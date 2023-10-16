德州美墨炸雞是我目前在台北覺得最好吃的連鎖炸雞，分店有天母、京站和微風南山店，能吃到的分店不算多，每間分店生意都很棒，網路也有人推薦這間是台北好吃炸雞！之前在京站吃過就念念不忘，這次來到《天母德州美墨炸雞》回味，點了朋友推薦的＂酥炸雞胗＂還有兩人雙享餐套餐。（食記提供德州美墨炸雞菜單、地址、營業時間僅供參考）

食記參考：台北京站美食：攻擊力一百，德州美墨炸雞～炸雞太好吃了！





天母美食 德州美墨炸雞 位置

德州美墨炸雞天母店有窗景，但用餐時間總是一位難求，有兩次來天母都因為客滿而錯過，想吃就避開尖峰時間準沒錯。

德州美墨炸雞（天母）

地址：台北市士林區中山北路六段752號

捷運：芝山站

電話：02 2876 7532

營業時間：11:00 – 22:00（周一上午11:00 – 下午9:00）

食記：天母德州美墨炸雞（菜單），台北好吃炸雞推薦

粉絲團：德州美墨炸雞

德州美墨炸雞菜單 提供連結參考點這

櫃子放著各式醬料提供自取，辣醬跟胡椒是必拿的。（辣醬沾炸雞胗有夠好吃～）

天母美食 德州美墨炸雞 餐點推薦

兩人雙享餐$455

（3塊美式炸雞、6片酥炸雞柳、小配餐X2、中飲X2）

酥炸雞胗$89

兩個人點一份雙人餐共享，我覺得份量恰好，可以再另外點一份炸物。

雙人餐的小配餐選了玉米、炸薯條，整碗玉米有淡淡的奶油香，味道還不錯，炸薯條也不會太油膩。

6片酥炸雞柳

酥脆的炸雞柳，外皮酥脆，裡面則是軟嫩的雞柳條，味道還不錯，比較可惜沒有多汁的口感。

德州美墨的炸雞真的很好吃，但我覺得必須現場吃才能享受到酥脆的外皮，多汁嫩口的雞肉。

外皮酥脆且不油膩，加點胡椒真的是會一口接一口停不下來，我最愛的雞腿～隨便咬都可以看到緩緩流下的多汁畫面，如果沒吃飯，這個我一個人吃六塊不是問題。

酥炸雞胗$89

第一次品嘗德州美墨炸雞的酥炸雞胗就愛上這味道。

真的是一大塊雞胗直接去炸，外皮同樣是酥脆的口感，而且不會感到油膩，裡面則是軟Ｑ的雞胗，真的好吃，難怪朋友會大力推薦必點這個，而我則發現酥炸雞肝好像也不錯，列為下次必點品項。

網路上推薦台北好吃炸雞有胖老爹炸雞、拿坡里炸雞、蘇阿姨披薩炸雞及德州美墨炸雞，目前我最愛的就是德州美墨炸雞。



台北炸雞推薦：拿坡里炸雞專賣店 農安店，拿波里披薩專賣炸雞囉！近晴光市場、中山國小站

天母美食有什麼推薦？天母棒球場周邊有許多美食餐廳推薦，大葉高島屋也有好幾間熱門餐廳，一個人燒肉店、火鍋店、天母旭集、牛肉麵、飯糰、蛋糕伴手禮，地點靠近士林區。

【天母美食】10間天母美食推薦，台北天母餐廳吃什麼？

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食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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