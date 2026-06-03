爆餡古早味肉粽藏民宅！古早味謝家肉粽 全年現包現蒸，端午前訂單狂飆爆滿。

高雄古早味肉粽老店「古早味謝家肉粽」，每日現包現蒸，用料實在又份量十足；加料肉粽塞滿五花肉、蛋黃與栗子，端午節前更吸引不少老饕一次整串狂買。

藏身高雄三民區民宅、主打傳統南部粽的「古早味謝家肉粽」，開業至今15年，每日現包、現蒸累積不少死忠顧客。「古早味謝家肉粽」選用炒香後的糯米，包入五花肉、鹹蛋黃與大量花生等配料，用料相當實在，每一口都吃得到濃厚古早味。除了經典肉粽外，也販售花生粽、鹼粽、一口粽，以及相對少見的米豆肉粽，選擇相當多元。

▲主打傳統南部粽的「古早味謝家肉粽」，開業至今15年，是許多在地人口袋名單。（美食好芃友提供） ▲「古早味謝家肉粽」選用炒香後的糯米，包入五花肉、鹹蛋黃與大量花生等配料，用料相當實在。（美食好芃友提供）

在地人私藏的古早味肉粽，現包現蒸肉粽香飄整條街

「古早味謝家肉粽」長年來幾乎沒有網路廣告宣傳，卻始終擁有穩定人氣，除了散客之外，也有不少企業大量訂購，甚至連市場攤販都會特地來批貨。店家表示，除了端午節後固定休息一個月外，其餘時間幾乎全年販售，所有粽子皆採每日現包、現蒸；「古早味謝家肉粽」從備料到製作都能感受到用料誠意，無論是干貝、栗子、花生還是滷肉，個頭都相當飽滿扎實；糯米則事先以醬料拌炒調味，因此色澤較深，也讓整體香氣與風味更加濃郁。

▲「古早味謝家肉粽」從備料到製作都能感受到店家的用料誠意，無論是干貝、栗子、花生還是滷肉，個頭都相當飽滿扎實。（美食好芃友提供）





超澎湃加料肉粽，肥香滷肉大塊又超入味

「加料肉粽」是「古早味謝家肉粽」人氣品項之一，內餡包入花生、香菇、五花肉、整顆鹹蛋黃與栗子，整體份量相當有誠意，光是外觀就能感受到用料澎湃，尤其花生給得特別大方。調味過的糯米鹹香適中，可以感受到香菇與蛋黃的濃郁香氣，接著則是栗子的綿密口感，以及五花肉帶來的油香層次。最讓人印象深刻的，莫過於店家選用的大塊五花肉，不僅滷得相當入味，肥瘦比例也恰好好處，深得眾多古早味肉粽控的青睞。

▲「加料肉粽」內餡包入花生、香菇、五花肉、整顆鹹蛋黃與栗子，光是外觀就能感受到用料澎湃。（美食好芃友提供）

端午節前訂單爆量，超多客人一次直接掃兩三串

除了招牌肉粽外，「古早味謝家肉粽」的鹼粽也有不少支持者，只要一次購買兩顆以上還會附上糖水，增添傳統滋味。鹼粽的鹼水香氣不會過於厚重，整體口感偏軟嫩；不少老饕直言，「古早味謝家肉粽」之所以能在高雄累積多年人氣，關鍵就在於肉粽份量大、配料實在，口味也十分符合南部人熟悉的傳統風格。隨著端午節接近，「古早味謝家肉粽」近期生意明顯升溫，現場經常可見許多客人一次購買兩、三串肉粽，建議民眾提前預訂，再到現場取貨較為省時。

▲「古早味謝家肉粽」的鹼粽也有不少支持者，只要一次購買兩顆以上還會附上糖水。（美食好芃友提供）









古早味謝家肉粽

營業時間：08:30～18:30

地址：高雄市三民區大豐一路286號

電話：07 380 0001

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