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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > Molino 手工義大利麵工場 - 台中草悟廣場店｜石臼現磨 手工義大利麵 &#127793;豆芽愛吃在台中

Molino 手工義大利麵工場 - 台中草悟廣場店｜石臼現磨 手工義大利麵 🌱豆芽愛吃在台中

2023-10-16 13:30:06 豆芽愛分享 人氣：290
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豆芽愛分享

發表篇數：90篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西區

造訪商家：MOLINO 台中草悟廣場店
place台中市西區英才534號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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Molino手高義大利麵工場位於「台中PARK2草悟廣場」內，

草悟廣場重新整修並邀請各知名餐廳進駐後，人氣一直非常高，也是熱門的打卡景點，假日總是呈現滿滿滿的狀態，非常熱鬧！

 

「Molino手高義大利麵工場」全台第一間以石臼現磨鮮麥，提供手工義大利麵的義式餐廳，

義大利文的MOLINO，指的是「石臼研磨」。MOLINO以石臼磨麥製麵傳統，研發出最美味的手工義大利麵。

 

這天是我們的家人小聚餐，預約了11點要用餐，店內用餐時間為兩個小時，

但若預約11點則可以用餐至下午2點，因為下一批客人的預約時間是從下午2點開始，這是小小的撇步~

 

▲Molino的店門口長這樣，由於人潮太多，實在很難拍到空景

 

▲各式各樣、各形色各的手工義大利麵

 

▲進到店內的左手邊為義大利麵裝飾的牆

 

▲義大利麵牆的後方為座位區

 

這邊的座位區在落地窗的旁邊，邊用餐可以邊看到外面的人潮。

 

▲內部的空間滿大的，右手邊是廚房，左手邊則是座位區

 

▲左手邊靠牆的部分是使用繽紛的沙發椅，牆上還有充滿綠意的植物

 

▲由內往外拍

 

▲牆面及沙發區的方向

 

▲Molino菜單：開胃菜

 

▲Molino菜單：湯與沙拉、造型義大利麵

 

▲Molino菜單：直條義大利麵

 

▲Molino菜單：窯烤薄脆比薩

 

▲Molino菜單：蔬食餐點

 

▲Molino菜單：主菜

 

▲Molino菜單：主菜

 

▲Molino菜單：主菜

 

▲Molino菜單：甜點與飲料

 

▲Molino菜單：季節限定

 

 

經典雙人套餐1180元 - 香酥培根經典凱薩沙拉

香酥培根經典凱薩沙拉、今日主廚湯品*2、窯烤薄脆比薩(任選)、特選開胃菜(250元內任選)、手工義大利麵(280元內任選)、飲料(120元內任選)*2

 

 

用刨的起司薄片代替起司粉，更能吃出起司的香濃和口感，厚切培根很有料也很有嚼勁，再搭配上濃郁的凱薩醬即是經典的生菜沙拉。

 

經典雙人套餐1180元 - 今日主廚湯品：蔬菜湯

香酥培根經典凱薩沙拉、今日主廚湯品*2、窯烤薄脆比薩(任選)、特選開胃菜(250元內任選)、手工義大利麵(280元內任選)、飲料(120元內任選)*2

 

 

以番茄為基底熬煮的蔬菜湯，洋蔥、高麗菜、紅蘿蔔煮的軟爛十分好入口，是個既開胃又順口的蔬菜湯。

 

經典雙人套餐1180元 - 窯烤薄脆比薩：嫩烤櫻桃鴨胸洋蔥比薩

香酥培根經典凱薩沙拉、今日主廚湯品*2、窯烤薄脆比薩(任選)、特選開胃菜(250元內任選)、手工義大利麵(280元內任選)、飲料(120元內任選)*2

 

 

薄皮比薩又酥又脆，櫻桃鴨胸切成薄片放在上面，還有杏包菇及生菜作點綴，並在餅皮上塗抹些番茄醬增添酸酸甜甜的味道，

鴨胸吃起來嫩嫩的不會柴，算是一道滿特別的創意比薩料理。

 

經典雙人套餐1180元 - 特選開胃菜：佛羅倫斯燉牛肚

香酥培根經典凱薩沙拉、今日主廚湯品*2、窯烤薄脆比薩(任選)、特選開胃菜(250元內任選)、手工義大利麵(280元內任選)、飲料(120元內任選)*2

 

 

以番茄及蘑菇為基底的醬汁又香又濃，上面灑了帕瑪森乾酪多了起司的香味，

牛肚燉的很軟嫩，很好入口，且吃起來很入味，當中也加了杏包菇切片增添不一樣的口感，旁邊的麵包沾著基底醬汁吃很涮嘴。

 

經典雙人套餐1180元 - 手工義大利麵：三點蟹鮮濃蝦醬起司燉飯 (補差價100元)

香酥培根經典凱薩沙拉、今日主廚湯品*2、窯烤薄脆比薩(任選)、特選開胃菜(250元內任選)、手工義大利麵(280元內任選)、飲料(120元內任選)*2

 

 

燉飯為現點現做，所以等待時間較長，這道菜是所有餐點中(除了甜點之外)最晚送出來的！

 

 

燉飯的每顆飯粒都沾滿了醬汁，吃起來有濃濃的蝦醬味，非常濃非常香！我們很喜歡這濃濃的蝦醬味道。

飯粒不是一般吃的米飯那種軟硬度，稍微偏硬，比較偏傳統燉飯的口感，但也不到傳統燉飯那麼生硬，是我和某人可以接受的偏硬口感米粒。

 

三點蟹很有肉，不是冷凍那種乾乾癟癟水水的，吃得到螃蟹的鮮甜，多肉多汁又很甜，是秋蟹~！

秋天就是要吃螃蟹，是當季產出的螃蟹的口感及鮮甜。

 

經典雙人套餐1180元 - 飲料：季節鮮果茶(冰)+台灣柚香金萱(熱)

香酥培根經典凱薩沙拉、今日主廚湯品*2、窯烤薄脆比薩(任選)、特選開胃菜(250元內任選)、手工義大利麵(280元內任選)、飲料(120元內任選)*2

 

 

季節水果茶這杯感覺是有莓果加在裡面的，有點莓果的酸味，比較少喝到，滿好喝的！

 

接下來的餐點都是家人點的，大部分僅有分裝小嘗一些，也一起分享給大家，供大家參考~

 

拿坡里風酥炸海鮮300元

 

 

裡面有小墨魚、鮮蝦、白身魚、甜椒、青花菜，附檸檬塊、辣茄醬、塔塔醬供沾著吃。

海鮮及蔬菜外皮裹著薄薄的麵衣，酥酥脆脆的，原味不沾醬就很香很好吃，若想要多點層次則可以沾附的醬料一起吃。

 

鮮蝦干貝奶油蟹醬捲捲麵360元

 

 

濃郁的奶油蟹醬拌著可愛的雙色捲捲麵，吃起來稍微油一點點，但麵條非常入味，

干貝及鮮蝦給的蒜大方，鮮蝦是剝殼後的蝦子(非蝦仁)，是道有著滿滿海鮮味及奶油味的義大利麵。

 

自製番茄肉丸蜂巢麵280元

 

 

這道我沒有吃到，但蜂巢麵看起來很特別，覺得口感吃起來應該也很特別，番茄醬看起來十分濃郁，丸子是牛肉口味的。

 

拿坡里燉海鮮湯180元

 

 

這碗海鮮湯料超多的！有透抽、蝦子、大蛤蜊，是碗有著濃濃番茄味的海鮮湯。

 

經典瑪格麗特番茄起司比薩300元

 

 

番茄醬為基底，上面的圓圓白白的是馬斯瑞拉起司，再撒上聖女小番茄切片，脆脆香香的，是道經典又好吃的比薩。

 

美國肋眼牛排300g980元

 

 

五分熟的肋眼牛排，肉汁完整鎖在裡面，吃得到肉的鮮甜，醬料一粒一粒酸酸的，不知道是什麼醬；

洋蔥烤的熟透呈現透明狀，吃起來很香很甜，脆薯炸很酥脆，滿好吃的。

 

綜合海鮮番茄蕾絲寬帶麵360元

 

 

這道海鮮的料超豐盛，有透抽、蛤蜊、鮮蝦，而且給的量不少！

墨魚口味的蕾絲寬帶麵很特別，黑麻麻的麵條穿梭在滿滿的海鮮之間，濃郁的番茄醬料是基底，配上海鮮的甜味，

每一口的麵條都十分入味，喜歡吃海鮮的我非常喜歡這道義大利麵，有越吃越涮嘴的感覺。

 

羅勒松子青醬星星麵260元

 

 

這道的料有松子、蘆筍、蘑菇、馬茲瑞拉起司，

吃起來有非常濃郁的青醬味，有些青醬會帶有牛奶的奶感，但這道是偏油感的青醬，但也是滿香的。

 

帶我走提拉米蘇160元

 

 

層層疊起來的提拉米蘇，有著咖啡粉的苦味，綜合起來不會過於甜膩，是好吃的一道甜點。

 

「Molino」的用餐環境寬舒適，服務人員都很積極且有活力，有什麼需求他們很快就能有所回應；

整體來說是間滿好吃的義大利麵餐廳，各式各樣、各形各色的手工義大利麵非常有特色，有著不同的口感；

海鮮口味的義大利麵料給得很實在，食材也很鮮甜好吃，是今天所有菜色中我最喜歡的，下次有機會再訪的話，會想要再點來吃；

 

 

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「Molino 手工義大利麵工場 - 台中草悟廣場店」

 

營業時間：11:00 ~ 21:30  (營業時間可能會變動，欲前往請再次確認)

電話：(04) 2302 0269

地址：台中市西區英才路534號534號B1

付款方式：現金 / 刷卡

官方FB：https://www.facebook.com/molino.taiwan

到訪時間：111年12月

 

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    我是豆芽，台中人，喜歡吃喝玩樂，喜歡分享生活日常。FB：「www.facebook.com/toya.dailylife」。IG：「toya.dailylife」。E-mail：「toya.dailylife@gmail.com」
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