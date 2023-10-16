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開山順天冰棒-台南/真正的巷仔內!在地多年老店古早味傳統枝仔冰

2023-10-16 13:50:07 潔絲蜜 人氣：103
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窩客好文

潔絲蜜

發表篇數：532篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：開山順天冰棒
phone06-2135-685
place台南市中西區開山路151巷7之1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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覺得台南真的是很沒有冬天耶😂😂，明明該是微涼的秋季卻還是讓人揮汗如雨！今天來嚐鮮這間 開山順天冰棒 ，已經是一甲子的老店，許多在地人從小吃到大，有多達12種口味的枝仔冰，這次買的幾種口味都不錯吃，若想來個傳統古早味冰棒，可以來開山順天冰棒買來吃吃。

開山順天冰棒 | 位置

開山順天冰棒如其名，就在台南開山路上XD，延平邵王祠大門正對面的巷內，附近有臨水夫人媽廟，位置不難找。

店家名稱：順天冰棒
電話：06-2135685
地址：台南市中西區開山路151巷7之1號
營業時間：10:00–18:00 週一休息

開山順天冰棒 | 環境

這是真正的巷仔內啊😂😂，店家就在這條小小的消防通道內，遠遠在巷口就看到招牌了。
我們這次端午回娘家，和家人們到臨水夫人媽廟拜拜，天氣實在熱爆，才順路走過來這裡買冰XD。

除了是巷仔內，連店面也長得是住家樣，若不是看到營業時間招牌和敞開的大門，真的會不太敢走進去😂。

開山順天冰棒 | 菜單

有多達12種口味的冰棒，讓我選擇障礙又發作起來XD，除了常見的花生紅豆芋頭等，也有比較特別的米糕和龍眼干。
若是大量購買，也有相同口味5支一包裝；如果路程時間超過一小時，老闆建議就要加購保麗龍空盒，可以保冰４小時。

餐點介紹

今天買的口味：牛奶／芋頭／花生／紅豆／綠豆／李鹹。
買完的冰棒會用報紙包起來，真的好傳統啊，我們是直接就開吃，根本沒有路程😂😂，所以不需要加購保麗龍盒。

包裝也很懷舊，不走新潮風格，是很傳統的古早味。

牛奶

看起來並非完全雪白，而是帶點剔透感的牛奶口味，但奶味意外香濃呢，少爺非常喜歡。

芋頭

芋頭是淡淡的淺紫，而非人工色素的深紫，覺得這顏色才是有真實性XD。

芋頭吃起來也蠻濃郁，是清新的芋頭香。

花生牛奶

花生口味香氣足，入口不會太甜膩，聽說花生都是每天現炒現做的，品質新鮮。

紅豆

紅豆口味則可以吃到紅豆顆粒，嘴裡都是紅豆香氣。
傳統枝仔冰雖不若雪糕綿密，但口感紥實且真材實料，是很多人小時候記憶中的口味。

綠豆

這支更是滿滿的綠豆顆粒超滿足！甜度對平日不吃糖的人來說可能稍高，但我個人覺得還OＫ，頗好吃耶😂。

李鹹

若是喜歡鹹酸甜的的人推薦可以點這款😆😆！李鹹是蜜餞口味，吃起來酸酸甜甜覺得胃都開了XD，還有不少蜜餞顆粒，這我蠻喜歡的。

天氣炎熱，我們就直接在外頭開吃，孩子們熱到頭髮都溼了XD，來個冰來清涼退火一下真的很需要😆。

餐後心得

這種古早味冰棒在許多觀光景點都會賣，但各家口味不一， 有的會偏淡，但覺得順天冰棒的口味整體都算是濃郁的，且吃起來傳統天然，我們都覺得不錯，若有到台南市區，可以順路過來買幾枝冰來吃吃看哦。

店家資訊

店家名稱：順天冰棒
電話：06-2135685
地址：台南市中西區開山路151巷7之1號
營業時間：10:00–18:00 週一休息

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潔絲蜜

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蜜蜜是個普通上班族／職業媽媽。 是個台南出生.成長的台南女兒，目前定居桃園八德。 和多數人一樣，身兼多重身份，每天為了生活忙碌，奔波於工作和家庭。 有時覺得人生真的好難，仍然勉勵自己，在生活中尋找小小幸福。 雖然偶爾會忍不住感嘆人生再努力都比不過上輩子燒好香投對胎—— 不過回歸現實，不論好與壞，都是生命的軌跡。 愛自己，愛生活，努力活在每一個當下。 記錄每一個心情，將來回味人生。 這裡是蜜蜜的生活記事本，歡迎光臨。 店家如有意邀約，請來信至：jasmine1207lovelife@gmail.com洽談，我會盡速回覆哦！ 邀約文章的原則： 1.若邀稿正式成立，文末會註明有邀約字樣 2.文章中提及的資訊面若有錯誤（如用料食材／餐廳資訊等）歡迎指正，但對於餐點本身味道及用餐感受則仍會以當下實際的想法心得去撰寫不改變。 我的部落格：https://shimei77.com/ 粉絲團：https://www.facebook.com/jasmine1207/

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