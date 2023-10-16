Eat here吃這炭火土司是全台獨創厚醬軟法早午餐店，餐點種類結合中西式
餐點品項琳瑯滿目，不管你是想吃特製軟法、土司、漢堡、蚵仔麵線、古早味粉漿蛋餅通通有
不用再煩惱每天早餐吃什麼？也不用為了買家人早餐東奔西跑
只要來到Eat here吃這炭火土司讓你一次買齊，好方便又好好吃
【目錄索引】
不要再羨慕南部人有丹丹漢堡啦～因為桃園版丹丹就在Eat here吃這炭火土司
Eat here吃這炭火土司是一家在地人超推的平鎮美食，位在社區大樓的一樓店面
平日上學、上班或是假日起床後，都很方便購買
提供內用、外帶及美食外送平台
內用空間不算小，座位數也滿多的
靠近街道的兩邊使用透明落地窗，採光明亮又能欣賞到街邊風光
有一面還種植了許多植物，有種小森林的氛圍
店內也有提供電視機，正在播放著新聞
剛好平常在家比較少看新聞的我，也以趁著早餐時光邊收看最近發生的時事
八點左右到達時，座位還滿多的
還可以輕鬆自行找座位坐下
沒多久，人潮陸續湧人，已經客滿了
晚來的只好加入候位的行列
而且外帶及美食外送平台來取餐的人也滿多的
自助區提供醬料及餐具
看到辣椒醬覺得滿香辣的，心想等下餐點上來時也要加點辣椒醬來嚐嚐
Eat here吃這炭火土司用餐採半自助式
掃QR CODE點餐，用完餐後採自助回收
加入吃這LINE送奶油餐包乙顆
8/1~10/31平日6:00~8:00享「經典肉羹麵線+紅茶」套餐早鳥優惠價59元
非常超值！
活動一
活動時間：10/6（五）～10/15（日）
活動內容：銷魂奶酥炸雞套餐只要169元
活動二
活動時間：10/7（六）～10/10（二）
活動內容：雙十連假限定優惠，憑領取號碼享銷魂奶酥炸雞套餐10元起
活動規則：
1、每日限量50位
2、每人限領1個號碼牌，1個號碼限購1份銷魂奶酥炸雞套餐
3、第1位點「銷魂奶酥炸雞套餐」只要10元、第2位11元、第3位12元…以此類推
餐點品項非常非常多，分為好幾大類
有吐司、厚片、軟法、漢堡、麵類、古早味、小點心等等
▲靜岡抹茶奶酥煉乳軟法
由日本靜岡抹茶製成的抹茶醬再加上獨家調配的奶酥，抹了非常厚一層
一入口抹茶的香氣濃郁，還能感受到奶酥醬的香甜滋味
淋上煉乳有著更多層次的香甜風味
因為抹茶不是很甜膩的，反而有著茶香及甘醇的風味，所以吃起來甜而不膩，很涮嘴
搭配鬆軟帶點嚼勁的軟法麵包，香香甜甜
不只適合當早午餐也很適合當作下午茶點心呢！
▲蚵仔肉羹麵線
在早午餐店也能吃到熱騰騰的蚵仔麵線，而且不止蚵仔還有肉羹
蚵仔沒有裹上太白粉麵衣，而是直接川燙，吃到真材實料的蚵仔
加入大量蒜泥，蒜香味十足
還有醋微酸的口感
麵線粗細不一是手工麵線來著，軟爛度適中
▲草莓厚醬軟法+厚切乾酪
塗上粉紅色的草莓抹醬，嚐的到酸甜的草莓滋味還有香甜的奶酥醬
乳酪控必點的厚切乾酪，有著濃郁的香氣
酸甜果香、香濃乳酪香～非常有層次感
平常比較少吃到草莓搭配乾酪，口感出奇的對味
▲銷魂奶酥炸雞套餐（期間限定）
薯條炸到外酥裡面保有馬鈴薯鬆軟的口感，帶點微微鹹香的滋味
也可以搭配蕃茄醬更多了微酸的口感，吃起來更美味
夾層是使用獨家醃料醃製的雞肉，一口咬下讓我想到傳統的炸雞排
肉質鮮嫩且保有肉汁，配上炸到香酥的外層及鹹香的口感
覺得如果單賣一塊炸雞感覺CP值也很高
生菜沙拉非常豐富，除了有生菜外還加入堅果類、葡萄乾、乳酪丁等等
沙拉搭配的是和風醬，帶點微酸的滋味
生菜非常新鮮爽脆而且加入乾酪丁及多種堅果類，口感相當豐富
連在盤上的葵瓜子、南瓜子我都捨不得錯失，吃的乾~乾~淨~淨~
▲厚奶茶
飲品我們另外選了使用雨林認證的紅茶茶葉為基底，帶點醇厚的紅茶香
再搭配紐西蘭進口的純奶香，滿滿的茶香與乳香的厚奶茶
是一般奶茶的2.0版，喜歡奶茶的一定要嚐嚐看
▲粉漿蛋餅
小麥跟男友都好愛粉漿蛋餅，一般以為在傳統的早餐店才有機會看到粉漿蛋餅
看到Eat here吃這炭火土司也有，二話不說立馬點上一份
喜歡吃辣的一定要試試店內的辣椒醬
辣味跟香氣都十足，喜歡吃辣的會吃的很過癮
粉漿蛋餅煎到外層酥酥，但裡面QQ的
選了口味濃厚又獨特的九層塔口味
有著香濃的九層塔香氣，配上外酥內Q的粉漿蛋餅，有夠好吃
好吃到差點想再點第二份（但肚子實在裝不下了）
後來看到店家有賣粉漿蛋餅的粉，一包80元、二包150元
立馬買了一組二包入回家試試
來到Eat here吃這炭火土司提供中西式早午餐，全台獨創厚醬軟法等等都是非常有特色的早午餐
是桃園人氣中西式早午餐，也可說是桃園必吃早午餐
店名：Eat here吃這炭火土司
地址：桃園市平鎮區南京路78號
營業時間：週一至週日 06:00~13:00
電話：03-439 2225
粉絲專頁：https://www.facebook.com/eathere4392225
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