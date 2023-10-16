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桃園青埔最有質感綠意盎然的咖啡廳—越啡 越南美食植物咖啡館，獨特的的越式料理一開門即客滿

2023-10-16 13:50:06 企鵝 人氣：144
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窩客好文

企鵝

發表篇數：46篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：越啡
phone03--2872-202
place桃園市中壢區民權路四段740號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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桃園青埔高質感綠意盎然的咖啡廳—越啡 越南美食植物咖啡館，獨特的的越式料理一開門即客滿

 

文章目錄

越啡 越南美食植物咖啡館 店面位置

越啡 越南美食植物咖啡館的地址為桃園市中壢區民權路四段740號1樓
這邊距離青埔洽溪公園還滿近的，附近也有付費停車場
可以先來這用餐再去公園走走唷

這間越啡的店面裝潢看起來真的很有植物園的感覺
從店門口就看到了各式各樣的綠植，綠意盎然又有生氣
而且在門外也有提供座位區~在候位時還可以讓小朋友在這玩耍一下🥰

越啡 用餐環境

 

越啡的室內裝潢也很漂亮和有質感，到處都可以看到植栽
很有植物園和展區的感覺😍
在這用餐除了可以享受美食外也能觀賞著各式植物，還滿享受的

 

座位大多為兩人桌和吧檯，比較適合2~4人用餐
如果人數比較多就會用併桌或分開作的方式唷~

企鵝和朋友11點一營業時就到了，前面就已經有幾組客人進入用餐了
然後11點10分左右就坐滿了🤣🤣超級受歡迎的欸
不想等候的建議早早提前來用餐~不能電話訂位唷！！千萬不要一直打不會有人接哈哈
也因為高人氣的關係，目前假日店內用餐時間是60分鐘唷(客滿時)
所以如果是想要好好坐下來聊天的~可能不適合😅

越啡 菜單

越啡 越南美食植物咖啡館的菜單其實還滿豐富的
提供的餐點非常多種，有經典越式料理、河粉、飯麵和冷食涼拌類
而且價格也還可以，不會太貴❤️
喜歡吃越式美食的朋友一定要來這間試試看

除了菜單上的餐點外，點餐櫃檯旁邊也有甜點可以加購唷
想吃甜點的人也可以參考，不想吃主食單純喝咖啡吃甜點也ok

越啡 餐點推薦

企鵝和朋友兩個人總共點了一碗河粉、一份炒麵和越式生春捲再搭配一杯奶茶
以這樣的份量吃的還滿飽的，而且口味也算豐富
熱食冷食、熱湯乾麵的口味一次滿足，喜歡的朋友可以參考唷🥰

酸辣牛河粉

 

酸辣牛河粉的湯頭我自己還滿喜歡的，很像是泰式酸酸辣辣帶著微甜的口感
好喝解膩又夠味，夏天開胃冬天暖胃😋
如果不喜歡味道太重的朋友也可以選擇鮮湯口味唷，味道就會比較清淡

麵條可以選擇河粉和米線，河粉的麵線寬度比米線粗一點
吃起來會比較有咀嚼的口感和Q彈，我自己還滿喜歡的
而且到越式餐廳就是要吃Pho河粉啊🤣

炒牛泡麵

這道炒牛泡麵倒是滿讓企鵝和朋友驚豔的
就吃一口時會覺得哇~這是好吃的😍
泡麵根根入味軟硬度又剛好，好吃

而且提供的牛肉和配菜還滿多的，在吃的時候口感也很豐富
可以同時吃到肉、蔬菜以及Q彈的泡麵🤤

越式生春捲

越南生春捲算是一道越南很經典的冷食~
以米紙來包裹鮮海、肉片、蔬菜、米線等食材，吃起來口感淡雅且清爽
如果不沾醬汁的話基本沒什麼味道~滿適合長輩或口味清淡的朋友
喜歡吃重口味的話可以拿來泡河粉的湯，這樣味道也很不錯😋

只是這道不太好夾，因為米紙會相互黏著🤣
在夾的時候很容易整個破掉哈哈 然後食材都會散開了~
這邊建議直接用手拿來吃會比較快XD

越啡 評價

這間餐點比我想像中好吃😂原本以為網美店的餐點應該普普
但整體吃下來還滿讓人喜歡的
雖然不像正宗越式料理那樣，但味道滿符合台灣人的口味
不會太重或太鹹，很不錯👍
而且只要現金付款就免收10%服務費！！兩個人吃下來大概400上下
這在青埔算是CP值很高了🥰 環境又舒適很推薦大家來這用餐
之後有機會還會再回訪想來品嘗看看其他菜色

以下附上餐廳資訊👇
🍽：青埔越啡 越南美食植物咖啡館
📍：桃園市中壢區民權路四段740號1樓
⏰：11:00-20:00
☎️：03-2872202
💌：青埔越啡粉絲團

喜歡我的分享，記得按下追蹤😘

 

 

 
 
 
 
 
 
評分者：courage21yuan@gmail.com
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