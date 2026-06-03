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彰化鹿港美食推薦9選！鹿港老街麵線糊 麵茶雪花冰，鹿港美食老店一路吃。

鹿港美食彰化鹿港美食鹿港老街王罔麵線糊
2026-06-03 18:40文字：編輯 鄭亦庭 圖片提供:各個部落客
編輯 鄭亦庭

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彰化鹿港美食推薦9選！鹿港老街麵線糊、鹿港第一市場芋丸必吃，編輯鄭亦庭表示：麵茶雪花冰、80年芋冰也要吃。

彰化鹿港美食推薦9選！彰化鹿港每年端午節都會舉辦端午龍王祭，在龍舟賽前，由鹿港龍山寺「龍王尊神」、天后宮「水仙尊王」出巡護持，祈求賽事圓滿、國泰民安，吸引大批遊客前來，來朝聖龍王祭、看熱血龍舟比賽，絕對要順路吃周遭的鹿港老街美食，窩客島本次整理9間彰化鹿港美食清單，從鹿港必吃銅板價麵線糊、筒仔米糕、人氣芋丸老店，到消暑的麵茶雪花冰，正餐、甜點一路吃。

▲彰化鹿港美食推薦9選！鹿港老街麵線糊、麵茶雪花冰，鹿港美食老店一路吃。
▲彰化鹿港美食推薦9選！鹿港老街麵線糊、麵茶雪花冰，鹿港美食老店一路吃。
▲彰化鹿港美食推薦9選！鹿港老街麵線糊 麵茶雪花冰，鹿港美食老店一路吃。
▲彰化鹿港美食推薦9選！鹿港老街麵線糊、麵茶雪花冰，鹿港美食老店一路吃。

彰化鹿港美食必吃推薦：王罔麵線糊、鹿港圓環頂麵食館

在鹿港第一市場旁的「王罔麵線糊」，是傳承近百年的彰化鹿港在地老店，一碗只要35元銅板價，湯頭以小蝦米、柴魚熬煮，口感綿軟、入口即化，還能吃到扎實肉塊，附近的「鹿港圓環頂麵食館」主打Q彈招牌乾意麵，淋上香濃肉燥、特製辣油，吃起來層次感十足，還有多樣平價小菜、皮薄餡多的紅油抄手，2間鹿港美食小吃必吃。

王罔麵線糊  位置資訊

地址：彰化縣鹿港鎮大有里民族路268號
電話：0958-629-960
完整介紹由部落客「潔絲蜜」於窩客島分享：彰化縣鹿港鎮王罔麵線糊-彰化鹿港/超人氣銅板價麵線糊老店!遊老街必朝聖

鹿港圓環頂麵食館  位置資訊

地址：彰化縣鹿港鎮新宮里博愛路42號
電話：04-775-5345
完整介紹由部落客「女子的休假計劃」於窩客島分享：破千評論4.7星好評愛心店家，餐點10元起超傳統古早味，意麵超多種吃法更是一絕
▲彰化鹿港美食必吃推薦！近百年彰化鹿港在地老店「王罔麵線糊」，一碗只要35元銅板價。(攝影：部落客 潔絲蜜)
▲彰化鹿港美食必吃推薦！近百年彰化鹿港在地老店「王罔麵線糊」，一碗只要35元銅板價。(攝影：部落客 潔絲蜜)
▲彰化鹿港美食必吃推薦！鹿港圓環頂麵食館主打Q彈招牌乾意麵，淋上香濃肉燥、特製辣油，層次感十足。(攝影：部落客 女子的休假計劃)
▲彰化鹿港美食必吃推薦！鹿港圓環頂麵食館主打Q彈招牌乾意麵，淋上香濃肉燥、特製辣油，層次感十足。(攝影：部落客 女子的休假計劃)

彰化鹿港美食必吃推薦：鹿港肉焿泉、阿婆當歸鴨筒仔米糕

傳承超過一甲子的「鹿港肉焿泉」，以清甜爽口的魷魚肉焿聞名，清澈湯頭灑上芹菜增香，魷魚、肉羹份量大方，每天限量的松坂肉更是老饕必點，而擁有70年歷史的低調老店「阿婆當歸鴨」，店面窄小無招牌，卻是鹿港在地人激推的鹿港隱藏版美食，當歸鴨湯頭順口，帶有淡淡中藥甜味，搭配淋上特製紅醬的軟糯筒仔米糕，經典鹿港銅板小吃整套吃。

鹿港肉焿泉  位置資訊

地址：彰化縣鹿港鎮大有里公園一路41號
電話：04-775-5553
完整介紹由部落客「省錢旅遊達人」於窩客島分享：鹿港小吃｜必嚐鹿港肉焿泉,在地人也推的60年老店

阿婆當歸鴨筒仔米糕  位置資訊

地址：彰化縣鹿港鎮泰興里民族路109號
完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：鹿港隱藏版美食！超低調70年老店阿婆當歸鴨筒仔米糕，在地人的口袋名單。
▲彰化鹿港美食必吃推薦！70年歷史低調老店「阿婆當歸鴨筒仔米糕」，筒仔米糕、當歸鴨湯整套必吃(攝影：部落客 大手牽小手。玩樂趣)
▲彰化鹿港美食必吃推薦！70年歷史低調老店「阿婆當歸鴨筒仔米糕」，筒仔米糕、當歸鴨湯整套必吃(攝影：部落客 大手牽小手。玩樂趣)
▲彰化鹿港美食必吃推薦！70年歷史低調老店「阿婆當歸鴨筒仔米糕」，筒仔米糕、當歸鴨湯整套必吃(攝影：部落客 大手牽小手。玩樂趣)
▲彰化鹿港美食必吃推薦！70年歷史老店「阿婆當歸鴨筒仔米糕」，筒仔米糕、當歸鴨湯整套必吃(攝影：部落客 大手牽小手。玩樂趣)

彰化鹿港小吃必吃推薦：阿道蚵仔煎、楊州肉圓芋丸

鹿港天后宮旁傳承三代的老字號「鹿港阿道蚵仔煎」，店家放料毫不手軟，肥美鮮蚵搭配Q軟餅皮、特調醬汁，滿滿鮮蚵吃起來超滿足，也有賣鹿港特產現炸蝦猴酥，另外，鹿港第一市場排隊名店「楊州肉圓芋丸」也是鹿港必吃小吃，2大招牌芋丸、肉圓都深受在地人喜愛，芋丸由籤條狀芋頭包裹白胡椒肉餡而成，口感鹹甜、充滿芋頭清香。

阿道蚵仔煎  位置資訊

地址：彰化縣鹿港鎮玉順里中山路436號
電話：0923-153-658
完整介紹由部落客「小企鵝生活趣」於窩客島分享：彰化縣鹿港鎮鹿港阿道蚵仔煎｜食尚玩家推薦鹿港小吃 天后宮前的古早味蚵仔煎

楊州肉圓芋丸  位置資訊

地址：彰化縣鹿港鎮大明路
電話：0988-776-736
完整介紹由部落客「Julia Hsu」於窩客島分享：【彰化鹿港 小吃】楊州肉圓芋丸，排隊跟陌生人擠一張桌也要吃的經典小吃
▲彰化鹿港小吃必吃推薦！鹿港天后宮旁老字號「鹿港阿道蚵仔煎」蚵仔煎滿滿鮮蚵吃起來超滿足。(攝影：部落客 小企鵝生活趣)
▲彰化鹿港小吃必吃推薦！鹿港天后宮旁老字號「鹿港阿道蚵仔煎」蚵仔煎滿滿鮮蚵吃起來超滿足。(攝影：部落客 小企鵝生活趣)
▲彰化鹿港小吃必吃推薦！楊州肉圓芋丸2大招牌芋丸、肉圓都深受在地人喜愛。(攝影：部落客 Julia Hsu)
▲彰化鹿港小吃必吃推薦！楊州肉圓芋丸2大招牌芋丸、肉圓都深受在地人喜愛。(攝影：部落客 Julia Hsu)

彰化鹿港甜點必吃推薦：彥仲麵茶、芋冰慶、阿婆麻糬舖

吃完正餐，鹿港甜點也要吃！彥仲麵茶主打招牌麵茶雪花冰，綿密冰磚撒上濃郁麵茶，配上米香、牛舌餅、紅玉茶凍，口感超豐富，還有鐵觀音麵茶冰沙、麵茶蛋捲等創新古早味甜點，而傳承超過80年的「芋冰慶」原為城隍廟前攤車，堅持使用大甲芋頭現削現做，4球只要30元，口感綿密帶有淡雅芋香，鹿港第一市場口的「阿婆麻糬舖」每天只營業4小時，現點現包的綠豆、芝麻花生麻糬軟Q不黏牙，常常提早完售，想吃記得早點來。

彥仲麵茶  位置資訊

地址：彰化縣鹿港鎮玉順里中山路438號
電話：0919-064-551
完整介紹由部落客「nana」於窩客島分享：彥仲麵茶品牌概念店！每款冰品主打自製冰磚， 必點招牌麵茶雪花冰濃郁好吃、鐵觀音冰沙超涮嘴

芋冰慶  位置資訊

地址：彰化縣鹿港鎮順興里親民路139號
電話：0982-507-383
完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：超過80年的老店「古早味芋冰」，四球30元銅板美食！現削芋頭不化學～新鮮看的到！

阿婆麻糬舖  位置資訊

地址：彰化縣鹿港鎮大有里大明路9號
電話：0930-712-603
完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：彰化縣鹿港鎮阿婆麻糬舖｜一天只賣四小時阿婆麻糬，秒殺級現包古早味麻糬滿滿
▲彰化鹿港甜點必吃推薦！彥仲麵茶招牌麵茶雪花冰撒上濃郁麵茶，配上米香、牛舌餅、紅玉茶凍。(攝影：部落客 nana)
▲彰化鹿港甜點必吃推薦！彥仲麵茶招牌麵茶雪花冰撒上濃郁麵茶，配上米香、牛舌餅、紅玉茶凍。(攝影：部落客 nana)
▲彰化鹿港甜點必吃推薦！鹿港第一市場口的「阿婆麻糬舖」每天只營業4小時。(攝影：部落客 大手牽小手。玩樂趣)
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台北美食新開店話題也要吃

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更多 彰化鹿港美食 照片：

▲彰化鹿港甜點必吃推薦！80年鹿港老字號「芋冰慶」使用大甲芋頭現削現做。(攝影：部落客 陳小可的吃喝玩樂)
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▲彰化鹿港小吃必吃推薦！鹿港天后宮旁老字號「鹿港阿道蚵仔煎」蚵仔煎滿滿鮮蚵吃起來超滿足。(攝影：部落客 小企鵝生活趣)
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▲彰化鹿港美食必吃推薦！鹿港肉焿泉以清甜爽口的魷魚肉焿聞名，魷魚、肉羹份量大方。(攝影：部落客 省錢旅遊達人)
▲彰化鹿港美食必吃推薦！鹿港肉焿泉以清甜爽口的魷魚肉焿聞名，魷魚、肉羹份量大方。(攝影：部落客 省錢旅遊達人)

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圓環頂麵食館

彰化縣鹿港鎮博愛路42號
4.7

王罔麵線糊

0985-870-559
彰化縣鹿港鎮民族路268號
4.2

鹿港肉焿泉

04-775 5553
彰化縣鹿港鎮公園一路41號
4

阿婆當歸鴨

彰化縣鹿港鎮民族路109號號
0

鹿港阿道蚵仔煎

0923-153-658
彰化縣鹿港鎮中山路436號
4.4

楊州肉圓芋丸

彰化縣鹿港鎮民族路1號
4.5

阿婆麻糬鋪

09-30712603
彰化縣鹿港鎮大明路9號
4.3

彥仲麵茶第三家品牌概念店

彰化縣鹿港鎮中山路438號
5

芋冰慶-慶一冰城

04-7760534
彰化縣鹿港鎮親民139號
4.7