為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 2023金山泡湯推薦4間金山溫泉飯店！出霧溫泉會館、 沐舍溫泉等親子泡湯、露天溫泉、頂級湯屋一次看

2023金山泡湯推薦4間金山溫泉飯店！出霧溫泉會館、 沐舍溫泉等親子泡湯、露天溫泉、頂級湯屋一次看

2023-10-16 12:25:06 好好玩 人氣：114
share
窩客好文

好好玩

發表篇數：755篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：新北市 > 萬里區

造訪商家：金湧泉溫泉會館 (新北市旅館226號)
phone02-2498-3588
place新北市萬里區里萬里萬里加投213之3號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

「泡溫泉，賞海景」是北海岸的「金山溫泉」特有的夢幻景觀，近年來幾間獨樹一格溫泉旅館將金山變成舒適別緻的溫泉渡假區，像是頂級VIP仙境之稱的出霧溫泉會館有著峇厘風露天溫泉池的沐舍溫泉渡假酒店都是知名金山泡湯景點。而金山溫泉與陽明山溫泉因為處於大屯山系地熱帶，溫泉泉質優良，因臨海關係同時擁有硫磺鹽泉(海洋砂溫泉)、硫磺泉、碳酸泉以及鐵質泉四種，據說金山溫泉具有海洋療法，對於女性生理功能特別有益，號稱「婦女之湯」，對於皮膚敏感的改善也是相當有幫助，這也是金山溫泉吸引許多遊客最重要的關鍵。以下就來讓小編整理4大金山溫泉泡湯飯店，一起來泡湯吧。大台北住宿推薦這裡看。

重點整理：

金山溫泉排行榜

早在西元1939年，台灣日本時代的台灣總督府，也就是舊金山總督溫泉，成了現在的金山溫泉區。因為金山的地理環境特殊，形成了火山口、火山體、熔岩台地、火山窪地及噴氣口，所以產生了擁有酸性、中性的溫泉特質及特殊的火山地景，並且每一種類型的溫泉對身體健康方面都有不同好處，以下就來看看這四間金山溫泉排行榜的介紹吧：

  1. 出霧溫泉會館
  2. 沐舍溫泉渡假酒店
  3. 金湧泉SPA溫泉會館
  4. 金湯溫泉會館

金山溫泉種類介紹

接下來就先來看看金山溫泉的類型有哪些：

硫磺鹽泉(俗稱海洋砂溫泉)

是海水經岩縫滲透到地層深處，經過地熱加溫，從岩縫及沙層湧出，型成罕見的海底溫泉，味道上會有一股淡淡的鹹味，泡湯的時候感覺清新舒服可以幫助保養肌膚、增加身體循環排除老廢的物質。

硫磺泉

硫磺泉又可分為：白磺泉、青磺泉、鐵磺泉3種泉質

  • 白磺泉：俗稱「美人湯」，泉質如牛奶，潤滑如凝脂一樣 對於養顏美容、減少疲勞、可幫助末梢神經循環。
  • 青磺泉：內含珍貴的微量元素「鐳」，所以泉質呈現青色得名，目前全球只剩下台灣的北投和日本的玉川擁有，對於改善疲勞痠痛有著不錯的功效。
  • 鐵磺泉：無臭味且顏色透明帶淡褐色，因為溫泉礦物會與空氣接觸而氧化，所以池底常會沉澱鐵石灰質礦物， 能幫助代謝肌膚角質、舒緩關節不適感。

碳酸泉

有「心臟之湯」的稱號，泉質富含二氧化碳成分，浸泡時會在皮膚上出現氣泡並且有輕微按摩的感覺，碳酸泉的泉質很溫和，對於排出身體多餘水分及舒緩精神很有效果。

鐵泉

因為泉水含大量的鐵離子得名，水中的鐵離子會跟空氣中的氧結合並氧化而變成黃褐色﹐並在日本有『黃金之湯』的美名，對於放鬆精神，改善手腳冰冷等有幫助。

介紹完泡金山溫泉的好處、溫泉種類及療效，接下來就來看看小編精選的幾間金山特色湯屋，讓大家自己挑一間適合的湯屋去囉 ～↓↓↓

金山溫泉泡湯｜金湧泉SPA溫泉會館

親子泡湯首選

想帶小朋友泡湯，家長經常會擔心小朋友是否安全及適應，這間特別設置有〈親子戲水區〉的「金湧泉SPA溫泉會館」，讓家長可以一邊放鬆泡湯，又可兼顧孩子的安全！擁有千坪露天海洋風呂，泡湯設施非常多元，基本的SPA水療池、蒸氣室、烤箱、海底溫泉(湧泉池)、室內裸湯(男女分開)、溫泉魚、岩盤浴、還有特別的花草系列溫泉，一共有七種之多，是親子一起泡湯的首選。

圖片來源：金湧泉SPA提供

水深60公分，讓小朋友可以安全又快樂的戲水。對4-12歲的孩童而言，這裡真是個天堂。孩子們提供了寬廣的戲水活動空間及安全的遊樂環境。讓小朋友可在父母的陪同下一塊來這裡玩耍。配有水槍噴水、兒童雨林、兒童水中滑道等設施。

圖片來源：金湧泉SPA提供

海底溫泉(湧泉池)，享有得天獨厚的豐富資源，來自海底深層的海底溫泉，為世界非常稀少的地質景觀資產，全世界僅有11個幸運國家擁有。不用到國外在台灣就享受得到寶貴天然資源。

圖片來源：金湧泉SPA提供

▼與閨蜜一邊泡湯一邊聊天也是不錯的選擇唷！

圖片來源：IG @elvira_1105
圖片來源：IG @elvira_1105

金湧泉SPA溫泉會館將園區打造成度假風，還可看到一座正嘟著嘴的〈摩艾像〉，大型的露天浴池是這裡一大賣點，不論是大人、小孩都能在這裡悠閒享受泡湯。

圖片來源：IG @alice062751
圖片來源：金湧泉SPA提供

▼小編推薦親子可入住「北海樓尊榮洋式四人客房」，超大房間兩大雙人床，並附有客廳供親子泡湯後，在這休憩或享受親子快樂時光。

圖片來源：金湧泉SPA提供

金湧泉SPA溫泉會館

地址:新北市萬里區萬里加投213-3號
電話: 02 2498 3588
官網: http://www.jyq.com.tw/index.php
Google評價： 4.3 ★

房型與房價

◎東海樓洋式雙人客房        　  定價: NT$4,800+10%

◎東海樓精緻和式雙人客房   　定價: NT$4,800+10%

◎東海樓豪華洋式四人客房       定價: NT$8,800+10%

◎北海樓精緻洋式雙人客房       定價: NT$4,800+10%

◎北海樓尊榮洋式四人客房       定價: NT$8,800+10%

※上述價格或折扣，若有所異動，皆依現場為主。飯店將不定期提出優惠住宿專案※

金山溫泉泡湯 | 出霧溫泉會館

頂級VIP仙境

位在於新北市金山區陽明山上的出霧溫泉會館，海拔高約1200公尺，時常會有雲霧飄緲、嵐煙環繞，宛若世外桃源中的仙境旅居般，加上每間套房均備有地熱優質泉湯，來此渡假除了能夠遠離都市的塵囂、洗滌身心的疲憊，還能在飯店中著名的景觀餐廳「出霧」書房享用到美味精緻的創意料理晚餐。「出霧溫泉會館」特別的是極具美術館設計的建築外觀，是來自於設計師老闆之手，其中以斜角63度的建築美學蘊藏著許多的含義，包括當陽光從雲霧之間灑落下來時，剛好能與「出霧溫泉飯店」的建築屋簷形成最美的光影畫面，還有台式鞠躬招呼63度角，也象徵著歡迎著每位旅人們的到來。

圖片來源：IG @wulaicoffee
圖片來源：IG @diane_0128

出霧溫泉飯店算屬於小而美的精品型溫泉飯店，雖然全館總共只有28間客房，但設施卻一應俱全，最棒的是每間的客房內都備有溫泉浴池。出霧溫泉的泉質是屬於PH值8.8的弱鹼性硫磺泉原湯，泉水的顏色會有點略帶些微的黃綠色，這是因為裏頭富含了多種的礦物質，據說對於美膚的效果，湯屋內可以看見利用了原木打造的溫泉池，加上浴池內的馬賽克磚設計，懷舊日式加上現代感設計，卻一點都不衝突。

圖片來源：IG @almalu
圖片來源：IG @wulaicoffee
圖片來源：IG @wulaicoffee

▼要說飯店內最有特色的設施是位於飯店頂樓的「出霧書房」，走進這個景觀書房，映入眼簾的就是整面牆的挑高書櫃，及將近180度玻璃窗環繞的美景！

圖片來源：IG @wulaicoffee

出霧溫泉會館

地址:新北市金山區山城路82-3號
電話: 02 2408 0666
官網: http://www.tsuwu.com.tw/
Google評價： 4.1 ★

房型與房價

◎仰山客房(單床)            定價: NT$9,800 / 2人

◎仰山客房(雙床)            定價: NT$14,800 / 4人

◎河谷套房(單床)            定價: NT$12,800 / 2人

◎河谷風呂套房(單床)    定價: NT$18,000 / 2人

◎出霧套房                      定價: NT$32,800 / 2人

※上述價格或折扣，若有所異動，皆依現場為主。飯店將不定期提出優惠住宿專案※

金山溫泉泡湯| 沐舍溫泉渡假酒店

峇厘風露天溫泉池

「沐舍溫泉渡假酒店」(原喜凱亞溫泉酒店)，位於風景秀麗的北海岸風景區，以親切的南洋風情打造環境，寧靜獨立的石質湯屋和峇里島風情的大眾溫泉池等多元化享受。不但提供輕柔舒適的客房成為遊客落腳，還可品嚐精緻在地化美食。

圖片來源：沐舍溫泉渡假酒店提供

簡潔優雅的自然素材、椰影搖曳、熱帶花朵植栽盡展姿顏，簡約設計融入濃濃峇里風情，充滿熱情與浪漫，非常適合情侶來度假。好幾處很有峇厘島風格的發呆亭，泡湯後可在這休息放空，享受寧靜舒服的時光。

圖片來源：沐舍溫泉渡假酒店提供
圖片來源：IG @ssutai

▼大廳擺放用竹藤編製的椅子加上純白椅墊，讓人在等待服務人員時放鬆休息一下。

圖片來源：沐舍溫泉渡假酒店提供

▼提供明亮舒適且乾淨整潔的更衣室，供大眾池的遊客使用。

圖片來源：沐舍溫泉渡假酒店提供

峇里島風格的裝潢與擺設，客房輕柔薄紗的床幔綴上綠意盎然，而沐舍溫泉渡假酒店提供的客房內湯屋基本為雙人個別獨立的湯池；有面山的秀麗景緻隨四季變化，還有面街的泉煙裊裊景色引人入勝。

圖片來源：沐舍溫泉渡假酒店提供
圖片來源：沐舍溫泉渡假酒店提供

室外的露天溫泉池，夜晚打燈後，顯得格外有情調，提供了各種精油池，如玫瑰、薰以草，薄荷精油等，在這裡住上一晚，工作的辛勞瞬間減輕了不少。

圖片來源：沐舍溫泉渡假酒店提供

 

沐舍溫泉渡假酒店

地址: 新北市萬里區大鵬里萬里加投166-1號
電話: 02 2408 2559
官網: http://www.loftseaside.com.tw/
Google評價：4.2 ★

房型與房價

◎大眾池         平日:$250 / 假日$350

◎精緻湯屋     1HR 泡湯 / 定價: NT$12,000

◎烏布套房     2HR 休憩定價: NT$1,980+10% / 入住定價: NT$8,000+10%

◎庫塔套房     入住定價: NT$11,000+10%

◎卡曼套房     2HR 休憩定價: NT$2,800+10% / 入住定價: NT$13,000+10%

◎蜜月套房     入住定價: NT$11,000+10%

◎Villa套房     2HR 休憩定價: NT$8,800+10% / 入住定價: NT$45,000+10%

※上述價格或折扣，若有所異動，皆依現場為主。飯店將不定期提出優惠住宿專案※

金山溫泉泡湯 | 金湯溫泉會館

最高CP值湯屋

主打平價高享受的「金湯溫泉會館，」位於新北市金山區及萬里區交界處，非常適合想要泡湯又沒有太多預算，又不想花錢到昂貴的湯屋及遷就廉價品質不好湯屋，所以經常吸引許多遊客到這來，一到大廳記得先到櫃台領取號碼牌，泡湯旺季時人潮多到要排隊呢！進到會館裡，映入眼簾的是整潔明亮大廳，中央有一尊有點霸氣卻可愛彌勒佛。看到彌勒佛上的滿滿笑容，不禁讓人泡湯前心情就已感到愉悅放鬆。

圖片來源：金湯溫泉會館提供

走進「金湯溫泉會館」的湯屋給人第一印象是乾淨整潔，化妝區及浴池採乾溼分離，浴池空間寬敞、通風順暢，全家一同共浴也不會嫌擁擠。

圖片來源：金湯溫泉會館提供
圖片來源：金湯溫泉會館提供

不同風格的套房，準備了所有必需品，房間和浴室整體空間也相當足夠，裝潢大方舒適，房內SPA溫泉浴缸很大而且有冷熱兩池，泉質好，泡起來很舒服，不但能使肌膚細嫩，也能消除疲憊。

圖片來源：金湯溫泉會館提供
圖片來源：金湯溫泉會館提供

金湯溫泉會館

地址: 新北市萬里區萬里加投197之5號
電話: 02 2498 8788
官網: http://www.jinspa.com.tw/index.aspx
Google評價：4.2 ★

房型與房價

◎一樓家庭湯屋     1HR定價: NT$600 / 平日NT$420 / 假日NT$480

◎一樓雅致湯屋     1HR定價: NT$600 / 平日NT$480 / 假日NT$540

◎三樓時尚湯屋     平日2HR NT$780 / 假日1.5HR NT$480

◎套房休息            平日3HR NT$980 / 假日2HR NT$1080

◎逸趣客房(一大床)            定價: NT$5,700

◎樂活客房(一大床)            定價: NT$5,700

◎精彩客房(一大床)            定價: NT$5,700

◎尊榮客房(一大床)            定價: NT$5,900

◎溫馨家庭客房(二大床)    定價: NT$7,700

※上述價格或折扣，若有所異動，皆依現場為主。飯店將不定期提出優惠住宿專案※

看完小編這次的金山溫泉泡湯清單，是否想要快點來這泡湯紓壓呢？不管你是跟家人、小孩、情侶和閨蜜等，一定可以找到合適你的精選湯屋，泡完湯再到附近金山老街、基隆、八斗子走走逛逛，就是一趟輕鬆的溫泉小旅行啦～

新北景點地圖攻略

新北景點推薦 ▼
東北角北海岸
新北景點新北爬山
九份老街三峽老街
淡水景點烏來老街
猴硐貓村平溪天燈
滿月圓森林內洞森遊區
新北螢火蟲新北桐花季
金瓜石一日遊水湳洞一日遊

東北角景點推薦 ▼
東北角景點福隆沙雕展
金瓜石景點水湳洞景點
黃金博物館金瓜石老街
金瓜石美食金瓜石神社
博物館門票金瓜石秘境
金瓜石民宿金瓜勸濟堂
本山五坑道爬瑞芳步道

北海岸景點推薦 ▼
北海岸景點野柳一日遊
野柳女王頭野柳海洋館
朱銘美術館泡金山溫泉
金山老街美食金山炸甜不辣
十三行博物館金山老街冰品
金山老街地瓜金山郭花生糖

淡水景點推薦 ▼
淡水老街淡水景點
淡水美食淡水名產
淡水阿給淡水交通
淡水餐廳輕軌景點
淡海輕軌漁人碼頭
淡水一日遊淡水紅毛城
淡水情人塔淡水一日遊

九份老街推薦 ▼
九份老街九份景點
九份美食九份芋圓
九份名產九份夜景
九份餐廳九份茶樓
九份住宿昇平戲院
九份素食九份茶葉
九份民宿九份玩法
九份旗袍九份交通
九份草仔粿金礦博物館
九份下午茶九份紀念品
九份老麵店九份咖啡廳
九份魚丸湯九份背包客

三峽老街推薦 ▼
三峽老街三峽美食
三峽熊空茶園滿月圓森遊區

烏來老街推薦 ▼
內洞森林烏來老街

瑞芳景點推薦 ▼
水湳洞水金九
猴硐貓村瑞芳步道
瑞芳景點深澳景點
九份金瓜金九公路

平溪老街推薦 ▼
十分車站十分瀑布
平溪天燈平溪景點

新北市景點 ▼
鶯歌景點新莊美食
三重美食新北露營
北宜景點淡蘭古道
雙溪不厭亭碧潭一日遊
宗教博物館約會一日遊

板橋美食推薦 ▼
板橋美食府中美食
湳雅夜市新埔美食
板橋美食林家花園
江子翠美食大遠百美食
板橋早午餐板橋伴手禮
板橋咖啡廳新北耶誕城
板橋藝文特區板橋車站美食

新北景點門票優惠

限時優惠

👉無限搭乘捷運公車這裡點👌

北市府北北基好玩卡Taipei Fun Pass,推出4種暢遊卡,景點、交通吃到飽！

    • 一卡內含北北基20+景點門票
    • 無限次搭乘捷運、公車與好行線
  • 使用後還能成為可以儲值的悠遊卡 
▹無限暢遊卡👉1日2日3日卡
▹景點暢遊卡👉2日3日4日卡
▹交通暢遊卡👉1. 2. 3. 5日卡
▹經典暢遊卡👉2個經典景點套票
檢舉
share
chevron_left

南投蔬食餐廳推薦｜40間健康美味的蔬食料理，素

2023北投泡湯推薦14間北投溫泉飯店，日勝生加賀

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

好好玩

發表篇數：755篇

渴望自由的靈魂，創造生活的美好

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
新北新莊凱悅嘉軒酒店 照片

新北新莊凱悅嘉軒酒店

3.50 (2人評鑑)

區域：新北市新莊區
群策翡翠灣溫泉飯店 照片

群策翡翠灣溫泉飯店

3.75 (2人評鑑)

區域：新北市萬里區
新板傑仕堡有氧酒店 照片

新板傑仕堡有氧酒店

4.25 (2人評鑑)

區域：新北市板橋區
將捷鬱金香酒店 照片

將捷鬱金香酒店

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市淡水區
JUL 14 TUE 2020 16:48 ▋台北飯店 ▋新板希爾頓酒店「涼夏野餐趣」。豪華露營搬進飯店裡！城市星空電影院，最美無邊際泳池。 照片

JUL 14 TUE 2020 16:48 ▋台北飯店 ▋新板希爾頓酒店「涼夏野餐趣」。豪華露營搬進飯店裡！城市星空電影院，最美無邊際泳池。

4.10 (1人評鑑)

區域：新北市板橋區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up