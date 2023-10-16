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新開幕！一手就能掌握火鍋、飲料的「鍋杯杯」你吃過嗎？讓你邊吃火鍋、邊喝飲料輕鬆逛逢甲夜市！超值套餐只要百元初頭～IG打卡美食推薦！ - 阿華田的美食日記

2023-10-16 14:36:15 阿華田 人氣：99
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窩客好文

阿華田

發表篇數：421篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：鍋杯杯
phone09-1608-8853
place台中市西屯區逢甲路20巷27號
作者本次評價：
3.55
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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新開幕！一手就能掌握火鍋、飲料的「鍋杯杯」你吃過嗎？讓你邊吃火鍋、邊喝飲料輕鬆逛逢甲夜市！超值套餐只要百元初頭～IG打卡美食推薦！

一手就能掌握火鍋、飲料的鍋杯杯你吃過嗎？造型超吸睛，拿在手上瞬間成為全場焦點，獨特巧思的設計不只方便，也多了些趣味性！讓你邊吃火鍋、邊喝飲料輕鬆逛夜市！而且鍋杯杯超值套餐只要百元初頭，還可任選湯底、火鍋料、青菜、麵食及飲料，這應該是全台第一間推出能邊走邊吃邊喝的火鍋歡樂杯了吧！下次有去逛逢甲夜市的話，不妨可以去鍋杯杯試試！

我的IG帳號：ovaltine_fooddiary

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鍋杯杯」於今年九月份才新開幕，就位在逢甲夜市裡，距離逢甲大學正門口不遠，顯眼的霓虹燈招牌，走過、路過不易錯過。

🎊開幕慶活動🎊
可以免費抽獎一次，有機會獲得免費飲料一杯！
Google、臉書、IG打卡也能免費抽選物券，抽到「鍋杯杯」直接送你免費超值套餐！

鍋杯杯」的造型設計是一個麻辣火鍋，牢牢卡在飲料杯上頭，基本上不要大力搖晃都不會怎樣，這樣除了方便邊走邊吃之外，也很適合買去看電影、看球賽，不佔空間又方便食用。

▲鍋杯杯菜單價格

💰超值B套餐 $140
套餐任選一樣主食、火鍋料&青菜任選五樣、氣泡飲料一杯。套餐加購國產黑豬肉片+$30元

鍋杯杯」的火鍋、飲料都能客製化，火鍋是以每日新鮮熬煮的大骨湯頭為基底，有原味、麻辣兩種選擇，再自行選擇麵食、火鍋料、青菜或肉片就可以隨手開鍋啦！飲料部分則有水果氣泡飲料、茶飲可以選擇。

畢竟鍋杯杯是在逢甲夜市裡，所以賣的東西一定要快速又方便！這個現煮不會太久，如果沒有太多人等候，那麼10分鐘內一定能拿到手！

由於下面飲料是沒有封膜的，所以各位還是要小心，因為火鍋的中間還是有個洞，若是不小心，可能也會有食材掉進去唷！

放上吸管、叉子就大功告成囉！這樣的晚餐組合你給分？

當天點麻辣湯底搭配韓國拉麵、魚餃、蛋餃、起司魚豆腐、香菇、貢丸，麻辣湯底豚骨味香氣很重，屬於微辣程度，不吃辣的朋友也能接受～

火鍋料部分很推薦起司魚豆腐，口感味道都很不錯，我自己有額外加黑豬肉片進去，飽足感更購！

飲料則是美美漸層的芒果氣泡飲，一口火鍋、一口飲料，真的好方便。

另一杯是原味蔬菜大骨高湯，搭配王子麵、豆皮、花椰菜、魚包蛋、龍蝦沙拉、竹輪，一樣額外加了一份豬肉片，原味高湯濃濃豚骨香氣，還有蔬菜鮮甜，以及吸了飽滿湯汁的王子麵～

飲料則是點了葡萄氣泡飲，沁涼口感且充滿果香，挺順口好喝。

《鍋杯杯》

店家地址：台中市西屯區逢甲路20巷27號

營業時間：平日17:30-23:00 / 假日17:00-00:00

訂餐專線：0916-088853

官方IG】【官方FB

本文為店家邀約試吃，內文為真實感受與分享




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