2023 台北麻辣鍋推薦》法瓦奇朵 – 一間連平日中午都有人慶生的餐廳

【瓦法奇朵】店家資訊

名稱：瓦法奇朵（W.麻辣BAR）

時間：11:30-22:00

電話：02-23110215

地點：100台北市中正區信陽街29號

【瓦法奇朵】生日優惠(2023最新)

生日當月即可兌換同歲數之蝦or干貝(越年長越多，根本是敬老優惠?)。

最驚人的是，當月兌換次數無限次，每天來吃都可以兌換。

「此張照片是當天跟隔壁說借來拍的XD，實在太壯觀不拍可惜啊!」

【瓦法奇朵】初訪心得

初訪星評： 4.5顆星(含)以上

瓦法奇朵的踩點，可以從位置、人員、環境與餐點等做綜合評價。位置位於正台北市，就在北車步行5-10分鐘的距離，開車還是搭乘捷運都非常方便。再來說說人員態度，真的是好到不能再好了。店員親切有禮，即使我們臨時多帶了一位嬰兒，店員也貼心的把我們的位置換到合適放置嬰兒車的位置，沒有一絲不悅。餐點與環境真的令人驚艷，以台北市的價位來說，3人吃1600-1700還可以吃到這種等級的麻辣鍋，我個人覺得CP值很高。我想這也是為什麼平日中午依舊一堆人吧。

【瓦法奇朵】特色一覽

再說全部餐點總評價之前，想當然爾就要來點出瓦法奇朵和其他麻辣鍋 or 鴛鴦鍋不同或特別的地方出來。以下我挑了兩個我個人記憶猶新的特色給大家參考。

瓦法奇朵麻辣鍋特色01

﹝超具特色的生日優惠，連平日中午都有人前往慶生﹞

通常平日中午用餐，不外乎是那種當天請假帶家人或是購買商業午餐的人居多。瓦法奇朵特別的是，居然好幾組客人都是特別來這邊慶祝生日的!!! 我們旁邊好幾桌都是這樣，甚至有些還是一群朋友呢。看起來瓦法奇朵假日很容易客滿，建議可以提前預約以免久候。隔壁桌的壽星蝦 and 干貝上桌的時候，數量多到我數不完，整個超級震撼!!!必須得說，為了這個免費的優惠，我可以生日當月每天都來吃欸(我可以但我女友應該不行XD，她無法接受天天吃一樣的)

瓦法奇朵麻辣鍋特色02

﹝龍蝦只要399就可以入鍋，整隻龍蝦比麥當勞的龍蝦堡還要便宜﹞

翻開菜單到海鮮時，第一頁就大大的龍蝦映入眼簾，好壯觀XD。在這種頂級麻辣鴛鴦鍋店，通常都會直接下意識以為龍蝦大概699起跳，甚至要破千。瓦法奇朵的龍蝦一整隻居然只要399，個人覺得超級值得推薦的。下次生日不妨就帶著壽星，搭配著一整隻龍蝦和贈送的蝦子與干貝，來場海鮮Party。

【瓦法奇朵】餐點評價

先來說說鍋底，我們三大一小選擇的是鴛鴦鍋；分別為「麻辣鍋(微辣)」與「酸菜白肉鍋」。

麻辣鍋底：香氣非常香個人認為麻度遠遠大過辣度，且麻而不膩口倒是令人蠻記憶深刻的。麻辣鍋的鍋底附上鴨血與豆腐，吃不夠是可以續的，但我們一行人沒有吃不夠的問題XD。

酸菜白肉鍋底：濃厚的酸菜味在上鍋時就可以明顯聞到，喝了一口湯汁後有點嚇到，是清爽好喝的那種嚇到。鍋底濃郁而不過份調味，感覺是真材實料熬出的味道，鍋底則是酸菜和肉片。

。四川晾肉。

四川晾肉上來的時候從視覺上有被嚇到，整排白肉和小黃瓜被晾在竹製的架子上，非常驚人。每一片小黃瓜也被切的透可見膚，師傅準備這道菜的時候，應該是非常專注。食用方式蠻有趣的，店員會先將架子底下的酒點火，然後再用醬汁澆熄。味道上鹹度蠻夠，但如果你本身不喝酒，可能還是會稍微感覺到酒精沒燃燒完全的氣味。

。金沙芋泥丸。

其實我很少會在麻辣鍋或是鴛鴦鍋店看到這種精緻餐點，通常只要店家有放，我就會忍不住點了一下。畢竟傳統吃鍋的習慣，都是點可以入鍋的菜色。金沙芋泥一口咬下的時候，裡面的蛋黃仍然是液態狀，會有種爆漿流出的感覺，搭配外層毫不手軟的芋泥，個人覺得吃完好幸福。這道料理蠻適合當甜點的，非常推薦

。福氣魚滑。

魚滑的部分，是我詢問店員是否有私心覺得必點的品項，店員推薦的。相較於一般的魚肉，魚滑講究的是刀工，將魚肉切得更薄，下鍋煮不須5分鐘即可食用。口感上則是更能感受到鍋底烹煮魚肉後感受，毫無意外的我家人非常喜歡這道魚滑。

。頂級台灣梅花豬。

梅花豬吃起來毫無腥味，經鍋一系列的拍照和品嘗川菜後放入火鍋中食用依舊水準之上。瓦法奇朵的豬肉也是那種九放不會煮到乾的那種肉質，蠻值得推薦經濟實惠的頂級梅花豬。

。高麗菜。

高麗菜上桌時，我認真感覺到這家店的師傅有很多話想透過餐點表達，簡單的生高麗菜仍然可以擺盤成這樣，只能說很下功夫。

。手工麵。

手工麵我個人推測，應該也是店家師傅自己手工製作的。畢竟從每一道餐點的擺盤、設計和口感調整上，瓦法奇朵都是可以從細節中讓你感受到他們的用心。而手工麵，也是如此。煮熟後Q彈有勁的麵條，搭配著附上的麻辣鍋底或是口水雞的辣醬，真的很過癮。

*註：手工麵可點可不點，店家有飯免費吃這個選項。非常抱歉我是點完餐走去醬料區的時後才發現…。

。口水雞。

瓦法奇朵的口水雞，相較於我在其他地方吃到的口水雞，鹹度上較重、麻度上中等和辣度上偏輕。感覺有特別針對台灣人的喜好做調整。個人覺得一口飯搭配它的醬汁和口水雞，可以做成外帶的餐盒也是很讓人滿足XD。

。魚包蛋。

魚包蛋也是個火鍋餐廳常見的品項之一，由於我家人特別喜歡，我們就點來吃吃看。必須得說實話，瓦法奇朵的火鍋料吃起來都和大賣場的不同，分量較為扎實且感覺是特別製作，味道較為鮮甜，蠻值得的。如果你去吃火鍋，會怕他們使用的火鍋料和一般大賣場的相同，瓦法奇朵完全不是這麼一回事。

。宜蘭三星蔥丸。

這個真的很酷，所以我們就特別點來吃吃看。我真的很少很少很少(不敢說沒有，可能是我沒注意到XD)在火鍋餐廳看到宜蘭三星蔥丸這個品項。一口咬下的時候超意外的好吃，裡面肉汁搭配三星蔥的鮮甜直接爆開，個人私心想給宜蘭三星蔥丸前幾名。

【瓦法奇朵】地理位置 / 怎麼去

瓦法奇朵位於台北車站附近的信陽街上，旁邊就有一個Times信陽街停車場，無論搭乘大眾交通工具還是開車都非常方便。以下提供兩種抵達方式：

。搭乘大眾交通工具：公車 or 捷運搭乘至「台北車站」下車，於台北站前地下街Z2 or Z4出口出站，往信陽街步行約莫5-10分鐘即可抵達。

。自行開車：從國三網台64方向之出口下交流道，約10-15分鐘即可抵達。

*當天我們是開車過去，若你本身不是台北在地人or對台北路況不熟，仍然建議你搭乘大眾交通工具比較合適。(無論公車還是捷運都非常方便)。

【瓦法奇朵】停車位置

瓦法奇朵的停車位置只能說非常方便，台北市中心停車普遍很不好停，但瓦法奇朵旁邊就有一個Times停車場，真的很不錯。

【瓦法奇朵】價位 I 價目表 I 菜單一覽

瓦法奇朵的價位大概都在100-300元之間，以台北市的物價來說中規中矩，份量上也是吃得飽的。令人最印象深刻的大概就是他們家的白飯是免費供應吧(不敢說無限量，畢竟前陣子某店發生過白飯之亂，怕亂寫到時候又有出現白飯超人…)。