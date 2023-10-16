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滿滿蒜片、洋蔥絲、大把九層塔有夠讚！「捲鹹酥雞」炸物多達60多種選擇，真的是應有盡有！最便宜$10元起就能吃到！使用離心脫油機處理，吃起來香而不油膩！ - 阿華田的美食日記

2023-10-16 14:41:39 阿華田 人氣：98
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窩客好文

阿華田

發表篇數：421篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：捲鹹酥雞-安平總店
phone09-5557-1699
place台南市安平區安平路530號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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滿滿蒜片、洋蔥絲、大把九層塔有夠讚！「捲鹹酥雞」炸物多達60多種選擇，真的是應有盡有！最便宜$10元起就能吃到！使用離心脫油機處理，吃起來香而不油膩！

滿滿的蒜片小山、洋蔥絲白雪覆蓋在炸物上，還有霸氣的大把九層塔！這間「捲鹹酥雞」炸物店配料真的沒再跟你客氣，吃起來有夠過癮、有夠爽！炸物還有用離心脫油機處理，吃起來香而不油膩！這間是位於台南安平區的「𤦔鹹酥雞」，店招牌寫著掛狗頭賣雞肉，其實是以店狗法鬥為店LOGO，近期也插旗宜蘭羅東啦！「捲鹹酥雞」賣的炸物多達60多種選擇，真的是應有盡有！最便宜$10元起就能吃到，首推便宜又好吃的炸蛋餅皮，酥脆口感真的非常涮嘴！黑輪薯叔拿在手上就像薯條，造型可愛又好吃，肉串泰泰我還吆、渣男蒜腿也很推薦，青菜部分不能錯過炸櫛瓜，軟脆又多汁！

我的IG帳號：ovaltine_fooddiary

【追蹤我的IG 美食不漏拍 更新速度快】

「捲鹹酥雞安平店」就位在安平運河旁，就在往安平老街的路上，粉色招牌LOGO是店狗法鬥，走過、路過不易錯過。

店狗法鬥叫蝦捲，親人又不怕生，真的超可愛。

捲鹹酥雞」的菜單選擇很多元之外，品項名稱也都很逗趣！想要滿滿配料，只要滿額就直接免費贈送！消費滿$200元就送九層塔、滿$300元再送蒜頭片、滿$400元再加送洋蔥絲！沒有滿額也能以$15元加購唷！

整齊排放的炸物多達60多種選擇，真的是應有盡有，絕對讓你選擇障礙發作！

當天夾了滿滿三籃，只要一千元左右的價格，真的很可以耶！買回去民宿配啤酒有夠爽啦！

🔺蛋餅皮/皮老闆 $15 🔺純芋頭餅 $20
🔺深海魷魚/渣男蒜腿 $60 🔺雞排 $80
🔺黑輪薯叔/台中甜不辣/佩佩豬貢丸 $30
🔺泰泰我還吆/北鼻玉米筍/海男櫛瓜 $50
🔺喬治五花豬/秘料三角骨/wendy鹽酥雞 $50
🔺網紅四季豆/武藏茄子/香菇直男/浩克花椰菜 $30
🔺純芋粿籤/捲爸亂串/雞蛋豆腐/青椒婆婆 $40
🔺肥腸弟仔/難搞七里香/走心鴨肉丸 $40

滿額贈送的蒜片、洋蔥絲真的沒再跟你手軟耶！目測洋蔥至少加了半顆，蒜片也大概有快一顆蒜球的量了吧！九層塔更是隨手一大把抓，喜歡爽度感爆表的你，千萬不要錯過。

首推便宜又好吃的「蛋餅皮」，炸得酥酥脆脆且不油膩，撒上胡椒鹽調味後，就像吃餅乾一樣，不禁讓你一口接著一口停不下來。「純芋粿籤」、「純芋頭餅」也很不錯！因為「𤦔鹽酥雞」的芋頭真的很純、很真材實料！裏頭的芋絲、芋塊咬下去好滿足。

不喜歡油膩感很重的話，真的可以來捲鹹酥雞試試，都有用離心機脫油，吃起來一點也不油膩～

蔬菜部份，選擇也超多！首推「海男櫛瓜」，口感軟脆又多汁，一片一口好過癮！其他香菇、青椒、花椰菜、四季豆也都還不錯，保有翠綠及脆度，重點是有離心濾油，吃起來不會油膩。

「黑輪薯叔」推薦必點，只要$30元就好大一包，走高CP值路線，外型就像薯條一樣，一根根豎立著，隨手拿著邊走邊吃好方便，口感酥脆帶有黑輪的鹹甜香氣，吃完讓你吮指回味。「雞排」、「wendy鹽酥雞」二選一的話，我會推薦你外酥內嫩的鹽酥雞，價格也較便宜。當天的雞排比較乾口，稍稍可惜。「𤦔鹹酥雞」當天下午五點一開門生意就絡繹不絕，想必一定是很多在地台南人的晚餐、宵夜首選名單吧？！

《捲鹹酥雞安平總店》

店家地址：台南市安平區安平路530號

營業時間：17:00-23:00

訂購專線：0955-571-699

《捲鹹酥雞宜蘭羅東店》

店家地址：宜蘭縣羅東鎮公正路57號

營業時間：17:00-23:00 ※週三公休

訂購專線：0968-932-256

官方FB】【官方IG

本文為店家邀約試喝，內文為真實感受與分享




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