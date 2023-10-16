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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 用餐時間沒預訂要排隊，台北超強炭火燒肉推薦，餐後甜點100分超強，桌邊服務懶人吃燒肉！

用餐時間沒預訂要排隊，台北超強炭火燒肉推薦，餐後甜點100分超強，桌邊服務懶人吃燒肉！

2023-10-16 13:45:04 陳小可的吃喝玩樂 人氣：105
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陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：592篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：發肉燒肉餐酒忠孝二店
place台北市大安區忠孝東路四段170巷17弄12號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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發肉燒肉餐酒是台北超夯燒肉店推薦，在台北市和新北市有三間分店：發肉燒肉餐酒敦北一號店、發肉燒肉餐酒忠孝二店和發肉燒肉餐酒板橋三店。

發肉燒肉餐酒菜單主打日式燒肉，有桌邊服務的炭火燒肉店推薦。

台北燒烤 【東區燒肉】發肉燒肉餐酒忠孝二店，台北大安區燒烤店推薦 在哪裡

這次訂位到訪「發肉燒肉餐酒忠孝二店」地點距離忠孝敦化站3號出口較近，步行3-4分鐘就能抵達燒肉店，搜尋東區燒烤大安區燒肉店推薦參考。

發肉燒肉餐酒忠孝二店
地址：台北市大安區忠孝東路四段170巷17弄12號1樓
捷運：忠孝敦化站 3號出口
營業時間：
週三至週五17:30–23:30
週六至週二11:30–14:30, 17:30–23:30
電話：02 2775 1103
線上訂位：https://mpea.me/cpORu
粉絲團：發肉燒肉餐酒
食記：【東區燒肉】發肉燒肉餐酒，台北大安區燒烤店推薦

台北燒烤 發肉燒肉餐酒忠孝二店 店內環境

發肉燒肉餐酒忠孝二店」入口就看到帥老闆的人形立牌，IG很多網紅都有在這拍照打卡，等待安排座位時，就在這候位。

進門就聽到熱情的日語招呼聲
發肉燒肉餐酒真的是台北超夯燒肉店
平日晚上來訪也是客滿要候位
建議聚餐一定要先預訂

發肉燒肉餐酒忠孝二店」空間大、座位多，生意真的很好。

平日晚上用餐時間就要候位排隊
想吃發肉燒肉餐酒一定要提前訂位

發肉燒肉餐酒忠孝二店有一間包廂，因為有客人就不方便拍照，需要私訊包廂聚餐吃燒肉可先訂位。（包廂低消一萬元）

線上訂位：https://mpea.me/cpORu

看到桌上有趣小立牌就是訂位提供的名字，讓人會心一笑的開場白～

才坐下不久，店員就上前服務，
送來熱毛巾擦手，讓我想到日本的燒肉精神。

接著介紹菜單和特色，並提供“牛蒡雞湯”，喝完還可以免費續。以牛蒡和蔬果熬製的雞湯，風味鮮甜順口，用餐期間就續了好幾次。

台北燒烤 發肉燒肉餐酒忠孝二店 菜單價錢

發肉燒肉餐酒菜單價錢

消費以套餐為主，有雙人套餐和四人套餐，也有套餐加購價，另外提供多種前菜沙拉、生食、肉類和海鮮單點，喜歡小酌也有多種酒飲推薦。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

台北燒烤 發肉燒肉餐酒忠孝二店 餐點

我點了二人牛牛套餐有14道餐點
另外還加點干貝漢堡、豆漿明太子白醬烏龍麵和日本和牛松露金鑽燒，都是招牌推薦，慶祝生日吃燒肉提早預訂還有小驚喜

除了桌上的玫瑰鹽、烤肉醬、檸檬汁和味噌醬，點包肉生菜還提供辣胡麻醬和香油，可依照自己平常喜好搭配燒肉，店員桌邊服務也會介紹什麼肉搭配什麼醬最好吃。

綜合小菜
店家自製的梅釀番茄和柚香蘿蔔，酸甜開胃，最旁邊還有韓式泡菜，爽脆微酸，夾燒肉搭配也很推薦。

胡麻豆腐沙拉
以木盆裝盛色彩繽紛的沙拉，新鮮綠卷葉萵苣、紅捲萵苣葉、玉米、水煮蛋、新鮮蕃茄和豆腐等，加上胡麻醬，補充一天蔬菜量。

涼拌牛舌
將牛舌切塊滷過，很特別的口感和吃法。
加入特調醬汁提味，佐青蔥和洋蔥絲讓肉的鮮味更加襯托，等待燒肉的時間，享用美味的涼拌菜。

骰子狀的牛舌口感Ｑ嫩，咬下去還有肉汁呢！

鹽蔥牛舌、PR特選牛五花
準備吃燒肉啦！有桌邊服務就可以好好享受眼前美味的肉品。

吃燒肉一定少不了鹽蔥牛舌
要顧著炭火小心太熟，烤到薄脆、入口還有肉汁最好吃，自製鹽蔥鹹香，第一道燒肉就如此美味～

PR特選牛五花放上烤網，散發著迷人的香氣，每片肉都經過挑選，肉質鮮嫩多汁。

包肉生菜
新鮮的美生菜還有切薄片的蒜片和泡菜。

除了單吃或沾醬，也可以生菜夾肉，發肉的包肉生菜還附上蒜片跟泡菜，超棒！愛慘蒜片＋燒肉的風味～

M9+澳洲和牛橫膈膜
來自牛隻的稀有部位，肉片厚度切的適中，
入口有著獨特的重口味香氣，豐富的肉香～
口感相當有嚼勁！搭配檸檬汁讓味蕾得到美味的平衡。

伊比利豬肋條
最愛的伊比利豬，不同以往都只吃到伊比利豬肉片，伊比利豬肋條更有厚度。

除了美味好吃的燒肉，桌邊服務也是很棒的風景。

在店員的巧手下，伊比利豬肋條烤的又脆又嫩，沾點辣味噌醬超過癮，一連串燒肉都有不同吃法轉換口味，很有存在感的厚度，油脂豐富細膩，吃起來超過癮！

雞腿肉鹽蔥
不吃牛肉也有豬肉和雞肉推薦。

等待店員烤雞腿肉時，喝口啤酒享受暢快，此刻我眼神已呆滯，畢竟有桌邊服務真的就是等待食物專心吃就好XD
（開車不喝酒、未成年請勿飲酒）

雞皮烤的脆脆的，雞腿肉鮮嫩多汁，搭配鹽蔥就很美味，另一種吃法也可以沾點辣味噌醬。

雞蘭佛
以星球造型出場的雞蘭佛超吸睛，一開蓋還有乾冰煙霧，很有氣勢啊！雙色雞佛還多了烏骨雞的，旁邊小碟裝著是麻油，很有趣的吃法。

我最愛的雞佛啊！每次冬天吃麻油雞都必點麻油雞佛～
發肉特殊的網美造型還有烤法讓我印象深刻！

店員將雞佛烤到一定程度，再放置麻油小碟子油炸，空氣中瀰漫著麻油香，超誘人的！畢竟我是麻油控啊～

雞佛外皮脆脆的，入口要小心爆漿，真的超好吃！我不到一分鐘就解決這盤，太愛吃了～

綜合蔬菜
吃燒肉也需要來點蔬菜解膩，綜合蔬菜有杏鮑菇、櫛瓜、青龍椒、南瓜和香菇，等店員烤完，單吃蔬菜本身的鮮甜都不用沾醬。

軟絲
雙人牛牛套餐也有附一盤軟絲海鮮，烤到脆脆的帶點彈牙口感，新鮮美味。

當天餐期遇到帥老闆出現，招待我們日本清酒，搭配燒肉真的過癮～

豆漿明太子白醬烏龍麵 200元
還有胃口就另外單點幾樣來更滿足
店家自製的無糖豆漿白醬，風味清香不會過於甜膩。

以蛤蠣、明太子點綴提味，多了鹹香滋味。
白醬豐富滑順，烏龍麵口感滑Q，超好吃呢！

日本和牛松露金鑽燒 580元
好看又好吃的網美擺盤，如果還有胃口和預算，推薦必點！

日本和牛的味道真的不用形容，入口柔嫩，肉質鮮甜，不用沾醬就很好吃，上面還有金箔增加高級感。

將蛋黃、海膽放置杯中，搭配底下飽滿的米飯，扒飯指數一百分，吃完真的好想再來一份啊！

發肉驚喜的壽星禮
千萬不要給壽星看這一篇喔（喂～）
同桌友人訂位吃燒肉，有當月壽星慶生可以在預訂時告知，當天除了小驚喜還有送肉肉～很有誠意的壽星禮。

細節就不多說，破梗不好玩啦～

當月壽星慶祝訂位吃燒肉就送松阪豬，和雙人牛牛套餐沒有重複的肉品，也是菜單沒有販售的品項“黃金六兩”松阪豬前段的部位。

深夜裡的法國甜點
整盒乳酪蛋糕含包裝送上，這是店面買不到的特製，一旁附上兩杯蘋果醋冰沙，酸甜冰涼，吃完燒肉剛好解膩。
乳酪蛋糕滑順綿密，很有層次感，加上白蘭地酒釀櫻桃醬增加了酒香和酸甜滋味，我超愛的口感！

最怕燒肉套餐的甜點很隨便，讓句點無法完美。
發肉的甜點可以給一百分了！連我這不愛吃乳酪蛋糕的都非常推薦，果然是台北有名的甜點店，能配合真的很正點！

台北燒烤 發肉燒肉餐酒忠孝二店 評價

台北燒肉店很多，尤其東區、大安區更是美食一級戰區，但這次吃完「發肉燒肉餐酒忠孝二店」真的留下深刻印象，桌邊服務小細節、慶祝生日壽星禮還有套餐內容都讓人滿足，難怪用餐時間需要排隊候位，想來吃發肉真的要訂位。線上訂位：https://mpea.me/cpORu

發肉燒肉餐酒忠孝二店
地址：台北市大安區忠孝東路四段170巷17弄12號1樓
捷運：忠孝敦化站 3號出口
營業時間：
週三至週五17:30–23:30
週六至週二11:30–14:30, 17:30–23:30
電話：02 2775 1103
線上訂位：https://mpea.me/cpORu
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食記：【東區燒肉】發肉燒肉餐酒，台北大安區燒烤店推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON R6+5D4
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
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一個熱愛美食與旅遊的貓奴.家裡有隻米克斯貓

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