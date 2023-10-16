「泡溫泉，賞海景」是北海岸的「金山溫泉」特有的夢幻景觀，近年來幾間獨樹一格溫泉旅館將金山變成舒適別緻的溫泉渡假區，像是頂級VIP仙境之稱的出霧溫泉會館、有著峇厘風露天溫泉池的沐舍溫泉渡假酒店都是知名金山泡湯景點。而金山溫泉與陽明山溫泉因為處於大屯山系地熱帶，溫泉泉質優良，因臨海關係同時擁有硫磺鹽泉(海洋砂溫泉)、硫磺泉、碳酸泉以及鐵質泉四種，據說金山溫泉具有海洋療法，對於女性生理功能特別有益，號稱「婦女之湯」，對於皮膚敏感的改善也是相當有幫助，這也是金山溫泉吸引許多遊客最重要的關鍵。以下就來讓小編整理4大金山溫泉泡湯飯店，一起來泡湯吧。大台北住宿推薦這裡看。

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金山溫泉排行榜

早在西元1939年，台灣日本時代的台灣總督府，也就是舊金山總督溫泉，成了現在的金山溫泉區。因為金山的地理環境特殊，形成了火山口、火山體、熔岩台地、火山窪地及噴氣口，所以產生了擁有酸性、中性的溫泉特質及特殊的火山地景，並且每一種類型的溫泉對身體健康方面都有不同好處，以下就來看看這四間金山溫泉排行榜的介紹吧：

出霧溫泉會館 沐舍溫泉渡假酒店 金湧泉SPA溫泉會館 金湯溫泉會館

金山溫泉種類介紹

接下來就先來看看金山溫泉的類型有哪些：

硫磺鹽泉(俗稱海洋砂溫泉)

是海水經岩縫滲透到地層深處，經過地熱加溫，從岩縫及沙層湧出，型成罕見的海底溫泉，味道上會有一股淡淡的鹹味，泡湯的時候感覺清新舒服可以幫助保養肌膚、增加身體循環排除老廢的物質。

硫磺泉

硫磺泉又可分為：白磺泉、青磺泉、鐵磺泉3種泉質

白磺泉：俗稱「美人湯」，泉質如牛奶，潤滑如凝脂一樣 對於養顏美容、減少疲勞、可幫助末梢神經循環。

青磺泉：內含珍貴的微量元素「鐳」，所以泉質呈現青色得名，目前全球只剩下台灣的北投和日本的玉川擁有，對於改善疲勞痠痛有著不錯的功效。

鐵磺泉：無臭味且顏色透明帶淡褐色，因為溫泉礦物會與空氣接觸而氧化，所以池底常會沉澱鐵石灰質礦物， 能幫助代謝肌膚角質、舒緩關節不適感。

碳酸泉

有「心臟之湯」的稱號，泉質富含二氧化碳成分，浸泡時會在皮膚上出現氣泡並且有輕微按摩的感覺，碳酸泉的泉質很溫和，對於排出身體多餘水分及舒緩精神很有效果。

鐵泉

因為泉水含大量的鐵離子得名，水中的鐵離子會跟空氣中的氧結合並氧化而變成黃褐色﹐並在日本有『黃金之湯』的美名，對於放鬆精神，改善手腳冰冷等有幫助。

介紹完泡金山溫泉的好處、溫泉種類及療效，接下來就來看看小編精選的幾間金山特色湯屋，讓大家自己挑一間適合的湯屋去囉 ～↓↓↓

金山溫泉泡湯｜金湧泉SPA溫泉會館

親子泡湯首選

想帶小朋友泡湯，家長經常會擔心小朋友是否安全及適應，這間特別設置有〈親子戲水區〉的「金湧泉SPA溫泉會館」，讓家長可以一邊放鬆泡湯，又可兼顧孩子的安全！擁有千坪露天海洋風呂，泡湯設施非常多元，基本的SPA水療池、蒸氣室、烤箱、海底溫泉(湧泉池)、室內裸湯(男女分開)、溫泉魚、岩盤浴、還有特別的花草系列溫泉，一共有七種之多，是親子一起泡湯的首選。

圖片來源：金湧泉SPA提供

水深60公分，讓小朋友可以安全又快樂的戲水。對4-12歲的孩童而言，這裡真是個天堂。孩子們提供了寬廣的戲水活動空間及安全的遊樂環境。讓小朋友可在父母的陪同下一塊來這裡玩耍。配有水槍噴水、兒童雨林、兒童水中滑道等設施。

圖片來源：金湧泉SPA提供

海底溫泉(湧泉池)，享有得天獨厚的豐富資源，來自海底深層的海底溫泉，為世界非常稀少的地質景觀資產，全世界僅有11個幸運國家擁有。不用到國外在台灣就享受得到寶貴天然資源。

圖片來源：金湧泉SPA提供

▼與閨蜜一邊泡湯一邊聊天也是不錯的選擇唷！

金湧泉SPA溫泉會館將園區打造成度假風，還可看到一座正嘟著嘴的〈摩艾像〉，大型的露天浴池是這裡一大賣點，不論是大人、小孩都能在這裡悠閒享受泡湯。

圖片來源：金湧泉SPA提供

▼小編推薦親子可入住「北海樓尊榮洋式四人客房」，超大房間兩大雙人床，並附有客廳供親子泡湯後，在這休憩或享受親子快樂時光。

圖片來源：金湧泉SPA提供

金湧泉SPA溫泉會館

地址:新北市萬里區萬里加投213-3號

電話: 02 2498 3588

官網: http://www.jyq.com.tw/index.php

Google評價： 4.3 ★

房型與房價

◎東海樓洋式雙人客房 定價: NT$4,800+10%

◎東海樓精緻和式雙人客房 定價: NT$4,800+10%

◎東海樓豪華洋式四人客房 定價: NT$8,800+10%

◎北海樓精緻洋式雙人客房 定價: NT$4,800+10%

◎北海樓尊榮洋式四人客房 定價: NT$8,800+10%

※上述價格或折扣，若有所異動，皆依現場為主。飯店將不定期提出優惠住宿專案※

金山溫泉泡湯 | 出霧溫泉會館

頂級VIP仙境

位在於新北市金山區陽明山上的出霧溫泉會館，海拔高約1200公尺，時常會有雲霧飄緲、嵐煙環繞，宛若世外桃源中的仙境旅居般，加上每間套房均備有地熱優質泉湯，來此渡假除了能夠遠離都市的塵囂、洗滌身心的疲憊，還能在飯店中著名的景觀餐廳「出霧」書房享用到美味精緻的創意料理晚餐。「出霧溫泉會館」特別的是極具美術館設計的建築外觀，是來自於設計師老闆之手，其中以斜角63度的建築美學蘊藏著許多的含義，包括當陽光從雲霧之間灑落下來時，剛好能與「出霧溫泉飯店」的建築屋簷形成最美的光影畫面，還有台式鞠躬招呼63度角，也象徵著歡迎著每位旅人們的到來。

出霧溫泉飯店算屬於小而美的精品型溫泉飯店，雖然全館總共只有28間客房，但設施卻一應俱全，最棒的是每間的客房內都備有溫泉浴池。出霧溫泉的泉質是屬於PH值8.8的弱鹼性硫磺泉原湯，泉水的顏色會有點略帶些微的黃綠色，這是因為裏頭富含了多種的礦物質，據說對於美膚的效果，湯屋內可以看見利用了原木打造的溫泉池，加上浴池內的馬賽克磚設計，懷舊日式加上現代感設計，卻一點都不衝突。

▼要說飯店內最有特色的設施是位於飯店頂樓的「出霧書房」，走進這個景觀書房，映入眼簾的就是整面牆的挑高書櫃，及將近180度玻璃窗環繞的美景！

出霧溫泉會館

地址:新北市金山區山城路82-3號

電話: 02 2408 0666

官網: http://www.tsuwu.com.tw/

Google評價： 4.1 ★

房型與房價

◎仰山客房(單床) 定價: NT$9,800 / 2人

◎仰山客房(雙床) 定價: NT$14,800 / 4人

◎河谷套房(單床) 定價: NT$12,800 / 2人

◎河谷風呂套房(單床) 定價: NT$18,000 / 2人

◎出霧套房 定價: NT$32,800 / 2人

※上述價格或折扣，若有所異動，皆依現場為主。飯店將不定期提出優惠住宿專案※

金山溫泉泡湯| 沐舍溫泉渡假酒店

峇厘風露天溫泉池

「沐舍溫泉渡假酒店」(原喜凱亞溫泉酒店)，位於風景秀麗的北海岸風景區，以親切的南洋風情打造環境，寧靜獨立的石質湯屋和峇里島風情的大眾溫泉池等多元化享受。不但提供輕柔舒適的客房成為遊客落腳，還可品嚐精緻在地化美食。

圖片來源：沐舍溫泉渡假酒店提供

簡潔優雅的自然素材、椰影搖曳、熱帶花朵植栽盡展姿顏，簡約設計融入濃濃峇里風情，充滿熱情與浪漫，非常適合情侶來度假。好幾處很有峇厘島風格的發呆亭，泡湯後可在這休息放空，享受寧靜舒服的時光。

圖片來源：沐舍溫泉渡假酒店提供

▼大廳擺放用竹藤編製的椅子加上純白椅墊，讓人在等待服務人員時放鬆休息一下。

圖片來源：沐舍溫泉渡假酒店提供

▼提供明亮舒適且乾淨整潔的更衣室，供大眾池的遊客使用。

圖片來源：沐舍溫泉渡假酒店提供

峇里島風格的裝潢與擺設，客房輕柔薄紗的床幔綴上綠意盎然，而沐舍溫泉渡假酒店提供的客房內湯屋基本為雙人個別獨立的湯池；有面山的秀麗景緻隨四季變化，還有面街的泉煙裊裊景色引人入勝。

圖片來源：沐舍溫泉渡假酒店提供

圖片來源：沐舍溫泉渡假酒店提供

室外的露天溫泉池，夜晚打燈後，顯得格外有情調，提供了各種精油池，如玫瑰、薰以草，薄荷精油等，在這裡住上一晚，工作的辛勞瞬間減輕了不少。

圖片來源：沐舍溫泉渡假酒店提供

沐舍溫泉渡假酒店

地址: 新北市萬里區大鵬里萬里加投166-1號

電話: 02 2408 2559

官網: http://www.loftseaside.com.tw/

Google評價：4.2 ★

房型與房價

◎大眾池 平日:$250 / 假日$350

◎精緻湯屋 1HR 泡湯 / 定價: NT$12,000

◎烏布套房 2HR 休憩定價: NT$1,980+10% / 入住定價: NT$8,000+10%

◎庫塔套房 入住定價: NT$11,000+10%

◎卡曼套房 2HR 休憩定價: NT$2,800+10% / 入住定價: NT$13,000+10%

◎蜜月套房 入住定價: NT$11,000+10%

◎Villa套房 2HR 休憩定價: NT$8,800+10% / 入住定價: NT$45,000+10%

※上述價格或折扣，若有所異動，皆依現場為主。飯店將不定期提出優惠住宿專案※

金山溫泉泡湯 | 金湯溫泉會館

最高CP值湯屋

主打平價高享受的「金湯溫泉會館，」位於新北市金山區及萬里區交界處，非常適合想要泡湯又沒有太多預算，又不想花錢到昂貴的湯屋及遷就廉價品質不好湯屋，所以經常吸引許多遊客到這來，一到大廳記得先到櫃台領取號碼牌，泡湯旺季時人潮多到要排隊呢！進到會館裡，映入眼簾的是整潔明亮大廳，中央有一尊有點霸氣卻可愛彌勒佛。看到彌勒佛上的滿滿笑容，不禁讓人泡湯前心情就已感到愉悅放鬆。

圖片來源：金湯溫泉會館提供

走進「金湯溫泉會館」的湯屋給人第一印象是乾淨整潔，化妝區及浴池採乾溼分離，浴池空間寬敞、通風順暢，全家一同共浴也不會嫌擁擠。

圖片來源：金湯溫泉會館提供

圖片來源：金湯溫泉會館提供

不同風格的套房，準備了所有必需品，房間和浴室整體空間也相當足夠，裝潢大方舒適，房內SPA溫泉浴缸很大而且有冷熱兩池，泉質好，泡起來很舒服，不但能使肌膚細嫩，也能消除疲憊。

圖片來源：金湯溫泉會館提供

圖片來源：金湯溫泉會館提供

金湯溫泉會館

地址: 新北市萬里區萬里加投197之5號

電話: 02 2498 8788

官網: http://www.jinspa.com.tw/index.aspx

Google評價：4.2 ★

房型與房價

◎一樓家庭湯屋 1HR定價: NT$600 / 平日NT$420 / 假日NT$480

◎一樓雅致湯屋 1HR定價: NT$600 / 平日NT$480 / 假日NT$540

◎三樓時尚湯屋 平日2HR NT$780 / 假日1.5HR NT$480

◎套房休息 平日3HR NT$980 / 假日2HR NT$1080

◎逸趣客房(一大床) 定價: NT$5,700

◎樂活客房(一大床) 定價: NT$5,700

◎精彩客房(一大床) 定價: NT$5,700

◎尊榮客房(一大床) 定價: NT$5,900

◎溫馨家庭客房(二大床) 定價: NT$7,700

※上述價格或折扣，若有所異動，皆依現場為主。飯店將不定期提出優惠住宿專案※

看完小編這次的金山溫泉泡湯清單，是否想要快點來這泡湯紓壓呢？不管你是跟家人、小孩、情侶和閨蜜等，一定可以找到合適你的精選湯屋，泡完湯再到附近金山老街、基隆、八斗子走走逛逛，就是一趟輕鬆的溫泉小旅行啦～

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