不二糕餅快閃台北！無麩質迷你蛋黃酥新登場，過敏人安心吃。

不二糕餅7週年推無麩質迷你蛋黃酥，北高快閃店開賣！加碼刮刮卡抽電動機車。編輯 鄭雅之表示：不二糕餅也太貼心，無麩質迷你蛋黃酥只好多吃兩顆！

神級蛋黃酥「不二糕餅」北中南快閃！台中超級排隊名店不二糕餅迎來品牌成立7週年慶，這次特別為了全台甜點控帶來超狂的全新驚喜。不僅讓熱賣的「迷你蛋黃酥」重磅回歸，還貼心推出「無麩質迷你蛋黃酥」讓過敏兒也能安心吃蛋黃酥，並在台北與高雄的限時快閃櫃，並且攜手台中知名燒肉推出極致奢華的私廚聯名套餐，現場消費還加碼豪氣抽電動機車。



▲不二糕餅快閃店販售的迷你蛋黃酥餐盒，外盒插畫文青感十足，每盒8入，主打金黃酥脆餅皮。

▲不二糕餅迷你蛋黃酥，薄酥餅皮完美包裹獨門綿密紅豆沙與揉碎鹹蛋黃，鹹甜交織讓人忍不住多吃幾顆。





夢幻無麩質蛋黃酥過敏救星

對於許多對麩質過敏卻又抵擋不住傳統糕餅誘惑的甜點控來說，這次不二糕餅推出的七週年神級新品「無麩質蛋黃酥」可以放心吃。職人主廚特別選用台灣在地優秀的水磨米穀粉，經過無數次研發調配才完美搞定油皮比例。烘烤出來的餅皮不僅擁有如同菠蘿麵包上層般的細緻口感，入口更是滿滿穀物香氣，讓所有人都能毫無負擔地大口享用。

▲不二糕餅使用台灣水磨米穀粉製作無麩質迷你蛋黃酥，散發滿滿穀香，是過敏人也能安心大口享用的健康甜點新選擇。





跨界聯名燒肉最對味

台中最狂的跨界美食聯名！不二糕餅這次攜手台中知名的本大股私廚燒肉，首度大膽嘗試把傳統糕點帶進頂級燒肉的殿堂中。讓大家一邊大口吃著香氣四溢的夢幻燒肉，餐後還能一邊品嚐到精緻小巧的迷你蛋黃酥與茶鳳黃，搭配店家貼心準備的職人手沖茶，這款充滿儀式感的糕點私廚套餐絕對掀起打卡熱潮。



▲台中名店本大股私廚燒肉端出日本A5和牛等頂級肉品拼盤，這次強強聯手不二糕餅，打造超狂的糕點私廚套餐。





台北高雄快閃大連線

中南部與北部的餅粉這下可以準備衝一波了。為了慶祝品牌成立7週年，店家這次特別規劃了盛大的北中南大連線活動。除了台中的原店址之外，高雄漢神巨蛋快閃櫃以及台北遠百信義A13快閃櫃也接連華麗登場。快閃店現場不僅帶來最齊全的人氣中秋禮盒與獨享盒，更推出了每日限量的超值限定組合，就是要讓全台蛋黃酥控都能輕鬆買到。



▲不二糕餅七週年設計視覺吸睛，精緻的迷你蛋黃酥禮盒在台北遠百信義A13與高雄漢神巨蛋快閃櫃登場。





豪華大獎通通等你刮

這次品牌為了感謝廣大粉絲長久以來的支持，感恩回饋活動的獎項規格簡集直逼尾牙等級。不論是在台中門店消費滿880元，還是直接前往台北與高雄的快閃櫃朝盛，只要動手消費就能輕鬆獲得限量的刮刮卡乙張。最棒的是這次活動主打通通有獎，大獎包含宏佳騰電動機車、網美最愛的富士相機與高質感行李箱，現場加入官方帳號還能現折30元。



▲排隊名店不二糕餅慶祝七週年，將招牌蛋黃酥濃縮改造推出期間限定迷你蛋黃酥，一口一個的輕巧大小引發網路熱烈討論。

不二糕餅 台中門店限定活動

活動時間： 115年5月21日至115年7月31日

門市超值優惠組（每日數量有限，售完為止）：

迷你蛋黃酥（8入）乙盒 ＋ 小茶蛋乙盒：優惠價670元（原價710元）

迷你蛋黃酥（8入）乙盒 ＋ 小月綜乙盒：優惠價670元（原價710元）

無麩質迷你蛋黃酥（8入）乙盒 ＋ 小茶蛋乙盒：優惠價690元（原價730元）

無麩質迷你蛋黃酥（8入）乙盒 ＋ 小月綜乙盒：優惠價690元（原價730元）



滿額刮刮卡活動： 單筆消費滿880元送刮刮卡乙張，可累贈，通通有獎，送完為止。

刮刮卡豐富獎項： 特獎宏佳騰Ai-3 Lite電動機車、首獎Rimowa 26吋行李箱、貳獎富士相機X-T30Ⅲ、參獎牛眠埔里花園雙人房住宿券、肆獎至柒獎為不二糕餅購物金500元至30元不等。





不二糕餅Ｘ本大股私廚燒肉聯名活動

不二糕餅高雄漢神巨蛋 快閃活動

不二糕餅台北遠百信義A13 快閃活動

活動時間： 115年6月1日至115年7月31日活動內容： 凡至門店享用燒肉套餐，壓軸甜品免費升級為「迷你蛋黃酥、茶鳳黃」搭配本大股職人手沖茶。門店地址： 台中市西屯區惠來里文心路二段501號2樓活動時間： 115年5月29日至115年6月14日快閃地點： 高雄漢神巨蛋 B1F（FLAVOR FIELD麵包店前）快閃限定好康：現場加入官方LINE好友並輸入關鍵密碼，現領30元優惠券（現領現折，每個帳號限用乙次）。不限消費金額即贈刮刮卡乙張（不可累贈，通通有獎，送完為止）。快閃限定組合：獨享盒乙盒 ＋ 迷你蛋黃酥乙盒：優惠價650元（原價660元）獨享盒乙盒 ＋ 無麩質迷你蛋黃酥乙盒：優惠價670元（原價680元）購買須知：僅開放現場排隊購買，不提供宅配及電話預約。

活動時間： 115年5月30日至115年6月21日

快閃地點： 台北遠百信義A13 1F（手扶梯旁）

快閃限定好康：現場加入官方LINE好友並輸入關鍵密碼，現領30元優惠券（現領現折，每個帳號限用乙次）。

不限消費金額即贈刮刮卡乙張（不可累贈，通通有獎，送完為止）。

快閃限定組合：獨享盒乙盒 ＋ 迷你蛋黃酥乙盒：優惠價650元（原價660元）

獨享盒乙盒 ＋ 無麩質迷你蛋黃酥乙盒：優惠價670元（原價680元）

購買須知： 僅開放現場排隊購買，不提供宅配及電話預約。





甜點控也要吃的話題甜點！

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