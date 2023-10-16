為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園人氣中西式早午餐｜Eat here吃這炭火土司～桃園版丹丹！早午餐吃蚵仔麵線、粉漿蛋餅，推出雙十節連假限

桃園人氣中西式早午餐｜Eat here吃這炭火土司～桃園版丹丹！早午餐吃蚵仔麵線、粉漿蛋餅，推出雙十節連假限

2023-10-16 12:20:08 麥的小窩 人氣：102
share
窩客好文

麥的小窩

發表篇數：723篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 平鎮區

造訪商家：Eat here 吃這 炭火土司 早午餐
phone03-4392-225
place桃園市平鎮區南京路78號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

Eat here吃這炭火土司是全台獨創厚醬軟法早午餐店，餐點種類結合中西式

餐點品項琳瑯滿目，不管你是想吃特製軟法、土司、漢堡、蚵仔麵線、古早味粉漿蛋餅通通有

不用再煩惱每天早餐吃什麼？也不用為了買家人早餐東奔西跑

只要來到Eat here吃這炭火土司讓你一次買齊，好方便又好好吃

 

【目錄索引】

‧Eat here吃這炭火土司-環境介紹

‧Eat here吃這炭火土司-活動

‧Eat here吃這炭火土司-菜單

‧Eat here吃這炭火土司-餐點介紹

‧Eat here吃這炭火土司-店家資訊

 

不要再羨慕南部人有丹丹漢堡啦～因為桃園版丹丹就在Eat here吃這炭火土司

Eat here吃這炭火土司是一家在地人超推的平鎮美食，位在社區大樓的一樓店面

平日上學、上班或是假日起床後，都很方便購買

 

 

【Eat here吃這炭火土司-環境介紹】

提供內用、外帶及美食外送平台

內用空間不算小，座位數也滿多的

靠近街道的兩邊使用透明落地窗，採光明亮又能欣賞到街邊風光

有一面還種植了許多植物，有種小森林的氛圍

 

店內也有提供電視機，正在播放著新聞

剛好平常在家比較少看新聞的我，也以趁著早餐時光邊收看最近發生的時事

 

八點左右到達時，座位還滿多的

還可以輕鬆自行找座位坐下

沒多久，人潮陸續湧人，已經客滿了

晚來的只好加入候位的行列

而且外帶及美食外送平台來取餐的人也滿多的

 

自助區提供醬料及餐具

看到辣椒醬覺得滿香辣的，心想等下餐點上來時也要加點辣椒醬來嚐嚐

 

Eat here吃這炭火土司用餐採半自助式

掃QR CODE點餐，用完餐後採自助回收

 

【Eat here吃這炭火土司-活動】

加入吃這LINE送奶油餐包乙顆

8/1~10/31平日6:00~8:00享「經典肉羹麵線+紅茶」套餐早鳥優惠價59元

非常超值！

活動一

活動時間：10/6（五）～10/15（日）

活動內容：銷魂奶酥炸雞套餐只要169元

活動二

活動時間：10/7（六）～10/10（二）

活動內容：雙十連假限定優惠，憑領取號碼享銷魂奶酥炸雞套餐10元起

活動規則：

1、每日限量50位

2、每人限領1個號碼牌，1個號碼限購1份銷魂奶酥炸雞套餐

3、第1位點「銷魂奶酥炸雞套餐」只要10元、第2位11元、第3位12元…以此類推

 

【Eat here吃這炭火土司-菜單】

餐點品項非常非常多，分為好幾大類

有吐司、厚片、軟法、漢堡、麵類、古早味、小點心等等

 

【Eat here吃這炭火土司-餐點介紹】

▲靜岡抹茶奶酥煉乳軟法

 

由日本靜岡抹茶製成的抹茶醬再加上獨家調配的奶酥，抹了非常厚一層

一入口抹茶的香氣濃郁，還能感受到奶酥醬的香甜滋味

淋上煉乳有著更多層次的香甜風味

因為抹茶不是很甜膩的，反而有著茶香及甘醇的風味，所以吃起來甜而不膩，很涮嘴

搭配鬆軟帶點嚼勁的軟法麵包，香香甜甜

不只適合當早午餐也很適合當作下午茶點心呢！

 

▲蚵仔肉羹麵線

 

在早午餐店也能吃到熱騰騰的蚵仔麵線，而且不止蚵仔還有肉羹

蚵仔沒有裹上太白粉麵衣，而是直接川燙，吃到真材實料的蚵仔

 

加入大量蒜泥，蒜香味十足

還有醋微酸的口感

麵線粗細不一是手工麵線來著，軟爛度適中

 

▲草莓厚醬軟法+厚切乾酪

 

塗上粉紅色的草莓抹醬，嚐的到酸甜的草莓滋味還有香甜的奶酥醬

乳酪控必點的厚切乾酪，有著濃郁的香氣

酸甜果香、香濃乳酪香～非常有層次感

平常比較少吃到草莓搭配乾酪，口感出奇的對味

 

▲銷魂奶酥炸雞套餐（期間限定）

 

薯條炸到外酥裡面保有馬鈴薯鬆軟的口感，帶點微微鹹香的滋味

也可以搭配蕃茄醬更多了微酸的口感，吃起來更美味

 

夾層是使用獨家醃料醃製的雞肉，一口咬下讓我想到傳統的炸雞排

肉質鮮嫩且保有肉汁，配上炸到香酥的外層及鹹香的口感

覺得如果單賣一塊炸雞感覺CP值也很高

 

生菜沙拉非常豐富，除了有生菜外還加入堅果類、葡萄乾、乳酪丁等等

 

沙拉搭配的是和風醬，帶點微酸的滋味

生菜非常新鮮爽脆而且加入乾酪丁及多種堅果類，口感相當豐富

連在盤上的葵瓜子、南瓜子我都捨不得錯失，吃的乾~乾~淨~淨~

 

▲厚奶茶

飲品我們另外選了使用雨林認證的紅茶茶葉為基底，帶點醇厚的紅茶香

再搭配紐西蘭進口的純奶香，滿滿的茶香與乳香的厚奶茶

是一般奶茶的2.0版，喜歡奶茶的一定要嚐嚐看

 

▲粉漿蛋餅

 

小麥跟男友都好愛粉漿蛋餅，一般以為在傳統的早餐店才有機會看到粉漿蛋餅

看到Eat here吃這炭火土司也有，二話不說立馬點上一份

 

喜歡吃辣的一定要試試店內的辣椒醬

辣味跟香氣都十足，喜歡吃辣的會吃的很過癮

 

粉漿蛋餅煎到外層酥酥，但裡面QQ的

選了口味濃厚又獨特的九層塔口味

有著香濃的九層塔香氣，配上外酥內Q的粉漿蛋餅，有夠好吃

好吃到差點想再點第二份（但肚子實在裝不下了）

後來看到店家有賣粉漿蛋餅的粉，一包80元、二包150元

立馬買了一組二包入回家試試

 

來到Eat here吃這炭火土司提供中西式早午餐，全台獨創厚醬軟法等等都是非常有特色的早午餐

是桃園人氣中西式早午餐，也可說是桃園必吃早午餐

 

【Eat here吃這炭火土司-店家資訊】

店名：Eat here吃這炭火土司

地址：桃園市平鎮區南京路78號

營業時間：週一至週日 06:00~13:00

電話：03-439 2225

粉絲專頁：https://www.facebook.com/eathere4392225

IG：https://www.instagram.com/eathere11/

Line@線上訂餐：https://lihi2.com/5jTLe

    檢舉
    share
    chevron_left

    台北東區美食推薦｜台SOPAR餐酒館～市民大道上

    林口牛排推薦｜炙り庵steak牛排龜山長庚店～用

    chevron_right
    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    窩客好文

    麥的小窩

    發表篇數：723篇

    作者的其它文章
    同類據點
    物汪窩友善早午餐 照片

    物汪窩友善早午餐

    3.80 (1人評鑑)

    區域：桃園市龍潭區
    丄青初食桃園店 照片

    丄青初食桃園店

    4.68 (2人評鑑)

    區域：桃園市桃園區
    More Burger 墨爾漢堡 照片

    More Burger 墨爾漢堡

    5.00 (1人評鑑)

    區域：桃園市龍潭區
    築晨手作晨廚早午餐 照片

    築晨手作晨廚早午餐

    4.55 (1人評鑑)

    區域：桃園市中壢區
    食潮Shidzhau早午餐 照片

    食潮Shidzhau早午餐

    3.10 (1人評鑑)

    區域：桃園市龍潭區

    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    keyboard_arrow_up