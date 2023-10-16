為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 2023 台北麻辣鍋推薦》法瓦奇朵 - 一間連平日中午都有人慶生的餐廳 - 理智派的生活手札

2023 台北麻辣鍋推薦》法瓦奇朵 - 一間連平日中午都有人慶生的餐廳 - 理智派的生活手札

2023-10-16 19:59:10 Jacob 人氣：111
share
窩客好文

Jacob

發表篇數：22篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：瓦法奇朵 (台北車站店)
phone02-2311-0215
place台北市中正區信陽街29號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

2023 台北麻辣鍋推薦》法瓦奇朵 – 一間連平日中午都有人慶生的餐廳

【瓦法奇朵】店家資訊

名稱：瓦法奇朵（W.麻辣BAR）
時間：11:30-22:00
電話：02-23110215
地點：100台北市中正區信陽街29號

【瓦法奇朵】生日優惠(2023最新)

生日當月即可兌換同歲數之蝦or干貝(越年長越多，根本是敬老優惠?)。
最驚人的是，當月兌換次數無限次，每天來吃都可以兌換。
「此張照片是當天跟隔壁說借來拍的XD，實在太壯觀不拍可惜啊!」

【瓦法奇朵】初訪心得

初訪星評：4.5顆星(含)以上
瓦法奇朵的踩點，可以從位置、人員、環境與餐點等做綜合評價。位置位於正台北市，就在北車步行5-10分鐘的距離，開車還是搭乘捷運都非常方便。再來說說人員態度，真的是好到不能再好了。店員親切有禮，即使我們臨時多帶了一位嬰兒，店員也貼心的把我們的位置換到合適放置嬰兒車的位置，沒有一絲不悅。餐點與環境真的令人驚艷，以台北市的價位來說，3人吃1600-1700還可以吃到這種等級的麻辣鍋，我個人覺得CP值很高。我想這也是為什麼平日中午依舊一堆人吧。

【瓦法奇朵】特色一覽

再說全部餐點總評價之前，想當然爾就要來點出瓦法奇朵和其他麻辣鍋 or 鴛鴦鍋不同或特別的地方出來。以下我挑了兩個我個人記憶猶新的特色給大家參考。

瓦法奇朵麻辣鍋特色01

﹝超具特色的生日優惠，連平日中午都有人前往慶生﹞

通常平日中午用餐，不外乎是那種當天請假帶家人或是購買商業午餐的人居多。瓦法奇朵特別的是，居然好幾組客人都是特別來這邊慶祝生日的!!! 我們旁邊好幾桌都是這樣，甚至有些還是一群朋友呢。看起來瓦法奇朵假日很容易客滿，建議可以提前預約以免久候。隔壁桌的壽星蝦 and 干貝上桌的時候，數量多到我數不完，整個超級震撼!!!必須得說，為了這個免費的優惠，我可以生日當月每天都來吃欸(我可以但我女友應該不行XD，她無法接受天天吃一樣的)

瓦法奇朵麻辣鍋特色02

﹝龍蝦只要399就可以入鍋，整隻龍蝦比麥當勞的龍蝦堡還要便宜﹞
翻開菜單到海鮮時，第一頁就大大的龍蝦映入眼簾，好壯觀XD。在這種頂級麻辣鴛鴦鍋店，通常都會直接下意識以為龍蝦大概699起跳，甚至要破千。瓦法奇朵的龍蝦一整隻居然只要399，個人覺得超級值得推薦的。下次生日不妨就帶著壽星，搭配著一整隻龍蝦和贈送的蝦子與干貝，來場海鮮Party。

【瓦法奇朵】餐點評價

先來說說鍋底，我們三大一小選擇的是鴛鴦鍋；分別為「麻辣鍋(微辣)」與「酸菜白肉鍋」。
麻辣鍋底：香氣非常香個人認為麻度遠遠大過辣度，且麻而不膩口倒是令人蠻記憶深刻的。麻辣鍋的鍋底附上鴨血與豆腐，吃不夠是可以續的，但我們一行人沒有吃不夠的問題XD。
酸菜白肉鍋底：濃厚的酸菜味在上鍋時就可以明顯聞到，喝了一口湯汁後有點嚇到，是清爽好喝的那種嚇到。鍋底濃郁而不過份調味，感覺是真材實料熬出的味道，鍋底則是酸菜和肉片。

。四川晾肉。

四川晾肉上來的時候從視覺上有被嚇到，整排白肉和小黃瓜被晾在竹製的架子上，非常驚人。每一片小黃瓜也被切的透可見膚，師傅準備這道菜的時候，應該是非常專注。食用方式蠻有趣的，店員會先將架子底下的酒點火，然後再用醬汁澆熄。味道上鹹度蠻夠，但如果你本身不喝酒，可能還是會稍微感覺到酒精沒燃燒完全的氣味。

。金沙芋泥丸。

其實我很少會在麻辣鍋或是鴛鴦鍋店看到這種精緻餐點，通常只要店家有放，我就會忍不住點了一下。畢竟傳統吃鍋的習慣，都是點可以入鍋的菜色。金沙芋泥一口咬下的時候，裡面的蛋黃仍然是液態狀，會有種爆漿流出的感覺，搭配外層毫不手軟的芋泥，個人覺得吃完好幸福。這道料理蠻適合當甜點的，非常推薦

。福氣魚滑。

魚滑的部分，是我詢問店員是否有私心覺得必點的品項，店員推薦的。相較於一般的魚肉，魚滑講究的是刀工，將魚肉切得更薄，下鍋煮不須5分鐘即可食用。口感上則是更能感受到鍋底烹煮魚肉後感受，毫無意外的我家人非常喜歡這道魚滑。

。頂級台灣梅花豬。

梅花豬吃起來毫無腥味，經鍋一系列的拍照和品嘗川菜後放入火鍋中食用依舊水準之上。瓦法奇朵的豬肉也是那種九放不會煮到乾的那種肉質，蠻值得推薦經濟實惠的頂級梅花豬。

。高麗菜。

高麗菜上桌時，我認真感覺到這家店的師傅有很多話想透過餐點表達，簡單的生高麗菜仍然可以擺盤成這樣，只能說很下功夫。

。手工麵。

手工麵我個人推測，應該也是店家師傅自己手工製作的。畢竟從每一道餐點的擺盤、設計和口感調整上，瓦法奇朵都是可以從細節中讓你感受到他們的用心。而手工麵，也是如此。煮熟後Q彈有勁的麵條，搭配著附上的麻辣鍋底或是口水雞的辣醬，真的很過癮。

*註：手工麵可點可不點，店家有飯免費吃這個選項。非常抱歉我是點完餐走去醬料區的時後才發現…。

。口水雞。

瓦法奇朵的口水雞，相較於我在其他地方吃到的口水雞，鹹度上較重、麻度上中等和辣度上偏輕。感覺有特別針對台灣人的喜好做調整。個人覺得一口飯搭配它的醬汁和口水雞，可以做成外帶的餐盒也是很讓人滿足XD。

。魚包蛋。

魚包蛋也是個火鍋餐廳常見的品項之一，由於我家人特別喜歡，我們就點來吃吃看。必須得說實話，瓦法奇朵的火鍋料吃起來都和大賣場的不同，分量較為扎實且感覺是特別製作，味道較為鮮甜，蠻值得的。如果你去吃火鍋，會怕他們使用的火鍋料和一般大賣場的相同，瓦法奇朵完全不是這麼一回事。

。宜蘭三星蔥丸。

這個真的很酷，所以我們就特別點來吃吃看。我真的很少很少很少(不敢說沒有，可能是我沒注意到XD)在火鍋餐廳看到宜蘭三星蔥丸這個品項。一口咬下的時候超意外的好吃，裡面肉汁搭配三星蔥的鮮甜直接爆開，個人私心想給宜蘭三星蔥丸前幾名。

【瓦法奇朵】地理位置 / 怎麼去

瓦法奇朵位於台北車站附近的信陽街上，旁邊就有一個Times信陽街停車場，無論搭乘大眾交通工具還是開車都非常方便。以下提供兩種抵達方式：
。搭乘大眾交通工具：公車 or 捷運搭乘至「台北車站」下車，於台北站前地下街Z2 or Z4出口出站，往信陽街步行約莫5-10分鐘即可抵達。
。自行開車：從國三網台64方向之出口下交流道，約10-15分鐘即可抵達。
*當天我們是開車過去，若你本身不是台北在地人or對台北路況不熟，仍然建議你搭乘大眾交通工具比較合適。(無論公車還是捷運都非常方便)。

【瓦法奇朵】停車位置

瓦法奇朵的停車位置只能說非常方便，台北市中心停車普遍很不好停，但瓦法奇朵旁邊就有一個Times停車場，真的很不錯。

【瓦法奇朵】價位 I 價目表 I 菜單一覽

瓦法奇朵的價位大概都在100-300元之間，以台北市的物價來說中規中矩，份量上也是吃得飽的。令人最印象深刻的大概就是他們家的白飯是免費供應吧(不敢說無限量，畢竟前陣子某店發生過白飯之亂，怕亂寫到時候又有出現白飯超人…)。

無留言
 



#台北
morechevron_right
文章關鍵字
台北 台北美食 台北美食地圖 台北麻辣鍋 more
檢舉
share
chevron_left

2023新竹早午餐開箱評價》Mumu餐桌(3.5顆星)一
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

Jacob

發表篇數：22篇

旅遊 I 景點 I 體驗 I 飲食 I 毛孩 I 健身 商業洽詢、公益邀約: stocktril@gmail.com

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
阿鸞手工法國麵包 照片

阿鸞手工法國麵包

4.55 (1人評鑑)

區域：台北市中正區
清水越南河粉 照片

清水越南河粉

5.00 (1人評鑑)

區域：台北市中山區
KitchenNow雲端廚房 照片

KitchenNow雲端廚房

4.88 (3人評鑑)

區域：台北市信義區
越富越南法國麵包 照片

越富越南法國麵包

5.00 (4人評鑑)

區域：台北市士林區
阿芳越南食 Funs Vietnam Bistro 照片

阿芳越南食 Funs Vietnam Bistro

0.00 (0人評鑑)

區域：台北市北投區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up