Eat here吃這炭火土司是全台獨創厚醬軟法早午餐店，餐點種類結合中西式

餐點品項琳瑯滿目，不管你是想吃特製軟法、土司、漢堡、蚵仔麵線、古早味粉漿蛋餅通通有

不用再煩惱每天早餐吃什麼？也不用為了買家人早餐東奔西跑

只要來到Eat here吃這炭火土司讓你一次買齊，好方便又好好吃

【目錄索引】

‧Eat here吃這炭火土司-環境介紹

‧Eat here吃這炭火土司-活動

‧Eat here吃這炭火土司-菜單

‧Eat here吃這炭火土司-餐點介紹

‧Eat here吃這炭火土司-店家資訊

不要再羨慕南部人有丹丹漢堡啦～因為桃園版丹丹就在Eat here吃這炭火土司

Eat here吃這炭火土司是一家在地人超推的平鎮美食，位在社區大樓的一樓店面

平日上學、上班或是假日起床後，都很方便購買

【Eat here吃這炭火土司-環境介紹】

提供內用、外帶及美食外送平台

內用空間不算小，座位數也滿多的

靠近街道的兩邊使用透明落地窗，採光明亮又能欣賞到街邊風光

有一面還種植了許多植物，有種小森林的氛圍

店內也有提供電視機，正在播放著新聞

剛好平常在家比較少看新聞的我，也以趁著早餐時光邊收看最近發生的時事

八點左右到達時，座位還滿多的

還可以輕鬆自行找座位坐下

沒多久，人潮陸續湧人，已經客滿了

晚來的只好加入候位的行列

而且外帶及美食外送平台來取餐的人也滿多的

自助區提供醬料及餐具

看到辣椒醬覺得滿香辣的，心想等下餐點上來時也要加點辣椒醬來嚐嚐

Eat here吃這炭火土司用餐採半自助式

掃QR CODE點餐，用完餐後採自助回收

【Eat here吃這炭火土司-活動】

加入吃這LINE送奶油餐包乙顆

8/1~10/31平日6:00~8:00享「經典肉羹麵線+紅茶」套餐早鳥優惠價59元

非常超值！

活動一

活動時間：10/6（五）～10/15（日）

活動內容：銷魂奶酥炸雞套餐只要169元

活動二

活動時間：10/7（六）～10/10（二）

活動內容：雙十連假限定優惠，憑領取號碼享銷魂奶酥炸雞套餐10元起

活動規則：

1、每日限量50位

2、每人限領1個號碼牌，1個號碼限購1份銷魂奶酥炸雞套餐

3、第1位點「銷魂奶酥炸雞套餐」只要10元、第2位11元、第3位12元…以此類推

【Eat here吃這炭火土司-菜單】

餐點品項非常非常多，分為好幾大類

有吐司、厚片、軟法、漢堡、麵類、古早味、小點心等等

【Eat here吃這炭火土司-餐點介紹】

▲靜岡抹茶奶酥煉乳軟法

由日本靜岡抹茶製成的抹茶醬再加上獨家調配的奶酥，抹了非常厚一層

一入口抹茶的香氣濃郁，還能感受到奶酥醬的香甜滋味

淋上煉乳有著更多層次的香甜風味

因為抹茶不是很甜膩的，反而有著茶香及甘醇的風味，所以吃起來甜而不膩，很涮嘴

搭配鬆軟帶點嚼勁的軟法麵包，香香甜甜

不只適合當早午餐也很適合當作下午茶點心呢！

▲蚵仔肉羹麵線

在早午餐店也能吃到熱騰騰的蚵仔麵線，而且不止蚵仔還有肉羹

蚵仔沒有裹上太白粉麵衣，而是直接川燙，吃到真材實料的蚵仔

加入大量蒜泥，蒜香味十足

還有醋微酸的口感

麵線粗細不一是手工麵線來著，軟爛度適中

▲草莓厚醬軟法+厚切乾酪

塗上粉紅色的草莓抹醬，嚐的到酸甜的草莓滋味還有香甜的奶酥醬

乳酪控必點的厚切乾酪，有著濃郁的香氣

酸甜果香、香濃乳酪香～非常有層次感

平常比較少吃到草莓搭配乾酪，口感出奇的對味

▲銷魂奶酥炸雞套餐（期間限定）

薯條炸到外酥裡面保有馬鈴薯鬆軟的口感，帶點微微鹹香的滋味

也可以搭配蕃茄醬更多了微酸的口感，吃起來更美味

夾層是使用獨家醃料醃製的雞肉，一口咬下讓我想到傳統的炸雞排

肉質鮮嫩且保有肉汁，配上炸到香酥的外層及鹹香的口感

覺得如果單賣一塊炸雞感覺CP值也很高

生菜沙拉非常豐富，除了有生菜外還加入堅果類、葡萄乾、乳酪丁等等

沙拉搭配的是和風醬，帶點微酸的滋味

生菜非常新鮮爽脆而且加入乾酪丁及多種堅果類，口感相當豐富

連在盤上的葵瓜子、南瓜子我都捨不得錯失，吃的乾~乾~淨~淨~

▲厚奶茶

飲品我們另外選了使用雨林認證的紅茶茶葉為基底，帶點醇厚的紅茶香

再搭配紐西蘭進口的純奶香，滿滿的茶香與乳香的厚奶茶

是一般奶茶的2.0版，喜歡奶茶的一定要嚐嚐看

▲粉漿蛋餅

小麥跟男友都好愛粉漿蛋餅，一般以為在傳統的早餐店才有機會看到粉漿蛋餅

看到Eat here吃這炭火土司也有，二話不說立馬點上一份

喜歡吃辣的一定要試試店內的辣椒醬

辣味跟香氣都十足，喜歡吃辣的會吃的很過癮

粉漿蛋餅煎到外層酥酥，但裡面QQ的

選了口味濃厚又獨特的九層塔口味

有著香濃的九層塔香氣，配上外酥內Q的粉漿蛋餅，有夠好吃

好吃到差點想再點第二份（但肚子實在裝不下了）

後來看到店家有賣粉漿蛋餅的粉，一包80元、二包150元

立馬買了一組二包入回家試試

來到Eat here吃這炭火土司提供中西式早午餐，全台獨創厚醬軟法等等都是非常有特色的早午餐

是桃園人氣中西式早午餐，也可說是桃園必吃早午餐

【Eat here吃這炭火土司-店家資訊】

店名：Eat here吃這炭火土司

地址：桃園市平鎮區南京路78號

營業時間：週一至週日 06:00~13:00

電話：03-439 2225

粉絲專頁：https://www.facebook.com/eathere4392225

IG：https://www.instagram.com/eathere11/

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