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覺得台南真的是很沒有冬天耶😂😂，明明該是微涼的秋季卻還是讓人揮汗如雨！今天來嚐鮮這間 開山順天冰棒 ，已經是一甲子的老店，許多在地人從小吃到大，有多達12種口味的枝仔冰，這次買的幾種口味都不錯吃，若想來個傳統古早味冰棒，可以來開山順天冰棒買來吃吃。

開山順天冰棒 | 位置

開山順天冰棒如其名，就在台南開山路上XD，延平邵王祠大門正對面的巷內，附近有臨水夫人媽廟，位置不難找。

店家名稱：順天冰棒

電話：06-2135685

地址：台南市中西區開山路151巷7之1號

營業時間：10:00–18:00 週一休息

開山順天冰棒 | 環境

這是真正的巷仔內啊😂😂，店家就在這條小小的消防通道內，遠遠在巷口就看到招牌了。

我們這次端午回娘家，和家人們到臨水夫人媽廟拜拜，天氣實在熱爆，才順路走過來這裡買冰XD。

除了是巷仔內，連店面也長得是住家樣，若不是看到營業時間招牌和敞開的大門，真的會不太敢走進去😂。

開山順天冰棒 | 菜單

有多達12種口味的冰棒，讓我選擇障礙又發作起來XD，除了常見的花生紅豆芋頭等，也有比較特別的米糕和龍眼干。

若是大量購買，也有相同口味5支一包裝；如果路程時間超過一小時，老闆建議就要加購保麗龍空盒，可以保冰４小時。

餐點介紹

今天買的口味：牛奶／芋頭／花生／紅豆／綠豆／李鹹。

買完的冰棒會用報紙包起來，真的好傳統啊，我們是直接就開吃，根本沒有路程😂😂，所以不需要加購保麗龍盒。

包裝也很懷舊，不走新潮風格，是很傳統的古早味。

牛奶

看起來並非完全雪白，而是帶點剔透感的牛奶口味，但奶味意外香濃呢，少爺非常喜歡。

芋頭

芋頭是淡淡的淺紫，而非人工色素的深紫，覺得這顏色才是有真實性XD。

芋頭吃起來也蠻濃郁，是清新的芋頭香。

花生牛奶

花生口味香氣足，入口不會太甜膩，聽說花生都是每天現炒現做的，品質新鮮。

紅豆

紅豆口味則可以吃到紅豆顆粒，嘴裡都是紅豆香氣。

傳統枝仔冰雖不若雪糕綿密，但口感紥實且真材實料，是很多人小時候記憶中的口味。

綠豆

這支更是滿滿的綠豆顆粒超滿足！甜度對平日不吃糖的人來說可能稍高，但我個人覺得還OＫ，頗好吃耶😂。

李鹹

若是喜歡鹹酸甜的的人推薦可以點這款😆😆！李鹹是蜜餞口味，吃起來酸酸甜甜覺得胃都開了XD，還有不少蜜餞顆粒，這我蠻喜歡的。

天氣炎熱，我們就直接在外頭開吃，孩子們熱到頭髮都溼了XD，來個冰來清涼退火一下真的很需要😆。

餐後心得

這種古早味冰棒在許多觀光景點都會賣，但各家口味不一， 有的會偏淡，但覺得順天冰棒的口味整體都算是濃郁的，且吃起來傳統天然，我們都覺得不錯，若有到台南市區，可以順路過來買幾枝冰來吃吃看哦。

店家資訊

店家名稱：順天冰棒

電話：06-2135685

地址：台南市中西區開山路151巷7之1號

營業時間：10:00–18:00 週一休息

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