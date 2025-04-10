隱身在一排熱鬧的小吃店中。這次裝潢設計不同以往，耗資百萬精心打造，巧妙融合了鹿港老街的懷舊元素與現代美學，讓人一進門就吸引眼球目光！彥仲麵茶主打招牌麵茶雪花冰，這款雪花冰不僅冰磚是自家製作，還特別將麵茶風味融入其中，每一口都吃到濃郁的麵茶香。不只如此，還有蜜紅豆牛奶雪花冰、伯爵奶茶雪花冰等多款雪花冰，以及鐵觀音麵茶冰沙，這個超跳痛的新組合讓咖啡迷天天都來報到。品嚐完美味的麵茶雪花冰後，還可以挑選麵茶芝心蛋捲、麵茶鳳凰捲、麵茶鐵製禮盒等精緻伴手禮，帶回家與親朋好友一起分享獨特的鹿港滋味。

今年一月竟然華麗升級，開了第三間耗資百萬的品牌概念店，而且店的位置可不一般，原本是賣蚵仔煎的小吃店，如今搖身一變，成了超有質感的文青風麵茶雪花冰、伴手禮專賣店。門口特別設置了小攤位，提供袋裝麵茶，現場還能試飲。

店門口特別設計了戶外座席區，運用玻璃纖維石灰板打造而成，不僅美觀耐用，讓來訪的客人可以悠閒地坐下來。

光是門面就讓人眼睛一亮，特別運用雷射切割技術，完美還原紅磚瓦片的細節，再以磚紅色系呈現，復古又不失質感，完全融入鹿港的老街氛圍。更用心的是，店前的紅磚座位區不僅復古有特色，還是網紅最佳拍攝打卡點。

對寵物也很友善，只要推車或有包包都可以攜帶進去唷。

伴手禮區的裝潢同樣別出心裁，整體以溫潤的米色泥牆鋪陳，搭配門窗設計概念，最迷人是特別設計天井，讓陽光柔和灑落，營造出通透明亮的空間感，使伴手禮的陳列層次更加分明。天啊～這裡也太美了吧！

遵循古法製作，秉持文化精神，結合鹿港當地特色，堅持鹿港本土藝術，及麵茶文化的延續，因此將古早味發揚並加入創意，變成人手一杯的國民飲品，這就是彥仲麵茶的初衷。

彥仲招牌麵茶雪花冰

彥仲招牌麵茶雪花冰是店裡的人氣王，很多老饕都指定要點！特別的是店家選用環保器皿設計，讓客人可以邊走邊吃，這也太有創意了吧！雖然看似份量不多，吃起來卻十分飽足，麵茶的香氣濃厚，沒有什麼甜度，再加上米香的鹹香脆感，完全是我的菜，最酷的是，竟然還加了一塊薄脆牛舌餅，酥脆口感超加分，而旁邊的紅玉茶凍也是店家自己做，軟嫩彈牙口感，還帶有淡淡的紅茶香，每一口都讓人越吃越涮嘴。

蜜紅豆牛奶雪花冰

一開始我還以為這只是坊間常見的牛奶雪花冰淋紅豆，結果竟然是將蜜紅豆與牛奶直接做成雪花冰磚，從側面看冰磚是帶著紫色調，還能看到紅豆皮的蹤跡，而且每一口的冰磚，像極了古早味冰棒的濃郁滋味。

蜜紅豆牛奶雪花冰上面還會擺放一塊米餅，視覺效果超繽紛，讓人忍不住口水直流。當你挖起一口，紅豆的香甜與牛奶的奶香在嘴裡瞬間爆發，整個口感就像是在吃古早味冰棒的濃郁，唯一不同的是，這款雪花冰的咬感是綿密細緻，入口即化，讓人一吃就愛上。

這款蜜紅豆牛奶雪花冰搭配的紅豆和湯圓配料，都是由高壓鍋烹煮出來的，湯圓軟嫩彈牙，咬下去彈性十足；而紅豆則是鬆鬆綿綿，甜度適中，每一顆紅豆濃郁又香甜。

日式蕨餅也是店家自己手作，以往蕨餅上面通常撒上黃豆粉，但彥仲麵茶搭了無糖麵茶粉，口感Ｑ彈有勁，還不會太甜，平衡了蕨餅的柔韌和麵茶的香氣，真的好好吃，不過每天限量，售完就沒有囉～

鐵觀音麵茶冰沙

超跳痛新組合，將鐵觀音和麵茶巧妙融合，特別是清新甘醇的鐵觀音茶香，與麵茶濃郁香氣互相交織，茶香與麵茶香帶來的新風味超有深度，加上冰沙綿密感，喝起來順口又不甜膩，超推啦！

整體心得：一路走來，看著彥仲麵茶從最初的小攤位，逐漸發展到現在的品牌概念店，真的很感動。這次品嚐到的麵茶雪花冰真的是讓我驚豔無比，冰體綿密細緻，味道濃郁卻不過甜，讓人一口接一口停不下來。而鐵觀音麵茶冰沙，這個超跳痛組合雖然聽起來奇特，卻意外地契合，好喝到離開前又多買一杯。彥仲麵茶是我的愛店，喜歡品嚐美食的您一定要收藏。

彥仲麵茶 品牌概念店

地址:彰化縣鹿港鎮中山路438號

營業時間:10:30~18:00

電話:0919-064 551

粉絲團:彥仲麵茶

蝦皮賣場:彥仲麵茶

官網:彥仲麵茶