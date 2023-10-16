朝聖桃園龍潭臉盆薑母鴨《佳安薑母鴨》，看到新聞推薦“臉盆薑母鴨”讓平常就超愛薑母鴨的我深感興趣，上網搜尋桃園臉盆薑母鴨找到幾間推薦，而這間《佳安薑母鴨》開在田中央，座位獨立包廂小木屋的外觀就讓我好有印象，找一天放假開車來吃薑母鴨囉！

桃園龍潭美食 佳安薑母鴨 在哪裡

搜尋《佳安薑母鴨》地址，跟著導航順利來到路口，大石頭地標寫的店名相當明顯，車子開進去大約三分鐘就可以到達餐廳。

龍潭佳安薑母鴨

地址：桃園市龍潭區淮子埔路132巷7號

營業時間：11:00–21:00

電話： 03 471 2655

官網：佳安薑母鴨

食記：【桃園美食】佳安薑母鴨 龍潭臉盆薑母鴨推薦！菜單/交通

佳安薑母鴨官網介紹

民國79年首創=無麻油=中藥清燉薑母鴨，溫補不熱。

傳香半甲子的佳安薑母鴨，已形成臺灣特有的庶民文化，其工藝、食材都簡單而質樸，自我表述著多元意義，生猛，又略帶嘉年華式的愉悅，二三十年來正形塑著我們的集體記憶。

桃園龍潭美食 佳安薑母鴨 田中央餐廳

車子開在蜿蜒的田中央，心裡還懷疑，怎會有薑母鴨開在這邊？看到黃色指示牌寫著老地方薑母鴨，兩間不一樣的薑母鴨都開在附近。

汽車右轉是一片樹林，讓我想到花蓮月廬的風景，來吃薑母鴨這天還蠻熱的～哈！

到了《佳安薑母鴨》，餐廳前面就是停車場，好秘境的薑母鴨啊！要不是搜尋網路真的不會知道這間呢～

桃園龍潭美食 佳安薑母鴨 菜單價錢

薑母鴨 半隻$800

薑母鴨 一隻$1400

藥膳鴨$1400

藥膳雞(全隻)$1100

仙草鴨$1400

仙草雞(全隻)$1100

主鍋除了鴨也有雞肉，看到薑母鴨半隻800元一開始覺得有點貴，畢竟平常都吃霸味薑母鴨價錢可能400元左右，但佳安薑母鴨的鴨肉份量給超多，真的不貴。

桃園龍潭美食 佳安薑母鴨 內用環境

平日臨時來也沒有訂位，11點抵達當了第一組客人，餐廳燈還沒有全開XD 讓我想到之前吃桃園安可土雞城也是這畫面。

店家問我們要坐室內還是室外包廂？可以自己選當然選包廂，沒有人數限制非常棒！畢竟一開始看網路就是這小木屋包廂吸引我的～但這天也太熱了吧XD

包廂一間一間的很可愛，獨立不會被其他客人干擾，真的很棒呢！

《佳安薑母鴨》沒有紙本菜單，點餐方式也很奇妙。一開始帶位到包廂直接和店家說半隻薑母鴨，要吃配菜就自己走到廚房選，廚房一盤一盤裝好，想吃的就拿到推車，這邊看不到配菜價錢，可以先在包廂裡面研究，但其實都不貴啦！

等我選好配菜，店家會將推車送到我們包廂。

醬料區有醬油可以加。

桌上都放有一瓶豆腐乳醬，這個還蠻霸氣的！可以拿來配麵線和鴨肉，一點點辣辣的味道很不錯，喜歡也可以和店家買整瓶。

桃園龍潭美食 佳安薑母鴨 餐點推薦

好像拿太多了XD

好幾樣配菜都是50元，這份量真的不貴呢！和我很愛的侯薑母鴨單點都走配菜平價＋量多消費。

薑母鴨半隻 800元

玉米 50元

凍豆腐 50元

鴨血 50元

鴨米血糕 50元

豆皮 50元

鴨腸 100元

麵線 100元 大

麵線 100元 大

不是大胃王就不要點大份呢XD份量真的不少

麵線略粗，口感滑Ｑ，淡淡的香味有點像是鴨油？不是很確定，味道很不錯呢！加點豆腐乳醬更讚。

鴨腸100元

這也是別家的兩倍，感覺是兩盤50元當一盤來賣，這份量只有我一個人吃到怕XD

薑母鴨半隻 800元

佳安薑母鴨的薑母鴨標榜不加麻油，使用中藥材讓湯底溫潤好喝，才上桌就聞到超濃厚的中藥材香氣，對我這愛吃中藥的人來說，太讚了！



表面看起來油亮的湯頭充滿濃郁中藥香，大湯匙撈下去滿滿的料，看這些中藥材的量還有薑片整個不手軟，難怪湯這麼好喝！！！真的好愛喔～

鴨肉的份量也超多，重點是他們家的鴨肉不會乾柴！大推啊～

甘甜的鴨肉吸附中藥湯汁真的好吃推薦！

真的不枉費大老遠開車來桃園吃薑母鴨，這充滿濃郁中藥的薑母鴨湯底還有好吃的鴨肉，加上價格不貴真的會讓人想再來二訪、三訪了！不過下次目標應該會想嘗試附近的老地方薑母鴨～哈

這天午餐點的份量沒吃完打包回家，自己又加了米酒在薑母鴨裡，味道更讚啦！

龍潭佳安薑母鴨

地址：桃園市龍潭區淮子埔路132巷7號

營業時間：11:00–21:00

電話： 03 471 2655

官網：佳安薑母鴨

食記：【桃園美食】佳安薑母鴨 龍潭臉盆薑母鴨推薦！菜單/交通

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)



文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

粉絲團：小可愛阿貴

家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠

聯絡信箱：

使用相機： CANON5D4+富士 X-A3

特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理

本篇食記自費

看更多關於我請點這

按讚加入陳小可粉絲團

延伸閱讀