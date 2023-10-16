【芳塢碼頭專業麻糬】在地人推薦的麻糬口袋名單怎麼能錯過！傳統包餡麻糬顆顆飽滿且不黏牙，新上市的雲朵驢打滾療癒可愛又欠吃！台中伴手禮首選推薦！

在地人推薦的麻糬口袋名單就是這間「芳塢碼頭專業麻糬」，除了販售傳統包餡麻糬之外，近期還新推出了療癒可愛系的雲朵驢打滾，在軟糯麻糬上裹上白皙蓬鬆奶醬，沾點棉花糖、玉米脆片、米香，這新潮又多重口感的吃法，誰能不愛！「芳塢碼頭專業麻糬」每日以純糯米製作，所以麻糬口感相當Q彈且不黏牙，顆顆現點現做，因此建議當天食用完畢口感最佳！重點是顆顆餡料飽滿，整體吃起來香氣足且不會太甜膩，而且「芳塢碼頭專業麻糬」的傳統包餡麻糬都會裹上雙層花生粉，吃起來更香更有層次感！另外，價格也很親民，買越多越划算，絕對是台中伴手禮首選推薦！

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「芳塢碼頭專業麻糬」就位在大智市場內，距離LaLaport僅10分鐘步行路程，從台中火車站騎YouBike約5分鐘左右也能抵達，開車族建議停在附近的大興街上，有一整排的路邊收費停車格。

店招牌是使用老闆娘自己的頭像，這樣絕對不怕買錯家麻糬啦！

▲芳塢碼頭專業麻糬菜單價格

▲芳塢碼頭專業麻糬雲朵驢打滾

「芳塢碼頭專業麻糬」包餡麻糬全部有8種口味選擇，鹹的、甜的口味通通有，雲朵驢打滾也有四種口味，小朋友才做選擇，我全都要！

看這麻糬的韌性就知道有多新鮮了！全部都是現點現做，因此建議當天食用完畢口感最佳，當天吃不完建議冷凍保存，三天內食用完畢。

準備幫一顆顆白皙的麻糬滾上顏色。

這一顆顆是在做雲朵驢打滾，裡頭是沒包餡料，主要靠沾料來增添香氣及口感。

．雲朵驢打滾 $130 (四種口味均一價)

「雲朵驢打滾」有三種吃法，先吃原味，再裹上白皙蓬鬆的奶醬吃，最後再沾上棉花糖、玉米脆片或米香來增添口感。目前有可可、抹茶、紫薯、焙茶四種口味選擇，當天買了三種口味來試試。

我個人最喜歡「雲朵可可驢打滾」，將麻糬捏成一球球放在可可粉上滾動，可可粉厚實的裹在麻糬上，他們家可可粉是很純且無添加糖的，單吃巧克力香氣濃郁且帶點苦味。

「雲朵可可驢打滾」沾上特製奶醬更多了股鹹甜奶香，最後沾上玉米脆片、彩色棉花糖，不禁會讓你一顆接著一顆！

「雲朵抹茶驢打滾」使用日本靜岡抹茶粉，翠綠的色澤也很誘人食慾，單吃有濃厚的抹茶苦韻味，沾上特製奶醬、玉米脆片及棉花糖，就是個創意日式抹茶滋味，抹茶控不妨可以試試。

夢幻紫的「雲朵紫薯驢打滾」是使用天然無色素的紫薯粉製作，本身吃起來有淡淡的地瓜香氣，這口味不一樣的是裹上米香，比起玉米脆片，我更喜歡米香、麻糬、奶醬搭在一起的口感與滋味。

．招牌麻糬 $14/顆

．花生麻糬 $12/顆

．芝麻麻糬 $12/顆

．芋頭麻糬 $18/顆

．椰奶酥麻糬 $17/顆

．鹹香菇麻糬 $17/顆 (全素，限當天食用完畢)

這些都是製作包餡麻糬的粉類。

做好的包餡麻糬會裹上厚厚的無糖花生粉，這就是「芳塢碼頭專業麻糬」好吃的秘方，真的是別家包餡麻糬吃不到的味道。如對花生過敏者請記得事先告知。

強力推薦「招牌麻糬」，一次包入花生、芝麻及紅豆，三種口感味道一次滿足！吃起來真的有夠香，甜味主要來自紅豆餡，整體也不會覺得甜膩，麻糬本身用純糯米製做，口感軟Q且越嚼越香，長輩們肯定會喜歡。

「花生麻糬」內餡是香甜的細花生粉，加上有口感的顆粒花生粉，同時外層也裹上雙層的無糖花生粉，一入口花生香氣撲鼻而來，真的太香太好吃啦！「芝麻麻糬」內餡是飽滿的糖粒芝麻粉，外層再裹上無糖芝麻粉，吃起來是香而不膩。「芋頭麻糬」芋頭控千萬不要錯過，包入成份天然的綿密芋頭泥，外層裹上樹薯粉，整體能吃出真材實料且也不覺得膩口。

「椰奶酥麻糬」裡面最特別的口味，椰奶酥是店家自己手工製作，香甜的奶香之中，還吃得到一絲絲的椰子纖維，喜愛嘗鮮的朋友不能錯過。「鹹香菇麻糬」是唯一的鹹口味，咬開來能看到滿滿香菇在裡頭，鹹香鹹香意外好吃，推一個。

最後建議各位有來「芳塢碼頭專業麻糬」的話，可以買多一些，除了更便宜之外，也有精美的禮盒盛裝，買來自己吃或是當伴手禮送人都很適合唷！