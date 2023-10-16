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大安站咖啡廳推薦「桃五」像家一樣安心!試營運新開幕不限時咖啡廳

2023-10-16 12:25:16 軟西，遊記 人氣：102
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窩客好文

軟西，遊記

發表篇數：456篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：桃五咖啡
place台北市大安區瑞安街208巷56號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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桃五

位於大安站附近，10/4開始試營運新開幕的咖啡廳桃五，絕對會成為新興起的大安網美咖啡廳之一，實際造訪後會被整體日式舒適溫馨氛圍所吸引，鹹甜食都有，即便軟西已經飽到不行去吃依舊被餐點驚艷，桃五不限時(用餐超過3小時需續一杯飲品)，有插座WIFI，期待能打造一個像家一般安心的不限時所在，大安站咖啡廳推薦給軟絲們。桃五一樣收錄在軟西的台北咖啡廳不限時台北咖啡廳大安咖啡廳淡水信義線咖啡廳推薦中。

目錄

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▻原文:大安站咖啡廳推薦》桃五

大安站咖啡廳 桃五用餐環境

一踏進桃五瞬間被安靜籠罩，木質溫馨環境和親切招呼聲將人客拉回現實，不管是選物、擺設、餐具無一不用心，處處都能見到日式質感小巧思，姐妹踏進桃五不知道說了幾次好可愛唷!

目前桃五10/4-8、10/10-15試營運，座位除了吧台的單人座，大部分都雙人座，僅有2組4人座位區，是比較低矮的木桌椅，三五好友坐上去溫馨舒適，就著昏黃燈光下一起吃大安站下午茶、喝咖啡吃甜點，就像桃五的IG Slogan一樣，希望能像家一般安心的不限時所在。

一開始在桃五環境的確滿安靜，連咖啡機運作聲音、杯盤碰撞聲都一清二楚得竄入耳中，搭配此起彼落相機快門聲，交談都得用氣音避免破壞了這份寧靜，是大安站咖啡廳安靜首選，後來人客陸續入座，在談笑聲中桃五逐漸熱絡了起來。我們和桃五就像初見面的朋友般，一開始相敬如賓，後來適應了彼此氣息後，逐漸放下心防，願意暢聊啦。

桃五用餐不限時，不過超過3小時需再續一杯飲品、低消一杯飲品/人、有插座(免費)、有WIFI、禁帶外食，其他咖啡廳可參考軟西的台北咖啡廳不限時台北咖啡廳大安咖啡廳推薦

不管是一人前往或是三五姐妹造訪桃五都不侷促，在這就像家一樣舒服自在，外面區域還有吞雲吐霧的地方，但裡面完全不會有煙味這點很加分。

大安站咖啡廳 桃五美食介紹

甘酒泡菜起司牛肉三明治(NT180)

桃五有三種鹹食，姐妹點了三明治，軟西開心分得1/4個，才湊近嘴邊就聞到濃濃肉香跟起司香，入口牛肉軟嫩，有著泡菜清爽脆度但不辣，又有圓融濃郁飽滿起司，連吐司都本身外微酥內柔軟，整體超級推薦!明明就飽到不行還是可以一個人吃光的鹹食!

巴斯克(NT100)

桃五的巴斯克是比較膨鬆濕度有空氣感的，整體不過分濃郁，在舌間留下點點顆粒感奶香，搭配的綿細微甜無花果，雖感覺比較像是在一旁裝飾而已，是個可愛小巧的甜點。

紅紫蘇氣泡(NT160)

一入口突得一股紫蘇獨有清香襲來，搭配逼波感氣泡，反而有種在喝甜菜根的感覺(誤，在每次沉澱重新吸一口後都會被特殊馥郁花草香包覆，桃紅色醒目提神，搭配下午茶剛剛好。

摩卡(NT180)

以下兩杯都是姐妹點的桃五咖啡，姐妹表示點得很喜歡，毫不後悔的驚艷飲品。

檸檬美式(NT180)

大安站咖啡廳 桃五菜單

桃五

位於大安站附近新開幕的咖啡廳桃五，溫馨舒適日式家庭感，餐點有鹹有甜，雖然選項不太多，但不限時(用餐超過3小時需續一杯飲品)，有插座WIFI，期待能打造一個像家一般安心的不限時所在，跟姐妹造訪後都很喜歡呀!大安站咖啡廳推薦給軟絲們。桃五一樣收錄在軟西的台北咖啡廳不限時台北咖啡廳大安咖啡廳淡水信義線咖啡廳推薦中。

▻原文:大安站咖啡廳推薦》桃五

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桃五

✓桃五地址：台北市大安區瑞安街208巷56號(地圖點我)

✓桃五交通：捷運淡水信義線(R線、紅線)或文湖線(BR號線、棕色線)大安站3號出口

✓桃五電話：NIL

✓桃五營業時間：13:00-21:00

✓桃五臉書粉絲團桃五 FB

✓桃五instagram桃五 IG

✓備註：不限時(超過3小時需再續一杯飲品)、低消一杯飲品/人、有插座(免費)、有WIFI、禁帶外食

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桃五有限時嗎?

桃五不限時，超過3小時需再續一杯飲品。

桃五低消多少?

桃五低消一杯飲品/人。
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我是軟西，一個不愛睡覺的航空人員✈️自助旅行近30個國家，但太愛吃所以食記數量遠遠遠多於遊記😋沒有寵物卻愛跑寵物友善餐廳🐶天冷天熱都要吃火鍋🍲覺得吃是全世界最棒的事情❤️來來來，跟著軟西一起吃遍全世界吧🍮🍧🍰

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軟西，遊記

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軟西，喜歡美食喜歡旅行喜歡飛機喜歡台灣，喜歡吃喜歡玩喜歡笑。高雄成長北上求學就業的熱情港都人，明明是師範體系卻不誤正業，之前曾擔任某報寫手，也去過充滿橘色、鬱金香以及大麻的荷蘭交換過。現在因為小綠綠工作關係比較可以走訪世界各地，希望大家還喜歡軟西介紹的美食或玩耍景點，喜歡的話就跟軟西一起看世界去旅行吃美食吧！ 合作邀稿請洽puddingann@gmail.com 或是私訊軟西囉:)

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