會淋上肉燥，令平凡的燙青菜也能有好滋味。

江家深澳小漁村海鮮料理 涼拌小黃瓜 $60

輕脆可口的小黃瓜，清爽又開胃。

江家深澳小漁村海鮮料理 黃金泡菜 $60

辣中帶點酸甜的泡菜，跟海鮮很合拍。

江家深澳小漁村海鮮料理 鯊魚煙 $120

選用的是魚腹肉，軟嫰有彈性，沾點芥末醬油好對味。

江家深澳小漁村海鮮料理 酥炸豆腐$60

軟嫰香滑的豆腐，外表酥香，是必點的小菜。

江家深澳小漁村海鮮料理 酥炸蝦捲 $120

海鮮製的蝦捲再以大火酥炸，酥脆的麵衣咬下後也是滿滿的鮮味。

江家深澳小漁村海鮮料理 手工甜不辣 $80

手工甜不辣吃來就是魚漿香氣，帶著Q彈口感好涮嘴。

江家深澳小漁村海鮮料理 酥炸魷魚 $180

這個魷魚酥炸過真的超香，超下酒的。鹹香有味帶嚼勁，尤其喜愛魷魚鬚，越嚼越香。

江家深澳小漁村海鮮料理 蚵仔酥 $120

這樣的份量好過癮喔！加上了九層塔及蒜酥，真的超對味，也是很棒的下酒菜。

江家深澳小漁村海鮮料理 好評推薦好禮相送

店內自助區備有各種調味料，特別推薦店家自製辣椒醬，辣味香辣帶勁。現在只要Google五星評論，就送一罐辣椒醬，這麼好康快搶起來！

不用開車跑遠，就在市區捷運站旁，江家深澳小漁村海鮮料理就能吃到料多味美的海鮮及小卷，產地直送如臨漁港一般地新鮮，而且價格也合理，無論是一個人的晚餐，還是三五好友相聚，都是一間值得推薦的海鮮料理餐廳喔！

若喜歡我的文字及照片，請給我一個支持，歡迎按讚或追蹤，謝謝！

FB：ifunny艾方妮的遊樂場

IG：ifunny.blog/

江家深澳小漁村海鮮料理店家資訊

FB粉絲專頁：江家深澳小漁村海鮮料理

地址：台北市中山區民權東路二段19號

電話：02-2593-5692

營業時間：10:30~01:00




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