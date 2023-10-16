財記臭豆腐是搜尋Google「宜蘭最好吃的臭豆腐」會出現的店家，也是我心目中排行前幾名好吃的港式臭豆腐專賣店，財記臭豆腐本店位於羅東公正路跟長春路轉角，只要經過都會看到排隊人潮，限量的起酥堡臭豆腐更是秒殺級的美食。

最近新開的「財記港式臭豆腐宜大店」就在宜蘭大學附近，新開幕的分店裝潢文青又乾淨，重點是還有冷氣。

宜蘭美食 財記港式臭豆腐宜大店 位置

「財記港式臭豆腐宜大店」怎麼去？



地址位在宜蘭大學靠近進士路，門口可以停機車，汽車可停在宜大旁邊女中路上的大型收費停車場，附近很多美食非常的熱鬧。

財記臭豆腐 宜大店

地址：宜蘭縣宜蘭市進士路二段518號

營業時間：14:30–22:00

電話：03 9358069

粉絲團：財記臭豆腐 宜大店

食記：【宜蘭美食】財記臭豆腐宜大店，宜蘭臭豆腐推薦！

財記臭豆腐 羅東老店食記：https://www.mecocute.com/treasury-hong-kong-stinky-tofu/

宜蘭美食 財記港式臭豆腐宜大店 內用

宜蘭有很多老店新開，像是宜蘭30檸檬愛玉、北門綠豆沙 羅東店和廣興做粿 林場店…等有名美食。

嶄新的裝潢加上舒適的用餐空間，確實讓人好奇又想嘗試，而財記臭豆腐的新店面有冷氣真的太棒，不然夏天真的很痛苦。

「財記港式臭豆腐宜大店」的櫃檯，除了臭豆腐還有賣一些飲品。

牆上掛著羅東財記臭豆腐老店照片，小小的攤位座位數不多，人多都要排隊，羅東的財記臭豆腐目前還有在營業喔！

放在自助區的醬料跟餐具。

「財記港式臭豆腐宜大店」的座位變很多，也不會太擁擠，桌椅挑選也有跟上潮流。

宜蘭美食 財記港式臭豆腐宜大店 菜單

財記臭豆腐宜大店 菜單價錢

臭豆腐有脆皮臭豆腐和清蒸臭豆腐兩種選擇，對比羅東財記臭豆腐菜單，宜大店少了清燉臭豆腐。

起酥堡在這取名為招財記寶，放在特製的器皿還真的像一顆元寶～

招財記寶(起酥堡臭豆腐)($35)

這是我第一次吃到財記臭豆腐的起酥堡，因為羅東店的起酥堡臭豆腐都被秒殺，所以至今還沒吃到過….沒想到來財記臭豆腐宜大店可以吃到。

圓圓滾滾呈現金黃色的起酥堡，放在特別挑選的容器就像元寶一樣，招財記寶這餐名真的取的不錯，單看外型很像酥皮濃湯上面那層，澎澎的很療癒。

起酥堡就是酥皮玉米濃湯上的酥皮，裡面包著臭豆腐和辣豆瓣蔥肉醬，入口酥香又脆，層次感非常豐富！加上豆腐的臭香味，口感相當獨特，真的好吃～

脆皮臭豆腐(小)($50)

財記臭豆腐宜大店的港式脆皮臭豆腐有大、小份之分，小份四塊臭豆腐50元、大份臭豆腐六塊75元，會附上特製台式泡菜，擺盤也挺可愛的。

港式脆皮臭豆腐，整塊炸完後中間挖洞再淋上醬料，外酥內軟的口感香氣十足，搭配鹹甜的特製醬汁，味道不錯，搭配的泡菜爽脆開胃。

重口味的人，如果覺得醬太少，自助區也有提供，另外也可以加蒜泥跟泡菜一起吃。

財記臭豆腐是許多宜蘭在地人的回憶，因為網路推薦讓越來越多觀光客知道，現在除了羅東老店，宜蘭大學這邊也能吃到，不但環境更好，還有冷氣吹～要是喜歡吃臭豆腐可以來這嚐鮮。

財記臭豆腐 宜大店

地址：宜蘭縣宜蘭市進士路二段518號

營業時間：14:30–22:00

電話：03 9358069

粉絲團：財記臭豆腐 宜大店

食記：【宜蘭美食】財記臭豆腐宜大店，宜蘭臭豆腐推薦！

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食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

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