桃五

位於大安站附近，10/4開始試營運新開幕的咖啡廳桃五，絕對會成為新興起的大安網美咖啡廳之一，實際造訪後會被整體日式舒適溫馨氛圍所吸引，鹹甜食都有，即便軟西已經飽到不行去吃依舊被餐點驚艷，桃五不限時(用餐超過3小時需續一杯飲品)，有插座WIFI，期待能打造一個像家一般安心的不限時所在，大安站咖啡廳推薦給軟絲們。桃五一樣收錄在軟西的台北咖啡廳、不限時台北咖啡廳、大安咖啡廳、淡水信義線咖啡廳推薦中。

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大安站咖啡廳 桃五用餐環境

一踏進桃五瞬間被安靜籠罩，木質溫馨環境和親切招呼聲將人客拉回現實，不管是選物、擺設、餐具無一不用心，處處都能見到日式質感小巧思，姐妹踏進桃五不知道說了幾次好可愛唷!

目前桃五10/4-8、10/10-15試營運，座位除了吧台的單人座，大部分都雙人座，僅有2組4人座位區，是比較低矮的木桌椅，三五好友坐上去溫馨舒適，就著昏黃燈光下一起吃大安站下午茶、喝咖啡吃甜點，就像桃五的IG Slogan一樣，希望能像家一般安心的不限時所在。

一開始在桃五環境的確滿安靜，連咖啡機運作聲音、杯盤碰撞聲都一清二楚得竄入耳中，搭配此起彼落相機快門聲，交談都得用氣音避免破壞了這份寧靜，是大安站咖啡廳安靜首選，後來人客陸續入座，在談笑聲中桃五逐漸熱絡了起來。我們和桃五就像初見面的朋友般，一開始相敬如賓，後來適應了彼此氣息後，逐漸放下心防，願意暢聊啦。

桃五用餐不限時，不過超過3小時需再續一杯飲品、低消一杯飲品/人、有插座(免費)、有WIFI、禁帶外食，其他咖啡廳可參考軟西的台北咖啡廳、不限時台北咖啡廳、大安咖啡廳推薦。

不管是一人前往或是三五姐妹造訪桃五都不侷促，在這就像家一樣舒服自在，外面區域還有吞雲吐霧的地方，但裡面完全不會有煙味這點很加分。

大安站咖啡廳 桃五美食介紹

甘酒泡菜起司牛肉三明治(NT180)

桃五有三種鹹食，姐妹點了三明治，軟西開心分得1/4個，才湊近嘴邊就聞到濃濃肉香跟起司香，入口牛肉軟嫩，有著泡菜清爽脆度但不辣，又有圓融濃郁飽滿起司，連吐司都本身外微酥內柔軟，整體超級推薦!明明就飽到不行還是可以一個人吃光的鹹食!

巴斯克(NT100)

桃五的巴斯克是比較膨鬆濕度有空氣感的，整體不過分濃郁，在舌間留下點點顆粒感奶香，搭配的綿細微甜無花果，雖感覺比較像是在一旁裝飾而已，是個可愛小巧的甜點。

紅紫蘇氣泡(NT160)

一入口突得一股紫蘇獨有清香襲來，搭配逼波感氣泡，反而有種在喝甜菜根的感覺(誤，在每次沉澱重新吸一口後都會被特殊馥郁花草香包覆，桃紅色醒目提神，搭配下午茶剛剛好。

摩卡(NT180)

以下兩杯都是姐妹點的桃五咖啡，姐妹表示點得很喜歡，毫不後悔的驚艷飲品。

檸檬美式(NT180)

大安站咖啡廳 桃五菜單

桃五

位於大安站附近新開幕的咖啡廳桃五，溫馨舒適日式家庭感，餐點有鹹有甜，雖然選項不太多，但不限時(用餐超過3小時需續一杯飲品)，有插座WIFI，期待能打造一個像家一般安心的不限時所在，跟姐妹造訪後都很喜歡呀!大安站咖啡廳推薦給軟絲們。桃五一樣收錄在軟西的台北咖啡廳、不限時台北咖啡廳、大安咖啡廳、淡水信義線咖啡廳推薦中。

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