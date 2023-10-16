士林夜市小吃那麼多，但瑪姬心中會想到的就是胡椒餅這一味了，這天來到士林配眼鏡，結束就來士林夜市覓食，好久沒吃胡椒餅了，來到【丞祖胡椒餅士林大南2店】便很自然的停下腳步，聞到了胡椒餅的香氣，忍不住嚥了嚥口水，他們家的胡椒餅還自創了五種口味之多；現在想吃胡椒餅也不一定要來店裡，有冷凍禮盒宅配到家的服務，想吃變得更方便，而且還可以外送到內湖科學園區&汐止科學園區，上班族下午茶多了一個選擇，超棒的！

【丞祖胡椒餅士林大南2店】

地 址：台北市士林區大南路132號

電 話：02-2881-8600

營業時間：16:00~24:00

官方臉書：丞祖胡椒餅士林大南2店

【丞祖胡椒餅士林大南2店】位在士林夜市商圈，靠近大南和基河路口這一頭，丞祖胡椒餅自1941年創立至今有80年了，是傳承4代老店古早味小吃，除了新竹總店外，台北士林夜市也有2家直營分店可購買，瑪姬來到士林大南2店還有『外送服務』內湖科學園區&汐止科學園區~滿額即外送，上班族下午茶來一顆香噴噴又多汁的胡椒餅在配一杯好茶，簡直就是人間美味！

來的這天雖然下著雨但觀光客不減吃美食的熱情，瑪姬在等待點餐前還有幾組國外遊客準備購買嚐鮮，丞祖胡椒餅的好滋味吸引了不少國外遊客到訪士林夜市必吃的美食之一。

丞祖胡椒餅有五種口味哦！跟一般印象中單一口味不同，是第四代接手後推出了創新口味！除了經典的傳家豬肉口味外，還有泡菜豬肉、牛肉、起司豬肉和起司牛肉口味，瑪姬每一種都想嚐鮮。他們現在有『冷凍真空包裝』可宅配或直接買回家，單價依菜單再加5元即是冷凍胡椒餅價格，還有飲品可以搭配胡椒餅。

店裡的胡椒餅都是每日現做現賣，它好吃的秘訣除了餅皮要發的好有彈性，內饀也都是每天用新鮮肉品去製作。

用特製的烤爐把一顆又一顆胡椒餅黏在烤爐的周圍，在利用木炭燒炙到300度高溫烤約10分鐘左右即可熱騰騰的出爐。

看著白胖的胡椒餅在幾分鐘後轉成金黃色，丞祖用木炭烤胡椒餅，多了炭燒香氣也是好吃的因素之一。

每顆胡椒餅依然緊貼著爐壁沒有東倒西歪，烤熟後又比未烤前更膨脹一些，香氣也隨著溫度飄散開來，讓人食指大動。

一顆顆的胡椒餅用器具取下出爐，再用紙袋裝好送到客人手中。

烤好的胡椒餅長得胖胖圓滾滾的，剛出爐的香氣四溢。

士林夜市是國際觀光夜市人潮很多，在後疫情時代觀光客也漸漸回流，為了避免大家久候，把每日現做剛出爐的胡椒餅先包好，再放在特製的烤爐上持續保溫，但其實現烤出爐後很快就賣光，一批又一批的胡椒餅就這樣一顆顆送到消費者手中，傳遞暖暖的溫度在手中，還有肉汁滿溢的香氣在嘴裡。



胡椒餅的外層烤得金黃香酥，圓滾滾的外型很可愛討喜，上面佈滿了黑白芝麻也是香氣俱足的原因之一。



泡菜豬肉胡椒餅70

瑪姬一到攤位就先點了這道重口味的胡椒餅來嚐鮮，拿在手裡時店員有特別叮囑要小心會爆漿哦！因為剛出爐溫度高小心燙口，另一方面也才不會弄得到處都是，尤其是逛街邊走邊吃時要特別小心！



胡椒餅會爆汁的原因是用豬後腿絞肉拌餡時，再加入自熬豬皮凍，裡面加入了大量的宜蘭三星蔥，一層又一層去堆疊各種香氣，餅香、肉香和蔥香，難怪香噴噴讓人難以抗拒！

豬肉胡椒餅60

傳承60年的經典不敗好滋味就是它了！也是許多人從小吃到大的古早小吃。咬下香酥的餅皮後裡面看得到最上層是整塊豬肉肉片和中間豬絞肉內饀，外在漂亮內容充實亳不含糊，一口咬下滿滿的肉汁香氣四溢，熟悉的味道再次領略，在吃過幾種口味後我個人最愛的還是豬肉口味，同行的友人也有同感。

咬開來裡面發現超多的宜蘭三星蔥，而且可以發現他們家的餅皮不厚，吃起來有彈性又香酥，重點是不乾硬，同行的朋友有吃過台北另一處知名觀光夜市的人氣胡椒餅，再吃丞祖的胡椒餅後，告訴我丞祖完勝的原因就在這裡。

起司牛肉胡椒餅80

起司控的瑪姬在來之前就鎖定今日必吃的目標，尤其是起司加牛肉是天作之合，這個口味在店裡也賣得很好，是許多觀光客在豬肉口味外會點的一道美食。趁熱吃可拉起長長的牽絲，香濃的起司原本就有鹹味，在加上牛肉內饀味道上會來得比單一口味的重一些，他們選用安佳起司包在牛肉饀中份量也不少，才能有牽絲的視覺快感！

牛肉胡椒餅70

也有單純的牛肉內饀口味，牛肉和豬肉的差別在於牛肉多加了洋蔥，味道上就多了洋蔥的甜味和多汁的口感，他們選用的牛肉也是台灣本地的肉品，自然香甜的好味道，喜歡牛肉口味的朋友別錯過。

現場吃了好吃的瑪姬也外帶了禮盒回家給家人享用，丞祖推出了五種口味冷凍全餐胡椒餅禮盒＆經典豬肉口味禮盒兩種選擇，用紅色紙盒包裝一盒五入裝送禮大方。宅配冷凍胡椒餅1次買滿2000元享(免運)宅配服務哦！

全省宅配~訂購電話: 0800-357-668

冷凍的真空包裝可加長保存期限，想吃的時候拿出來放到氣炸鍋或烤箱都可以在家就吃到原汁原味的胡椒餅。烤的時間可依盒上的指示或依自己家裡的器材去調整。

每一顆都是獨立真空包裝，上面也有標示各種口味。

除了禮盒包裝外，也有純冷凍真空裸包裝，瑪姬特別喜歡豬肉口味，所以就外帶回家，在家想吃的時候隨手拿出來就能享受下午茶。

瑪姬在家用小烤箱烤，胡椒餅也依溫度的升高漸漸膨脹，飄出香氣。

烤好的胡椒餅可當正餐吃，也可做為下午茶的美食，無論在家或公司都很方便。

回家又烤了起司牛肉胡椒餅來品嚐，牛肉的甜味和起司的香濃真的超搭！購買時店員說:很多家庭都有氣炸鍋『冷凍熟胡椒餅』為了讓客人回家加熱後『麵皮』酥度恰恰好+咬開有肉汁』冷凍胡椒餅『餅皮』顏色沒烤的那麼上色；若您想吃酥酥餅皮，使用不可控溫『小烤箱』加熱烘烤時間可以加多個2~3分鐘，就不會像瑪姬這樣『烤不夠久』餅皮顏色會偏白哦！

用盤子裝才知道裡面的肉汁真的超多的！

起司豬肉胡椒餅70

除了起司牛肉口味外，不吃牛肉但喜歡起司的朋友就有這個口味可選擇囉！瑪姬在家自己烤出來雖然不是用木炭烤，但風味不會比現場吃的差哦！主要還是餅皮和內饀的味道好，透過不同的器材烤，都不會差到哪裡去。

誘人的起司牽絲，香濃的起司和迷人的肉汁盡在口中，不僅起司牛肉好吃，起司豬肉的味道我個人更喜歡呢！





丞祖胡椒餅除了可以到店、外帶、外送或冷凍宅配到家，海外香港朋友也可在『小台北台灣美食&LaLa香港百貨』買到丞祖胡椒餅，是不是超方便的！購買網址：https://www.facebook.com/xiaotaipei

【丞祖胡椒餅-士林大南店】

電話:02-2881-8600

營業時間:16:00~23:00

士林大南店地址:台北市士林區大南路132號

粉專:https://www.facebook.com/profile.php?id=100054625022312

【丞祖胡椒餅-士林夜市1店】

電話:02-2883-5850

營業時間:16:00~23:00

地址:台北市士林區文林路101巷(陽明戲院旁)

【丞祖胡椒餅 新竹-北門店】

電話:03-524-1668

營業時間:11:30~19:00(賣完提早打烊)

地址:新竹市北區北門街81號

粉絲頁:丞祖胡椒餅-since1941

以上3家直營店(外送專線): 0800-357-668

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